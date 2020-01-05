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Все про:Каховка (10) вбивство (2013) Херсонщина (493) ДБР (760)

 ДБР розслідує можливу причетність правоохоронця до вбивства 26-річного чоловіка в Каховці

Розпочато розслідування відносно працівника одного з відділів ГУНП Нацполіції в Херсонській області, який може бути причетний до вбивства 26-річного місцевого жителя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Розпочате розслідування щодо працівника одного з відділів ГУНП Нацполіції в Херсонській області, який може бути причетним до вбивства 26-річного місцевого мешканця.

Досудове розслідування розпочато за факом можливого перевищення правоохоронцем влади або службових повноважень (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Слідчими ДБР проводиться комплекс заходів щодо встановлення об’єктивних обставин події. Зокрема, буде надана правова оцінка видачі підозрюваному у вбивстві дозволу на використання зброї.

Досудове розслідування триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивство 26-річного чоловіка в Каховці: призначено повторну експертизу, до неї допустять представника потерпілих, - Вербицький

Нагадаємо, 1 січня відбулася стрілянина між двома жителями Каховки: 29-річний чоловік щонайменше 15 разів вистрілив у бік колишнього чоловіка своєї співмешканки — 26-річного Володимира Чебукіна. Нападника затримали, а подію кваліфікували як замах на вбивство.

Від отриманих поранень Чебукін 3 січня помер. Того ж дня Каховський міський районний суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді 60 днів тримання під вартою без права внесення застави, а поліція перекваліфікувала підозру як "умисне вбивство".

Родичі загиблого вважають, що нападників було кілька, оскільки начебто лікар їм сказав, що на тілі загиблого були сліди від трьох видів зброї.

Згодом з'ясувалося, на момент скоєння злочину підозрюваний відпочивав в одній компанії з працівником районного відділу поліції. Побоюючись, що цей факт може вплинути на розслідування, 4 січня мешканці Каховки влаштували протести біля місцевого відділу поліції й вимагали від правоохоронців справедливого розслідування. Будівлю закидали димовими шашками й піротехнікою.

Стосовно поліцейського проводять службове розслідування. Його відсторонили від виконання службових обов’язків, а державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ст. 365 Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168439
 
 
 Топ коментарі
 
Зараз набіжать прихожани сєкти какаяразніца, і все доходчиво збрешуть.
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Відкривайте справу проти зеленського за держзраду.
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Спасибо Зеленскому за новое честное начальство полиции ГБР расследует возможную причастность правоохранителя к убийству 26-летнего мужчины в Каховке - Цензор.НЕТ 6744
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Спасибо Зеленскому за новое честное начальство полиции
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Та то Порох встановив такий державний будуй, що цей сміття був просто змушений здійснити вбивство зі стовбура! Він думав, що не влучить у тюремний висновок - папередники пообіцяли!
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после Осла Оманского

завтра нам расскажут, что пострадавший поскользнулся на апельсиновой корочке и 15 раз выстрелил в себя ДБР розслідує можливу причетність правоохоронця до вбивства 26-річного чоловіка в Каховці - Цензор.НЕТ 17
ну или приехал на переговоры за свой счет
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Геращенко опубликует на своей странице что нападающий был вооружён и представлял угрозу жителям Каховки, а доблестная полиция обезвредила нападающего, который при перестрелке погиб
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Вся відповідальність за то що зараз відбувається в лавах ОЗУ під назвою МВС цілком лежить на зеленому.."не лоху" "все одне" хто буде міністром...Злочини з боку поліції скрізь, особливо патрульна полюція, сама ганебна структура в МВС. Старі мусора вбивають а нові калічать, буть хабарі, займаються шахрайством і до речи вбивають також..Відаю здобули нову поліцію..
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ПОра засадить хоть каких то мусоров, а то потихоньку они начинают беспредельничать. За Кирилла Тявлова так толком никого и не наказали, я уже молчу про беркутовцев. Нельзя ментам возвращать чувство безнаказанности быстро до анархии докатимся, мы не Россия произвол силовиков терпеть долго не сможем.
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Это вам не дело Шеремета
тут возможноеееее убийство
А в деле Шеремета все ясно-
поцЗедент сказал-виновны-значит виновны
и укатил в Омано-Буковель
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15 куль це 2 магазина, без одної в гору, із-за дитини, в батька, який би він не був, це ж як треба його ненавидіти, але зара у всіх психічні розлади, тому тримайтеся в не залежності від політичних поглядів, я вважаю що жінка накрутила нового обранця, маю власний досвід, обійшлося кулаками, але впевнений що якби мав обранець колишньої пістолета, то теж випустив би в мене все що є.
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