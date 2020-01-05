 За три тижні припинено діяльність 439 нелегальних АЗС, 111 заправок демонтовано, - Гончарук

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Лише за три тижні роботи СБУ, ДФС, правоохоронних і контролюючих органів вже перевірено 787 АЗС, зокрема 439 нелегальних АЗС припинили свою діяльність, 111 демонтовано та заарештовано 275,4 тонн пального", - написав Гончарук.
До роботи також долучилися керівники всіх ОДА.
"Дав доручення ліквідувати проблему до 9 січня. Ми маємо якомога швидше подолати тіньовий ринок для подальшого зростання економіки країни", - резюмував прем'єр.
Очередная грязноротая шлюха изрыгнула говнеца?
Ахаха нам очень "важно" размножение мнение дупоголовых дупоголовыми)
Да насрать на порошенко, по нему интересует вопрос только один - когда он сядет) Всё)
І то не думка моя, а спостереження. В Миколаєві таке вже не вперше. Твій смайлик не доречний. І іди до школи, вчи правопис.
Просидів весь час там у себе на Мальдівах.
количества бениных заправокэкономики страны
Пока душат этот прокурорский бизнес крепко.
А замість заправок тепер будуть пральні чи хімчистки під відкритим небом???
КОЖНІ 3% зачищені від чорного нала дають в статистиці "спад " виробництва на 2%...
Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2816480.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Лучше бы занимался экономикой ******* Зекоманды
програми "Студія Захід" з Антоном Борковським (яка ввечері 4 січня 2020
року вийшла в ефірі Еспресо.TV.), преЗЕдент Володимир Зеленський не задоволений діяльністю прем'єр-міністра Олексія Гончарука, котрий, до того ж, не пов'язаний з партією "Слуга народу".
"Насправді наступним прем'єром згідно із (суспільним - ред.) запитом - а Зеленський живе виключно за соціологією, тому що цей соціалізм підкріплюється гарними методичними соціологіями - може бути достатньо жорстким вже не технократом, а автократом", - зазначив він. Експерт припускає, що "недосвічений" Гончарук "може бути замінений дуже міцним кулаком". Що у травні "замість Гончарука призначать нового прем'єра, слухнянішого та жорсткішого. Міцний кулак, який буде керувати для Зеленського. Тобто це буде його людина. Однозначно", - наголосив Давидюк.https://espreso.tv/news/2020/01/05/u_travni_zamist_goncharuka_pryznachat_novogo_premyera_slukhnyanishogo_ta_zhorstkishogo_politolog_davydyu