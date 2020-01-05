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Все про:Зеленський (4039) Крим (6955) співак (28) Dr. Alban (1)

 Dr.Alban відредагував пост про допуск в Україну, прибравши згадку про втручання Зеленського

Шведський співак Dr. Alban, який виступав в окупованому Криму, відредагував пост в інстаграмі, в якому заявляв, що його пустили в Україну після втручання президента Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, у виправленому варіанті тексту в Iнстаграмі він прибрав згадку про втручання Зеленського.

"Зустріч з президентом України Зеленським. Мені заборонили в'їзд в Україну через мій попередній виступ на півострові Крим. Я не знав про це, не знав, що це не сподобається українцям. Я щасливий зустрітися з президентом", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський жодним чином не впливав на допуск в Україну співака Dr.Alban, який відвідував окупований Крим, - глава ДПСУ Дейнеко

Dr.Alban відредагував пост про допуск в Україну, прибравши згадку про втручання Зеленського 01

У попередньому варіанті тексту співак повідомив: "Мені було заборонено в'їзд в Україну через моє попереднє шоу на спірному півострові Крим. З втручанням президента я зміг потрапити в Україну. Прекрасна прогулянка в натовпі в Києві з президентом".

Як повідомлялося раніше, шведський співак Dr. Alban, який виступав в окупованому Криму, заявив, що його пустили в Україну після втручання президента Володимира Зеленського.

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко заявив, що Зеленський жодним чином не впливав на допуск в Україну співака Dr.Alban.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черговий співун окупантів в Україні. Зеленський порушив закон, - в партії Порошенка відреагували на допуск у країну співака Dr. Alban, який відвідував Крим

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168432
 
 
 Топ коментарі
 
Ну все, комар носа не подточит.
Два дебила считают, что если удалить заявление, которое читали десятки тысяч людей, то все будет ок?
Dr.Alban отредактировал пост о допуске в Украину после вмешательства Зеленского - Цензор.НЕТ 4285
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после уринотерапии Зеленского в Украине будут самые зоркие избиратели в мире.... Dr.Alban отредактировал пост о допуске в Украину после вмешательства Зеленского - Цензор.НЕТ 8002
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Отак контору спалив.
Але факт лишається фактом. Зеленський випробовує терпіння українців. Тактика дрібних порізів. Привчає до Зради.
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Скандальний російський актор, який виступав в окупованому Криму, збирається приїхати в Україну

Про це повідомила група "Світанок" у Facebook.
У Харкові актор Марат Башаров планує зіграти у виставі під назвою "Ідея Фікс" в одному з театрів міста. Однак активісти Харкова вимагають заборонити в'їзд на територію України актору Башарову.
Вони зазначили, що звернуться з заявою до СБУ, щоб заборони в'їзд на територію України Марату Башарову, який у вересні цього року був ведучим на заході в анексованій Ялті, де був присутній Сергій Аксьонов.
Вони також запросили долучитись представників інших громадських організацій до підписання листа та ЗМІ для висвітлення.Башаров скандально відомий тим, що постійно привселюдно б'є свою дружину.

https://prm.ua/skandalniy-rosiyskiy-aktor-yakiy-vistupav-v-okupovanomu-krimu-zbirayetsya-priyihati-v-********/

