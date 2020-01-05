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Все про:Держприкордонслужба (2360) Зеленський (4039) Крим (6955) Дейнеко Сергій (16) Dr. Alban (1)

 Зеленський жодним чином не впливав на допуск в Україну співака Dr.Alban, який відвідував окупований Крим, - глава ДПСУ Дейнеко

Президент України Володимир Зеленський жодним чином не впливав на допуск в Україну співака Dr.Alban, який відвідував окупований Крим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

"Державний кордон він (Dr.Alban. - Ред.) перетинав відповідно до чинного законодавства, яким керуються прикордонники під час оформлення іноземців. Водночас наголошую: питання прикордонного контролю належить винятково до компетенції Державної прикордонної служби України. І жодним чином на рішення охоронців кордону щодо пропуску осіб чи відмови у пропуску не впливає ніхто, зокрема і президент України", - йдеться в повідомленні.

За його словами, відмовити іноземцям у перетині кордону можна через доручення правоохоронних органів. Однак у разі його відсутності і наявності необхідних документів їх можуть пропустити в Україну.

Як повідомлялося раніше, шведський співак Dr. Alban, який виступав в окупованому Криму, заявив, що його пустили в Україну після втручання президента Володимира Зеленського.

Читайте також: Черговий співун окупантів в Україні. Зеленський порушив закон, - в партії Порошенка відреагували на допуск у країну співака Dr. Alban, який відвідував Крим

Зеленський жодним чином не впливав на допуск в Україну співака Dr.Alban, який відвідував окупований Крим, - глава ДПСУ Дейнеко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168417
 
   
 Топ коментарі
 
Ага мы вам верим ,нам то какая разница
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Головний прикордонник сам сєпар і ватнік.
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Да ему главное сернуть, а кто едет из России в Украину - какая разница?
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Якщо б ви соєві вміли так працювати, як брешете, то Україна за останні п'ять років стала б однією з самих заможніших країн світу, але на жаль все навпаки і ми маємо те що маємо, а хтось посланим на три літери намагається робити красиву міну при поганій грі.
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Почни з себе, і відповідай за себе. А я відповім за себе. Ок?
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Mark B три літери - це ВАЗ?

Владимир
Александрович
Зеленский?
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Ні, це Порошенко посланий на йух більшістю українців за все "хороше" двічі на виборах. З пісні слів не викинеш, але правда багатьом не дає досі спокою, бо невдахи і не вміють програвати.
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Вот читаю комментарии. Против Порошенко полно, против Зеленского полно. Это понятно. Не понятно где 73% за Зеленского. Ауууу! Где вы? А может 73% сцыкунов? Бросили потихоньку бюллетень в избирательную урну, а отвечать за свой выбор не хотят.
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А придется. Жизнь идиотов наказывает.
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голосовали не за Зе а против Барыги
Думали будет президент Украины
получили поцЗедента малоросии
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Это не оправдание, тем более кто барыга - это ещё вопрос.
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Так, голосували масово за криворізького поцклоуна, бо думали, що такого вже собі в його особі президента України нарешті знайшли і виберуть, якого ще не було, і матимуть щастя !
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Цей ресурс просто вважається соєвою помийною ямою, порядні люди сюди заходять дуже рідко і хіба що познущатися над соєвими тролями.Зеленський жодним чином не впливав на допуск в Україну співака Dr.Alban, який відвідував окупований Крим, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 6643
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І це мені каже порохошавка на мові окупанта. В такому випадку тим же словом і по тому же місцю справжній кацапе!
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Алєкс, відповідаючи безумним на їхнє безумство, людина ризикує впасти до рівня безумних, тому й не сперечаються з вами, телепнями.
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Зелька знову набренькав.
І не соромно ?
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"никоим образом не влиял"
"не влияет никто, в том числе и Президент Украины"
"Сам певец сообщил, что въезд для него открыли после вмешательства президента." Выбирайте, что нравится.
Мне нравится "никто, в том числе и Президент Украины". "Путин - Хубло".
Да какая разница!
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"никоим образом не влиял!
"не влияет никто, в том числе и Президент Украины"
"Сам певец сообщил, что въезд для него открыли после вмешательства президента." Выбирайте, что нравится. Мне нравится "никто, в том числе и Президент Украины". "Путин - Хубло".
Да какая разница!
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ЗеБіли, тупі хАхли-малороси, а ви, придурки, знаєте, що після Буковаля ваша втомлена шмаркля відпочиває вже в Омані. Як воно бідне напрацювалося...

Тільки номер шмарклі за добу коштує 4000 евро. Що ви там, придурки, гавкали про Мальдіви? Який це вже відпочинок Нелоха всього за півріччя? Шостий? Сьомий?

Зеленський жодним чином не впливав на допуск в Україну співака Dr.Alban, який відвідував окупований Крим, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 5939

Зеленський жодним чином не впливав на допуск в Україну співака Dr.Alban, який відвідував окупований Крим, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 3548
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Зеленский никак не влиял на допуск в Украину певца Dr.Alban, который посещал оккупированный Крым, - глава ГПСУ Дейнеко.

