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Все про:Одеська область (1130) Нацполіція (8752) вбивство (2013)

 21-річний чоловік вдарив сусідку ножем у живіт, бо вона довго не відчиняла дверей, жінка загинула, - Нацполіція

44-річна жінка на Одещині отримала удар ножем у живіт через те, що вчасно не відчинила дверей гостю, який нібито хотів привітати її з Новим роком. Від отриманих травм потерпіла померла в лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

У скоєнні злочину правоохоронці викрили 21-річного сусіда загиблої. Свою причетність до скоєного молодик не заперечує.

За словами зловмисника, на жінку він розлютився через те, що вона довго не відчиняла дверей, коли він нібито прийшов привітати її з Новим роком. З місця події поліцейські вилучили ймовірне знаряддя злочину - кухонний ніж та інші речові докази.

За фактом заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Згідно санкції статті, чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі. Слідство триває.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168433
 
 
 Топ коментарі
 
Та ну нах таких соседей!!!
21-летний мужчина ударил соседку ножом в живот за то, что она долго не открывала двери, женщина погибла, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9012

Кошмар!
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Невже він вірив, що після цього, вона почне швидше відкривати двері?
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В США бы за такой мотив 2 пожизненных или электрический стул присудили бы, а у нас одни поблажки, 10 лет, дадут, просидит в СИЗО год за два, еще 4 в колонии, затем выйдет по УДО
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Як земля носить таких ***....х неадекватів 21-летний мужчина ударил соседку ножом в живот за то, что она долго не открывала двери, женщина погибла, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3800 Яким в людину ножа встромити як висцятися під деревом..
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А меня продолжают возмущать наши гуманные к преступникам законы. 10 лет за убийство ни о чем, просто убил как муху прихлопнул,это очень мало. Такое человекообразное опасно для общества и должно получать пожизненное заключение. Наше законодательство плодит преступность и множит. Зеленые на это никак не реагируют.Их это устраивает.
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Не поддавайся на эмоции. Это мусора пытаются обывателей сделать скотами, чтоб отвлечь от Каховки.
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какой ты наивный уже все решено, ты видел что нибудь по другому? Ответ нет
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Пожизненное заключение все исправит.
В тюряге все будет строго по расписанию и в определенное время.
Никаких опозданий.
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Санкція статті не передбачає довічного позбавлення волі.
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Теоретически, это можно классифицировать как убийство с особой жестокостью.
Но в любом случае, такое животное, никак не исправить/перевоспитать.
Это дебил и дебилом останется, вопрос только где: на свободе или в тюрьме.
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Ні не можно. По перше кваліфіковано як тяжкі ТУ, що спричинили смерть, а по друге, можно спробувати натягти ч.1 ст.115, не більше. Читайте Пленум ВСУ, там приклад дуже наглядний наведено. Навіть 6 ударів молотком в голову жертви, не є особливою жорстокістю. Має бути умисел на катування, інакше - ні як!
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Шкода, що законодавсвто настільки лояльне!
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Кваліфікація від початку брехлива, бо це умісте вбивство, а не тяжкі ТУ.
Він не кулаком вдарив, а ножем.
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можуть і перекваліфікувати, якби померла відразу, то може б і відразу вбивство, і тим більш, якщо вірити статті, то один удар, тобто умислу якби не вбачається, а з другої сторони, а нафіга ж ножем бити, якщо не хочеш вбивати, тим більш, що не захищався.
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Людина взяла у руки зброю, прийшла із цією зброєю у чужу квартиру і застосувала цю зброю. Як це не було умислу?
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я не бачива як там було і місцеві пейсаки теж, а може просто хотів завдати тілесних ушкоджень, може порізати хотів, хз, що у того в голові робилося, якщо взагалі там щось є.
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желательно в районе урановых рудников чтоб не успели выпустить по закону ссявченко.
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да если бы так, а то ведь до десяти лет, а там гляди лет через пять-шесть и будет уже на свободе.
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Сидеть не будет. Заплатит и выйдет под домашний, а потом получит условно. Судьи ведь есть хотят, и на новый Лексус внучеку надо, а то старому уже полгода, как лох на старом корыте ездит.
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Невже він вірив, що після цього, вона почне швидше відкривати двері?
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П'яний неадекват.
І ніякого варіанту виходу. Не відкрила б, то поліз у вікно, або підпалив.

Якби рубонула його сокирою, то б посадили.
Закони для урок і вбивць.
Як це не важко сприймати.
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Якби рубонула його сокирою, то б посадили. Не вірте усякій хєр.ні, що пишуть. В Україні надгуманне законодавство і надлояльні суди. Це рай для злодіїв, а посадити жінку, на реальний строк, за самозахист, в ******** умовах... я навіть не уявляю, що має статись...
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і правоохоронці надлояльні. злочинців терба пожаліти і зрозуміти.
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В США бы за такой мотив 2 пожизненных или электрический стул присудили бы, а у нас одни поблажки, 10 лет, дадут, просидит в СИЗО год за два, еще 4 в колонии, затем выйдет по УДО
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А що заважає людям потім його ножем пирнути? Після суду?
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Думал такой трэш только в кацапии бывает - прямо сюжет этой КОРОТКОМЕТРАЖКИ
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в британии и прочих даже детей 14 лет иногда садят на тридцатник, а тут - "до десяти лет", т.е. от нуля до десяти? если хорошо учится в бурсе, то можно и помиловать, он больше не будет.

а так - скорей всего за самогоном приходил без денег.
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Ну так - у вас самое гуманное по отношению к преступникам законодательство в мире.
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Может к таким надо применять исключительную меру? "Оно" жить будет падло, а жертва уже все не жилец.
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На месяц затяжных праздников,наверное, приходится половины уголовных дел .
Быдло... никаких интересов нет, кроме вотки и наркотиков
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Что кто-то верит этой фейковой лабуде? Сейчас менты после Каховки начнут такие сказки писать про неадекватных граждан, что Андерсен отдыхает.
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обоснуй клоун, это что ж по твоему менты гражданку замочили?
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вот и представитель правоохранительных органов, лучше Ol Knyazhich прикусил бы язык и комп или компьютер отключил, не зря говорят "от тюрьмы не зарекайся"
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да если бы так, а то ведь до десяти лет, а там гляди лет через пять-шесть и будет уже на свободе.
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Ну и законы дурацкие, - за убийство от семи до десяти лет, когда за другие преступления дают намного больше. Неужели жизнь человека ничего не стоит, пора бы над этим задуматься президенту и ВР. Тем более, что в последнее время, всё чаще стали совершаться умышленные убийства.
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Не чего, вообще, двери открывать людям без приглашения! Я так и делаю, не потому что кого-то опасаюсь, а не теролю вторжение в личное пространство. Все, у кого есть мой номер телефона, могут договорится, а остальные пусть идут лесом!
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Слугам народа и президенту,некогда заниматься такими мелкими законами,не приносящие прибыли,у них другие приоритеты,как можно больше рассадить родственников и друзей на сладенькие места.
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