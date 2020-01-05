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 Убивство 26-річного чоловіка в Каховці: призначено повторну експертизу, до неї допустять представника потерпілих, - Вербицький

У справі про вбивство чоловіка в Каховці, до якого може бути причетний поліцейський, проведуть повторну судово-медичну експертизу. До неї допустять представника потерпілих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив hromadske начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Херсонській області Микола Вербицький.

"На сьогодні ми призначили низку експертиз. За домовленістю з представниками потерпілих, ми допускаємо до проведення комп’ютерно-технічних експертиз щодо мобільних телефонів, ноутбуків, вилучених комп’ютерів, домофонів поблизу місця події представника потерпілих, який стежитиме за проведення експертиз,"  - розповів він.

"Щодо експертизи трупа. Оскільки у потерпілих є питання і вони вимагають, щоб була проведена повторна судово-медична експертиза трупа, яка відповість на суперечливі запитання, зокрема, зі скількох видів зброї були вистріли, які конкретно були тілесні ушкодження, скільки їх було, чи характерні вони для бойової вогнепальної зброї, яку було вилучено. На всі ці питання дасть відповідь повторна експертиза, яку проведе завтра комісія у складі трьох людей. Туди також допустять представника потерпілих, який стежитиме за об’єктивністю проведення експертизи", — зазначив Вербицький.

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Нагадаємо, 1 січня відбулася стрілянина між двома жителями Каховки: 29-річний чоловік щонайменше 15 разів вистрілив у бік колишнього чоловіка своєї співмешканки — 26-річного Володимира Чебукіна. Нападника затримали, а подію кваліфікували як замах на вбивство.

Від отриманих поранень Чебукін 3 січня помер. Того ж дня Каховський міський районний суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді 60 днів тримання під вартою без права внесення застави, а поліція перекваліфікувала підозру як "умисне вбивство".

Родичі загиблого вважають, що нападників було кілька, оскільки начебто лікар їм сказав, що на тілі загиблого були сліди від трьох видів зброї.

Згодом з'ясувалося, на момент скоєння злочину підозрюваний відпочивав в одній компанії з працівником районного відділу поліції. Побоюючись, що цей факт може вплинути на розслідування, 4 січня мешканці Каховки влаштували протести біля місцевого відділу поліції й вимагали від правоохоронців справедливого розслідування. Будівлю закидали димовими шашками й піротехнікою.

Стосовно поліцейського проводять службове розслідування. Його відсторонили від виконання службових обов’язків, а державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ст. 365 Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168434
 
   
 Топ коментарі
 
Не надо выставлять людей дураками. Не кто волонтер.
Ты то сам веришь, что "походка похожа" это доказательство? Или сам идешь по принципу "в тюрьму всех майдаунов"? А?
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1 января состоялась перестрелка между двумя жителями Каховки: 29-летний мужчина не менее 15 раз выстрелил в сторону бывшего мужа своей сожительницы - 26-летнего Владимира Чебукина.Источник: https://censor.net.ua/n3168434

