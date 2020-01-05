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 Автомобіль з українськими воїнами підірвався на міні біля Золотого-4, один військовослужбовець загинув, один важко поранений, - штаб ОС

Сьогодні, 5 січня, в районі населеного пункту Хутір Вільний унаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій (ймовірно, на протитанкову міну ТМ-62) стався підрив вантажного автомобіля ГАЗ-66 одного з підрозділів Об'єднаних сил, який здійснював заходи логістичного забезпечення.

Про це повідомляє штаб ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Унаслідок вибуху один військовослужбовець загинув, ще один зазнав важких поранень.

На місці підриву працює слідча робоча група, яка з'ясовує всі обставини події.

"Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким і рідним загиблого військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.

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Автомобіль з українськими воїнами підірвався на міні біля Золотого-4, один військовослужбовець загинув, один важко поранений, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168410
 
 
 Топ коментарі
 
Ну и что на это скажет зеленое ху*ло?
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Вчазно змився Зєлєпут із Золотого. Насвинячив і змився. А ви українські герої гиньте. На радість Ху-йлу і Зє-йлу.
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Ну и что на это скажет зеленое ху*ло?
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Вчазно змився Зєлєпут із Золотого. Насвинячив і змився. А ви українські герої гиньте. На радість Ху-йлу і Зє-йлу.
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А він в Омані відпочіає.....йому по барабану
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король осел на лижах кайфує на Буковелі Автомобиль с украинскими воинами подорвался на мине возле Золотого-4, один военнослужащий погиб, один - тяжело ранен, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6794
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Что сапёров, которые работали на этом участке - под трибунал. Это в тылу, если кто-то не понял.
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ну пункт пропуску працює, що там возять сепари вже показово відомо... ((
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А если фугас вчера поставили? Хотя тебе никакой разницы нет.
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Без "если". Снабженцы ездят по провереным дорогам.
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А еще у нас перемирие и дружба с ордой наступила.
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По приказу ЗЕ разминировали минные поля проходящие на линии соприкосновения сторон. Теперь ДРГ сепаратистов могут свободно проникать на территорию контролируемую ВСУ.
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👏Пост, який Ви коментуєте, писала людина, яка в армії вочевидь не була. Якщо автомобіль їхав по дорозі, яка є системою логістики, то зрозуміло, що це було регулярно. І можливо саме тому на цій дорозі встановили вибуховий пристрій. Оскільки зона біля хутора Вільний є сірою, і Ви правильно пишете - розмінованою, то дійсно важко не піддатися спокусі підкласи свиню нпюашим воїнам зі сторони окупантів. Це цілковито на совісті Зєлєнского, який дав абсурду і вочевидь злочинну команду по відведення сил і засобів.
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Ему сейчас омаров в Омане подают - не до войны ему сейчас Не мешайте овощу 2 отдыхать
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А на що свиня порошенко тратив мільярди гривень.. Якщо армія і наділі на газ 66 їздить?
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Царство Небесне Воїну! Співчуття рідним!
При зєбілі весь час буде така брехня, що від російских обстрілів ніхто не гине. А лише будуть озвучувати отакі втрати.
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Это уже перемирие? Или ещё подготовка? Или поздравление своего ватника? Наверняка на месте разведения теперь ДРГ бегают.
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А ЧОМУ ЇМ БІГАТИ. ВПЕВНЕНО ТА СПОКІЙНО МІНУЮТЬ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ.
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Действительно зачем им бояться. Если даже поймают то ЗЕ 100 таких обменяет на одного нашего таксиста
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Герої не вмирають! Вместо выражения соболезнования зеботы и порохоботы продолжают соревнование с говнометания!
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дебіл, цими героями - ваші зебіли ПОЖЕРТВУВАЛИ в імя невідомо чого, якщо по великому рахунку. А, можливо, заради капітуляції перед ворогом!
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відвели ЗСУ, орки почали мінувати шляхи на нашій території. Це ж не перший подібний випадок. Чому дивуватися? Не буває природнього вакууму, простір завжди має хтось-щось заповнити. Якщо не наші, то - ворог.
А що, зебіли очікували іншого? Хіба що... бо вони - дебіли.
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Ты забыл добавить, что наши поубирали оттуда все пункты наблюдения, всю разведку отправили в рождественский отпуск, а у тех, кто остался сели все аккумуляторы в приборах ночного наблюдения....
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Зачем, если Ан Мур и все порохоботы давно об этом знают?
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Не мешайте наполеону отдыхать Вы тут со своими проблемами
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Если бы в Золотом войска не отводили, то они бы не подорвались. Успехи шмаркли мы будем отмечать каждый день.
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Нужно сепарам еще один, млять, мост построить, с ленточками
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Как-то плохо зе отработал на коленях перед хутиным
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именно!

