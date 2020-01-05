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Все про:Велика Британія (1090) США (5887) Рааб Домінік (1) Сулеймані (7)

 Велика Британія розуміє позицію США, - глава МЗС Рааб про ліквідацію Сулеймані

Глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб заявив, що в Лондоні з розумінням ставляться до ліквідації силами США командира іранського спецпідрозділу "Кудс" Касема Сулеймані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми розуміємо їхню (США) позицію", - заявив Рааб в ефірі телеканалу Sky News.

"У них є право на самооборону", - додав він, зазначивши, що вважати Сулеймані "безвинною жертвою, було б наївним".

За словами міністра, він докладає зусиль до стабілізації ситуації в близькосхідному регіоні, наголосивши, що війна не відповідає інтересам будь-якої зі сторін.

Рааб зазначив, що в разі війни "єдиною стороною, яка буде у виграші, стане ІДІЛ".

Читайте також: США не зрозуміли, яку величезну помилку зробили, - президент Ірану Рухані про вбивство Сулеймані

Він повторив: "Ніхто не хоче (війни. - Ред.). Не думаю, що хто-небудь отримає вигоду від війни на Близькому Сході".

Як повідомлялося, наступного тижня Рааб планує відвідати Вашингтон, попередньо зустрівшись зі своїми колегами із Франції та Німеччини. Спостерігачі вважають, що головною темою переговорів буде ситуація навколо Ірану і можливих дій Тегерана.

У ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

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В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і до організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.

У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Сеед Алі Хоссейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід чекати на "жорстоку помсту".

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив подяку Сполученим Штатам Америки та особисто президенту Дональдові Трампу за вбивство військово-повітряними силами США в Багдаді командувача іранських сил "Ель-Кудс" генерала Касема Сулеймані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168416
 
