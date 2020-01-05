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Все про:Крим (6955) Хакамада (3)

 Виступ Хакамади, яка пропонувала викупити Крим в України, на бізнес-форумі в Києві скасували, - організатори

Компанія Taryan Group заявила про скасування виступу на бізнес-форумі скандального російського політика Ірини Хакамади, яка після окупації Криму РФ називала Путіна переможцем.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За словами організаторів, вони запросили спікерів із різних куточків світу, щоб вони поділилися своїм життєвим досвідом і своїми цінностями.

"Але так трапилось, що деякі з цих цінностей, на перевірку, не відповідають нашим. І дізналися ми про це пізніше, ніж хотілося б", - йдеться в повідомленні.

"Ми хочемо вибачитися перед нашими гостями за те, що один із запланованих спікерів - бізнес-тренер Ірина Хакамада - не виступить на DreamBIG Forum. Незважаючи на те, що ми провели первинну перевірку і погодили можливість її в'їзду з відповідними органами, ми змушені відмовитися від її виступу. Бо є речі, які для нас є важливими і непорушними, і позиція щодо них не може бути двозначною", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що скандальний російський політик Ірина Хакамада, яка після окупації Криму РФ називала Путіна переможцем, виступить на бізнес-форумі в Києві.

Нагадаємо, в 2014 році, російський політик Ірина Хакамада пропонувала викупити Крим в України і так вийти з конфлікту, легалізувавши анексовану територію в складі Росії. У 2017 році в інтерв'ю "Радіо Свобода" Хакамада підтвердила свою позицію.

Читайте також: РФ не зможе "викупити" в України вкрадений Крим, але збитки доведеться відшкодувати, - Логвинський про заяву Хакамади

Виступ Хакамади, яка пропонувала викупити Крим в України, на бізнес-форумі в Києві скасували, - організатори 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168419
 
   
 Топ коментарі
 
Самое главное, что этот папуас катается по курортам, едва ли не каждый месяц.
Не успел и год поработать, а уже перетрудился.
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Странно, что Зеленский не поехал отдыхать с семьей в "Золотое-4". Казалось бы какая ему разница ?
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А ты все про Мальдивы кукарекаешь!
Зеленский отдыхает на побережье Оманского залива близ столицы страны - городе Маскате. Живет в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Этот отель - один из самых роскошных в Омане. Стоимость одной ночи составляет 4000 евро. По данным издания, глава охраны президента Максим Донец отправился в эту страну заранее, чтоб подготовить поездку.
Выступление Хакамады, предлагавшей выкупить Крым у Украины, на бизнес-форуме в Киеве отменили, - организаторы - Цензор.НЕТ 7220

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Зебиленыши, готовы встречать нового посла?Выступление Хакамады, предлагавшей выкупить Крым у Украины, на бизнес-форуме в Киеве отменили, - организаторы - Цензор.НЕТ 7256
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У нее опять помутнение рассудка и она начала крыть путина и российскую власть.
Вата дико беснуется от упоминаний о ней и грозится включить в следующий список обмена.
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Хай викупить спочаику курильські острови у Японії...
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Трохи не в тему, але просто для підкреслення рівня прєзєдєнта. Це дуже красномовна фото. Вона відображує внутрішній природній рівень зєбіла - нижче др. Албана. Тому треба влізти, порушити Закон, щоб його впустити, з ним сфотографуватися і таким чином трохи підняти свій рівень.
Це не президент. Це навіть не гопнік...

Выступление Хакамады, предлагавшей выкупить Крым у Украины, на бизнес-форуме в Киеве отменили, - организаторы - Цензор.НЕТ 467
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А почему Моника не под следствием за нарушение Закона Украины !
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ну не так багато насправді, 73% від тих, хто прийшли на вибори, а прийшло менше половини.
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І що ж вона, бідолашна, зараз робить? Бухає в ресторані "Євразія", закусюючи так званим "суші" із двічі розмороженої та завітреної риби, під час приготування якого кухар і нос почеше і щось іще?
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А аванс заплатить успели ? Или это для организаторов не важно.
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Це бізнес. Ні в якому бізнесі не буває все гладко. Проблемна Хакамада це один маленький епізодик в бізнесі компанії. Н...й і забули про неї. Головне правильно розібратися з клієнтами і дивитись вперед.
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Выкупить не получится , мы согласны только на обмен .. На Якутию например .. Выступление Хакамады, предлагавшей выкупить Крым у Украины, на бизнес-форуме в Киеве отменили, - организаторы - Цензор.НЕТ 458 ..
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Сорвалась встреча хакаМады с зекоМандой.
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Ще не факт. Це ж не випадковість - це стратегія. Какая разніца Др. Албан ілі Хакамада? Так що будуть пропихувати. Як не Хакамаду сьогодні так 10 рашко поречєнкових завтра. Це стратегія "напрямку руху" часів зєлєнського.
Яка Европа чи Захід, якщо там немає рашкомовного споживача бидлячого гумору?