А где же перестрелка? А если стреляли с нескольких видов оружия, это уже было соревнование на более точный выстрел в потерпевшего.
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"Отпустить патриотов" требуют не потому, что они "патриоты". А потому, что предъявленные доказательства смехотворны. И мариновать людей в тюрьме по таким доказательствам нельзя. Тут вопрос не "патриотов", а прав человека.
Вот тебе печет по делу Шеремета и ты не замечаешь, что против ареста многих других "патриотов" возражений нет. Потому что людям кажется, что доказательтва достаточны. Не в одних "патриотах" здесь дело. Ты такого плохого мнения о людях, потому что не на все обращаешь внимание.
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Разве можно верить выводам разных экспертиз? По делу Шеремета самые авторитетные комментаторы (порохоботы) - решили что нельзя.
Так что расследование должно пойти по принципу "кто волонтер и активист - тот и прав".
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Не надо выставлять людей дураками. Не кто волонтер.
Ты то сам веришь, что "походка похожа" это доказательство? Или сам идешь по принципу "в тюрьму всех майдаунов"? А?
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Я иду по принципу "в тюрьму всех виновных", а вот петьки - по ситуации. Где-то хватает одних слов как твердейших доказательств, а где-то и 3 экспертизы - это "выфсеврети".
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А ты я вижу сразу знаешь, кто виновен? Кого хочется, тот и виновен?
Ты ведь себя сейчас описываешь.
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Я не знаю, и поэтому я не требую "отпустить патриотов" или "наказать проклятых врагов народа", не имея для этого достаточных оснований. В отличии от петьков, которые это делают, а такие как ты еще и пытаются переложить с больной головы на здоровую.
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"Отпустить патриотов" требуют не потому, что они "патриоты". А потому, что предъявленные доказательства смехотворны. И мариновать людей в тюрьме по таким доказательствам нельзя. Тут вопрос не "патриотов", а прав человека.
Вот тебе печет по делу Шеремета и ты не замечаешь, что против ареста многих других "патриотов" возражений нет. Потому что людям кажется, что доказательтва достаточны. Не в одних "патриотах" здесь дело. Ты такого плохого мнения о людях, потому что не на все обращаешь внимание.
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Против ареста каких "патриотов" возражений нет? Я не встречал таких дел, как раз наоборот - как только в деле начинает фигурировать "активист", "ветеран АТО", "волонтер" или "патриот" - все доказательства, даже экспертизы внезапно становятся смехотворными, доводы притянутыми за уши, дела шиты белыми нитками, а доводы защиты (даже если это обычные слова, не проверенные на практике, притом даже в случае отказа самого подозреваемого от такой проверки) - твердейшими доказательствами невиновности. Это видно и по делу Шеремета, и по делу бракованных бронежилетов, и еще таких дел предостаточно было и будет.
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Ну, например, никто же не требует отпустить убийц ребенка Соболева.
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Ошибаешься, я даже на этом ресурсе уже читал посты что ветерана подставили, это не он, менты шьют дело, а в крайнем случае - его довели до такого сепары и сложная жизнь.
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Мы о массовых явлениях, или о том, что кто-то там где-то попытался оправдать? Так такие всегда найдутся. Вы не видели еще как родственники оправдывают убийцу на местных форумах? (Это местячковое явление для примера). У каждого убийцы найдется непереборный защитник.

Не натягивайте частное на общее.
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А где ты видел массовые явления по оправданию фигурантов по делу Шеремета? 10 скачущих и матерящихся активистов на суде? Комментарии десятка-другого дежурных порохоботов на цензоре, которым все что связано с новой властью - зрада? Слова нескольких прямо заинтересованных лиц (друзей) или человек 200 на концерте?
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Ты зомбированное существо живущее на войне "своих" с "порохоботами".
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А люди своего добились. https://censor.net.ua/news/3168439/gbr_rassleduet_vozmojnuyu_prichastnost_pravoohranitelya_k_ubiyistvu_26letnego_mujchiny_v_kahovke
В этой стране нет доверия к следственным органам. От слова вообще. А ты про "порохоботов" тут.
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А причем тут это дело вообще? Тут как раз наоборот - требуют провести следственные действия, в том числе экспертизы, и на основании этих выводов дальше решать судьбу дела. А не отказываются от их прохождения, при этом голося на каждом шагу "они невиновны, выпускай патриотов".
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Никого не интересует веришь - не веришь. Есть следственные действия по подозреваемым в убийстве. И кто эти подозреваемые были до приобретения ими статуса подозреваемых - значения не имеет. Потому как в одном случае нам вкладывают в уши информацию о детском кардиохирурге и при этом ни слова к примеру о втором рецидивсте с шестью судимостями.
В этом вся работа журонализда на заказ.
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"Рецедевисту с шестью судимостями" кстати не предъявили обвинений по Шеремету. Ты что-то перепутал.
А "веришь-не веришь". Если у общества складывается мнение, что доказательства липовые, то оно не должно молчать. А то так и до сталинских репрессий недалеко. "Арестовали -- значит не зря". Да?
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Именно по этому принципу этих зомби и запрограммировали.
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Если то, что человека в момент убийства не было в Киеве не является для тебя доказательством, тогда тынелох и у...бан.
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Профанація. Невідомо чи представник потерпілих достатньо досвічений щоб все ретельно проконтролювати.
Всіх мєнтів, експертизерів та керівників відсторонити. І справу в свої руки повинні взяти робітники з іншої області, якім попередньо треба повідоміти, що їх висновки будуть перевірені також.
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Головне ,щоб винні у вбивстві були наказані по закону. Аваков на французькому гвинтокрилі вже вилетів? Убийство 26-летнего мужчины в Каховке: назначена повторная экспертиза, к ней допустят представителя потерпевших, - Вербицкий - Цензор.НЕТ 7898
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О-о-о-о-о ! Про це тредік :
"Про Каховку. У моєму місті був інцидент з копами. Шини не палили, але зібрали громаду у місцевому великому залі. Виступали жителі з скаргами на поліцію, постраждалі від поліції, та злі на бездіяльність поліції. Скипіло так, що через тиждень вже приїхав депутат копи з області