красив как Пиночет ! Автомобіль з українськими військовослужбовцями підірвався на міні біля Золотого-4, один воїн загинув, один важко поранений, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 119

P.S.а генеральский мундир Пороху, между прочим, идет !
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tZE inform

@tZEinform

·7 мин
31.10.2019 г. мы сообщали, что позиции в районе Золотого-4 заняла псковская десантура (104-о дшп (десантно-штурмовой полк) 76-й ДШД (Псков, РФ).) Расстояние до населенного пункта составляет 3,2 км. Сразу же 01.11 их ДРГ полезло на нашу сторону и получило по ушам. Но после после разведения войск предпринятого врагом государства Зеленским, в позициях образовалась дыра, через которую на нашу территорию начали беспрепятственно проникать их ДРГ. Сегодня на противотанковой мине подорвался наш грузовик.
Убит - 1 Тяжело ранен - 1. Каждый кто заикнется о разведении - враг Украины.
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где-то в Буковеле, наверное сейчас прозвучала фраза "какая разница"
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Визовый режим пора вводить. А они торговлю расширяют. Странная война. Или не война.
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Тим часом Зеленський вирішив продовжити свій відпочинок у Карпатах до 12 січня.
А що, держава оплачує.
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Клон в Золотом насрал и свалил на лыжах кататься Ну трусливая гнида
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Бубочка дуже ж втомилася!
На колінах перед Путлером стояти, економіку розвалювати, війська відводити - це не просто!
Це ж вам не «барижити», як Порох, вибиваючи Асоціацію, Безвіз, Томос, Децентралізацію, відбудовуючи Армію…
…а ось ця ЗЕлена гнида, насправді вважає, що Президент - це ЦАР!
Хочу - працюю, не хочу - не працюю.
«Я - президент, а ти хто такий? Звичайний громадянин?»

Скільки разів воно вже відпочивало за 8 місяців?
Літом - в Одесі купалося (там, де гівно у море зливають, ну то таке. Подібне до подібного, як кажуть…)
Поїхало воно у США, так затрималося на екскурсії на кілька днів довше, ніж вимагав РОБОЧИЙ протокол. (фотки з Ніагарського водоспаду всі пам´ятають? Так отож…)
Поїхало воно на інтронізацію Імператора Японії, і знову ж таки - візит затягнувся на кілька днів більше, ніж вимагали офіційні заходи (ну, його шмара Лєнка, захотіла по Японії погуляти)
Коли воно було у Франції…правильно, ви вгадали - воно знову відпочивало за ДЕРЖАВНИЙ кошт (ну, Лєнка ж захтіла по Єлисейським полям та бутікам паризьким побігати. Тільки толку з її бігання у бутіках? Як одягалася «перша Лядь» у колгоспні штори-балахони, так до сих пір у них «щеголяє»)
…І сьогодні, як кажуть, «ніколи такого не було, і от знову».
«Слуга народа» дуже втомився, і поїхав у Буковель. Не на пару-трійку днів, а з 29 грудня по 12 січня! Нє, ну а шо? Він же ЦАР, Бубочці можна! Війна у країні? Ви про що? Яка війна? Не заважайте «слузі» відпочивати, «гегемони»!
Це ж тільки Порошенку не можна було РАЗ ЗА П´ЯТЬ РОКІВ з´їздити на відпочинок, причому - ЗА ВЛАСНІ КОШТИ!
А Бубочці - можна кожного місяця відпочивати, причому - за ДЕРЖАВНИЙ кошт!

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2876503.html
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о, Зеленский получил новогодний подарок от Путина.

