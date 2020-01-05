 Чоловік влаштував стрілянину з вікна багатоповерхівки в Одесі, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.
До поліції надійшло повідомлення від жительки багатоповерхівки про те, що сусіди стріляють з вікна власної квартири.
Під час огляду місця події працівниками поліції виявлено та направлено на експертизу декілька гільз.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Обставини події та особи причетні до неї встановлюються.
Это был сам ОН
Уже нельзя и карабин пристрелять....
Вот назвали Шишкиным и Левитаном...