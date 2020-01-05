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Все про:митниця (642) Нефьодов (132) Державна митна служба (4)

 Прибрати корупцію і черги, перевести все в онлайн, підвищити зарплати й переатестувати працівників, - Нефьодов про плани Нової української митниці

Створення нових IТ-сервісів, щоб вони були зручними і зрозумілими для користувачів, продовження зміни законодавства, оновлення інфраструктури та реконструкція 12 пунктів пропуску для того, щоб черг стало менше - в планах Нової української митниці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив глава Державної митної служби Максим Нефьодов.

"Попереду довгий шлях реформи - прибрати корупцію і черги, перевести все по максимуму в онлайн, підвищити зарплати і переатестувати співробітників, побудувати нові пункти пропуску і напрацювати робочі відносини із міжнародними колегами. Але шлях осилить той, хто йде!" - зазначив Максим Нефьодов.

За його словами у 2019-му році уряд зробив перші кроки для створення нової української митниці, якою ми всі з вами, як платники податків, можемо пишатися.

"Нарешті, ми ввели в експлуатацію "довгобудови", такі як скануючі стаціонарні системи, які мають працювати на платників податків, шукати контрабанду і захищати наші кордони", - додав він.

За планами у 2020 році:

  • Створення зручних та зрозумілихі для користувачів ІТ-сервісів.
  • Оновлення інфраструктури і реконструкція 12 пунктів пропуску.
  • Перехід до однієї юридичної особи.
  • Інтеграція в європейську митну спільноту та приєднання до європейської транзитної системи NCTS.

Нагадаємо, 8 грудня в Україні почала свою роботу Нова митниця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раніше були "нормальні" керівники митниці, а ти - дивний, - Нефьодов про діалог із місцевими "елітами". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168436
 
   
 Топ коментарі
 
Убрать коррупцию и очереди, перевести все в онлайн, повысить зарплаты и переаттестовать работников, Жить хорошо ,а хорошо жить =под коксом= ещё лучше Нефьодов
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Зебилы, вы верите что человек человека Коломойского который всю жизнь зарабатывал незаконным способом уберет коррупцию с таможни? Убрать коррупцию и очереди, перевести все в онлайн, повысить зарплаты и переаттестовать работников, - Нефьодов о планах Новой украинской таможни - Цензор.НЕТ 4157
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Убрать коррупцию и поднять зарплаты - это не план. Это может быть целью, но план - это конкретный порядок действий. А пока это просто сказка для обывателей.
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Победить коррупцию на таможне можно только одним способом - нанять каких нибудь британских таможенников, за хорошие деньги на несколько лет для работы на всех украинских таможнях...
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Победить реформу нужно сначала на уровне нормальных законов и нормальных правил. Усмирить аппетиты и уменьшить официальные таможенные поборы. В той-же Польше абсолютно точно такой-же контейнер стоит растоможить в три раза дешевле, чем у нас. Не будет тупых поборов от государства - не будет таких объемов контрабанды, не будет такой коррупции на таможне. А уже потом все-таки пора перестать фигней страдать и пригласить человека, который сделает все как надо.
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Не-а, достаточно начальниками поставить и разрешить бить молотком по загребущим рукам.
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Откуда тебе знать, чмо зубожилое, как работает таможня? Менеджеры работают на экспорт и импорт, не выходя из офиса. Договор на транспортное обслуживание через ящик, оплата, пришла машина, склад, на терминале встретил брокер, оформил ДТ, выпустилась, ушла, прошла ПП, сообщила после растаможки. Точно так импорт. Брокер за услугу 300-500$. Может быть, с этого 100 идет инспектору. Ну и Х с ним! Какие проблемы ???? Проблемы Карлика Оманского засерать тупые мозги ЗЕбильного лохтората, создавать видимость работы.
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Зебилы, вы верите что человек человека Коломойского который всю жизнь зарабатывал незаконным способом уберет коррупцию с таможни?
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Смотрю на фото и начинаю верить во все обещанное. А команде Порошенко не поверю уже никогда. Это надо же 5 лет издеваться над Украиной.
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Верь-верь. Зеленая команда сделала ставку "на порядок". Врут на порядок больше всех, воруют на порядок больше всех, работают на порядок меньше всех, а отдыхают на порядок больше всех.
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Да хоть 10 раз! Но дело не в одежде, а в содержимом головы. А с этим у него как-раз проблемы.
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Зачем тогда показывать это фото в отрыве от контекста? Он получил экономическое образование и сделал карьеру в частных компаниях. На Западе очень положительно оценивают Прозоро, значит голова у него хорошо соображает.
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Результат его работы головой за 6 месяцев. Все на лицо. Декабрь еще круче.

