 Біля нічного клубу в Рівному сталася стрілянина, є потерпілий, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Рівненської області.

Слідчо-оперативна група з’ясувала, що між двома компаніями біля нічного клубу виник конфлікт, під час якого один із учасників вистрелив у 25-річного рівнянина, попередньо із травматичного пістолета. Особи, причетні до інциденту, з місця події поїхали на легковому автомобілі.

Поліцейські встановлюватимуть усі обставини події в рамках досудового розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Наразі тривають розшукові заходи та першочергові слідчі дії щодо встановлення осіб, причетних до хуліганських дій, зокрема і зловмисника, який здійснив постріли.

Потерпілого, 25-річного рівнянина, який має легкі тілесні ушкодження, після надання медичної допомоги відпустили.

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