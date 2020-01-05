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Все про:НАТО (2204) Путін (3788) Туск (229) Євросоюз (2728)

 Путін домагається дезінтеграції ЄС і НАТО. У цьому проєкті у нього є союзники, зокрема "корисні ідіоти", - Туск

На думку ексглави Європейської ради і нинішнього глави Європейської народної партії Дональда Туска, метою президента РФ Володимира Путіна є дезінтеграція Європейського союзу і НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", таку думку Туск висловив в інтерв'ю виданню Gazeta Wyborcza.

За словами Туска, Путін прагне добитися дезінтеграція Європейського союзу і НАТО.

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"У цьому проєкті в нього є союзники та помічники: свідомі, мимовільні та так звані корисні ідіоти. Усі три категорії можна знайти в PiS (партії влади Польщі - Ред.)", - додав він.

"Сьогодні ситуація серйозніша, ніж у минулому. Зміни в Києві, тісна реінтеграція Москви та Мінська та політика президента Трампа є достатніми причинами спробувати за будь-яку ціну відновити елементарний внутрішній консенсус у міжнародній політиці та відновити статус Польщі як регіонального лідера європейської інтеграції. Я боюся, що лідери не повністю розуміють серйозність ситуації", - додав Туск.

Відповідаючи на запитання про Росію в контексті звинувачень Путіна проти Польщі про її співвідповідальність за початок Другої світової війни та Голокост, Туск зазначив, що "прямою причиною посилення пропаганди з боку Кремля є річниця звільнення Освенцима та закінчення Другої світової війни".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168438
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы, а нам надо в НАТО? Или лучше будет братскую Россию не злить?
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Например, записывать новогоднее поздравление без гос.символов Украины.
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Туск прямим текстом говорив про зміни в Україні, які допомагають путіну.
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Туск вірно говорить. Слід додати "великому Пу" в розвалі НАТО, ЄС активно допомагають агенти Кремля баба Ангела і піонєр Макроша.А також мадяри з макарониками... В цілому прогнила Європа і погрузла в корупції.
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