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Все про:Зеленський (4039) Оман (2) Офіс Президента (202)

 Зеленський полетів із сім'єю в Оман, власним коштом, - Офіс президента

Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом із родиною рейсовим літаком власним коштом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що там найближчими днями у глави держави заплановано зустрічі на найвищому рівні.

В Омані Володимир Зеленський обговорить торговельно-економічне співробітництво двох країн, зміцнення дипломатичних відносин і залучення інвестицій в Україну.

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Нагадаємо, раніше видання "Страна" повідомило, що Зеленський полетів відпочивати в Оман. За даними видання, глава держави разом із родиною перебуває в п'ятизірковому готелі на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці Оману Маскату.

"Страна" стверджує, що керівник президентської охорони Максим Донець заздалегідь відправився в Оман, щоб підготуватися до приїзду Зеленського.

Видання опублікувало фотографії, зроблені нібито вранці 5 січня.

Зеленський полетів із сімєю в Оман, власним коштом, - Офіс президента 01
Зеленський полетів із сімєю в Оман, власним коштом, - Офіс президента 02

Фото: видання "Страна"

Зеленський полетів із сімєю в Оман, власним коштом, - Офіс президента 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168429
 
   
 Топ коментарі
 
жирует барыга клоун во время войны
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зелені про це промовчать.
йому можна.
він же не краде.. він же нічого і не робить.
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Зебилье все за Порошенко гоняется хотя уже и само забыло зачем и почему))
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Прахаботи за Зєльцем гоняться, не знають навіщо.
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https://www.youtube.com/watch?v=C3LT-0p4ITM
Фабрика порохоботов. Вскрыты секретные файлы Порошенко.
Сегодняшний ролик Лещенко. 6 минут.
Все тайное становится явным.
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Зеленожопые, З Новым роком! Кожен з вас презедент, айда в Оман.Зеленський полетів із сім'єю в Оман, власним коштом, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 2929
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Ох и морды лица,особенно ближние,такие открытые,откровенные,располагающие к доверию ....
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Ой поїду до Оману,
Як презом я стану.
Віслюка там вподобаю,
У чужому краю.
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Страна" стверджує, що керівник президентської охорони Максим Донець заздалегідь відправився в Оман, щоб підготуватися до приїзду Зеленського. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3168429

А цей теж за свої, ой за Беніни?😁
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Для мене було саме цікаве те, що Меркель полетіла військовим літаком, як державна особа, а її чоловік звичайним рейсом.
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Порошенко вернется в Украину только под гарантии США, что его не арестуют https://www.youtube.com/watch?v=TZ0EshLyk0w

Колишній очільник держави Петро Порошенко вирішив відпочити на Сейшелах. Для подорожі депутат обрав 60-метрову яхту класу люкс Katina. На яхті Порошенка: 6 просторих кают, ліфт, тренажерна зала, сауна, джакузі та 2 бари. Оренда такої яхти коштує 350-380 000 доларів на тиждень.
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прЮфееет,Кривда,ты ще похрюкиваешь на Украину?
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Зеленский подставился тайной поездкой в Оман, а дуреха Мендель лишь усугубила Январь 5, 2020Без рубрикиКомментарии

