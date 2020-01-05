 Парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Alarabiya".
На спеціальній сесії прем'єр-міністр Іраку Аділь Абдул Махді закликав парламент Іраку вжити термінових заходів і якомога швидше припинити присутність іноземних військ у країні під час спеціальної сесії парламенту в неділю.
"Незважаючи на внутрішні і зовнішні труднощі, з якими ми можемо зіткнутися, це залишається кращим для Іраку в принципі і практично", - сказав Махді.
Під час виступу він назвав вбивство іранського генерала Касема Сулеймані і командира іракської міліції Абу Махді аль-Мухандіса "політичним вбивством" і сказав, що повинен був зустрітися з Сулеймані вранці, коли його вбили.
Нагадаємо, в ніч на 3 січня командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.
В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і організації штурму посольства США в Багдаді.
Президент США Трамп особисто віддав наказ про це ударі. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані необхідно було вбити значно раніше.
1. Обязать иракское правительство аннулировать запрос на предоставление помощи Международной коалицией для борьбы с ИГ, в том числе прекращение военных операций в Ираке.
2. Обязать иракское правительство прекратить присутствие всех иностранных войск на иракской земле и запретить использование им земель, вод и воздушного пространства Ирака под любыми предлогами.
3. Обязать иракское правительство в лице МИД подать официальную жалобу в ООН на США в связи с нарушением суверенитета Ирака.
4. Предпринять иракским правительством действия по расследованию авиаударов США и уведомить о результатах.
5. Решение вступает в силу немедленно.
Війська, звичайно, не те щоб виведуть - але Нарк Оман зніме ролік і скаже, що тепер в Україні запанував світ.
Правда подавалось это под соусом "потужних перемог над агресором", а любители гугл-переводчика вроде тебя ответсвенно несли это в широкие массы.
ГБР в гости ждет
І ці податки, до речі, тобі на пенсію ідуть.
Парламент Украины проголосовал за вывод войск России из страны.
Военные США, каждый солдат, каждый офицер в регионе, а также американские военные базы и военные корабли, являются справедливыми целями после убийства иранского генерала.
При этом Насралла подчеркнул - речь о конфронтации именно со структурой, совершившей убийство Сулеймани. Гражданские лица затронуты быть не должны.
Ираксие коррупционеры не хотят бороться с коррупцией и жить по цивилизованным правилам.
их разорвет просто)))
Но это не при зеленском
Если Ирак окуупирован то это невозможно.
Это все равно как крымский парламент сейчас проголосует за вывод воиск раши.
Если США уйдут с Ирака, то вынужденны будет уйти и с Сирии.....
Бездарно то как все...
С Афганистана тоже вынужденны уходить без результатов...
Вот вам и стратегическое планирование всемогущего США....
особенно когда ты их и печатаеш
а стратегические планы не знает никто - кроме сша самих
все эти финты держат в напряге кацапа и днем и ночью
и бабаки с кацапа сосет немалые
весь конфликт на чурбанских землях - это мини холодная война
а чурки - разменная монета в 1 цент
На кой Пу иметь сильное в военном плане мусульманское, непредсказуемое государство у
своих южных границ, да ещё торгующее нефтью и газом?
Скорее Пу захочет оказать помощь своему дружбану Дону Трампову, чтобы тот расхерачил
там всё, как можно больше, этим взвинтил цены на нефть, обеспечил себе переизбрание на второй срок. Потом они уже обо всем договорятся: и по Сирии, и по Украине, и по СП-2.
В раше то же
Усе на Вашингтон
Требоваю вывести сиё дерьмо из носа Макрона,сообщает агенция АП.(Ассошиэйтед Пресс)
Пусть к нам приходят, мне как-то поспокойнее было бы, а кацапы от страха просто обделались бы
Адже там де піндоси - там смерть, вбивства і злочини.