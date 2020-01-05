EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події, За кордоном
  17168  82
Все про:авто (1411) Росія (14310)

 Близько 30 машин рибалок провалилися під лід у Росії. ВIДЕО

У Владивостоку близько 30 автомобілів частково провалилися під лід на острові Руському. Ніхто не постраждав, кілька рибалок змогли виїхати з води самостійно. Решту з води дістають рятувальники за допомогою тросів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "КоммерсантЪ", про це повідомляє регіональне управління МНС Росії у Приморському краї.

"Частково провалилися під лід у бухті Воєвода близько 30 машин, частина - по дах, частина - по капот, хтось - по колеса", - сказав представник управління. За його словами, рибалки поставили автомобілі поруч і порушили заборону заїжджати на лід.

Глибина на місці провалу сягає двох метрів.

Дивіться також: Автомобіль соратника Труханова Ахмерова спалили в Одесі. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168412
 
   
 Топ коментарі
 
Ніхто не постраджав... Що це за новина? Пішіть коли кацапи дохнуть, так не цікаво.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Там каждый год так рыбачат. Хорошо что японки не так быстро гниют и их на несколько сезонов хватает. Около 30 машин рыбаков провалились под лед в России - Цензор.НЕТ 8565
 показати весь коментар
 
 
* Дураков на росиське ещё лет на сто припасено ....!!!*
 показати весь коментар
 
 
Плохо, что не скрылись под лёд вместе с крышей.
 показати весь коментар
 
 
Neudacjno. Ribakov to mogli bi narozjat jesjco, no vot masjin zjalko.
 показати весь коментар
 
 
В Нижнем Тагиле построили новогодний городок из ледяных скульптур в форме кладбищенских надгробий Близько 30 машин рибалок провалилися під лід у Росії - Цензор.НЕТ 615
 показати весь коментар
 
 
Цій події варто створити пам"ятник з г....вна. Около 30 машин рыбаков провалились под лед в России - Цензор.НЕТ 4690
 показати весь коментар
 
 
Уже:
Близько 30 машин рибалок провалилися під лід у Росії - Цензор.НЕТ 3494
А то, что этих рыбаков нет, так кого ж на расие интересует судьба черни...
 показати весь коментар
 
 
Ніхто не постраджав... Що це за новина? Пішіть коли кацапи дохнуть, так не цікаво.
 показати весь коментар
 
 
На Дальнем Востоке половина уроженцы Украины, а кацапы дальше Урала вообще не встречаются.
 показати весь коментар
 
 
Вірите? ПОХЄРУ!!! Той хто живе на Московії є кацапом.
 показати весь коментар
 
 
Сибирь и Дальний Восток-это не Московия, наши они и духовно и ментально, придет время они ещё себя покажут.
 показати весь коментар
 
 
Там совсем другие настроения, чем в мААскве. Кстати, "Приморские партизаны", 8 пацанов, против которых тогда москальня вытавила целую мотопехотную бригаду - все этнические Украинцы.
 показати весь коментар
 
 
nu i nasjli mesto gde ribacjitj, uzje nazvanije samo soboi bedu pritjagivajet - на острове Русском
 показати весь коментар
 
 
Як здихатись від дебілів? Зібрати їх десь подалі в одному місці і не заважати їм.
 показати весь коментар
 
 
От якби вони всі пішли на дно разом з водіями,тоді можна було б і повідомити...
 показати весь коментар
 
 
Вот же ""***.ны" - рядом земля... Неужели так хотелось ловить рыбу прямо из салона?
 показати весь коментар
 
 
Мабуть там холодно, тому сиділи в автівках.
 показати весь коментар
 
 
Ти мультфільм "Вінні-Пух і П"ятачок" ідуть в гості", пам"ятаєш? Той епізод, коли Вінні у норі застряг?
"- Мне кажется, у "кого-то" слишком узкая нора!
- А мне кажется, что "кое-кому" надо меньше кушать!..."
Не поїхали-б, на лід - нічого б не було... А якщо холодно - одягаться треба краще... Якби я сам не рибалив на льоду - не казав-би, нічого...
 показати весь коментар
 
