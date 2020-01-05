 Зеленський жодним чином не впливав на допуск в Україну співака Dr.Alban, який відвідував окупований Крим, - глава ДПСУ Дейнеко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.
"Державний кордон він (Dr.Alban. - Ред.) перетинав відповідно до чинного законодавства, яким керуються прикордонники під час оформлення іноземців. Водночас наголошую: питання прикордонного контролю належить винятково до компетенції Державної прикордонної служби України. І жодним чином на рішення охоронців кордону щодо пропуску осіб чи відмови у пропуску не впливає ніхто, зокрема і президент України", - йдеться в повідомленні.
За його словами, відмовити іноземцям у перетині кордону можна через доручення правоохоронних органів. Однак у разі його відсутності і наявності необхідних документів їх можуть пропустити в Україну.
Як повідомлялося раніше, шведський співак Dr. Alban, який виступав в окупованому Криму, заявив, що його пустили в Україну після втручання президента Володимира Зеленського.
Владимир
Александрович
Зеленский?
Думали будет президент Украины
получили поцЗедента малоросии
І не соромно ?
"не влияет никто, в том числе и Президент Украины"
"Сам певец сообщил, что въезд для него открыли после вмешательства президента." Выбирайте, что нравится.
Мне нравится "никто, в том числе и Президент Украины". "Путин - Хубло".
Да какая разница!
"не влияет никто, в том числе и Президент Украины"
"Сам певец сообщил, что въезд для него открыли после вмешательства президента." Выбирайте, что нравится. Мне нравится "никто, в том числе и Президент Украины". "Путин - Хубло".
Да какая разница!
Тільки номер шмарклі за добу коштує 4000 евро. Що ви там, придурки, гавкали про Мальдіви? Який це вже відпочинок Нелоха всього за півріччя? Шостий? Сьомий?
И ваапще - я в Омане, - Зеленский.
"не влияет никто, в том числе и Президент Украины"
"Сам певец сообщил, что въезд для него открыли после вмешательства президента." Выбирайте, что нравится. Мне нравится "никто, в том числе и Президент Украины". "Путин - Хубло".
Да какая разница!
И ещё писдит что не знал что Крым это спорная территория, объясните ему кто нибудь что украденное, отжатое, аннексированое это не коем образом не спорное.
там же все очевидно
Потому что их идол вмешивался постоянно, а некоторым гражданам устроил просто травлю (Саакашвили).
Кстати, хотелось бы, чтобы за это порошенко наказали. За травлю украинского гражданина.
Dr. Alban зробив правки у свій пост у соцмережі про те, що президент Зеленський допоміг йому з в'їздом в Україну.
P.S. Перераховані мною у Крим опукований не їздили...