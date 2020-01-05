 В окупованому Криму 9 провайдерів повністю блокують Цензор.НЕТ і ще 22 сайти, - правозахисники

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати моніторингу Кримської правозахисної групи (КПГ), який було проведено в листопаді-грудні 2019 року.
Ці ж провайдери блокують сайти Меджлісу кримськотатарського народу, Хізб ут-Тахрір і Свідків Єгови. Крім того, щонайменше 6 українських інформаційних сайтів у цих провайдерів доступні лише частково.
Перевірку доступності сайтів монітори здійснили за допомогою мереж 9 різних провайдерів у 9 кримських населених пунктах "БелНет" (Білогірськ), SevStar (Севастополь), "Мечта" (Сімферополь), "Боспортелеком" (Керч), "ЯлтаНет" (Ялта), SkyLine (Красноперекопський район), "Сиваш-нет" (Красноперекопськ), "Гигабайт" (Бахчисарай), "Джанкой-онлайн" (Джанкой).
Станом на кінець грудня 2019 року ці провайдери не дають доступу щонайменше до 23 сайтів, які вільно працюють на підконтрольній Україні території: Цензор.НЕТ, QHA, След.нет, UAinfo, 5 канал, 112 Україна, Апостроф, Фокус, Главком, Центр журналістських розслідувань, ТонеТо, Депо, Українська правда, РБК, Укрінформ, Лівий берег, Дзеркало тижня, Стрічка, а також сайти соціальних мереж "Лінкедін" і "Телеграм" і сайти Меджлісу кримськотатарського народу, Свідків Єгови і Хізб ут-Тахрір.
Крім того, у 8 з 9 провайдерів заблоковано сайт Апостроф. У 5 провайдерів із 9 недоступний сайт громадського об'єднання "Кримська Солідарність". Сайти Радіо НВ, 112 Україна і 24 каналу недоступні у 1 провайдера з 9.
Водночас лише кілька сайтів зі списку заблоковано з посиланням на вимоги Роскомнагляду. Переважно з сайтами не встановлюється з'єднання або на екрані з'являється напис: "Помилка 403". Провайдери блокують навіть ті сайти, які не внесено до реєстру заборонених у Росії. Значить, формальних підстав для обмеження доступу до таких ресурсів немає навіть у законодавстві РФ.
Унаслідок таких дій російської влади жителі Криму позбавлені доступу до інформації великих незалежних українських медіа, релігійних організацій та сайту органу самоврядування кримськотатарського народу, які вільно діють на решті території України. Водночас у підконтрольному Кремлю медіапросторі Криму формується нетерпимість до українців, мусульманам, кримських татар та інших груп. Ці дії є серйозним обмеженням свободи слова та порушують міжнародні норми, які забороняють розпалювання ненависті і зобов'язують держави не допускати надмірного втручання у вільне поширення інформації.
Влада Росії в Криму прагне до знищення плюралізму думок і фактичної заміни незалежних ЗМІ джерелами державної російської пропаганди. У такийй спосіб кримчан по суті позбавляють можливості отримувати інформацію про Україну і проблеми у сфері прав людини, які відбуваються в Криму, бо підконтрольні Кремлю ЗМІ приховують більшість таких фактів від жителів півострова.
З огляду на вище зазначене, Кримська правозахисна група на міжнародних заходах вимагає від Російської Федерації негайно припинити блокування незалежних українських онлайн-медіа на території Криму.
Закликаємо міжнародні організації та уряди посилити тиск на Російську Федерацію для того, щоб вона припинила блокування медіа та інші незаконні обмеження свободи слова в Криму.
Грязі тут на Президента було багато до квітня 2019.
Вас прєдупрєділі.
Сонце максимально наблизилося до Землі в неділю, 5 січня 2020.
5 січня 2020 відстань між Сонцем і Землею стало мінімальним. Диск Сонця буде виглядати в телескопі на 3% більше, ніж на початку липня, коли небесні тіла знаходяться на максимальній відстані один від одного. 5 січня Земля буде в перигелії - найближчої до Сонця точці своєї орбіти. Такий стан спостерігається раз на рік.
