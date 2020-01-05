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Все про:Ірак (55) США (5887)

 Парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни

Парламент Іраку сьогодні ухвалив резолюцію, в якій говориться, що уряд має попросити про виведення військ США з території країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Alarabiya".

На спеціальній сесії прем'єр-міністр Іраку Аділь Абдул Махді закликав парламент Іраку вжити термінових заходів і якомога швидше припинити присутність іноземних військ у країні під час спеціальної сесії парламенту в неділю.

"Незважаючи на внутрішні і зовнішні труднощі, з якими ми можемо зіткнутися, це залишається кращим для Іраку в принципі і практично", - сказав Махді.

Під час виступу він назвав вбивство іранського генерала Касема Сулеймані і командира іракської міліції Абу Махді аль-Мухандіса "політичним вбивством" і сказав, що повинен був зустрітися з Сулеймані вранці, коли його вбили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три ракети було випущено по авіабазі й посольству США в Іраку, - Reuters

Нагадаємо, в ніч на 3 січня командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про це ударі. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані необхідно було вбити значно раніше.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168445
 
   
 Топ коментарі
 
Тільки не кажіть про це Моніці Оманській - бо проголосують за виведення військ РФ з Криму та ОРДЛО.
Війська, звичайно, не те щоб виведуть - але Нарк Оман зніме ролік і скаже, що тепер в Україні запанував світ.
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вот только все главари ИГИЛ учились в твоей раше-параше, и оружие от туда брали, а так да, виноваты амеры, что в 90-х вам окорочка отправляли, так бы вы выздыхали и мир бы стал чище
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еще одни любители мира любой ценой решили лечь под Иран, но кто уже позволит Ирану так расшириться...
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еще одни любители мира любой ценой решили лечь под Иран, но кто уже позволит Ирану так расшириться...
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вот только все главари ИГИЛ учились в твоей раше-параше, и оружие от туда брали, а так да, виноваты амеры, что в 90-х вам окорочка отправляли, так бы вы выздыхали и мир бы стал чище
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ИГИЛ - это креатура лаптеногих репопоедателей.
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"Асалям Алейкум!", сказала Третья мировая война..
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малЕнько поссалА... ну не нагнетай...
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"Шалом Алейхем!" привычно отозвалось эхо.....
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Третя почнеться коли маасковія нападе на Іудею.
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Дополню...

1. Обязать иракское правительство аннулировать запрос на предоставление помощи Международной коалицией для борьбы с ИГ, в том числе прекращение военных операций в Ираке.

2. Обязать иракское правительство прекратить присутствие всех иностранных войск на иракской земле и запретить использование им земель, вод и воздушного пространства Ирака под любыми предлогами.

3. Обязать иракское правительство в лице МИД подать официальную жалобу в ООН на США в связи с нарушением суверенитета Ирака.

4. Предпринять иракским правительством действия по расследованию авиаударов США и уведомить о результатах.

5. Решение вступает в силу немедленно.
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Вот надо бы украинской раде пойти таким путем и велеть ********** убрать свою плесень из Украины... чтоб ни единого козломордого, включая кубанских кизяков, не находилось на нашей территории... за исключением утилизованного руского дерьма
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Итог этого голосования........ "глубокий правительственный кризис в Ираке и досрочные парламентские выборы". Парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни - Цензор.НЕТ 7538
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Тільки не кажіть про це Моніці Оманській - бо проголосують за виведення військ РФ з Криму та ОРДЛО.
Війська, звичайно, не те щоб виведуть - але Нарк Оман зніме ролік і скаже, що тепер в Україні запанував світ.
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Тебе не кажется что именно это и делал Пэтро все 5 лет каденции?
Правда подавалось это под соусом "потужних перемог над агресором", а любители гугл-переводчика вроде тебя ответсвенно несли это в широкие массы.
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Ты зебильное животное, Порох не выпускал на волю убийц украинских детей... как это делает земразь.
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Еще как отпускал, худобо. Только тебе этого не сказали, а информпространтство забили темой что Пэтро великий освободитель пленных. Кого отдали раше и дыре взамен этих самых пленных - тихонько умалчивалось.
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Земразям остается только врать. Каких убийц украинских детей освободил Порох? Зеживотное..
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Кого передали дыре взамен освобожденных пленных в пропорции 70 на 300, когда Пэтро приезжал в аэропорт пиариться? Грузчиков? Бомжей? Стоящих на блокпостах? Свидетелей?
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Еще раз змразь: кто из этих 70ти убивал украинских детей? Что ты вертишься зеживотное как уж на сковороде?
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Дональд послал Зеленского в Оман урегулировать. Надо подождать немножко.
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"Дональд послал Зєлєнского..."-думаю, цього вистачить.
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А лолита мальдивская что поэтому поводу думает.
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Та вже про "лоліту мальдівську" неактуально - оно є "моніка оманська" Парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни - Цензор.НЕТ 6805
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Єлажєв, розслабся. Цікавіше що з цього приводу думає віслюк Оманський.
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Твой кумир уже катарский всегда вставляет свой нос, почему он сейчас молчит.
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Потому-шо сейчас ей прижали хвост.
ГБР в гости ждет
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А тобі хочеться щоб Україна трималася подалі від США і поближче до рашки, Єлажєв? Рус-вєсни про негрів на абрамсах перечитав?
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Попроси Петю, пускай тебя жополиза на яхте за 350000 наворованных долларов покатает.
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Єлажєв, на відміну від алкоголіка з села під Черкасами, у якого і забор розвалився, Петя- офіційний мільйонер. Він за місяць податків в бюджет України сплачує більше ніж всі твої родичі за все життя зароблять.
І ці податки, до речі, тобі на пенсію ідуть.
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так ты же, чурка диванная, от военкома бегал, а без тебя ВСУ не армия Парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни - Цензор.НЕТ 9099
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А ты в это время где был, парад по телеку смотрел, когда наши воины в котле гибли.
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Представляешь, а я строкой выше уж собрался предложить...
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Чё то прочиталось...
Парламент Украины проголосовал за вывод войск России из страны.
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ЛИДЕР ДВИЖЕНИЯ ХЕЗБОЛЛА ХАСАН НАСРАЛЛА:

