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 В окупованому Криму 9 провайдерів повністю блокують Цензор.НЕТ і ще 22 сайти, - правозахисники

У Криму дев’ять провайдерів у дев’яти населених пунктах повністю блокують 18 українських інформаційних сайтів і 2 соціальні мережі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати моніторингу Кримської правозахисної групи (КПГ), який було проведено в листопаді-грудні 2019 року.

Ці ж провайдери блокують сайти Меджлісу кримськотатарського народу, Хізб ут-Тахрір і Свідків Єгови. Крім того, щонайменше 6 українських інформаційних сайтів у цих провайдерів доступні лише частково.

Перевірку доступності сайтів монітори здійснили за допомогою мереж 9 різних провайдерів у 9 кримських населених пунктах "БелНет" (Білогірськ), SevStar (Севастополь), "Мечта" (Сімферополь), "Боспортелеком" (Керч), "ЯлтаНет" (Ялта), SkyLine (Красноперекопський район), "Сиваш-нет" (Красноперекопськ), "Гигабайт"  (Бахчисарай), "Джанкой-онлайн" (Джанкой).

Станом на кінець грудня 2019 року ці провайдери не дають доступу щонайменше до 23 сайтів, які вільно працюють на підконтрольній Україні території: Цензор.НЕТ, QHA, След.нет, UAinfo, 5 канал, 112 Україна, Апостроф, Фокус, Главком, Центр журналістських розслідувань, ТонеТо, Депо, Українська правда, РБК, Укрінформ, Лівий берег, Дзеркало тижня, Стрічка, а також сайти соціальних мереж "Лінкедін" і "Телеграм" і сайти Меджлісу кримськотатарського народу, Свідків Єгови і Хізб ут-Тахрір.

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Крім того, у 8 з 9 провайдерів заблоковано сайт Апостроф. У 5 провайдерів із 9 недоступний сайт громадського об'єднання "Кримська Солідарність". Сайти Радіо НВ, 112 Україна і 24 каналу недоступні у 1 провайдера з 9.

Водночас лише кілька сайтів зі списку заблоковано з посиланням на вимоги Роскомнагляду. Переважно з сайтами не встановлюється з'єднання або на екрані з'являється напис: "Помилка 403". Провайдери блокують навіть ті сайти, які не внесено до реєстру заборонених у Росії. Значить, формальних підстав для обмеження доступу до таких ресурсів немає навіть у законодавстві РФ.

Унаслідок таких дій російської влади жителі Криму позбавлені доступу до інформації великих незалежних українських медіа, релігійних організацій та сайту органу самоврядування кримськотатарського народу, які вільно діють на решті території України. Водночас у підконтрольному Кремлю медіапросторі Криму формується нетерпимість до українців, мусульманам, кримських татар та інших груп. Ці дії є серйозним обмеженням свободи слова та порушують міжнародні норми, які забороняють розпалювання ненависті і зобов'язують держави не допускати надмірного втручання у вільне поширення інформації.

Влада Росії в Криму прагне до знищення плюралізму думок і фактичної заміни незалежних ЗМІ джерелами державної російської пропаганди. У такийй спосіб кримчан по суті позбавляють можливості отримувати інформацію про Україну і проблеми у сфері прав людини, які відбуваються в Криму, бо підконтрольні Кремлю ЗМІ приховують більшість таких фактів від жителів півострова.

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З огляду на вище зазначене, Кримська правозахисна група на міжнародних заходах вимагає від Російської Федерації негайно припинити блокування незалежних українських онлайн-медіа на території Криму.

Закликаємо міжнародні організації та уряди посилити тиск на Російську Федерацію для того, щоб вона припинила блокування медіа та інші незаконні обмеження свободи слова в Криму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168411
 
   
 Топ коментарі
 
Во гады - блокируют самый важный сайт в мире и вселенной )
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А кто ж тогда тут печатает фсбшую галиматью? 90% высеров -грязь на президента Украины а значит и на Украину и на людей которые его выбрали.И к истине эти высеры никакого отношения не имеют.
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Так президента Украины там никто и не блокирует, фсб само себя блокировать не будет
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Во гады - блокируют самый важный сайт в мире и вселенной )
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А кто ж тогда тут печатает фсбшую галиматью? 90% высеров -грязь на президента Украины а значит и на Украину и на людей которые его выбрали.И к истине эти высеры никакого отношения не имеют.
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Так президента Украины там никто и не блокирует, фсб само себя блокировать не будет
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Да ну.

