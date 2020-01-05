 Автомобіль з українськими воїнами підірвався на міні біля Золотого-4, один військовослужбовець загинув, один важко поранений, - штаб ОС

Про це повідомляє штаб ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Унаслідок вибуху один військовослужбовець загинув, ще один зазнав важких поранень.

На місці підриву працює слідча робоча група, яка з'ясовує всі обставини події.

"Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким і рідним загиблого військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.

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