Военные США, каждый солдат, каждый офицер в регионе, а также американские военные базы и военные корабли, являются справедливыми целями после убийства иранского генерала.

При этом Насралла подчеркнул - речь о конфронтации именно со структурой, совершившей убийство Сулеймани. Гражданские лица затронуты быть не должны.
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Ой, они что, за Саддамом заскучали? Или забыли, как с иранцами лет 7 убивали друг друга? А может и вправду бросить их одних, но при малейшем выпендреже - Томагавком по мозгам! Они же там сами друг дружку поубивают, дурики.
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ВР Украины может принять постанову о приглашении армии США, выводимую из Ирака.
Ираксие коррупционеры не хотят бороться с коррупцией и жить по цивилизованным правилам.
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представляю реакцию кацев после новости "парламент ВР принял постанову про ввод войск США в Украину". И США согласились. Реакцию рашистких говноСМИ даже страшно представить.... Парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни - Цензор.НЕТ 8035
их разорвет просто)))
Но это не при зеленском Парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни - Цензор.НЕТ 2932
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Якщо американці виведуть війська, то в Іраку почнеться нова війна. В першу чергу почнуть вбивати курдів.
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поэтому они при голосовании воздержались..
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Вся эта бадяга будет продолжаться ровно до тех пор пока арабам снова не осточертеют персы. Или им подскажут что они им осточертели. Так всегда было и так всегда будет.
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Что то там не так.
Если Ирак окуупирован то это невозможно.
Это все равно как крымский парламент сейчас проголосует за вывод воиск раши.
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ну что же.... - это явное поражение США и выигрыш Московии....
Если США уйдут с Ирака, то вынужденны будет уйти и с Сирии.....
Бездарно то как все...
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столько бабла США впихнули в Ирак....., и Афганистан....
С Афганистана тоже вынужденны уходить без результатов...
Вот вам и стратегическое планирование всемогущего США....
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что там с севпотоком 2 , мокшанин? Сосете, и сосете глубоко
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Когда США дают денег, ворам во власти все нравится. Но когда США начинают требовать отчет, тогда воры при власти идут к России, подальше от США .
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Конструктивізм на порядки дорожче за деструкцію...
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не все бабками меряется
особенно когда ты их и печатаеш
а стратегические планы не знает никто - кроме сша самих
все эти финты держат в напряге кацапа и днем и ночью
и бабаки с кацапа сосет немалые
весь конфликт на чурбанских землях - это мини холодная война
а чурки - разменная монета в 1 цент
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З надією, що суспільство розвиватиметься, а не буде пасивним скопом. Тому росія і заходить туди де немає розвитку і сіє своє. І юрба ведеться, ну як наша
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их и так в той Сирии не видно, и неслышно
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Я не вижу в этой ситуации выигрыша Московии.
На кой Пу иметь сильное в военном плане мусульманское, непредсказуемое государство у
своих южных границ, да ещё торгующее нефтью и газом?
Скорее Пу захочет оказать помощь своему дружбану Дону Трампову, чтобы тот расхерачил
там всё, как можно больше, этим взвинтил цены на нефть, обеспечил себе переизбрание на второй срок. Потом они уже обо всем договорятся: и по Сирии, и по Украине, и по СП-2.
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Теперь Трамп будет вынужден распустить парламент Ирака.
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Вакуум после вытеснения американцев из Ирака заполнят Иран, Россия и игиловцы. Первые экспортируют туда духовность и скрепы, вторые - завезут оружие и дадут кредиты, которые года через 3 спишут, третьи - снова начнут строить всемирный халифат в отдельно взятой стране.
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Кацапы со своим другом трампом рулят на "ближнем востоке".
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Американцы вместе с Сулеймани убили немало высокопоставленных иракцев шиитов приехавших на встречу с генералом. А шииты в Ираке это большинство населения. США итак теряли Ирак (на который потратили триллионы долларов) теперь это просто ускорится.
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голосование ничего не значит. Правительство Ирака должно вынести своё решение. И только оно будет важным