Грязі тут на Президента було багато до квітня 2019.
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Та й зара хвата,8-ми %-ві чекушечники агонізують...
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Пожароопасно для ватного мозга.
Вас прєдупрєділі.
Сонце максимально наблизилося до Землі в неділю, 5 січня 2020.
5 січня 2020 відстань між Сонцем і Землею стало мінімальним. Диск Сонця буде виглядати в телескопі на 3% більше, ніж на початку липня, коли небесні тіла знаходяться на максимальній відстані один від одного. 5 січня Земля буде в перигелії - найближчої до Сонця точці своєї орбіти. Такий стан спостерігається раз на рік.
А найдальшу точку від Сонця Земля проходить на початку липня, тоді відстань між Землею і небесним світилом становить 152 мільйони кілометрів ( причини зміни пір року, які відбуваються, зовсім не через зміни відстані між Землею і Сонцем, а тому, що вісь обертання Землі має нахил до площини земної орбіти, і тому в північній півкулі зимою промені Сонця падают там під більш гострим кутом («косо»), ніж влітку.
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В том то и дело,- где кацапов не блокируют призюдента все любят, а там куда не пускают - маємо те що маємо. Задумайся почиму)
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эээ, давай как то помедленее...во 1ых, с какого рожна это действительно грязь, а не реальность?во 2ых---ты как я понимаю, из порохоботных, раз считаешь, что только фсб очерняет президента?
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та не кажи, а мульт про віслюка в криму теж під ценз попав ? В окупованому Криму 9 провайдерів повністю блокують Цензор.НЕТ і ще 22 сайти, - правозахисники - Цензор.НЕТ 2478
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Да, по тоннам говна , он на первом месте . Скоро может сам в нем потонуть . При другой власти уже давно бы прикрыли .
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Есть путин есть россия, нет путина - нет россии.
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не називайте насєлєнії людьми, люди або на вибори не пішли, або за шмарклю не голосували, ну ще в насєлєнія було броженіє в дупах, бо розуму немає, то голосували за ригоаналів, хз як вони там зараз називаються.
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и не говори, просто звери

Шарий выведит их на чистую воду,разве что пошлют бузыну искать...
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Ну чому.

Самиє важниє сайти в мірє для Вас: Шарія, Гужви, Медведчука, підарашки не заблокували.
А заблокували всього лише УКРАЇНСЬКІ САЙТИ:


Цензор.НЕТ, QHA, След.нет, UAinfo, 5 канал, 112 Украина, Апостроф, Фокус, Главком, Центр журналистских расследований, ТонеТо, Депо, Украинская правда, РБК, Укринформ, Левый берег, Зеркало недели, Стрічка, а также сайты социальных сетей Линкедин и Телеграмм и сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Свидетелей Иеговы и Хизб ут-Тахрир. Источник: https://censor.net.ua/n3168411
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Любители страны.уа и подобного фсб-шного Г, даже не задумываются об этом...
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112 раньше вёл относительно нормальную информационную политику, до его покупки вроде Медведчуком....
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Затова пък кгбзебандата всеки ден кани рашисти в Киев на уж ,,културни мероприятия!
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Ни хрена не понял, но на всякий случай лайкну )))
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в Рашке сейчас рассматривают законопроект о публикации комментариев с фиксацией провайдером электронного следа пользователя и его паспортных данных, а Бутусова интересует блокировка Цензора в Крымском филиале Северной ГУЛАГии..
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сомневаюсь, что сильно интересует, разве что лишний раз кацапов подколость в соответствии с концепцией сайта
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Коли я заходжу через VPN на сторінку свого провайдера то їх система не розпізнає мене.
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В моїй ситуації це те що мені й потрібно.
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А,шо кацапы,в Донецке не блокируют впн?
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Вони і В Орді не можуть його повністю заблокувати. Це досить розвинений сервіс.
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То в чем проблема резануть кабель с материковой Украины и будет Чебурнет.
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Свого часу (у 2014) мої колеги передали і військовцям, і волонтерам, і партизанам детальні мапи пролягання кабелів (їх вісім) до крисму. І заблокували передачу цифри радіорелейними лініями. Що було реально зроблено - не знаю.
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х.з. що вони втратять, якщо в них заблокований цензор. А от отримують - час. Те що не можна ні купити, ні знайти, ні іншим способом придбати. Час безцінний!
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Кому надо, тот зайдёт, как в Беларуси Хартия, и много других заблокированы, но обходы все знают, так же как и я захожу на кацапские сайты заблокированные, и даю им жару, что бы дупы пылали, что бы видно было в цивилизованном Мире)))
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А какие сайты РФ заблокированы в Беларуси ?
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Те,))) которые и в мордоре заблочены. Мы, это не мордор, и мордор- это не мы...
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я хз, в таких технических подробностях не силен, но в любом случае, противоправные действия отпугнут многих желающих
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Ню-ню..... В оккупированном Крыму 9 провайдеров полностью блокируют Цензор.НЕТ и еще 22 сайта, - правозащитники - Цензор.НЕТ 192
Як зараз бачу - кримчани рвуться читати новини на "цензорі".
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А кому не надо? Сами же недовольны засильем тут VPN-щиков.
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Скоро росія переселить кримчан у Сибір, а сибіряків у Крим. Після цього ніхто не буде цікавитися українськими ЗМІ.
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среди сибиряков много потомков украинцев В оккупированном Крыму 9 провайдеров полностью блокируют Цензор.НЕТ и еще 22 сайта, - правозащитники - Цензор.НЕТ 8768
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Переселять не українських сибіряків.
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ага, будут изучать родословную до 5ого колена перед переселением
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Уявіть, що будуть так робити. Досвід депортацій різних народів із різних частин СРСР у них є.
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план простий та ефективний,коли процес заміщення завершать навіть проведуть новий референдум під егідою "обсє" і зе погодиться.
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ну порохоботы и другие "патриоты" могут тут самостоятельно поработать и сорвать встречу
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Чим більше блокують, тим ваті цікавіше чо там у хохлов. Кращої реклами ЦН і не придумаєш. Ідійоти.
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простой, как 5 копеек В оккупированном Крыму 9 провайдеров полностью блокируют Цензор.НЕТ и еще 22 сайта, - правозащитники - Цензор.НЕТ 2270 то, что там у хохлов, в нужной для большинства рассеян интерпретации давно уже излагают кремлесми
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Їм скабєєви/солов"йови вже набили оскомину. Хочіцца чота такова, а запрєтний плод сладок.
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что то у меня сомнения, что ватаны, также как и их антиподы--вышиватаны будут гореть желанием смотреть оппонентов--ну разве что поржать...ты, ж я понимаю, руссвесну запретную явно не горишь желанием посещать?или таки посещаешь через впн?
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Моніторив сепарські сайти в 14 році і тому вкурсах що там відбувалось. Слухав Zello, про що вони розмовляли. Зараз там робити нічого. Горбатих могила виправить.
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не полный вышиватан значит, но сейчас читающие это заклеймят тебя как "агента кремля" В окупованому Криму 9 провайдерів повністю блокують Цензор.НЕТ і ще 22 сайти, - правозахисники - Цензор.НЕТ 812
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в нужной для большинства рассеян интерпретации давно уже излагают кремлесми

Подтверждаю.
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В Донецке часть провайдеров блокируют, как мой, часть не блокируют.
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І ето всьо о нєй:
«Хакамада сказала, что "Крым всегда нуждался в русской самоидентификации" и "они всегда хотели быть в России".
"Вы победитель. Вы, действительно, провели супероперацию без единого выстрела. Я вас поздравляю с тем, что вы сегодня честно сказали, что "зеленые человечки" - это мирные [!!!!!!!!!!! Отдкровення від ТП ] наши военные, которые защищали русских людей", - сказала Хакамада. ...
"Я считаю, войну начинали не мы. Но только тот, кто ее не начинал, но смог победить в ней, может ее закончить. И чем быстрее, тем лучше....
Компромиссом для Украины Хакамада назвала регионализацию: "Востоку и югу (Украины. - Ред.) дать возможность говорить на русском языке, избирать свою власть и чувствовать себя спокойно".

«Прямая лінія путіна в апреле 2014 года.
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твоей мандемаде уже показали где находится нах..
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Не смішіть..........
Ліпше б розібрались із майбутнім блокуванням українських каналів. І це не в Криму.
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При Порошенко не блокували В оккупированном Крыму 9 провайдеров полностью блокируют Цензор.НЕТ и еще 22 сайта, - правозащитники - Цензор.НЕТ 5900

Та і грець з ними. Що там дивитись? Сватів і мильні опери.
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Та і я тієї ж думки.........
З українських каналів дивлюсь "Мегу" та інколи "Інтер". Дружина буває що подивиться якесь "мило".
Якщо є швидкісний інтернет - телеканали не потрібні.
але справа в іншому. Ми звинувачуєм Росії в блокуванні сайтів, а самі блокуємо не лише сайти, а і телеканали.
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Все не заблокують, щось залишиться.
Новини завжди подивлюсь.

