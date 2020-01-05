 Прибрати корупцію і черги, перевести все в онлайн, підвищити зарплати й переатестувати працівників, - Нефьодов про плани Нової української митниці

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив глава Державної митної служби Максим Нефьодов.

"Попереду довгий шлях реформи - прибрати корупцію і черги, перевести все по максимуму в онлайн, підвищити зарплати і переатестувати співробітників, побудувати нові пункти пропуску і напрацювати робочі відносини із міжнародними колегами. Але шлях осилить той, хто йде!" - зазначив Максим Нефьодов.

За його словами у 2019-му році уряд зробив перші кроки для створення нової української митниці, якою ми всі з вами, як платники податків, можемо пишатися.

"Нарешті, ми ввели в експлуатацію "довгобудови", такі як скануючі стаціонарні системи, які мають працювати на платників податків, шукати контрабанду і захищати наші кордони", - додав він.

За планами у 2020 році:

Створення зручних та зрозумілихі для користувачів ІТ-сервісів.

Оновлення інфраструктури і реконструкція 12 пунктів пропуску.

Перехід до однієї юридичної особи.

Інтеграція в європейську митну спільноту та приєднання до європейської транзитної системи NCTS.

Нагадаємо, 8 грудня в Україні почала свою роботу Нова митниця.

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