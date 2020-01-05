 Близько 30 машин рибалок провалилися під лід у Росії. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "КоммерсантЪ", про це повідомляє регіональне управління МНС Росії у Приморському краї.
"Частково провалилися під лід у бухті Воєвода близько 30 машин, частина - по дах, частина - по капот, хтось - по колеса", - сказав представник управління. За його словами, рибалки поставили автомобілі поруч і порушили заборону заїжджати на лід.
Глибина на місці провалу сягає двох метрів.
А то, что этих рыбаков нет, так кого ж на расие интересует судьба черни...
"- Мне кажется, у "кого-то" слишком узкая нора!
- А мне кажется, что "кое-кому" надо меньше кушать!..."
Не поїхали-б, на лід - нічого б не було... А якщо холодно - одягаться треба краще... Якби я сам не рибалив на льоду - не казав-би, нічого...