Мені цікаво, вот через два тижні закодують,
щоб відкрити треба купувати їхній приймач.І що? Як йде продаж ресиверів? Черги великі? В окупованому Криму 9 провайдерів повністю блокують Цензор.НЕТ і ще 22 сайти, - правозахисники - Цензор.НЕТ 9785
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ну у нас то причина железобетонная, раша на нас напала, в тч и информационно, вот мы и защищаемся...в тоже время раша нигде не говорит, что она с нами воюет, и воообще она не при делах тут...хотя они тут все спишут на наличие экстремизма
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хотя вот я написал я это, а потому думаю, действительно ли на нас напала раша, при наличии дипотношений, торговли, и прочего?
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а самі блокуємо не лише сайти, а і телеканали.

Потому как не хотят работать в противодействие пропаганде РФ-денег жалко, а может подкупили- кто знает.
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Після заборони ;Король віслюк; не здивуюся якщо Зеленський і Цензор заборонить.
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на самом деле, этот "запрет" возможно, очередной фейк от порохоботов...может просто две недели и должны были мульт тот крутить
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Там про віслюка, котрий бігає і кричить ;дякую, щиро дякую!;.
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ничего не панимаю, откуда на цензоре в таком случае биоматериал фсех мастей появляется.................
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главное никогда не блокируют семитов и фсб-любителей типа гордона... В оккупированном Крыму 9 провайдеров полностью блокируют Цензор.НЕТ и еще 22 сайта, - правозащитники - Цензор.НЕТ 9630
наблюдение (от друзей в крыму) с приходом зеленонедомыслия стали блокировать уж и совсем безобидные сайтики типа апостроф, даже герпо-москалофильный newsroom.kh.ua
ну а о дебильногротесковом блокировании архива-интернет и укр википедии и говорить не приходиться
Но есть и обратное
если такие сайты как sourseforge и подобные ему выполняют санкции то всяческие ********* типа адобе мелкософта убунты дебиана оракла и прочих всяческих говнокомерцов во-всю доступны в крыму им санкции похеру - плывут обновления релизов 10-ки бубунты всяких ********** гугл-ведроидов (гугля токо магазин свой стадливо блокирует) и прочих западных геев лизбиянок и просто конченых пидаров типа фрибсд...
да и сам вопарос какого хера крыму выдали ай-пи адресацию некие голандские твари остается в не понимании и самое интересное шо этих голандских пидаров так никто до сих пор и не ******** хотя бы физически-тупо приехать и дать по лицу благо адреса есть ... В оккупированном Крыму 9 провайдеров полностью блокируют Цензор.НЕТ и еще 22 сайта, - правозащитники - Цензор.НЕТ 9146

так шо отакі херові наші справи малята
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Чому? Шарія не блокірують, Гужву не блокірують...
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Беда беда... Они безвозвратно теряют возможность увидеть такое скопление порохоботов в одном месте)
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Дададада!
Тєпєрь ім нікто нє помєшаєт любоваться Шарійом і «Сватамі».
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хм, а как наличие доступа к цензору им мешало любоваться различного рода ватанами?а, я понял, теперь им не над поржать будет
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Контингент глядачів Шарія, конкретне гараццкоє бидло (гараццкіє сєлюкі)..
А як він кунінінгіровал Скабєєвой? Бачили відос?
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Тю... Мене теж цензор блокує постійно, бо в мене думка відмінна від редакційної. Не бачу різниці в поведінці кацапських провайдерів і адмінів цензора. В мене виходить дратувати адміна навіть смайликом, під своєю скаргою на
відкриту неценщурщину в свою адресу від нулячих провоквторів-пєдоботов. Адмін інколи навіть не видаляє мат а просто блокує мій аккаунт. Цензору щось не подобається? Бо сама модерація ресурсу відбувається по кацапським шаблонам) Можете знову забанити доречі, але чого жалієтесь на долю? Ви ж такі самі!
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Свинаботы,вас в России и Крыму не читают.Теперь все высеры только на украинской мове,отмазок нет!
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Правильно, что блокирует ! Я вообще ваш сайт удалил и заблокировал ! Вы почитайте коментрарии которые пишут ! Они гадят правительство и вызываю вражду между пользователей этого ресурса их никто не банит! ! Могу поспорить что и мой комментарий заблокируют так как и в прошлый раз когда я высказался против Потроха. Сайт продажний т работают на сторону предыдущей власти !
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Из новостных сайтов не заблокирован только Корреспондент. Поэтому и читателей там на порядок больше.
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вот же запроданци не хотят сайт имени мародера пэти читать
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