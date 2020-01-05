 Трамп погрожує застосувати проти Ірану нові види зброї за 2 трлн доларів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент США Дональд Трамп.
"Сполучені Штати щойно витратили два трильйони доларів на військову техніку. Ми найбільші і, безумовно, найкращі у світі! Якщо Іран нападе на американську базу чи будь-яккого американця, ми надішлемо їм частину цього абсолютно нового прекрасного обладнання... І без вагань!" - написав він у своєму твітері.
Дещо раніше він попередив, що США готові завдати ударів по 52 іранських об'єктах, якщо Тегеран проведе атаки, націлені проти американців або американських об'єктів.
"Нехай це буде попередженням: якщо Іран завдасть удару по американцях або американських об'єктах, то ми обрали 52 іранські мішені, що символізують 52 заручників, захоплених Іраном багато років тому", - написав Трамп у твітері.
За словами Трампа, "деякі обрані об'єкти - дуже високого рівня і важливі для Ірану й іранської культури".
"І ми дуже швидко і дуже сильно вдаримо по цих мішенях, по Ірану. США більше не хочуть чути погроз!" - додав американський президент.
У ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.
В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і до організації штурму посольства США в Багдаді.
Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.
У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Сеед Алі Хоссейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід чекати на "жорстоку помсту".
Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив подяку Сполученим Штатам Америки та особисто президенту Дональдові Трампу за вбивство військово-повітряними силами США в Багдаді командувача іранських сил "Ель-Кудс" генерала Касема Сулеймані.
где-то так он ответит и обосцаными старческими труселями
А теперь учит всех жить.
Лысый идиот.
Втравить благополучную Америку в войну за Израиль может только предатель.
В жопу посылают, за неимением аргументов, крмлёвские шшыдокацапы.
Вот ты "чайка" фейковая (я читаю - 0, меня читают - 0).
На авианосцах США уже установлены и готовы к использованию гаусс-пушки и рейл-ганы, оружие будущего, о котором говорил сегодня в твиттере Трамп.
гейропа ей уже за щеку пихает
индия и китай нагибают и вставляют
кирдык гомэрике
сдохла омэрыка - ну и .уй с ней
когда лысый клоун победил на выборах.
tZE inform
@tZEinform
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Иран заявил, что скоро объявит о том, что он скоро выйдет из соглашения о нераспространении ядерного оружия. Тихо пропищали аятолы в бункерах, насторожено прислушиваясь на летит ли GBU-57*) *Антибункерная бомба Вес - 13 тонн. Перед взрывом способна проникать на глубину до 70 м
В отличии от орды там есть на что разводить богатых дядь....В орде разведут на бабки нищее быдло рассказав им сказочку о "Вяличии"
Да Он ещё напечатает! А такие лохи, как русня, украинцы, прочие африкано-латино-американские племена скупят эти зеленые фантики.
Где печатный станок, там богатство, власть, победа.
А кто на своей земле горбатится, богатыми не будут.
Трампу нужна быстрая, победоносная войнушка и он её сделает!
Путин сдохнет, россия (параша) распадется, русские (мокшане) будут ассимилированы и станут рабами китайцев, портнов, шарий, медведчук будут сидеть в тюрьме, все верно?
Подобные бредни уже здесь слышал где-то 5 лет назад с последующими продолжениями.
И путя не сдох, и русня не распадается, а только золотой запас наращивает, пенсии, зарплаты поднимает, предприятия, мосты строит.
Даже не знаю, что лучше обрезать у подобных кликуш: яйца, чтобы аналогичных придурков не делали, или пальцы, чтобы по клаве не стучали и народ подобными бредовыми идеями не питали и не смущали...
Зарплаты падают - путин это сам признал, даже, типа расстроился.
Пенсионный возраст поднят, то есть миллионы 60-летних просто ограбили.
Мосты - это намёк на керченский, который даже новый боятся загрузить по полной ?
Ещё не было ни одного ледохода, приличного шторма, а перепады покрытия уже есть.
Но здесь немного другое. Быстрая, победоносная война и он гарантированно избирается на 2-й срок.
Там тоже думали, что будет быстро и победоносно.
Пішли пастись Поросенки по полям ПОПівні.