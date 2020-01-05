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 "Хотів здати в ломбард": поліцейські затримали в Харкові чоловіка, який розгулював містом зі зброєю. ФОТО

У Харкові поліція затримала чоловіка, який ходив містом із предметом, схожим на автомат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

За даними відомства, 4 січня о 13:06 у поліцію надійшло повідомлення про те, що на проспекті Гагаріна ходить чоловік, у якого в руках предмет, схожий на автомат.

Хотів здати в ломбард: поліцейські затримали в Харкові чоловіка, який розгулював містом зі зброєю 01

Фото: сайт поліції

"На місце події виїжджали співробітники патрульної поліції і слідчо-оперативна група Слобідського відділу поліції. За адресою поліцейські виявили 26-річного мешканця Балаклії, який мав із собою рушницю", - сказано в повідомленні.

За словами 26-річного жителя Балаклійського району, він хотів здати рушницю в ломбард.

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Речовий доказ вилучено. За цим фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Встановлюються всі обставини події.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168426
 
 
 Топ коментарі
 
В учреждение, похожее на полицию, поступило что-то похожее на сообщение о том, что на проспекте, похожем на проспект Гагарина, ходит предмет, похожий на человека, у которого в руках предмет, похожий на автомат.
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Предмет похожий на автомат трансформировался в ружье?
"Матрица" отдыхает.
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Из Балаклея же тело. Может, с СХП, или ММГ
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а на задньому фоні жовтий автобус Парк львов ))) а тепер той дятел не знає, що робити та куди тікати від параші в гавані!
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Сейчас парашисты будут писАть, что это сторонник определенного политика
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Из Балаклея же тело. Может, с СХП, или ММГ
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Вполне возможно.
И даже скорее всего.
Т.к. надо быть полным идиотом, что бы нести в ломбард огнестрельное оружие.
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Предмет похожий на автомат трансформировался в ружье?
"Матрица" отдыхает.
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Протупив, парнішечка! Сказав би, що він - сепаратист, йде здаватись по програмі "тебе чекають вдома" і все, майже - герой. Ніякого тобі "незаконного поводження зі збоєю", ніякого - "...до семи років...". А він - ломбарт, ломбарт. Щас мусора відірвуться по-повній.
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В учреждение, похожее на полицию, поступило что-то похожее на сообщение о том, что на проспекте, похожем на проспект Гагарина, ходит предмет, похожий на человека, у которого в руках предмет, похожий на автомат.
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Раскрыто страшное убийство Убийство произошло, предположительно, на месте преступления. Первым об этом сообщил в милицию единственный свидетель данного события, находившийся недалеко от места происшествия. Именно он услышал выстрел, а также первым обнаружил труп убитого. При этом, однако, очевидец не видел совершившего преступление. Единственный свидетель также оказался и последним, кто сообщил о происшествии в милицию до приезда миллиционеров. Миллиционеры, приехавшие на место события по сообщению от свидетеля, выяснили, что потерпевший был застрелен на месте происшествия выстрелом из оружия. При этом выяснилось, что выстрел был совершён в потерпевшего. Приехавшие к моменту приезда миллиционеров судебно-медицинские эксперты выяснили, что потерпевший был убит, а его труп оказался мертвым. Приехавшим к моменту приезда экспертов следователям, помимо всего этого, также удалось выяснить следующее. На месте происшествия было совершено убийство, причем убийство было совершено именно на месте происшествия. Также было выяснено, что найденный на месте убийства труп является трупом убитого, а выстрел был совершён, скорее всего, стрелявшим в убитого. При этом, данный выстрел был сделан из орудия убийства, а убитый получил ранение непосредственно сразу после выстрела из оружия. Выяснилось, также, что в момент обнаружения труп был уже мертвым, что позволило точно определить время смерти. Смерть потерпевшего наступила в момент между временем выстрела и временем обнаружения трупа, что подтвердили и судебные медики, проводившие экспертизу трупа. Таким образом, главным подозреваемым в совершении преступления, по версии следователей, является убийца потерпевшего. Причём для своего грязного дела убийца, вероятно, использовал орудие убийства. Следователям также удалось допросить свидетеля преступления, который рассказал новые подробности происшествия, коренным образом изменившие ход расследования. Так, выяснилось, что свидетель, присутствовавший рядом с местом события, находился недалеко от места преступления в момент его совершения и слышал выстрел именно в момент совершения убийства, а также обнаружил труп убитого, уже после выстрела, когда убитый уже был мертвым. Это позволило установить, что на месте происшествия произошло именно убийство. Кроме того было точно установлено, что убит был именно потерпевший, а убийство было совершено преступником. При этом, для убийства преступник использовал орудие преступления, являющееся, вероятно оружием, из которого и был произведен выстрел. При этом выстрел был произведен именно из оружия, которое использовал убийца, и именно в убитого, а убитый умер именно от выстрела, совершенного в него. Таким образом, за время, меньшее, чем промежуток между убийством и временем выхода этой новости, следователям удалось полностью раскрыть данное преступление: было установлено, что, во-первых, убийство было совершено в момент выстрела на месте преступления; во-вторых, для его совершения использовалось орудие преступления; в третьих, целью преступника являлось убийство, а мотивом - совершение преступления. По завершению расследования, материалы дела были сразу переданы в суд. Судебный процесс над убийцей потерпевшего проходил достаточно быстро и был завершён уже к моменту вынесения приговора. По совокупности совершённого, суд вынес убийце приговор в виде наказания.
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Курінний отаман Очевиденко згадує французьку солдатську пісню 1525 року, де зокрема були такі рядки про смерть маршала у битві:



Маршал де ла Палис погиб,
Погиб под Павией.
За четверть часа до своей смерти
Он был еще жив.
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..... ходить чоловік з автоматом схожим на предмет .
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піздец як заїбали ці тупі мусорські формуліровки " у мужика в штанах був прідмєт пахожей на ***"
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Считаем, сколько продержится твой высер?
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Автомат-ружье-автомат, полная неразбериха. Может это "Сайга" охотничий карабин сделанный из АК.
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а как базар разгромили и стрелял с огнестрела и тихо--у нас что сомали..реакции 00000000000000
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