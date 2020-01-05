 21-річний чоловік вдарив сусідку ножем у живіт, бо вона довго не відчиняла дверей, жінка загинула, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

У скоєнні злочину правоохоронці викрили 21-річного сусіда загиблої. Свою причетність до скоєного молодик не заперечує.

За словами зловмисника, на жінку він розлютився через те, що вона довго не відчиняла дверей, коли він нібито прийшов привітати її з Новим роком. З місця події поліцейські вилучили ймовірне знаряддя злочину - кухонний ніж та інші речові докази.

За фактом заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Згідно санкції статті, чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі. Слідство триває.

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