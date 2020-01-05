 Зеленський полетів із сім'єю в Оман, власним коштом, - Офіс президента

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що там найближчими днями у глави держави заплановано зустрічі на найвищому рівні.

В Омані Володимир Зеленський обговорить торговельно-економічне співробітництво двох країн, зміцнення дипломатичних відносин і залучення інвестицій в Україну.

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Нагадаємо, раніше видання "Страна" повідомило, що Зеленський полетів відпочивати в Оман. За даними видання, глава держави разом із родиною перебуває в п'ятизірковому готелі на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці Оману Маскату.

"Страна" стверджує, що керівник президентської охорони Максим Донець заздалегідь відправився в Оман, щоб підготуватися до приїзду Зеленського.

Видання опублікувало фотографії, зроблені нібито вранці 5 січня.





Фото: видання "Страна"