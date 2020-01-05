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Все про:обстріл (5848) Донбас (12826)

 Один воїн загинув, одного поранили від початку доби 5 січня. Ворог зробив 2 обстріли, на міні підірвалася вантажівка, - штаб ООС

Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Із заборонених Мінськими домовленостями 82-мм мінометів противник випустив 8 мін по наших позиціях неподалік Водяного. Також, з великокаліберних кулеметів були обстріляні позиції українських захисників у районі населеного пункту Павлопіль, що на Маріупольському напрямку.

Також читайте: Автомобіль з українськими воїнами підірвався на міні біля Золотого-4, один військовослужбовець загинув, один важко поранений, - штаб ОС

Сьогодні, 5 січня, в районі населеного пункту Хутір Вільний внаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій (ймовірно протитанкова міна ТМ-62) стався підрив військового вантажного автомобіля ГАЗ-66, який здійснював заходи з логістичного забезпечення.
В результаті вибуху один військовослужбовець загинув на місці, ще один має тяжкі поранення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 4 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских воинов, – штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168447
 
 
 Топ коментарі
 
Блин.......нет слов........

Вечная и светлая память погибшему. Пусть покоится с миром.......
Родным и близким искренние соболезнования.
Раненному - выздоровления и сил........
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Спочивай з миром, герою. Прости. Моли Бога за нас
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Блин.......нет слов........

Вечная и светлая память погибшему. Пусть покоится с миром.......
Родным и близким искренние соболезнования.
Раненному - выздоровления и сил........
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И кто за это ответит?
Откуда своя мина в своем тылу?
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Бутусова спроси:

Юрий Бутусов
Два подрыва на минах в одном из разведывательных батальонов на одном и том же опорном пункте. Один погибший, трое раненых. К сожалению, подрывы на своих минах. Эх...
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Спочивай з миром, герою. Прости. Моли Бога за нас
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Це добре, що вас істот, без прапору. Батька і Батьківщини, Бог, як шельму мітить
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хорошо ты о себе написал. прочти ещё раз о себе "Це добре, що вас істот, без прапору. Батька і Батьківщини, Бог, як шельму мітить."!
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Чайка- іменник, однина, жіночий рід. Та не зважай, упороте. Твій максимум, заявити опоненту: "Сам дурак". Розважайся, убоге.
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скучно. снова ты всё только о себе написало: "Чайка - іменник, однина, жіночий рід. Та не зважай, упороте. Твій максимум, заявити опоненту: "Сам дурак". Розважайся, убоге."
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Магдалена, конкретно про вас, щоб без сумнівів!!! "Не чіпайте, магдалену, без прапора, батька, й батьківщини. Не зачепите магдалену, смердіти не буде" Один воїн загинув, одного поранили від початку доби 5 січня. Ворог зробив 2 обстріли, на міні підірвалася вантажівка, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3488 Зачепите, не віддовбетесь Один воїн загинув, одного поранили від початку доби 5 січня. Ворог зробив 2 обстріли, на міні підірвалася вантажівка, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5664
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скучно. снова ты всё только о себе написало. читай само себе о себе: "магдалено конкретно про вас, щоб без сумнівів!!! "Не чіпайте, магдалену, без прапора, батька, й батьківщини. Не зачепите магдалену, смердіти не буде" Зачепите, не віддовбетесь "
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Вічна пам'ять та Царство небесне славному Українському воїну.

"Не плач мати не журися,
Бо твій син вже одружився.
Та взяв собі паняночку,
В чистім полі зємляночку".
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врут про перемирие...врут про обстрелы...врут про тишину в районах ...разведения.......врут...
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Сегодня на Донбассе двое украинских военных наехали на мину. Один из них - 48-летний Сергей Дичек - погиб на месте, второй получил тяжелые ранения.
Сергей Дичек был родом с Хмельницкой области, из города Волочиск. У Сергея осталась жена, два сына и старенькая мама.

Погибший служил в 130-м отдельном разведбатальоне. На Донбассе Дичек защищал Украину более пяти лет. Служил на Донбассе уже более пяти лет
Поначалу военные наехали на мину якобы у Золотого-4, но потом пост исправили и указали, что все произошло у Хутора Вильного. На Хмельниччине, побратимы, и вовсе говорят, что их земляк погиб около Золотого-5.
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Співчуття родині полеглого Героя України!!!((( смерть клятой расії та путін-*****!!!!
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