 Dr.Alban відредагував пост про допуск в Україну, прибравши згадку про втручання Зеленського

Як інформує Цензор.НЕТ, у виправленому варіанті тексту в Iнстаграмі він прибрав згадку про втручання Зеленського.
"Зустріч з президентом України Зеленським. Мені заборонили в'їзд в Україну через мій попередній виступ на півострові Крим. Я не знав про це, не знав, що це не сподобається українцям. Я щасливий зустрітися з президентом", - йдеться в повідомленні.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський жодним чином не впливав на допуск в Україну співака Dr.Alban, який відвідував окупований Крим, - глава ДПСУ Дейнеко
У попередньому варіанті тексту співак повідомив: "Мені було заборонено в'їзд в Україну через моє попереднє шоу на спірному півострові Крим. З втручанням президента я зміг потрапити в Україну. Прекрасна прогулянка в натовпі в Києві з президентом".
Як повідомлялося раніше, шведський співак Dr. Alban, який виступав в окупованому Криму, заявив, що його пустили в Україну після втручання президента Володимира Зеленського.
Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко заявив, що Зеленський жодним чином не впливав на допуск в Україну співака Dr.Alban.
Про це повідомила група "Світанок" у Facebook.
У Харкові актор Марат Башаров планує зіграти у виставі під назвою "Ідея Фікс" в одному з театрів міста. Однак активісти Харкова вимагають заборонити в'їзд на територію України актору Башарову.
Вони зазначили, що звернуться з заявою до СБУ, щоб заборони в'їзд на територію України Марату Башарову, який у вересні цього року був ведучим на заході в анексованій Ялті, де був присутній Сергій Аксьонов.
Вони також запросили долучитись представників інших громадських організацій до підписання листа та ЗМІ для висвітлення.Башаров скандально відомий тим, що постійно привселюдно б'є свою дружину.
https://prm.ua/skandalniy-rosiyskiy-aktor-yakiy-vistupav-v-okupovanomu-krimu-zbirayetsya-priyihati-v-********/
Дозволять?
зебилы, на вашем месте я бы уже задумался (даже сейчас ещё не слишком поздно).. ну или переспросил бы у умных людей (хотя бы у "порохоботов") - "шо за дела?"
Чем там думать? Если ходили голосовали за клоуна, шестерку олигарха коломойского, а сейчас еще и стало холуй путинский!
пипец как же это тупо!
Зеленский гуляет в толпе по Киеву,буду знать
С датами не получается состыковать.Непонятно где ошибка в сообщениях.
типа-"ци руки ничого не крали"...
таки -"чий Крым"...?!!! - пане Президент...
Те, що він все менше впливає на те, що відбувається в Україні, вже стає нормою і його перетворення в суцільного демократа типу кондитера, який ні в що не встрявав і в ніщо не вмішувався - це справа вже навіть не кількох тижнів, а, буквально, днів і годин.Тим часом ситуація в Україні стрімко повертається до дореволюційного вигляду з поправкою на досягнення здобуті кондитером - адміністративний хаос, розгул криміналу і прогресуючий занепад в усіх сферах суспільного життя.
Але найбільш цікавим є те, що, як і під час царювання кондитера, незважаючи на відсутність впливу і втручань з боку новоявленого керманича, ситуація розвивається в чітко спрямованому напрямі, який не співпадає з очікуваннями і інтересами тих, хто пов'язував з ним свої надії на краще.
Хохол пойдёт, малороси пойдёт, ватник тоже.
Пойдёт все Зелёное говно, им же какая разница.
Реши для себя - "Кто ты"
слов из песни не выбросишь
Летал в Крым из мацквы-летал
нарушил законы Украины-нарушил
Он выступал в оккупированом Крыму.? Выступал.
Ранее его не впускали в Украину ? Вполне вероятно (он сам об этом написал)
Сейчас он вьехал в Украину для участия в шоу квартала 95? Впустили.
Есть фото певца с клоуном Зе ? Есть.
Надо быть идиотом что б не видеть всю цепочку фактов.
И то что офис президента начал срочно отмазывать Зеленского от этого преступления-- лишнее тому доказательство.