   
 Топ коментарі
 
от, чим відрізняється реальна зброя від мультиків хуйла, кацапи
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тобто, віджим Криму, та гібридна війна расісі проти України не були входом до ери бєспрєдєлу?
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А если рыжего стражи исламской революции пришьют ракетным ударом по Вашингтону, ты тоже поймёшь, али дурачком прикинешься?
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я тоже. но вопрос остаётся открытым: мы вошли в эру беспредела?
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не понимаю. попробуй на государственном языке. если владеешь, конечно.
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тобто, віджим Криму, та гібридна війна расісі проти України не були входом до ери бєспрєдєлу?
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нет. бандиты были и есть всегда. но пока их относительно мало, эра беспредела не настала. мне было бы приятно, если бы Украина ответила по беспределу, замочила бы деточек высокопоставленных кацапских чинуш, например... но... ну ты в курсе
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мені насрати на діточок ваших чинуш, кацапи
як і на вас на всіх
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Стражи могут только у )(уйла тихонько отстрочить. До рыжего у них пришивалка не выросла.
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Да, надо уничтожать центр мирового терроризма. Пока существует паРаша, мира и спокойствия на планете не будет.
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Не підходить Кирил, амери його вбили не не території Ірану.
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а что делают амеры в ираке? на ирак они напали согласно международному праву? ому так и не нашли кстати, а пауэлл пробиркой тряс
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Простой вопрос на адекватность. Если вооруженый бандит обещает убивать, имеет ли право коп его застрелить, когда эта бандитская сволочь начинает стрельбу и убийства? Это тебе про Ирак и про этого генерала-убийцу! В жизни не все стороны конфликта равноправны! Вон царская Россия, потом имперский руский совок под шильдой СССР и теперь путлеровская Россия - перманентные убийцы, репутация такая!
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а чем сша не вооруженный бандит, который обещает убивать?
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от, чим відрізняється реальна зброя від мультиків *****, кацапи
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Наука! Вони між кільцями Сатурну вцілюють космічною станцією.
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Зараз це вже неважливо. А можливо навіть і добре. Буде дорожче нафта - більше електромобілі будть купляти.
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После выходных уже отыграет назад. Саудиты постараются......
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Они не могут постараться, так как связаны квотами ОПЕК.
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Ну да, ну да..... "связаны квотами ОПЕК"...... Великобритания понимает позицию США, - глава МИД Рааб о ликвидации Сулеймани - Цензор.НЕТ 5444. Ты сам хоть веришь?
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она уже месяц стоит на 67-68, пока не поднималась из-за кризиса в Персидском Заливе
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Точнее непрерывно растёт с начала декабря. Уверен, в понедельник пробьёт $70.
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После ликвидации был скачок примерно 5%...... С понедельника отыграют. А так медленный зимний рост 18% за последний квартал, как обычно...... При этом +20% за пять лет.....
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я не увидел скачка, я видел 69, затем ликвидация, а затем 68
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о боже, это же в течении одних суток, скачок вниз, провал и снова вверх, со 2 на 3 января, я же не слежу каждый час за ценами на нефть, Новый Год все таки.. hollydays, а до 2 января - стоит на 68 уже давно, по этому же графику
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щось ********* поки мовчить..обісрались мабуть не слабенько..
та і європейські союзники штатів щось поки потилиці чухають..не знають вже як і вашим і нашим..
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У расии проблемы покруче, они десантную шаланду толкают на ремонт
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Это у них такой асимметричный ответ. Воронеж молиться, чтобы летчики еще праздновали.
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Так кривизна земли же есть, пусть воронежцы не сцут.
То, что вылетит на воронеж, упадет в другом месте. Пусть сцут, когда вылетит в дороге место, огромная вероятность, что прилетит именно на воронеж))
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Воронежцы сами просили, чтобы их разбомбили. Мем используется неправильно.
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О! Вот оно оружие которому точно нет аналогов - ракета с хаотичной траекторией и хаотичной целью!
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Я бы не стал недооценивать точность кацапских ракет.
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ты считаешь, что у кацапских ракет заявленная точность +/-1 м, не дай Бог, конечно, +/- метров 300 я думаю, будет достижением для кацапов
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Не скажу за точность, но русня имеет огромный опыт в производстве ракет. И особенно противокорабельных.
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я об их баллистических и крылатых ракетах, что летят по городам, по жилым кварталам, а падают за городом как у Хусейна, поэтому русня гораздо чаше бомбит с самолетов с высоты 5-10 км, так надежнее им
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Но этого мало, пора Иран жив, покоя на БВ не будет
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ну а кто открыто признается, что он хочет войны?
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Зєбіл чекає, що там путєн скаже, щоб не випадати із струї.
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Как я понимаю- военные конвои снова появятся, начиная от входа в Ормузский пролив и... по назначению. Иначе как??? Приходилось хаживать, в конце 80-х. Неприятная штука, должен признаться. Но, британцам теперь без них- никак!
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Он повторил: "Никто не хочет (войны. - Ред.). Не думаю, что кто-нибудь получит выгоду от войны на Ближнем Востоке".