А найдальшу точку від Сонця Земля проходить на початку липня, тоді відстань між Землею і небесним світилом становить 152 мільйони кілометрів ( причини зміни пір року, які відбуваються, зовсім не через зміни відстані між Землею і Сонцем, а тому, що вісь обертання Землі має нахил до площини земної орбіти, і тому в північній півкулі зимою промені Сонця падают там під більш гострим кутом («косо»), ніж влітку.
Шарий выведит их на чистую воду,разве что пошлют бузыну искать...
Самиє важниє сайти в мірє для Вас: Шарія, Гужви, Медведчука, підарашки не заблокували.
А заблокували всього лише УКРАЇНСЬКІ САЙТИ:
Цензор.НЕТ, QHA, След.нет, UAinfo, 5 канал, 112 Украина, Апостроф, Фокус, Главком, Центр журналистских расследований, ТонеТо, Депо, Украинская правда, РБК, Укринформ, Левый берег, Зеркало недели, Стрічка, а также сайты социальных сетей Линкедин и Телеграмм и сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Свидетелей Иеговы и Хизб ут-Тахрир. Источник: https://censor.net.ua/n3168411
Як зараз бачу - кримчани рвуться читати новини на "цензорі".
Подтверждаю.
«Хакамада сказала, что "Крым всегда нуждался в русской самоидентификации" и "они всегда хотели быть в России".
"Вы победитель. Вы, действительно, провели супероперацию без единого выстрела. Я вас поздравляю с тем, что вы сегодня честно сказали, что "зеленые человечки" - это мирные [!!!!!!!!!!! Отдкровення від ТП ] наши военные, которые защищали русских людей", - сказала Хакамада. ...
"Я считаю, войну начинали не мы. Но только тот, кто ее не начинал, но смог победить в ней, может ее закончить. И чем быстрее, тем лучше....
Компромиссом для Украины Хакамада назвала регионализацию: "Востоку и югу (Украины. - Ред.) дать возможность говорить на русском языке, избирать свою власть и чувствовать себя спокойно".
«Прямая лінія путіна в апреле 2014 года.
Ліпше б розібрались із майбутнім блокуванням українських каналів. І це не в Криму.
Та і грець з ними. Що там дивитись? Сватів і мильні опери.
З українських каналів дивлюсь "Мегу" та інколи "Інтер". Дружина буває що подивиться якесь "мило".
Якщо є швидкісний інтернет - телеканали не потрібні.
але справа в іншому. Ми звинувачуєм Росії в блокуванні сайтів, а самі блокуємо не лише сайти, а і телеканали.
Новини завжди подивлюсь.
Мені цікаво, вот через два тижні закодують,
щоб відкрити треба купувати їхній приймач.І що? Як йде продаж ресиверів? Черги великі?
Потому как не хотят работать в противодействие пропаганде РФ-денег жалко, а может подкупили- кто знает.
наблюдение (от друзей в крыму) с приходом зеленонедомыслия стали блокировать уж и совсем безобидные сайтики типа апостроф, даже герпо-москалофильный newsroom.kh.ua
ну а о дебильногротесковом блокировании архива-интернет и укр википедии и говорить не приходиться
Но есть и обратное
если такие сайты как sourseforge и подобные ему выполняют санкции то всяческие ********* типа адобе мелкософта убунты дебиана оракла и прочих всяческих говнокомерцов во-всю доступны в крыму им санкции похеру - плывут обновления релизов 10-ки бубунты всяких ********** гугл-ведроидов (гугля токо магазин свой стадливо блокирует) и прочих западных геев лизбиянок и просто конченых пидаров типа фрибсд...
да и сам вопарос какого хера крыму выдали ай-пи адресацию некие голандские твари остается в не понимании и самое интересное шо этих голандских пидаров так никто до сих пор и не ******** хотя бы физически-тупо приехать и дать по лицу благо адреса есть ...
так шо отакі херові наші справи малята
Тєпєрь ім нікто нє помєшаєт любоваться Шарійом і «Сватамі».
А як він кунінінгіровал Скабєєвой? Бачили відос?
відкриту неценщурщину в свою адресу від нулячих провоквторів-пєдоботов. Адмін інколи навіть не видаляє мат а просто блокує мій аккаунт. Цензору щось не подобається? Бо сама модерація ресурсу відбувається по кацапським шаблонам) Можете знову забанити доречі, але чого жалієтесь на долю? Ви ж такі самі!