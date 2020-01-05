 Один воїн загинув, одного поранили від початку доби 5 січня. Ворог зробив 2 обстріли, на міні підірвалася вантажівка, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Із заборонених Мінськими домовленостями 82-мм мінометів противник випустив 8 мін по наших позиціях неподалік Водяного. Також, з великокаліберних кулеметів були обстріляні позиції українських захисників у районі населеного пункту Павлопіль, що на Маріупольському напрямку.
Сьогодні, 5 січня, в районі населеного пункту Хутір Вільний внаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій (ймовірно протитанкова міна ТМ-62) стався підрив військового вантажного автомобіля ГАЗ-66, який здійснював заходи з логістичного забезпечення.
В результаті вибуху один військовослужбовець загинув на місці, ще один має тяжкі поранення".
Вечная и светлая память погибшему. Пусть покоится с миром.......
Родным и близким искренние соболезнования.
Раненному - выздоровления и сил........
Откуда своя мина в своем тылу?
Юрий Бутусов
Два подрыва на минах в одном из разведывательных батальонов на одном и том же опорном пункте. Один погибший, трое раненых. К сожалению, подрывы на своих минах. Эх...
"Не плач мати не журися,
Бо твій син вже одружився.
Та взяв собі паняночку,
В чистім полі зємляночку".
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Сегодня на Донбассе двое украинских военных наехали на мину. Один из них - 48-летний Сергей Дичек - погиб на месте, второй получил тяжелые ранения.
Сергей Дичек был родом с Хмельницкой области, из города Волочиск. У Сергея осталась жена, два сына и старенькая мама.
Погибший служил в 130-м отдельном разведбатальоне. На Донбассе Дичек защищал Украину более пяти лет. Служил на Донбассе уже более пяти лет
Поначалу военные наехали на мину якобы у Золотого-4, но потом пост исправили и указали, что все произошло у Хутора Вильного. На Хмельниччине, побратимы, и вовсе говорят, что их земляк погиб около Золотого-5.