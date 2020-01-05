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 Події
  2004  17
Все про:Нацполіція (8752) Рівне (185) стрілянина (1104)

 Біля нічного клубу в Рівному сталася стрілянина, є потерпілий, - Нацполіція

У Рівному біля нічного клубу сталася стрілянина, в результаті якої постраждала одна людина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Рівненської області.

Слідчо-оперативна група з’ясувала, що між двома компаніями біля нічного клубу виник конфлікт, під час якого один із учасників вистрелив у 25-річного рівнянина, попередньо із травматичного пістолета. Особи, причетні до інциденту, з місця події поїхали на легковому автомобілі.

Поліцейські встановлюватимуть усі обставини події в рамках досудового розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Наразі тривають розшукові заходи та першочергові слідчі дії щодо встановлення осіб, причетних до хуліганських дій, зокрема і зловмисника, який здійснив постріли.

Потерпілого, 25-річного рівнянина, який має легкі тілесні ушкодження, після надання медичної допомоги відпустили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві на Печерську сталася перестрілка, поранено дві особи

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168442
 
 
 Топ коментарі
 
Стрілянина в Україні вже не попадає в розділ "новини", звичайний день.
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А в рівному коли будуть вже палити мусарню? Врадіївка, Каховка, що далі.."не лох" залишив сабакова і тепер цей каламутить воду))) Незабаром і до зеленого добереться сабаков..вже втягнув в авантюру с прес конфіренцією))) дала буде..
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Стрілянина в Україні вже не попадає в розділ "новини", звичайний день.
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А в рівному коли будуть вже палити мусарню? Врадіївка, Каховка, що далі.."не лох" залишив сабакова і тепер цей каламутить воду))) Незабаром і до зеленого добереться сабаков..вже втягнув в авантюру с прес конфіренцією))) дала буде..
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в місті Рівне, якщо вже зовсім правильно
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стреляли из травмата.. легкие телесные.. обычная хулиганка.. и море соевого хрюкания Возле ночного клуба в Ривном произошла стрельба, есть потерпевший, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 510
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пострадавшим выздоровления авакову благодарность что отбирает стволы у населения
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Мне этих праздношатающихся в пять утра ночи вовсе не жаль. Пол-страны не работает, и они же, эти паразиты скулят как плохо жить в Украин-гарунге.
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