нравится, верховный главнокомандующий?
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чогось мені здається, що тепер нам будуть казати тільки про "підірвався на невідомому вибуховому..." Про обстріли та загиблих вояків від тих осбтрілів казати не будуть взагалі, бо це протирічить шмаркліній тезі "мишебратья" ((
Мої співчуття родині вбитого Воїна..
Скорішого одужання пораненому Воїну !
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Царство Небесне загиблому захиснику. Одужання- пораненому. Янелох вже весь в крові, та йому какаяразніца. У нього лижні катання, захист прокацапських півунів від українського законодавства. Він зайнятий
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До речі, ***** Зеленський з НР привітав.
А от Армію- ні.
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Головнокомандувач, який не привітав з Новим роком своїх солдат, які щоденно гинуть за Україну, а привітав вбивцю українців, не має права носити це високе звання. Так думає кожний притомний українець, навіть позеленілий, якщо в останнього є хоч крихта тями
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Слідчо-оперативна виясняє причини?! У ОП ,на Банковій,причина!
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Зона разведения? Авакян разберется, пусть просмотрят все камеры видео наблюдения и вызовут англицкого спеца...
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Скоро мышебратья вокруг Киева минировать начнут, а с банковой будет литься все тоже ЗЕленое дерьмо...
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Слава Захисникам України , які боронять нас від кацапської наволочі, а зенелоху імпічмент, запроданецю фуйла.
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ну это ж не золотое-4 а 5, скажет зеля. а благодаря его отводу там гуляют сепары и ставят мины
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Зелендони й..бнуті на всю голову,мій товариш вчора сказав що він при зендоні тільки і почав нормально жити.....панове це синдром .
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Ну вот и все. Что ни день так подрыв на минах уже в наших тылах. Как я и говорил, кацапские диверсанты уже безпроблемно пересекают линию разграничения и уничтожают наших солдат и технику. Но самое главное ***** приберег на потом ето когда теракты начнутся в Киеве и других городах. Украинцы же не хотят войны значит пойдут на любые уступки
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заканчивайте поливать говном себя же. Бутусов в фейсбуке написал, что опять наехали на свою же мину. от разгильдяйства, которое составляет опору всех постсовковых армий!
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no comment......😡😡😡
Погибшему вечная и светлая память........Пусть покоится с миром.........
Раненному - сил и выздо
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Тем временем Главнокоммандующий воюющей страны (этот упрёк бросали Порошенко?) сегодня утром замечен и сфотографирован в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel (Оман). Впрочем, после того, как национальной идеей был провозглашён принцип "какая разница", уже неважно, кого преЗЕдент первым поздравляет с Новым годом, где отдыхает и вернётся ли вообще. Вы это сделали вместе. А семье погибшего искренние соболезнования.
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Зебил Ляксандрович в отпуске отжигает, у его семейки отстойной, войны нет - не портите ему веселье, гады!
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Дмитро Корчинський з Марусею Звіробій та Яною Зінкевич.
1 год ·

На Золотому в зоні «відведення» вже п'ять днів поспіль п'ять поранених (бойових) і двоє загиблих, один з них сьогодні ( 1 січня , кажуть, що не бойовий ).
Зеленський обіцяв, що вразі чого наші війська повернуться на раніше полишені позиції.
Але з цією своєю обіцянкою вчинив, як з усіма іншими.


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Скажи Корчинскому и его порохоботам, что скоро СБУ их поувольняет, а штабы и финансирование прикроет!
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Андрей Соколов! - иди лучше накати за нашу победу...

https://youtu.be/JppncLcspXE
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А в это время гавнокомандующий после Буковеля укатил в Аман.
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Зеля, ты зачем собственными руками мину закопал ещё в году 2015-м? Зраднык.
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Да какая разніца, главнає что в Оманє погода харошая, так зебіли?
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Не притворяйтесь наивными дебилами, хоть шоколадными, хоть зелеными. Ну не отдыхают миллионеры у нас в Кобеляках!!! Кто вам мешает заработать (украсть) и отдыхать по-людски?
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Ооо, ось як зебіли заспівали. А то Мальдіви, Мальдіви.
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Некое Х...ло Янелохович Зеленский, ковёрный клоун Бени, возомнило шо оно президент. Войска отводит, на Украинской земле!!! Воины гибнут... а оно убийц поздравляет... "какая разница"... Оно улетело в Оман, проходить стажировку у шейха? Зебилоиды? У Вас шо, денег не было на билет "Квартал 95"?! Теперь этого ублюдка должна смотреть вся Украина? Оно нам нада? Попросили бы лишний билетик - и не было бы этого бардака... Псы Авакова вообще нюх потеряли - пропускают с страну всякую нечисть, открыли охоту на людей... а, ну да, "какая разница"...
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А Клоун по Оманам катается.....

Позор. ЗЕ, уходи!
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**
В кімнаті тепло і пісні лунають.
З екрану - шоу і веселий сміх.
Мов в світі іншому перебувають.
Мов і нема подій жорстоких цих.

Мов ні війни, ні вибухів, ні крові.
Не ллють матусі за синами сліз.
І у новинах вже байдужість в слові, -
Мов.. транспорт з фронту... вбитого привіз…

А він - чийсь син - єдиний в цілім світі!
Коханий чийсь, татусь, а може - брат.
А може ще й не встиг він полюбити, -
Цей України рядовий солдат!

Весна прийде... І сонце знов засяє.
Ти будеш жити, мріяти, кохать.
А наш Герой ніколи більш не взнає,
Як можуть солов'ї в садку співать...

автор - Валера
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В США и в Великобритании впереди пограничников идёт или едет робот,
который обнаруживает взрывные устройства. В Украине же вместо роботов
посылают солдат. Почему Верховный Главнкомандующий В.Зеленский не
занимается вопросами безосопасности военнослужащих? У него все силы
уходят на одно: как можно быстрее продать укаинскую землю иностранцам.
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Надеюсь эта мелкая новость не омрачила отдых великого гавнокомандующего в Омане.Иначе хохляцкие глисты растроються,ихнего бубочку херней потревожили,опять стрилять начали.
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