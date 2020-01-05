 Автомобіль з українськими воїнами підірвався на міні біля Золотого-4, один військовослужбовець загинув, один важко поранений, - штаб ОС

Про це повідомляє штаб ООС, інформує Цензор.НЕТ.
Унаслідок вибуху один військовослужбовець загинув, ще один зазнав важких поранень.
На місці підриву працює слідча робоча група, яка з'ясовує всі обставини події.
"Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким і рідним загиблого військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.
При зєбілі весь час буде така брехня, що від російских обстрілів ніхто не гине. А лише будуть озвучувати отакі втрати.
А що, зебіли очікували іншого? Хіба що... бо вони - дебіли.
Асе они - ЗЕбння !
красив как Пиночет !
P.S.а генеральский мундир Пороху, между прочим, идет !
tZE inform
@tZEinform
·7 мин
31.10.2019 г. мы сообщали, что позиции в районе Золотого-4 заняла псковская десантура (104-о дшп (десантно-штурмовой полк) 76-й ДШД (Псков, РФ).) Расстояние до населенного пункта составляет 3,2 км. Сразу же 01.11 их ДРГ полезло на нашу сторону и получило по ушам. Но после после разведения войск предпринятого врагом государства Зеленским, в позициях образовалась дыра, через которую на нашу территорию начали беспрепятственно проникать их ДРГ. Сегодня на противотанковой мине подорвался наш грузовик.
Убит - 1 Тяжело ранен - 1. Каждый кто заикнется о разведении - враг Украины.
А що, держава оплачує.
На колінах перед Путлером стояти, економіку розвалювати, війська відводити - це не просто!
Це ж вам не «барижити», як Порох, вибиваючи Асоціацію, Безвіз, Томос, Децентралізацію, відбудовуючи Армію…
…а ось ця ЗЕлена гнида, насправді вважає, що Президент - це ЦАР!
Хочу - працюю, не хочу - не працюю.
«Я - президент, а ти хто такий? Звичайний громадянин?»
Скільки разів воно вже відпочивало за 8 місяців?
Літом - в Одесі купалося (там, де гівно у море зливають, ну то таке. Подібне до подібного, як кажуть…)
Поїхало воно у США, так затрималося на екскурсії на кілька днів довше, ніж вимагав РОБОЧИЙ протокол. (фотки з Ніагарського водоспаду всі пам´ятають? Так отож…)
Поїхало воно на інтронізацію Імператора Японії, і знову ж таки - візит затягнувся на кілька днів більше, ніж вимагали офіційні заходи (ну, його шмара Лєнка, захотіла по Японії погуляти)
Коли воно було у Франції…правильно, ви вгадали - воно знову відпочивало за ДЕРЖАВНИЙ кошт (ну, Лєнка ж захтіла по Єлисейським полям та бутікам паризьким побігати. Тільки толку з її бігання у бутіках? Як одягалася «перша Лядь» у колгоспні штори-балахони, так до сих пір у них «щеголяє»)
…І сьогодні, як кажуть, «ніколи такого не було, і от знову».
«Слуга народа» дуже втомився, і поїхав у Буковель. Не на пару-трійку днів, а з 29 грудня по 12 січня! Нє, ну а шо? Він же ЦАР, Бубочці можна! Війна у країні? Ви про що? Яка війна? Не заважайте «слузі» відпочивати, «гегемони»!
Це ж тільки Порошенку не можна було РАЗ ЗА П´ЯТЬ РОКІВ з´їздити на відпочинок, причому - ЗА ВЛАСНІ КОШТИ!
А Бубочці - можна кожного місяця відпочивати, причому - за ДЕРЖАВНИЙ кошт!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2876503.html
нравится, верховный главнокомандующий?
Мої співчуття родині вбитого Воїна..
Скорішого одужання пораненому Воїну !
А от Армію- ні.
Погибшему вечная и светлая память........Пусть покоится с миром.........
Раненному - сил и выздо
1 год ·
На Золотому в зоні «відведення» вже п'ять днів поспіль п'ять поранених (бойових) і двоє загиблих, один з них сьогодні ( 1 січня , кажуть, що не бойовий ).
Зеленський обіцяв, що вразі чого наші війська повернуться на раніше полишені позиції.
Але з цією своєю обіцянкою вчинив, як з усіма іншими.
https://youtu.be/JppncLcspXE
Позор. ЗЕ, уходи!
В кімнаті тепло і пісні лунають.
З екрану - шоу і веселий сміх.
Мов в світі іншому перебувають.
Мов і нема подій жорстоких цих.
Мов ні війни, ні вибухів, ні крові.
Не ллють матусі за синами сліз.
І у новинах вже байдужість в слові, -
Мов.. транспорт з фронту... вбитого привіз…
А він - чийсь син - єдиний в цілім світі!
Коханий чийсь, татусь, а може - брат.
А може ще й не встиг він полюбити, -
Цей України рядовий солдат!
Весна прийде... І сонце знов засяє.
Ти будеш жити, мріяти, кохать.
А наш Герой ніколи більш не взнає,
Як можуть солов'ї в садку співать...
автор - Валера
который обнаруживает взрывные устройства. В Украине же вместо роботов
посылают солдат. Почему Верховный Главнкомандующий В.Зеленский не
занимается вопросами безосопасности военнослужащих? У него все силы
уходят на одно: как можно быстрее продать укаинскую землю иностранцам.