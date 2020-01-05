 Парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Alarabiya".

На спеціальній сесії прем'єр-міністр Іраку Аділь Абдул Махді закликав парламент Іраку вжити термінових заходів і якомога швидше припинити присутність іноземних військ у країні під час спеціальної сесії парламенту в неділю.

"Незважаючи на внутрішні і зовнішні труднощі, з якими ми можемо зіткнутися, це залишається кращим для Іраку в принципі і практично", - сказав Махді.

Під час виступу він назвав вбивство іранського генерала Касема Сулеймані і командира іракської міліції Абу Махді аль-Мухандіса "політичним вбивством" і сказав, що повинен був зустрітися з Сулеймані вранці, коли його вбили.

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Нагадаємо, в ніч на 3 січня командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про це ударі. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані необхідно було вбити значно раніше.