Прибрати корупцію і черги, перевести все в онлайн, підвищити зарплати й переатестувати працівників, - Нефьодов про плани Нової української митниці - Цензор.НЕТ 7885
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Шо? Опять? Оце лише з величезною помпою запустили. По илки вже не прихид, ть зовсім, які мали бути ще в листопаді. Хаос і колапс. "Аттестуй, не аттестуй - все равно получишь йух".
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Пятая "реформа" таможни за последние полгода - это что-то.Только вот, кто налоги будет собирать с такими "реформами"?!
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ага, повысить, углубить, расширить и т.п.
а пока недополучения одни
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Убрать коррупцию и очереди, перевести все в онлайн, повысить зарплаты и переаттестовать работников, Жить хорошо ,а хорошо жить =под коксом= ещё лучше Нефьодов
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Да бросьте.
Какая там встреча на высшем уровне.
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Судячи з фото Зєлєнского зустріч між Високими сторонами проходила не те щоб без краваток, а й взагалі у плавках і шортах. Фулє, клімат жаркуватий. 😁
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Убрать коррупцию и поднять зарплаты - это не план. Это может быть целью, но план - это конкретный порядок действий. А пока это просто сказка для обывателей.
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Где-то я уже всё это слышал . И не раз .
Единственное , что из этого списка дел выполнят , и быстро - это повышение зарплат ...
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Будут лгать и лицемерить, лицемерить и лгать , и в это все будит верит зебил .
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В ближайшие 4 года (надеюсь, конечно, что меньше) все Зелёное говнище будет рассказывать подобные басни.
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Ставлю на то что кураторы от Игоря Валерьевича и К* в течении месяца после праздников выгонят на фиг и Максима Нефeдова и Милованова и Гончарука а может и еще многих младоменеджеров.
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Коррупция и очереди, в новой украинской таможни, напряглись, пару минут. А затем-договорились. Онлайн. Повысить откаты за широко закрытые глаза. Переаттестация своих, плюс повышенная зарплата и новые авто и многоквадратные домики новым или совсем новым. плюс, опять очереди и коррупция...Круг замкнулся.
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Может для начала стоит побриться ? 😂
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Убрать коррупцию и очереди, перевести все в онлайн, повысить зарплаты и переаттестовать работников, - Нефьодов о планах Новой украинской таможни.

"Все - в Автодор онлайн, товарищи!" (с)
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***.... Я то думаю почему посылка из Китая уже месяц лежит на складах в Украине... Оказывается работает "новая таможня" ! 😁 😬
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как нефеьедов уберет коррупцию без наказания , никак , сам стоял в шегини , и раве-русской , и знаю как там требуют бабки со всех , наказание - ну со службы уберут , ну подвинут , и все ,
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" нову " поліцію вже маємо , тепер митниця ??? так само буде реформуватись як сміттєзвалище ?
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здесь есть хоть один зЭбил кто верит , что например начтаможни будет жить на одну официальную ЗП Прибрати корупцію і черги, перевести все в онлайн, підвищити зарплати й переатестувати працівників, - Нефьодов про плани Нової української митниці - Цензор.НЕТ 888
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ще є деякі певні надії, що хлопчаки дійсно щось хочуть змінити..бо болото нас убє..чи то ******, чи то його посіпаками..які себе звуть - "элита"..
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я не здивований..але можна посилання на бразілійський ресурс..? а не на вашу базу у ольгіно..? дяки..
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Эх и дура! По твоей ЗЕбильно-зубожилой логике, все нормальные люди, кто понимает какое чмо быдло выбрало себе ************, автоматически агенты кремля? Хотел тебя послать, но вижу ты оттуда. ps у тебя смешной на подтанцовке, старый лишенец и развратник ленька днепр))) все дерьмо из днепра.
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Кому интересны ваши реформы...?Здесь "иц май лайф" сново в моде.Др Албан даже не подозревает как популярен сегодня на цензоре
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Зебилоиды зашевелились в ОПУ. К чему бы это?
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