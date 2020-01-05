 Виступ Хакамади, яка пропонувала викупити Крим в України, на бізнес-форумі в Києві скасували, - організатори

Про це компанія повідомила на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
За словами організаторів, вони запросили спікерів із різних куточків світу, щоб вони поділилися своїм життєвим досвідом і своїми цінностями.
"Але так трапилось, що деякі з цих цінностей, на перевірку, не відповідають нашим. І дізналися ми про це пізніше, ніж хотілося б", - йдеться в повідомленні.
"Ми хочемо вибачитися перед нашими гостями за те, що один із запланованих спікерів - бізнес-тренер Ірина Хакамада - не виступить на DreamBIG Forum. Незважаючи на те, що ми провели первинну перевірку і погодили можливість її в'їзду з відповідними органами, ми змушені відмовитися від її виступу. Бо є речі, які для нас є важливими і непорушними, і позиція щодо них не може бути двозначною", - повідомили в компанії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що скандальний російський політик Ірина Хакамада, яка після окупації Криму РФ називала Путіна переможцем, виступить на бізнес-форумі в Києві.
Нагадаємо, в 2014 році, російський політик Ірина Хакамада пропонувала викупити Крим в України і так вийти з конфлікту, легалізувавши анексовану територію в складі Росії. У 2017 році в інтерв'ю "Радіо Свобода" Хакамада підтвердила свою позицію.
Вата дико беснуется от упоминаний о ней и грозится включить в следующий список обмена.
Це не президент. Це навіть не гопнік...
Яка Европа чи Захід, якщо там немає рашкомовного споживача бидлячого гумору?
Спочатку сво-лочь поросенко...
Тепер - зелена Б-Л-Я-Т-Ь
Какими надо быть конченными лохами чтобы хотеть пойти на ее "бизнес-тренинг".
А, забыл, оно же с домочадцами и сродственниками опять рвануло в отпуск, уже на моря (надеюсь не за наш счет, там день стоит 4000 баксов с рыла).....
Ага вот! Они - Хакамада с Зеленским сходны только в одном - ИМ НАПЛЕВАТЬ НА УКРАИНУ!!!
26 мин. ·
Зеленський розвів всю країну театральною поїздкою в Буковель, потішив бабусь і електорат, а потім, одразу, таємно полетів в Оман де посилився в найдорожчому готелі у президенських апартаментах.
Як же він хаяв Порошенко за відпочинок на Мальдівах, які в рази дешевші ніж Оман.
Лицемір і брехун.
Не здивуюсь коли він в Буковель заїхав на день, зробив пару фоток з ватниками і одразу полетів з курорта для "челяді" до панських хоромів.
Это фотообои
какая разница..
Мабуть, щось знає
Знявши заборону на відвідання України для осіб, які не визнають, що Крим - Україна, ми створили небезпечний прецедент і наплювали на борців за територ цілісність. Тепер «за сприяння президента» дозволимо візити таким одіозним фігурам, як Жириновський чи Кісельов? Яка різниця?
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-и пусть канает
редиска ватная
не бывает таких тупых идиотов, которые с раши кого-то токсичного приглашают и не понимают последствий.
https://youtu.be/***********