Зібрався люд ще раз і повторив ''шишкам з гори'' те саме. Ті покивали, зробили вид що не пох і буде розбір. Через тиждень все місто О**ЇЛО від репортажу по Запорізькому ТВ5, здається. Копи зняли фільм де брали інтерв'ю у місцевих і ті нахвалювали райвідділ. Копи правопорушників ловлять і вулиці охороняють і бабцям дорогу переходити допомагають і якби не Ісус, то були б першими святими. Шишки оцінили, депутат задоволений,та є одне але.Всі жителі впізнали у випадкових перехожих - рідних поліціянтів. Тобто, просто зняли кіно щоб преса розписала що все ок.
Що нема ніякої недовіри. Також, постраждалі з яких все почалось різко відмовились від претензій, а ті хто яро виступав на зібраннях, в основному підприємці, отримали трошки головної болі і зрозуміли, що так робити не треба. Копи вийшли сухими, ще й на коні. Стали ще нагліші.

Так що, з Каховкою буде те саме. Знімуть кіно, або переведуть стрілки, знайдуть тимчасового цапа відбувайла і тд. Притушать гнів. Потім по одному нагнуть активних і фініт а ля комедія. Як кажуть, запам'ятайте цей твіт..."
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Нагинають тих, кого можна нагнути. Купують тих, кого можна купити. Інших вбивають. Щоб не стати жертвою, треба діяти першим - бити, ламати,палити і, якщо треба, то і ...
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1 января состоялась перестрелка между двумя жителями Каховки: 29-летний мужчина не менее 15 раз выстрелил в сторону бывшего мужа своей сожительницы - 26-летнего Владимира Чебукина.Источник: https://censor.net.ua/n3168434

А где же перестрелка? А если стреляли с нескольких видов оружия, это уже было соревнование на более точный выстрел в потерпевшего.
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Це і є самий смердючий нюанс в наших "вільних і незалежних " ЗМІ . Але Каховка від Києва далеко то чому такий маніпулятивний заголовок ? Арсен попросив , бо рядом ?
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Ага... состоялась перестрелка. Может состоялась стрелка со стрельбой? А потом цензор удивляется, где делись читатели? Подача информации просто ужестная, со стандартами журналистики ничего общего не имеющая. Перестрелка это обмен выстрелами, там был обмен? Или там возможно был банальный расстрел? Ну подавайте информацию корректно!
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Медіа повідомляють що стріляв екс поліцай,а став він екс 30 грудня 2019 року,заднім числом,отака арихметика.
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