Подумай лучше. ***** получит.
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І я про те.Схоже, ***** злив свого агента. А Трамп як завжди допоміг *****.
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Вже розхєрачили той Близький Схід... Москалі і турки в Сирії та Лівії. Амери в Іраку і тепер мабуть ще й Іран розхєрачать. Ізраїль хєрачить усіх підряд, коли захоче і чим захоче...
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Капець Ірану.
Трампу як свого часу ***** перед виборами потрібна війна.
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Ситуація - жопа. Якщо дадуть відповідь штатам, то штати рознесуть їх нахєр. А якщо не дадуть. - обісруться на весь світ, і перед мусульманами особливо.
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Я не занурювався в подробиці,
судячи з фото нібито генерала ліквідували на відкритій місцевості, без ніяких перешкод.
Після такого точного удара я вірю про 52 визначені цілі.
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Хай не придурюється .Завжди є країни і компанії,що добре зароблять на війні.
Мендель на замєтку: найвтомленіший прєзік в світі. (лохи за свої гроші проводять відпустку ,а йому ж вже 42)
Великобритания понимает позицию США, - глава МИД Рааб о ликвидации Сулеймани - Цензор.НЕТ 5312
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Это Зрада? На Майдан выходить или уже завтра? А то дождь идет сейчас и темнеет Велика Британія розуміє позицію США, - глава МЗС Рааб про ліквідацію Сулеймані - Цензор.НЕТ 536
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То, что нефть подорожает- это понятно. Её ведь танкерами возить надо. А риски прохода в Ормузском проливе увеличиваются в разы. Соответственно- подбросят цены страховщики. Военное сопровождение- тоже не дешевое удовольствие. Потому- скачок будет, непременно.
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Вот, кстати! И заява появилась, официальная:
Кораблі під прапором Великої Британії будуть супроводжуватися її ж військовими судами під час перетину Ормузької протоки - таку заяву зробив 4 січня міністр оборони Об'єднаного королівства Бен Воллес.
Повідомлення Воллеса пролунало після загибелі іранського генерала Касема Солеймані внаслідок авіаудару Сполучених Штатів.
«Уряд вдасться до всіх необхідних кроків, аби захистити наші кораблі та громадян в цей час», - заявив міністр оборони. (с).

В свете этой заявы есть вопрос: а если судно не под флагом Британии, а груз- именно для Британии! Тогда как? Без сопровождения туда нос совать? Как-то бздиловато, честно говоря.
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Не боись. В случае чего всем Цензором скинемся и выкупим тебя.
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Андрюха, там скоро буде більше військових кораблів ніж звичайних, Трамп заліз в пастку і иепер відступати не можна ні йому ні Ірану.
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Так и будет! Помню-помню... Я там дважды в конвое ходил, один раз- без. В обоих случаях- таки бздиловато, особенно после расстрела судна нашего АМП "Иван Коротеев". Никакой конвой не спас. Влупили с катеров, ракетками и свинтили...
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А зараз можуть і з берега влупити, яка там ширина тої протоки?
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Та никакая там ширина. Берега видны и правый и левый, при проходе.
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касательно берегов: ширина Пролива варьируется от 52 морских миль (96 км) до 21 морской мили (39 км)
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Ну, всё правильно. Ниже- он широкий, а вверху- значительно уже. Берега гористые, ср стороны Ирана. Если разместить расчет и лупануть, хрен найти стрелков.
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30 км это далеко нужно подняться на 150 м чтобы в пределах прямой видимости стрелять, да еще и попасть на таком расстоянии в корабль, стрелки останутся живы, конечно слиняют, а в ответ лупанут по Бендер-Аббасу и погибнет много персов, которых уже не будут считать.. в проливе гораздо больше опасаются маленьких иранских катеров, чем горных стрелков
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Бандер-Аббас на берегу Ормузского пролива
Велика Британія розуміє позицію США, - глава МЗС Рааб про ліквідацію Сулеймані - Цензор.НЕТ 1297
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"Велика Британія розуміє позицію США..."

а зеглисты на старане рассеи:
"В Україні занепокоєні ... нинішніми діями Сполучених Штатів у Багдаді", - наголошується в заяві (МЗС України).
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Дети "Стражей Исламской Революции".
То же самое, что и в РФ. Для быдла - скрепы, война и религиозное мракобесие, а для правителей и их детей - жизнь по образцу западных кинозвёзд на деньги этого самого быдла. Как видите, играют в шайтан-XBOX, а девушки - без мешков на головах. Велика Британія розуміє позицію США, - глава МЗС Рааб про ліквідацію Сулеймані - Цензор.НЕТ 2013
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Столько шума было из-за отравления пенсионера. Представляете что бы было если бы в лондонском аэропорту Хитроу ракетным ударом убили дюжину человек. Не понимаю такого вопиющего лицемерия.
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Ракетным ударом убили дюжину террористов.
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При чем никто из миролюбов не может объяснить что генерал иранской армии делал в Багдаде во время нападений на посольство Штатов (кстати так же как когда-то было в Иране во время прихода террористической организации аятоллы)
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