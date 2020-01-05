 Прибрати корупцію і черги, перевести все в онлайн, підвищити зарплати й переатестувати працівників, - Нефьодов про плани Нової української митниці

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив глава Державної митної служби Максим Нефьодов.
"Попереду довгий шлях реформи - прибрати корупцію і черги, перевести все по максимуму в онлайн, підвищити зарплати і переатестувати співробітників, побудувати нові пункти пропуску і напрацювати робочі відносини із міжнародними колегами. Але шлях осилить той, хто йде!" - зазначив Максим Нефьодов.
За його словами у 2019-му році уряд зробив перші кроки для створення нової української митниці, якою ми всі з вами, як платники податків, можемо пишатися.
"Нарешті, ми ввели в експлуатацію "довгобудови", такі як скануючі стаціонарні системи, які мають працювати на платників податків, шукати контрабанду і захищати наші кордони", - додав він.
За планами у 2020 році:
- Створення зручних та зрозумілихі для користувачів ІТ-сервісів.
- Оновлення інфраструктури і реконструкція 12 пунктів пропуску.
- Перехід до однієї юридичної особи.
- Інтеграція в європейську митну спільноту та приєднання до європейської транзитної системи NCTS.
Нагадаємо, 8 грудня в Україні почала свою роботу Нова митниця.
https://www.youtube.com/watch?v=D-113xcG0xg
а пока недополучения одни
Какая там встреча на высшем уровне.
Единственное , что из этого списка дел выполнят , и быстро - это повышение зарплат ...
"Все - в
Автодоронлайн, товарищи!" (с)