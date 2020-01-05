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Все про:Одеса (2264) Нацполіція (8752) стрілянина (1104)

 Чоловік влаштував стрілянину з вікна багатоповерхівки в Одесі, - Нацполіція

Поліцією проводиться розслідування за фактом стрілянини в Київському районі Одеси. Сталося це 4 січня близько дев'ятої вечора на вулиці Левітана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

До поліції надійшло повідомлення від жительки багатоповерхівки про те, що сусіди стріляють з вікна власної квартири.

Під час огляду місця події працівниками поліції виявлено та направлено на експертизу декілька гільз.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Обставини події та особи причетні до неї встановлюються.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168448
 
 
 Топ коментарі
 
Щось багато про Одесу подають. Неспроста це... Надзвичайні події є кругом - а на слуху тільки Одеса...
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Так ведь национальность правильная! Чоловік влаштував стрілянину з вікна багатоповерхівки в Одесі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2260 И у первого, и у второго! Чоловік влаштував стрілянину з вікна багатоповерхівки в Одесі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2260
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Это херои-пограничники отходняк после Нового года поймали...... на старые дрожжи упало.... Ведомственный дом, а председательша ОСМД женщиной старой закваски оказалась....... "игры патриотов" не поняла ибо орлы-пограничники праздновали из автомата, очередями...... Опять "режим щемит защитников"...... все пропало..... Зрада!!! Чоловік влаштував стрілянину з вікна багатоповерхівки в Одесі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6319
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Щось багато про Одесу подають. Неспроста це... Надзвичайні події є кругом - а на слуху тільки Одеса...
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Одеса портове місто, якщо є біда вона звідти почнеться.
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Готов опровергнуть! Если бы вам реально подавали тут ВСЁ об Одессе- вы бы могли запаниковать. Я- извиняюсь, конечно, о своём предположении, но вы сами признались. Так я о том, что в Одессе происходит значительно больше событий, прошу поверить. С недавних пор перестал посещать сайты Одессы. Дабы не расстраиваться.
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Звездец какой-то!
Уже нельзя и карабин пристрелять....
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Таких умников, надо не тюрьму сажать, а в принудительном порядке отправлять на общественные работы: эксгумация трупов, разминирование и т.д.
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"Произошло это четвертого января около девяти вечера на улице Левитана." - ни Левитан Юрий Борисович, ни Левитан Исаак Ильич в Одессе не родились и даже не в Украине. Почему улицу не декоммунизировали?
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Так ведь национальность правильная! Чоловік влаштував стрілянину з вікна багатоповерхівки в Одесі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2260 И у первого, и у второго! Чоловік влаштував стрілянину з вікна багатоповерхівки в Одесі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2260
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национальность - большевистско-революционная
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Так там не знали, как называть улицы. Ну не Третья улица строителей же.
Вот назвали Шишкиным и Левитаном...
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Больше оружия,всякого разного!Самовыпил будет не за горами.
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