 Убивство 26-річного чоловіка в Каховці: призначено повторну експертизу, до неї допустять представника потерпілих, - Вербицький

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив hromadske начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Херсонській області Микола Вербицький.
"На сьогодні ми призначили низку експертиз. За домовленістю з представниками потерпілих, ми допускаємо до проведення комп’ютерно-технічних експертиз щодо мобільних телефонів, ноутбуків, вилучених комп’ютерів, домофонів поблизу місця події представника потерпілих, який стежитиме за проведення експертиз," - розповів він.
"Щодо експертизи трупа. Оскільки у потерпілих є питання і вони вимагають, щоб була проведена повторна судово-медична експертиза трупа, яка відповість на суперечливі запитання, зокрема, зі скількох видів зброї були вистріли, які конкретно були тілесні ушкодження, скільки їх було, чи характерні вони для бойової вогнепальної зброї, яку було вилучено. На всі ці питання дасть відповідь повторна експертиза, яку проведе завтра комісія у складі трьох людей. Туди також допустять представника потерпілих, який стежитиме за об’єктивністю проведення експертизи", — зазначив Вербицький.
Нагадаємо, 1 січня відбулася стрілянина між двома жителями Каховки: 29-річний чоловік щонайменше 15 разів вистрілив у бік колишнього чоловіка своєї співмешканки — 26-річного Володимира Чебукіна. Нападника затримали, а подію кваліфікували як замах на вбивство.
Від отриманих поранень Чебукін 3 січня помер. Того ж дня Каховський міський районний суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді 60 днів тримання під вартою без права внесення застави, а поліція перекваліфікувала підозру як "умисне вбивство".
Родичі загиблого вважають, що нападників було кілька, оскільки начебто лікар їм сказав, що на тілі загиблого були сліди від трьох видів зброї.
Згодом з'ясувалося, на момент скоєння злочину підозрюваний відпочивав в одній компанії з працівником районного відділу поліції. Побоюючись, що цей факт може вплинути на розслідування, 4 січня мешканці Каховки влаштували протести біля місцевого відділу поліції й вимагали від правоохоронців справедливого розслідування. Будівлю закидали димовими шашками й піротехнікою.
Стосовно поліцейського проводять службове розслідування. Його відсторонили від виконання службових обов’язків, а державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ст. 365 Кримінального кодексу України.
Так что расследование должно пойти по принципу "кто волонтер и активист - тот и прав".
Ты то сам веришь, что "походка похожа" это доказательство? Или сам идешь по принципу "в тюрьму всех майдаунов"? А?
Ты ведь себя сейчас описываешь.
Вот тебе печет по делу Шеремета и ты не замечаешь, что против ареста многих других "патриотов" возражений нет. Потому что людям кажется, что доказательтва достаточны. Не в одних "патриотах" здесь дело. Ты такого плохого мнения о людях, потому что не на все обращаешь внимание.
Не натягивайте частное на общее.
В этой стране нет доверия к следственным органам. От слова вообще. А ты про "порохоботов" тут.
В этом вся работа журонализда на заказ.
А "веришь-не веришь". Если у общества складывается мнение, что доказательства липовые, то оно не должно молчать. А то так и до сталинских репрессий недалеко. "Арестовали -- значит не зря". Да?
Всіх мєнтів, експертизерів та керівників відсторонити. І справу в свої руки повинні взяти робітники з іншої області, якім попередньо треба повідоміти, що їх висновки будуть перевірені також.
"Про Каховку. У моєму місті був інцидент з копами. Шини не палили, але зібрали громаду у місцевому великому залі. Виступали жителі з скаргами на поліцію, постраждалі від поліції, та злі на бездіяльність поліції. Скипіло так, що через тиждень вже приїхав депутат копи з області
Зібрався люд ще раз і повторив ''шишкам з гори'' те саме. Ті покивали, зробили вид що не пох і буде розбір. Через тиждень все місто О**ЇЛО від репортажу по Запорізькому ТВ5, здається. Копи зняли фільм де брали інтерв'ю у місцевих і ті нахвалювали райвідділ. Копи правопорушників ловлять і вулиці охороняють і бабцям дорогу переходити допомагають і якби не Ісус, то були б першими святими. Шишки оцінили, депутат задоволений,та є одне але.Всі жителі впізнали у випадкових перехожих - рідних поліціянтів. Тобто, просто зняли кіно щоб преса розписала що все ок.
Що нема ніякої недовіри. Також, постраждалі з яких все почалось різко відмовились від претензій, а ті хто яро виступав на зібраннях, в основному підприємці, отримали трошки головної болі і зрозуміли, що так робити не треба. Копи вийшли сухими, ще й на коні. Стали ще нагліші.
Так що, з Каховкою буде те саме. Знімуть кіно, або переведуть стрілки, знайдуть тимчасового цапа відбувайла і тд. Притушать гнів. Потім по одному нагнуть активних і фініт а ля комедія. Як кажуть, запам'ятайте цей твіт..."
А где же перестрелка? А если стреляли с нескольких видов оружия, это уже было соревнование на более точный выстрел в потерпевшего.