И ваапще - я в Омане, - Зеленский.
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"никоим образом не влиял!
"не влияет никто, в том числе и Президент Украины"
"Сам певец сообщил, что въезд для него открыли после вмешательства президента." Выбирайте, что нравится. Мне нравится "никто, в том числе и Президент Украины". "Путин - Хубло".
Да какая разница!


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соевая ботва снова и как всегда жидко обисралась.
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зендоновец обо..алась типа негра не знаю и оман не мальдивские острова ,кацахол обожающий кацаврея а бяка Українець
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у тебя шизофазия. бессмысленный набор слов.
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Кому какс !,кому и зендон не гандон а президент ,а зная такое умное слово г-жа Фрейдина ты должна,нет прямо обязана разобрать сию шараду!
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петро чи зендон, козаку і той і той гондон..головне Україна.
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Підбарижники не збрешуть - день пройшов даремно.
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Да брешет он, кому вы верите, клоун вам никогда не скажет правду.
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А как он попал в Украину если до этого он был не въездной???

И ещё писдит что не знал что Крым это спорная территория, объясните ему кто нибудь что украденное, отжатое, аннексированое это не коем образом не спорное.
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Це не Шмаркля винна,це прикордонники яких він на посади призначив,порушили закон України.
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это для кого он такие тупые отмазы лепит, для 73%?
там же все очевидно
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И на то чтобы зайти к нему в гримёрку тоже никак не влиял.

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Якщо зєлєнський не втручався тоді треба карати тих хто порушив закон і пропустив цього папуаса в Україну Зеленський жодним чином не впливав на допуск в Україну співака Dr.Alban, який відвідував окупований Крим, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 267
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Лохторат, , а вам не противно, когда этот недомерок держит вас за стадо баранов Зеленський жодним чином не впливав на допуск в Україну співака Dr.Alban, який відвідував окупований Крим, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 1674
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Зеленський не впливав. Албан сам пронік.
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***, це тіки Порох на все впливав і навіть на погоду..
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От Іуди ! Брешуть і оком не моргнуть ! Такі тупі : спочатку Зе показав що йому закон не писан , а вже потім подумав і збагнув про те , що саме він є"гарантом" цих Законів і давай відмотувати все назад . "Я не я і хата не моя..." - розраховано на ідіотів !
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Ни за что не поверят любители Петра в то, что Зеленский не вмешивался!
Потому что их идол вмешивался постоянно, а некоторым гражданам устроил просто травлю (Саакашвили).
Кстати, хотелось бы, чтобы за это порошенко наказали. За травлю украинского гражданина.
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ты сам ответил на все вопросы клоун! конечно никто не поверит! конечно у вас слуги телефонное право рулит! доказательства? да сколько угодно! расскажи как можно без команды гаранта освободить группу террористов подрывников осужденных на пожизненное? вот и я о том же! так что слуги изи каломыйского не надо из себя целочек строить. кстати, порох уже давно не при владе, а зеля рулит уже более чем полугодие, и что? опять во всем порох виноват?
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Узеленського швидко відреагували.
Dr. Alban зробив правки у свій пост у соцмережі про те, що президент Зеленський допоміг йому з в'їздом в Україну.
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Да-да, уже заметили, что он вообще ни на что не влияет.
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відпочивае в омане гімнюк. Відчого відпочиваеш ЗЕк???Наперед відпочиваеш, тому що попереду РОСТОВ!!!!
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Прогнулся перед презедентом или самостоятельно нарушил закон. В отставку, как минимум
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А хто взагалі цей Албан? Пишуть, звізда 90-х? Ну я знаю зірок 90-х Bon Jovi, Metallica, Nirvana, Manowar, Offspring, Soundgarden, Албана не знаю...

P.S. Перераховані мною у Крим опукований не їздили...
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А Добронравову СБУ типа по доброте душевной разрешила въезд в Украину! Зеленський жодним чином не впливав на допуск в Україну співака Dr.Alban, який відвідував окупований Крим, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 9183
Зеленський жодним чином не впливав на допуск в Україну співака Dr.Alban, який відвідував окупований Крим, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 5769
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По скромному мнению порохосвинов Президент должен еще и принимать решения, насчет того подтирать им зад или нет. Представить себе невозможно чтобы, скажем жители США,требовали от Трампа впускать или не впускать кого-то в страну. Требование делегировать такие обязанности президенту возможно только в этой стране. НУ серьезно, какие блин гос.дела, война и т.д. и т.п. это все фигня, мы же выбрали президента чтобы он решал каким артистам въезжать в страну. Валяется такой Зе на диване и ...этого впускаем, этого не впускаем. Укроохлос такой укроохлос.
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Патон речь ЗЕрезедента не хвалил, негр ничего не писал, сам ЗЕ ни на шо не влиял...наверное, Порох никак не уймется, все с Мальдив гадит величайшему лидеру современности. Зебени, вам самим не противно?
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Весело, прикольно, що не день, то нові хохми... Вони роблять Україну разом
Зеленський жодним чином не впливав на допуск в Україну співака Dr.Alban, який відвідував окупований Крим, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 9539
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Что не день, то Зеленский новый пророссийский фейл он выдаёт. Позор.
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