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О Господи !!! Тебя мне не Понять!!!
Спочатку сво-лочь поросенко...
Тепер - зелена Б-Л-Я-Т-Ь Выступление Хакамады, предлагавшей выкупить Крым у Украины, на бизнес-форуме в Киеве отменили, - организаторы - Цензор.НЕТ 4220
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6 месяцев назад они для избирателей отличались, а сейчас одна шайка-лейка! Только у Вовы еще есть турборежим с глубоким пике!
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Я так понимаю, если бы не было «резонанса» в обществе, то эта «политеса» присутствовала бы на этом форуме.........
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Помню как Петросян лет 15 назад про нее сказал "Ирина Никамуненада".
Какими надо быть конченными лохами чтобы хотеть пойти на ее "бизнес-тренинг".
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Пам'ятаю як Ширвіндт казав Державіну: У вас на щєкє хакамада.
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Ну так всё ФСБ РФ было просчитано!Жириновского ведь не пошлёш,он ведь на слуху...а Хакамада где то в третьем российском политическом "дивизионе" и многие в Украине о ней забыли.....ну ничего страшного,если с Иркой Х. в этот раз не прошло-то зелёные придумают новый форум "По правильному поеданию крабовых палочек" и снова её пригласят!
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А мистер Какая Разница не заставит?
А, забыл, оно же с домочадцами и сродственниками опять рвануло в отпуск, уже на моря (надеюсь не за наш счет, там день стоит 4000 баксов с рыла).....
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А причем здесь Зеленский? Зеленский никакого отношения к Хакамаде не имеет. Хакамада никакого отношения к Украине не имеет.
Ага вот! Они - Хакамада с Зеленским сходны только в одном - ИМ НАПЛЕВАТЬ НА УКРАИНУ!!!
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Зате на цензорі реклама цієї хакіманди просто зашкалює...
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На цензорі взагалі в основному рашкореклама.
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Кляті порохоботи не хочуть плювати на загиблих воїнів.
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От дура, нужно было договориться в квартале 95 выступить, тогда бы пустили без проблем.
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И всё было бы хорошо в России. Если бы не интернет. И в Роскосмосе тоже, если бы не Илон Маск.. Виступ Хакамади, яка пропонувала викупити Крим в України, на бізнес-форумі в Києві скасували, - організатори - Цензор.НЕТ 3184
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судячи з нажраного сюрла, зекубіки пішли по гніздє:
Виступ Хакамади, яка пропонувала викупити Крим в України, на бізнес-форумі в Києві скасували, - організатори - Цензор.НЕТ 2443
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в 21 веке Цап-царапыч всея рюсской помойки отжал 20% грузинской территории почти столько же украинской,единствевнный баран в мире который собирает предателей своей Родины
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Мирослав Гай
26 мин. ·

Зеленський розвів всю країну театральною поїздкою в Буковель, потішив бабусь і електорат, а потім, одразу, таємно полетів в Оман де посилився в найдорожчому готелі у президенських апартаментах.
Як же він хаяв Порошенко за відпочинок на Мальдівах, які в рази дешевші ніж Оман.
Лицемір і брехун.
Не здивуюсь коли він в Буковель заїхав на день, зробив пару фоток з ватниками і одразу полетів з курорта для "челяді" до панських хоромів.
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та он не ездил в Буковель
Это фотообои
какая разница..
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Навіть можливого конфлікту США і Ірану не боїться!
Мабуть, щось знає
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Британская Корона избавляется от бывшего дерьма,этот собирает,удивительный дурак
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Оно жид, на еврея оно не тянет... впрочем, как и на украинца.
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Тем более он на украинца не тянет, а не впрочем Виступ Хакамади, яка пропонувала викупити Крим в України, на бізнес-форумі в Києві скасували, - організатори - Цензор.НЕТ 6401
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Kostiantyn Yelisieiev‏ @k_yelisieiev 4 ч.4 часа назад



Знявши заборону на відвідання України для осіб, які не визнають, що Крим - Україна, ми створили небезпечний прецедент і наплювали на борців за територ цілісність. Тепер «за сприяння президента» дозволимо візити таким одіозним фігурам, як Жириновський чи Кісельов? Яка різниця?
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Хай *каза -драная * на паРаші ...***** любить .. Виступ Хакамади, яка пропонувала викупити Крим в України, на бізнес-форумі в Києві скасували, - організатори - Цензор.НЕТ 1088
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Россияне незаконно аннексировали украинский Крым и превратили его в военную базу для собственных сделок в Ливии и Сирии. На Донбассе они создали своего рода испытательный полигон для новых образцов оружия и приобретения военные боевого опыта. И Москва на данный момент демонстрирует нулевые намерения прекратить это.
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Претензии Путина на юг Украины абсолютно неприемлемы, ведь Россия не имеет никаких оснований считать аннексированный Крым своим, ведь до царицы Екатерины II там никакой России не было.
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канай отсюда
-и пусть канает
редиска ватная
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ну и напрасно. Дама вполне вменяемая, не ватная.
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Потрібен візовий режим з Казластаном і зразу буде кількість ворогів і колаборантів московських.
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Зеленський має кожному українцю заплатити моральну компенсацію за свою антиукраїнську політику!!! Доки в нас деякі люди вмирають через відсутність ліків і грошей на лікування і проживання, ця шмаркля розїджає по курортах, замість того щоб рятувати нужденних. Це не президент! Це глист-кровопивця який смокче хворий український організм...
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наверняка думали, что проканает по-тихому.
не бывает таких тупых идиотов, которые с раши кого-то токсичного приглашают и не понимают последствий.
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Козій скот не залише спроб,пхати свої смердючі ***** в країну,за допомогою напівцапів в самої Україні.
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А він 11 місяців відпрацював на новій роботі, щоб у відпустку йти?
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