Дозволять?
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А нафик вы сами, украинцы, ходите на их концерты!!!
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зебіли ходять, а їх важно назвати українцями, вони насєлєніє.
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походу "стопроцентный" Бакланов оперативно переговорил з чортом..
зебилы, на вашем месте я бы уже задумался (даже сейчас ещё не слишком поздно).. ну или переспросил бы у умных людей (хотя бы у "порохоботов") - "шо за дела?"
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ДУМАЙ! Нечем!
Чем там думать? Если ходили голосовали за клоуна, шестерку олигарха коломойского, а сейчас еще и стало холуй путинский!
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скрины у тучи людей тоже сотрут?
пипец как же это тупо!
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Рукописи не горят,за все надо будет отвечать перед судом,а он будет в этом уже нет никакого сомнения,зеленые малоросы закончат хуже чем рыги, АдназначнА Dr.Alban відредагував пост про допуск в Україну, прибравши згадку про втручання Зеленського - Цензор.НЕТ 8018
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"Всё смешалось в доме Облонских".Новый год встречал в Гуте. 2 января вылетел в Оман и находится там до сих пор.Поспособствовал в допуске Dr.Alban в Украину(хотя он летом был в Краматорске и тогда с него запрет на въезд был снят) и прогулялся с ним в толпе по Киеву.
Зеленский гуляет в толпе по Киеву,буду знать
С датами не получается состыковать.Непонятно где ошибка в сообщениях.
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Судя по тому, как ЗЕбанаты резко взяли темп, 2020-й будет вообще рекордным по зашкварам и пробиваниям дна этой шоблой, во главе с Нелохом
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ну если пан Медведчук "напророчил"дехволт...а дыма без огня как известно не бывает... Dr.Alban відредагував пост про допуск в Україну, прибравши згадку про втручання Зеленського - Цензор.НЕТ 3093
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кстати- др Альбан конкретно падставил владельца Квартала-95 ...отака "благодарочка"...
типа-"ци руки ничого не крали"... Dr.Alban відредагував пост про допуск в Україну, прибравши згадку про втручання Зеленського - Цензор.НЕТ 9826
таки -"чий Крым"...?!!! - пане Президент...
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А вони чимось схожі один з одним...коли Собчак заявиться цікаво брати інтервью....
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Информация в средствах массовой информации о совершенном преступлении (противоправном вмешательстве в деятельность государственного органа - в данном случае ГПСУ) не может остаться без соответствующего реагирования. В противном случае у нас в стране не ОГП, а ОПГ!
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Ну, добре, Зеленський не впливав. А хто впливав?
Те, що він все менше впливає на те, що відбувається в Україні, вже стає нормою і його перетворення в суцільного демократа типу кондитера, який ні в що не встрявав і в ніщо не вмішувався - це справа вже навіть не кількох тижнів, а, буквально, днів і годин.Тим часом ситуація в Україні стрімко повертається до дореволюційного вигляду з поправкою на досягнення здобуті кондитером - адміністративний хаос, розгул криміналу і прогресуючий занепад в усіх сферах суспільного життя.
Але найбільш цікавим є те, що, як і під час царювання кондитера, незважаючи на відсутність впливу і втручань з боку новоявленого керманича, ситуація розвивається в чітко спрямованому напрямі, який не співпадає з очікуваннями і інтересами тих, хто пов'язував з ним свої надії на краще.
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Украинец не пойдёт на их концерт, как и не пойдёт на квартал 95,Олю Полякову и прочих заробитчан.
Хохол пойдёт, малороси пойдёт, ватник тоже.
Пойдёт все Зелёное говно, им же какая разница.
Реши для себя - "Кто ты"
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ЗеОбМАНський не впливав! Він плавав в іншому місці-де подобає!
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щас поползёт весь шлак который невъездной - зе даёт добро
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на честь зе-елехторату нбуDr.Alban відредагував пост про допуск в Україну, прибравши згадку про втручання Зеленського - Цензор.НЕТ 2700 випустив пам'ятну монету
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Жирный шрифт в заголовке данной статьи потому,что Др.Албан черный или что-бы порохоботы лучше видели свой корм?
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э нет
слов из песни не выбросишь
Летал в Крым из мацквы-летал
нарушил законы Украины-нарушил
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Др. Балбан так ничего и не понял... Не он не нравится Украине, а поступок Осла-перзедента.
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Есть факты.
Он выступал в оккупированом Крыму.? Выступал.
Ранее его не впускали в Украину ? Вполне вероятно (он сам об этом написал)
Сейчас он вьехал в Украину для участия в шоу квартала 95? Впустили.
Есть фото певца с клоуном Зе ? Есть.

Надо быть идиотом что б не видеть всю цепочку фактов.

И то что офис президента начал срочно отмазывать Зеленского от этого преступления-- лишнее тому доказательство.
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Крым это Украина и нефига он не спорный.
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