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Все про:АЗС (213) ліквідація (290) Гончарук_Олексій (428)

 За три тижні припинено діяльність 439 нелегальних АЗС, 111 заправок демонтовано, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що боротьба з діяльністю нелегальних АЗС на всій території України триває.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Лише за три тижні роботи СБУ, ДФС, правоохоронних і контролюючих органів вже перевірено 787 АЗС, зокрема 439 нелегальних АЗС припинили свою діяльність, 111 демонтовано та заарештовано 275,4 тонн пального", - написав Гончарук.

До роботи також долучилися керівники всіх ОДА.

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"Дав доручення ліквідувати проблему до 9 січня. Ми маємо якомога швидше подолати тіньовий ринок для подальшого зростання економіки країни", - резюмував прем'єр.

За три тижні припинено діяльність 439 нелегальних АЗС, 111 заправок демонтовано, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168435
 
 
 Топ коментарі
 
под беню рынок зачищают, а то он не может монопольные цены устанавливать при наличии конкуренции
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Мы должны как можно быстрее побороть теневой рынок для дальнейшего роста количества бениных заправок экономики страны
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При Порошекно такого небыло!
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А кто это такая, с голой жопой вместо головы на автатарке? Лидер педомнений? За три недели прекращена деятельность 439 нелегальных АЗС, 111 заправок - демонтированы, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4921
Очередная грязноротая шлюха изрыгнула говнеца?
Ахаха нам очень "важно" размножение мнение дупоголовых дупоголовыми)
Да насрать на порошенко, по нему интересует вопрос только один - когда он сядет) Всё) За три недели прекращена деятельность 439 нелегальных АЗС, 111 заправок - демонтированы, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7529
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Олександр Топор,не розумію чому ваші розумні вислови йдуть до мене,тим паче не в темі...дякую завчасно за розуміння...
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Вибачаюсь, мабуть ви підписались на мене. Можно відписатись, чі я можу Вас видалити)
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Через неділю, максимум три, знову будуть працювати під патронатом нових власників.
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та ти шо... отака у тебе думка,.. і вона в дивний спосіб співпадає з методичкою з савушкіна 55.. За три тижні припинено діяльність 439 нелегальних АЗС, 111 заправок демонтовано, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6202
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Адреса вже змінена.
І то не думка моя, а спостереження. В Миколаєві таке вже не вперше. Твій смайлик не доречний. І іди до школи, вчи правопис.
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под беню рынок зачищают, а то он не может монопольные цены устанавливать при наличии конкуренции
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Після таких повідомлень у мене виникає питання - чи існує в Україні державна влада ?
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Так й де ж той Порошенко тоді був.
Просидів весь час там у себе на Мальдівах.
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Мы должны как можно быстрее побороть теневой рынок для дальнейшего роста количества бениных заправок экономики страны
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Подтверждаю по одной из 111 у меня возле Золоче, снесли заправочку. Были уже четыре попытки запустить её в работу снова за последние две недели, но она работала максимум пару часов.
Пока душат этот прокурорский бизнес крепко.
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Хоть один судебный приговор о незаконности имеется или вердикт выносили только взяточники из гфс и прокуратуры?
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А игровые автоматы уже "пабидили"? За неделю вывески поменяли - писец пабеда!
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Хорошее зрение. Из Британии вывески видеть. Или так, пук в лужу, но парасенко наше фсьо!
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А що там з аваковськими караоке-барами???😂
А замість заправок тепер будуть пральні чи хімчистки під відкритим небом???
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ничего не будет. вы видели, как выглядят эти нелегальные заправки? на задворках какого-нибудь давно заброшенного предприятия стоит вонючая бочка с неясным содержимым. В бочке подключено штопаное устройство для заливки бензина. Красота, в общем.
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Экономические показатели по стране -7%. Сайт статистики . Лучше поднял бы экономические показатели развития в стране.
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Это ж сколько в стране нелегального бизнеса? представить страшно...
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на 01.07.2019 чорним був 29% бізнеса в Україні... при юдькі в 2008- 45% За три тижні припинено діяльність 439 нелегальних АЗС, 111 заправок демонтовано, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9044
КОЖНІ 3% зачищені від чорного нала дають в статистиці "спад " виробництва на 2%...
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Промышленное производство в Украине в ноябре текущего года сократилось на 7,5%

Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2816480.html
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Лучше бы занимался экономикой ******* Зекоманды
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досить с#ки пи#діти, гавякан вже лохотрони на караоке перевів, а ці зараз почнуть розливати прямо з автоцистерн
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Погромы конечно интереснее, чем закон один для всех и сажать с конфискацией крышевателей и конечных беняфециаров, не зависимо от того чем они промышляют
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За три недели прекращена деятельность 439 нелегальных АЗС, 111 заправок - демонтированы, - Гончарук. Для экономики страны это ни как не отразится. Налоги как не платили так и не платят. А если разобраться что это за заправки и где они находились то выходит такая картина ; это заправки в сельской местности. Там куда все эти ОКО, Воги и пр гиганты не заходят. Не те объемы, не больших барышей. Вот и получается, что для села заправки нет. Закрыть дело не хитрое, а вот создать условие чтобы в селах могли работать малообъемные, доступные заправки ума пока не хватает.
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Хрен його знає де Гончарук такі цифри бере. У Львові нето що ніодної такої АЗС не закрили, а наоборот за останні пів року їх число зросло в двох!!!
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Як заявив керівник аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк в ефірі
програми "Студія Захід" з Антоном Борковським (яка ввечері 4 січня 2020
року вийшла в ефірі Еспресо.TV.), преЗЕдент Володимир Зеленський не задоволений діяльністю прем'єр-міністра Олексія Гончарука, котрий, до того ж, не пов'язаний з партією "Слуга народу".

"Насправді наступним прем'єром згідно із (суспільним - ред.) запитом - а Зеленський живе виключно за соціологією, тому що цей соціалізм підкріплюється гарними методичними соціологіями - може бути достатньо жорстким вже не технократом, а автократом", - зазначив він. Експерт припускає, що "недосвічений" Гончарук "може бути замінений дуже міцним кулаком". Що у травні "замість Гончарука призначать нового прем'єра, слухнянішого та жорсткішого. Міцний кулак, який буде керувати для Зеленського. Тобто це буде його людина. Однозначно", - наголосив Давидюк.https://espreso.tv/news/2020/01/05/u_travni_zamist_goncharuka_pryznachat_novogo_premyera_slukhnyanishogo_ta_zhorstkishogo_politolog_davydyu
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