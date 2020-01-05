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 Політика України, Суспільство
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Все про:Кабмін (3164) туризм (362) Гончарук_Олексій (428)

 Гончарук анонсував створення в Україні єдиного туристичного порталу

В Україні до осені поточного року буде створено єдиний туристичний портал, на якому подорожувальники зможуть отримати різноманітну допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Урядового порталу.

"Потрібно створити всі умови, щоб в Україну приїжджало якомога більше туристів. Це, звісно, сервіси. Дороги, будівництвом яких ми зараз активно займаємося. А також безпека. Саме тому створюється єдине вікно допомоги туристам. Щоб можна було звернутися з будь-яким питанням і отримати відповідь чи допомогу", - зазначив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

За даними Кабміну, єдиний портал буде працювати як онлайн, так і в телефонному режимі. Його роботу вже запустять до осені 2020 року. Також буде створено локальні туристично-інформаційні центри в регіонах.

Як повідомили в Міністерстві культури, молоді та спорту, створено відповідне агентство, яке, зокрема, реалізовуватиме цей проєкт.

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В уряді також нагадали, що створення єдиного туристичного порталу передбачено програмою діяльності Кабінету Міністрів України, яку затверджено у вересні 2019 року.

Документом визначено ключові напрямки роботи міністерств. Їх деталізовано - щодо кожної з 78 цих цілей програми опубліковано концепцію та індикатори, за якими вимірюватимуться їх досягнення.

"Уряд робить свою роботу ще прозорішою - документ виставлено на обговорення до офіційного затвердження. Усі зацікавлені особи щодо кожної з концепцій можуть дати зворотний зв'язок", - додали у відомстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168431
 
 
 Топ коментарі
 
Єдиний туристичний портал. Я навіть лозунг вже придумав: "Платять всі- літають обрані"
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Оглобля каждый день что то анан-сирует, ананирует. Исчезните уже скорей, зеленые недоделанные клоуны!

25.12.19. Госдолг Украины вырос. С начала 2019 государственный и гарантированный государством долг в иностранной валюте вырос на 5,75%.
23.12.19. В Украине продолжается стремительный обвал промышленности
Промышленное производство в Украине в ноябре 2019 года сократилось по сравнению с ноябрем 2018 года на 7,5%.
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Уже і девіз є - "Без обману не поїдеш й до Оману!"
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Єдиний туристичний портал. Я навіть лозунг вже придумав: "Платять всі- літають обрані"
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Був би якийсь портал, як в фентезі. Зайшли в портал дружньо зєбуїни і опинилися на Альфа-Центаврі. Ляпота.....
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Туристический портал смешно Вы все тут туристы бабло скосить страну распродать с молотка и вовремя убежать и жить вдали в теплых местах создатели зе тур по миру
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Заколєбали вже діджиталізацією своєю з Міловановим бабло пиз...ть ! Скільки коштуватиме це задоволення ? Яка компанія займатиметься ? Коли цей розпил відобразиться в Прозоро ?
"Концепція і індікатори",с-с-с-**** !!!
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******* каждый день что то анан-сирует, ананирует. Исчезните уже скорей, зеленые недоделанные клоуны!

25.12.19. Госдолг Украины вырос. С начала 2019 государственный и гарантированный государством долг в иностранной валюте вырос на 5,75%.
23.12.19. В Украине продолжается стремительный обвал промышленности
Промышленное производство в Украине в ноябре 2019 года сократилось по сравнению с ноябрем 2018 года на 7,5%.
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Профанация. Хотите реально привлечь туристов ? Переходите на евро, к примеру.
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Я знаю такий портал. Вікно у минуло. На мапі позначене як Кривий Ріг.
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До осені можна народити дитину. А це набагато складніше ніж для цілої країни зробити інтернет- портал.
Єдине що можна спитати - а чому саме до осені, а не через 10 років?

Такими темпами можна рухатися лише в минуле...
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Уже і девіз є - "Без обману не поїдеш й до Оману!"
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Hawthorn Healing‏ @hawthornhealin1



Был вчера в гостях у друга который причастен к производственной и энергетическому сектору. Данные от него. В бюджете реально дыра, очень высокий уровень задолженности частным подрядчикам - денег нет. Некоторые крепко попали на проектах с высокой удельной сметой порасходным материалам. Следующее, инвесторы (преимущественно западные) в полном шоке от перепиливания энергорынка под Беню и русню, есть американские компании у которых инвест пакет в нашу возобновляемую энергетику был до лярда, сейчас всё встало.

Риск менеджмент ***** сейчас тоже в потере, работать ли сейчас вообще с Украиной при такой конечной политике, а на сотрудничестве с этим банком построена модернизация практически всех стран кандидатов в ЕС.
В общем у него прогноз по нашему бизнес климату и темпам модернизации фиговый.
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Это факты. Верю. Если делал анализ причин, поделись.
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Реально смешно читать о таких потужных изобретениях правительства.
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Им ещё 4 года анансировать и анан(с) ировать.
Скоро как в 12 стульях, будут анонсировать межгалактический шахматный портал.
Покуда есть на свете дураки(а их, как оказалось аж 73%).......
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У тебя на носу дефолт(точнее у Украины), а он порталы рисует. Порталами экономику не поднимешь, коли она падает уже 7-й месяц подряд.
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Хрень! Турбизнес - частный рынок и не хер чинушам совать туда свои похотливо-загребущие руки!
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