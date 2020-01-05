 Гончарук анонсував створення в Україні єдиного туристичного порталу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Урядового порталу.
"Потрібно створити всі умови, щоб в Україну приїжджало якомога більше туристів. Це, звісно, сервіси. Дороги, будівництвом яких ми зараз активно займаємося. А також безпека. Саме тому створюється єдине вікно допомоги туристам. Щоб можна було звернутися з будь-яким питанням і отримати відповідь чи допомогу", - зазначив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
За даними Кабміну, єдиний портал буде працювати як онлайн, так і в телефонному режимі. Його роботу вже запустять до осені 2020 року. Також буде створено локальні туристично-інформаційні центри в регіонах.
Як повідомили в Міністерстві культури, молоді та спорту, створено відповідне агентство, яке, зокрема, реалізовуватиме цей проєкт.
В уряді також нагадали, що створення єдиного туристичного порталу передбачено програмою діяльності Кабінету Міністрів України, яку затверджено у вересні 2019 року.
Документом визначено ключові напрямки роботи міністерств. Їх деталізовано - щодо кожної з 78 цих цілей програми опубліковано концепцію та індикатори, за якими вимірюватимуться їх досягнення.
"Уряд робить свою роботу ще прозорішою - документ виставлено на обговорення до офіційного затвердження. Усі зацікавлені особи щодо кожної з концепцій можуть дати зворотний зв'язок", - додали у відомстві.
Повчиться у Львова.
"Концепція і індікатори",с-с-с-**** !!!
25.12.19. Госдолг Украины вырос. С начала 2019 государственный и гарантированный государством долг в иностранной валюте вырос на 5,75%.
23.12.19. В Украине продолжается стремительный обвал промышленности
Промышленное производство в Украине в ноябре 2019 года сократилось по сравнению с ноябрем 2018 года на 7,5%.
Єдине що можна спитати - а чому саме до осені, а не через 10 років?
Такими темпами можна рухатися лише в минуле...
Был вчера в гостях у друга который причастен к производственной и энергетическому сектору. Данные от него. В бюджете реально дыра, очень высокий уровень задолженности частным подрядчикам - денег нет. Некоторые крепко попали на проектах с высокой удельной сметой порасходным материалам. Следующее, инвесторы (преимущественно западные) в полном шоке от перепиливания энергорынка под Беню и русню, есть американские компании у которых инвест пакет в нашу возобновляемую энергетику был до лярда, сейчас всё встало.
Риск менеджмент ***** сейчас тоже в потере, работать ли сейчас вообще с Украиной при такой конечной политике, а на сотрудничестве с этим банком построена модернизация практически всех стран кандидатов в ЕС.
В общем у него прогноз по нашему бизнес климату и темпам модернизации фиговый.
Скоро как в 12 стульях, будут анонсировать межгалактический шахматный портал.
Покуда есть на свете дураки(а их, как оказалось аж 73%).......