С КАКИХ ПОР дипломатические ДЕЛОВЫЕ визиты Президент стал совершать рейсовым самолетом за СВОИ деньги?
РЕАКЦИЯ Офиса Зеленского ошеломила… ((((
Я всегда говорил, что Систему определяет не ошибка, а реакция на ошибку! Губит не ошибка, а реакция на нее…
Об этом пишет в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.
Так вот реакция оказалась пострашнее самого события!
Сперва Зеленский, повторяя Порошенко, мчит ВТИХАРЯ на Индийский океан… В Оман - страну где хранят и отмывают грязные деньги, а потом…
Появляется сообщение от Мендель! Поражающее своей ГЛУПОСТЬЮ!
«Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.
Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне»…
С КАКИХ ПОР дипломатические ДЕЛОВЫЕ визиты Президент стал совершать рейсовым самолетом за СВОИ деньги?
Вы кого за ИДИОТОВ держите? Свой электорат?
Печально…
- Петро Мальдивский и Вова Оманский: президенты, которых украинцы заслужили
У меня не было претензий к Яременко, что проституток искал в Раде - у меня были претензии к тому, КАК он отреагировал. И именно ЭТО его похоронило как политика.
Т.е. сперва Зеленский ОФИЦИАЛЬНО на неделю продлевает свой отдых в Гуте… а в это время тихонько за свой счет летит в официальный визит в Оман? И это становится известно лишь после того, как СМИ (Страна.УА) публикуют разоблачающие фото из отеля на море?
Вы болеете там?
А погранцы не лучше! Сперва какой-то Албан пишет, что ему лично Президент вопреки Закону дал проезд в Украину, а потом Погранцы пишут, что никто на них не давил и они мол сами прочли мысли Президента, а Албан решил почистить свой пост и убрать об этом пассаж!
Вы идиоты?
И хит сезона с Хакамадой… Ее тоже не будет. Повод - якобы организаторы согласились с доводами фейсбука… мол проверяли ее, но не так досконально как фейбук…
При этом пишут, что спрашивали Погранцов - те сказали можно. Ну а как отказать друзьям Президента из застройщиков киевских - ПознякиЖилБуда?!
И вот… уже никто никуда не едет…
ФЕЕРИЯ! Шарьте - пусть все насладятся!
***
Даю сегодня уже не первый текст от Михаила Чаплыги. Но тут он очень метко подметил насчет тупого и усугубляющего скандал комментария от Мендель (тайный «деловой» визит за свой счет на рейсовом самолете)…
Смачно прокололись «зеленые»…
Картинка от Чаплыги
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Самое интересное и поучительное во всем этом то, что сколько бы ни пыжились порохоботы, какими бы не обзаводились "обличительными" простынями с текстом , петрушке так и не светит более 8%-jв. Нигде и никогда.
А Зеленский так и будет иметь максимальный рейтинг среди других. Причем подавляющий рейтинг.
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тут соглашусь. Даже не в Украине, а на выборах Президента Земли, а то и Солнечной системы! Ведь он величайший лидер современности!
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Мордвин-чебураха лахтинская,твое дело холопье,обосрался- стой обтекай обсыхай,негодяй! Хрен вам слонячий на всю морду ,а не Украину, сознательное гражданское общество не позволит сближения с заСрахой ,а таких людей не не одна сотня тысяч!
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Глибока помилка, Зєльцу світить повний провал в політиці, ще більший чим Пєтіку.
Ми бачимо, що чим далі Зєльц допускає помилки, а може і неправомірні кроки. Відповідно позитивних результатів суспільство не отримує. Правда піар у Зєльца більш вишуканіший. Тому падіння Зєльца буде болючішим для нього.
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Ирина - Порошенко миллионер и это все знали когда его выбирали. Хватит п....ть и лизать жопу коломойского, хотя наверное за это он хорошо платит как и дубинскому.
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иха Чаплыга
5 мин. ·

ПРЯМ морской бой какой то! Пока США воюют с Ираном на территории Ирака... Вова Оманский сражается с яхтой Пети Мальдивского в водах Индийского океана!
Трошки жаль Оманцев... теперь им срочно нужно задним числом поставить новости о том, что они готовятся к деловому визиту Вовы Оманского...
Зато теперь Учителя узнают, как они отдыхать будут... после инициативы Зеленского-Третьяковой по введению Закона о Рабстве вместо Трудового Кодекса! )))))))))

