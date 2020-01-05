 Близько 30 машин рибалок провалилися під лід у Росії. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "КоммерсантЪ", про це повідомляє регіональне управління МНС Росії у Приморському краї.

"Частково провалилися під лід у бухті Воєвода близько 30 машин, частина - по дах, частина - по капот, хтось - по колеса", - сказав представник управління. За його словами, рибалки поставили автомобілі поруч і порушили заборону заїжджати на лід.

Глибина на місці провалу сягає двох метрів.

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