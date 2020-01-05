 Виступ Хакамади, яка пропонувала викупити Крим в України, на бізнес-форумі в Києві скасували, - організатори

Про це компанія повідомила на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За словами організаторів, вони запросили спікерів із різних куточків світу, щоб вони поділилися своїм життєвим досвідом і своїми цінностями.

"Але так трапилось, що деякі з цих цінностей, на перевірку, не відповідають нашим. І дізналися ми про це пізніше, ніж хотілося б", - йдеться в повідомленні.

"Ми хочемо вибачитися перед нашими гостями за те, що один із запланованих спікерів - бізнес-тренер Ірина Хакамада - не виступить на DreamBIG Forum. Незважаючи на те, що ми провели первинну перевірку і погодили можливість її в'їзду з відповідними органами, ми змушені відмовитися від її виступу. Бо є речі, які для нас є важливими і непорушними, і позиція щодо них не може бути двозначною", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що скандальний російський політик Ірина Хакамада, яка після окупації Криму РФ називала Путіна переможцем, виступить на бізнес-форумі в Києві.

Нагадаємо, в 2014 році, російський політик Ірина Хакамада пропонувала викупити Крим в України і так вийти з конфлікту, легалізувавши анексовану територію в складі Росії. У 2017 році в інтерв'ю "Радіо Свобода" Хакамада підтвердила свою позицію.

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