Вова Оманский: «Чтобы простой учитель отдыхал как президент, а президент - как простой учитель!» (с)
И простите... а как теперь Мендель прокомментит свой же пост и свою же рекомендацию? Или когда из Омана попу жарят - то еще не так отрефлексируешь?Зеленський полетів із сім'єю в Оман, власним коштом, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 950
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Це вона для себе вирішила не виправдовуватись - а Вовку можна підставляти ... Какой царь такое окружение
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С мая каждый день одно и тоже -зекретин обосрался, зекретин обосрался, зекретин обосрался.... и никакого просвета)))
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а потом открывает доступ к мухам из Раши - на говно хорошо летят
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Я хотел его поймать. - улетел к е@ёна мать...
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Може він передумає повертатись . Там тепло , хороший клімат .
Це був би супер подарунок для України .
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Да какая разница для мразей и просто шизанутых...
1917-1922 года: до 5 миллионов погибших Украинцев в ходе Революции и Гражданской войны развязанной грёбаными небратьями.
Голодомор 1921-1923 годов: до 500 тысяч умерших Украинцев от голода, устроенного небратьями.
1929-1931 года: коллективизация крестьянских хозяйств в Украине, 64 тысячи семей выселено в спецпоселения на Севере и в Сибири.
Голодомор 1932-1933 годов: 4.5 миллиона Украинцев погибших от голода, устроенного небратьями, 600 тысяч неродившихся.
Репрессии 1933-1937 годов: Украинский институт национальной памяти называет цифры свыше 100 тысяч человек расстрелянных и замученных НКВДистами.
1939-1945 года: 1 миллион 650 тысяч Украинцев погибших в рядах Красной Армии, 7 миллионов погибшего мирного населения, 2 миллиона 400 тысяч угнанных в Германию на принудительные работы, 700 городов и 2800 сёл полностью разрушенных и сожжённых. Война - полностью на совести кремлёвских имбецилов.
1944 - 1953 года: убито 153 тысяч и арестовано 134 тысяч Украинцев, считавшихся членами УПА, а 66 тысяч семей (около 240 тысяч человек) было выслано в лагеря в Сибирь.
2014-2019 года: убито более 13 тысяч Украинцев в ходе военной агрессии России против Украины.
Украинский историк Станислав Кульчицкий оценивает демографические потери Украины в первой половине ХХ века примерно в 15-20 млн человек.
Для населения Украины, которое в пределах современных границ на 1914 год не превышало 40 млн, потери такого масштаба катастрофические.
В 1959 году всесоюзная перепись населения показала, что Украина имеет 41,9 млн граждан, то есть только тогда был превышен уровень численности, который существовал до Первой мировой войны.
Следовательно, на восстановление количества населения Украины ушло 45 лет.
Это цена братства и дружбы с грёбаными небратьями. Нахер такое счастье.(c)
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А давайте всем Цензором скинемся Вове на билет из Омана прямо в Ростов! Зачем ему крюк делать.
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Восток - дело тонкое. Там американцы могут таки пульнуть. М-да...
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Когда пару дней назад обсуждали Зе в Буковеле, тут одна дура в каментах слезы умиления пускала - типа вот настоящий народный президент, отдыхает с простыми людьми не то что барыга на Мальдивах
Интересно было бы сейчас почитать что оно думает (если есть чем).
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от яку кістку порохососам кинули...
а вони і смокчуть
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Тарас Шевченко
ГАЙДАМАКИ

Розбрілись конфедерати
По Польщі, Волині,
По Литві, по Молдаванах
І по Україні;
Розбрілися та й забули
Волю рятувати,
Полигалися з жидами,
Та й ну руйнувати.
Руйнували, мордували,
Церквами топили...
А тим часом гайдамаки
Ножі освятили.
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Весь народ України, особливо, 73% очікують повідомлення від ОП.
Як стало відомо - воно в стадії підготовки.
Ось його орієнтовний зміст:
Враховуючи природньо-кліматичні особливості Оману зустріч з інструктором з гірськоголижного спорту по питанню постачання газу, було зірвано не з вини Президента.
Проте, постійно думаючи про інтереси народу, не забуваючи, що наш Президент Нелох, та враховуючи наявність в Україні акваторій двох морів вже було проведено зустріч з інструктором по дейвінгу.
З надією на реалізацію великого потенціалу грального бізнесу було проведено успішну зустріч з круп"є. Досягнуто домовленість про оплату програшу за рахунок всіх українців а не лише 73 %. Тут ми чітко дотримуємось принципу - яка різниця.
Не зважаючи на щільний графік, перемагаючи свою гігантську втому заплановано участь Нелоха в мастеркласі по використанню кальяну.

Р.S. Перебуваючи у Буковелі ми переконались в тому що:
Посадив гуцул смереку
А виросла туя (яка різниця - вони ж бо зелені)
Вибирали Ви президента
А вибрали *** (якалізния)
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Мыкола, а ты наверное шалуна у коломойского смокчешь?
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