 Вибух у сільському клубі на Тернопільщині: постраждалим дітям зробили операції з пересадки шкіри

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

За словами головного лікаря Григорія Корицького, діти потрапили до лікарні з опіками відкритих частин тіла, опіками дихальних шляхів і отруєнням чадним газом. Вибух стався в сільському клубі, коли діти репетирували вертеп до Різдва. "Витік газу - одна з версій причин вибуху", - каже представник обласного управління поліції Сергій Крета.

Полум'я, яке виникло унаслідок вибуху, гасили четверо пожежників, зазначив один із вогнеборців Андрій Левчук. "Встановлено, що причиною пожежі був вибух газоповітряної суміші, яка перебувала в приміщенні, зокрема на горищі", - сказав він.

Марія Шпак на момент вибуху була вдома, її будинок - навпроти клубу: "Сильний був вибух, вогонь пішов вгору - і все вибухнуло. Злякалася дуже сильно, але потім викликала пожежників і сказала, щоб вони викликали швидку допомогу, оскільки знала, що в клубі діти є".

За словами завідувачки сільського клубу Мирослави Геви, того вечора вісім дітей зібралися в клубі на репетицію різдвяного вертепу: ʺНа репетицію ми збирались. Діти бігали, у теніс грали ще, чекали інших. Саме тоді я вийшла в туалет. Почула звук вибуху, вибігла - а там вогонь. Телефонуємо, викликаємо швидку допомогу і пожежну службу. Вибігали діти і скидали з себе куртки болоньєві, бо вони на них горілиʺ.

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Всі вісім травмованих дітей наразі в обласній дитячій лікарні. Їм провели операції з пересадки шкіри.

ʺТут стан такий: є важкий, є середньої важкості. Всім зробили пересадку шкіри, провели бронхоскопію трьом дітям. Завтра ще п’ятьом дітям проведемо бронхоскопію. Сьогодні (5 січня. - Ред.) окуліст оглядала очіʺ, - розповів заступник головного лікаря Володимир Білинський.

Василь Дума - батько тринадцятирічного Сергія (одного із травмованих хлопців). Каже, що про вибух йому повідомила дружина, коли він був на роботі.

ʺМи приїжджаємо - купа галасу, купа людей, вогонь, пожежники, поліція… Шукаю сина - сина нема. Хтось каже, що син потрапив до лікарні. Завезли сусіди. Ми поїхали до лікарні. Стан мого сина тяжкий: обпечені руки, живіт, плечі, голова і пів обличчя. Він у свідомому станіʺ, - сказав він.

Виконувачка обов'язків голови Угринівської сільської ради Оксана Серена розповіла, що того дня газовики проводили газ до сільської ради.

ʺПід час проведення газифікації нашої сільської ради стався витік газу. Яким чином, ми не знаємо, бо до клубу газ не було підведено. Яким чином газ потрапив у приміщення, наразі ми не можемо знати, бо ще не маємо висновківʺ, - зазначила вона.

"Батькам травмованих дітей виділять кошти на лікування", - повідомив виконувач обов'язків голови Підгаєцької районної адміністрації Іван Криницький:

ʺБуло засідання районної комісії з надзвичайних ситуацій, де було прийнято рішення щодо виділення матеріальної допомоги потерпілим дітям. Батьки будуть звертатися за потреби, і та допомога, яка буде потрібна, що стосується лікування, реабілітації, можливо, якась операція буде потрібна, буде виділятися з резервного фонду району. Наразі фонд району становить пів мільйона гривеньʺ.

"За фактом вибуху в сільському клубі Угринева правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України", - каже речник обласного управління поліції Сергій Крета.

"Це - порушення правил безпеки на виробництві з підвищеною небезпекою. Ця стаття передбачає до 5 років позбавлення волі", - зазначив він.

Нагадаємо, 3 січня вісім дітей дістали опіки і були госпіталізовані через спалах невідомого походження з наступним горінням, який стався у клубі в селі на Тернопільщині.

Національна поліція відкрила кримінальне провадження через вибух у сільському клубі на Тернопільщині, де постраждали 8 неповнолітніх. За попередньою оцінкою, причиною вибуху міг стати витік газу.