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Ни одного стоящего, умного комментария по теме статьи, скучно даже стало.
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Когда пишет один-ВСЕ, то это уже к психиатру, причем как можно быстрей.
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Игил , аль Каеда, Талибан , шииты и сунниты ( это далеко не все)-сами разберутся?
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На территории Франции обнаружено кубло российского террористичского ГРУ.Небольшое селение на юго-востоке страны было штабом для ведения подрывной работы по всей территории Европы.Французские спецслужбы совершенно СЛУЧАЙНО обнаружили Штирлицов Плешивого.
Требоваю вывести сиё дерьмо из носа Макрона,сообщает агенция АП.(Ассошиэйтед Пресс)
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Уважаемые боевики ИГИЛ, выкравшие @ZelenskyyUa в Оман! Оставьте его найух там и не возвращайте. Дарим! Пусть будет вашим королем!Парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни - Цензор.НЕТ 1550
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Это логично. Американцы действуют со стороны постоянного невмешательства и малых, но действенных операций. Они не поддерживают союзника кардинально полностью по всем вопросам, они оставляют его один на один со своими проблемами и все время напоминают о своей важности. Они напирают авторитетом, но не действиями. Действиями они могут только спонсировать вливанию миллиардов денег в размножение африканских детей, больных **********. Они взяли ирак и разрешили сделать иракцам парламент и выбрать лидера, и ушли, и всё, потом они только напоминали о своей важности. Что же получилось? Иракский парламент положил тяжелый йух на американские претензии. Так же будет и с Украиной лет через 5-10
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Тобто іракські аятолли вирішили підіграти іранський, забивши на суннітську більшість. Бойове крило суннітів - ІДІЛ розгромила міжнародна коаліція, надавши таким чином перевагу проіранським шіїтам. А терюпер аятолли Іраку і Ірану будуть клепати свою терористичні квазідержаву. Що цікаво:ґракська армія озброєна і равчена американцями за американські ж гроші. Якби американці, йдучи з Іраку забрали все, що вони туди рос авили, то тамтешні вояки залишилися б з діьівськими ******* верхи на ослах, бо совєцьке озброєння, яке було у Саддама, майже повністю утилізоване. Ну що ж, напевне в Іраку знову спалахне громадянська війна між суннітами і шіїтами. І ті, і інші будуть озброєні американською зброєю. Провда, на боці шії ів буде Іран. На боці суннітів - Сауди і можливо США. Вихід один - "мочити" Іран ьаих аятол і то негайно. А вигоду, короткочасні, отримають кацапи, які скористатися тимчасовим подорожчання нафти. Якщо дивитись на цей фактор, то судячи з найбільшої вигоди це все кацапи і замутили.
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Терористи прийшли попрощатися з террористом.Парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни - Цензор.НЕТ 7825
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Рюсская шакализация Мира продолжается.Это только Бараны решили что 9 мая 1945 года война закончилась,от слова НИКОГДА
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Можно подумать, что Штатам нужна территория Ирака, чтобы разнести Иран в хлам. Парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни - Цензор.НЕТ 910
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Когда очень хочешь поднять рейтинг, а Крым уже аннексировала рашка, разбомби что-нибудь на ближнем востоке.
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Возможно(!) - мы на пороге большого шухера(с).........
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чего вообще США забыли в том Ираке....Нужен он им.

Пусть к нам приходят, мне как-то поспокойнее было бы, а кацапы от страха просто обделались бы Парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни - Цензор.НЕТ 8977
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Видео Обращение пьяного Жириновского накануне войны США в Ираке 20 мпрта 2003 года есть в ютубе и его никто не забанил специально.Это доказательство того что бомбила взрывала Ирак именно росейка плешивого.Внимательно слушаем смотрим сына юриста
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Все вірно зробили.
Адже там де піндоси - там смерть, вбивства і злочини.
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Вчера юзер Ак-Мурза (сорри точного написания ника не помню, он американец предположительно) говорил ооооо к Ирану поплыли две АУГ, сейчас ввалим, ооооо-аааааа-блаааа. А я ему ещё вчера сказал: будет как с Северной Кореей. И базы свои продолжите сдавать, как в Сирии. Ну так и получилось.
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