Та не,рыбачат там у входа в бухту..Дорогая корюшка вышла придуркам.А вот капитана буксира шо на полном ходу мимо бухты просвистел наверно по типу притопят.Даю рупь за сто за пять минут мимо на скорости бусин прочапал,они за собой воду хорошо горнут..И то шо сверху дед значения не имеет.Вот микроцунами до берега добежали...и вдоль березка весь дед и рвануло.
 показати весь коментар
 
 
Понимаешь, в чём дело - нас всегда учили: "Прежде, чем судить, докопайтесь до "первопричины" случившегося...". Не знаю я российского законодательства, однако, проводя аналогию с украинским, шведским, финским и эстонским, думаю, что оно от них не отличается - "ЗАПРЕТ ВЫЕЗДА НА ЛЁД, кроме "спецсредств и в установленных местах...". ...Скорее всего, они на "запрет" наплевали... Получили "последствия"... Так кто виновен в случившемся?...
 показати весь коментар
 
 
Блин,если до конца по чесному😀 там не только машины на лёд, там и рыбалка как таковая вообще запрещена! У нас кстати аналогично 500 метров от гидротехнических сооружений. Но какой рыбак не?? плевал на запреты если клюет? Там рекорд анологичный обрыв льдины буксиром в 82 году почти 900 человек на льдине осталось. Я там тоже был😀
 показати весь коментар
 
Что и следовало доказать...У нас подобных "отмороженых" тоже хватает...Товарищ, заядлый рыбак, дежурит сутки через трое, на связи, в МЧС, так владеет информацией... Но у нас принцип: "Какая-угодно рыба не стоит твоей жизни..."
 показати весь коментар
 
КАК ЖЕ КАЛИНА ПОТОНЕТ???? Вы что??? Это же не ТОНЕТ!!! Она бы плавала, как положено - в проруби... всё по школе
 показати весь коментар
 
 
Да уже лет двадцать, как весь Дальний Восток и Сибирь на "японках" катается!!!
 показати весь коментар
 
Та там одни праворукие японцы, там суммарного ущерба тыщ на 50 баксов
 показати весь коментар
 
 
Не любят на цензоре дальневосточных рыбаков.
 показати весь коментар
 
 
На Цензоре "не любят" не "дальневосточных рыбаков"... На Цензоре терпеть не могут "тупых, жадных и наглых кацапов".. А это - "две большие разницы"...
 показати весь коментар
 
 
а не приходило в голову (о чём это я...какая голова) не ставить рядом свои железяки????
 показати весь коментар
 
 
жертв я так розумію немає.а жаль... навіть не цікаво стало...
 показати весь коментар
 
 
Почему ************ ездят на буржуйском транспорте, а не на своем и не на совковом ГОВНОпроме????
 показати весь коментар
 
 
да, неповезло тамошним крабам. в этом году они могли бы там быть даже по 8!
 показати весь коментар
 
 
почти одни "японцы", причем далеко не дешевые. или у них там машины дешевле грязи, или рыбаки там поголовно миллионеры.
 показати весь коментар
 
 
Там бэушку привезти на лесовозе который назад порожняком идёт копейки стоит...и в дороге два дня.
 показати весь коментар
 
 
Рядом берег, но надо поставить на лёд, чтобы было интереснее.
 показати весь коментар
 
 
понты по кацапски обернулись заплывом тачек !
 показати весь коментар
 
 
Одні патріотичні лади каліни,ви не замітили хіба? Близько 30 машин рибалок провалилися під лід у Росії - Цензор.НЕТ 5660
 показати весь коментар
 
Рискну предположить, что они при движении под лёд таки успели спросить -"Чё там у хохлов"??
 показати весь коментар
 
Хотели наловить карасей , а поймают простатит .
 показати весь коментар
 
Это рекламная акция. Была бы хоть у одного рыбака Лада феКалина - она бы не утонула. Близько 30 машин рибалок провалилися під лід у Росії - Цензор.НЕТ 9264
 показати весь коментар
 
Как бы то ни было, Лада самая продаваемая марка на рашке.


 показати весь коментар
 
Если бы лёд с машинками откололся и начал уплывать в океан, было бы тоже интересно..
 показати весь коментар
 
На жаль, і в нас любителів такої рибалки вистачає. Люблю рибалку, але замову не розумію.
 показати весь коментар
 
Когда наступала ночь, в стране дураков никто не спал
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору