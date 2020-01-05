EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 За кордоном
  15754  289
Все про:Іран (128) США (5887) Трамп (2030)

 Трамп погрожує застосувати проти Ірану нові види зброї за 2 трлн доларів

Якщо Іран зробить будь-які дії, які загрожують США або їхнім громадянам, Вашингтон без коливань застосує проти Тегерана нові види зброї, що обійшлися йому в $2 трлн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент США Дональд Трамп.

"Сполучені Штати щойно витратили два трильйони доларів на військову техніку. Ми найбільші і, безумовно, найкращі у світі! Якщо Іран нападе на американську базу чи будь-яккого американця, ми надішлемо їм частину цього абсолютно нового прекрасного обладнання... І без вагань!" - написав він у своєму твітері.

Дещо раніше він попередив, що США готові завдати ударів по 52 іранських об'єктах, якщо Тегеран проведе атаки, націлені проти американців або американських об'єктів.

"Нехай це буде попередженням: якщо Іран завдасть удару по американцях або американських об'єктах, то ми обрали 52 іранські мішені, що символізують 52 заручників, захоплених Іраном багато років тому", - написав Трамп у твітері.

Читайте також: США не зрозуміли, яку величезну помилку зробили, - президент Ірану Рухані про вбивство Сулеймані

За словами Трампа, "деякі обрані об'єкти - дуже високого рівня і важливі для Ірану й іранської культури".

"І ми дуже швидко і дуже сильно вдаримо по цих мішенях, по Ірану. США більше не хочуть чути погроз!" - додав американський президент.

У ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і до організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.

У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Сеед Алі Хоссейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід чекати на "жорстоку помсту".

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив подяку Сполученим Штатам Америки та особисто президенту Дональдові Трампу за вбивство військово-повітряними силами США в Багдаді командувача іранських сил "Ель-Кудс" генерала Касема Сулеймані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168408
 
   
 Топ коментарі
 
Для мамкиных защитников Ирана от агрессии США

Юрий Богданов

Иран - тоталитарная теократическая диктатура, которая вешает людей на столбах и строительных кранах.
Иран - экспортер терроризма.

Иран - поддерживает систему наркотрафика на Запад и снимает с этой системы едва ли не крупнейшую прибыль.
Иран - страна с максимальной степенью дискриминации женщин и любых меньшинств, которые вы только можете себе представить..
Иран - антисемитское государство на максималках. Причем анитсемитское во всех смыслах. От иранского теократического режима самые многочисленные семиты - арабы - пострадали невообразимо больше, чем Израиль.
А так - нормальные пацаны, чего это американцы их суверенитет нарушают. На территории Ирака.
 показати весь коментар
 
Опохмелись, с чего ты взял, что США планирует воевать "против ислама" ? Ты, если не в теме, погугли про протесты в иране - возникли они на фоне того, что в сеть слили фото иранских мажоров, в окружении проституток, которые были почему то с открытыми лицами и не только - вот такие "мусульмане" в Иране, среди мажоров )))
 показати весь коментар
 
США испытали новое оружие, двойного назначения, в Ираке. Взорвали иранского генерала, а обосрались все в Кремле.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Трамп погрожує застосувати проти Ірану нові види зброї за 2 трлн доларів - Цензор.НЕТ 3386

где-то так он ответит и обосцаными старческими труселями
 показати весь коментар
 
 
Трамповский подлипала Руди Джулиани знал о минировании башен.
А теперь учит всех жить.
 показати весь коментар
 
 
помню праздник быль у садамия его армия устроила праздник и шо через сколько дней из Кувейта абрамсы вошли в Багдад и Шо случилось садамием и поехавшим саудитом Трамп погрожує застосувати проти Ірану нові види зброї за 2 трлн доларів - Цензор.НЕТ 9870
 показати весь коментар
 
 
Дивлячись як масово церкви у Європі перетворюються на мечеті, то війна з однією з найсильніших ісламських країн не видається легкою прогулянкою навіть для штатів..
 показати весь коментар
 
 
на Рачку пагляди, Маца уже фся в мусульманстве абитает.
 показати весь коментар
 
 
ми вже фактично затиснуті ніж ордою зі сходу та новим халіфатом із заходу..
 показати весь коментар
 
 
нанобронекальсонный сЦарь фсе кальсоны абписал................
 показати весь коментар
 
 
Хабадник Трамп в угоду Израилю готов развязать третью мировую войну.
Лысый идиот.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Скорее бы Америка двигала процесс импичмента, пока рыжий поц не натворил делов.
 показати весь коментар
 
Скорее бы Америка двигала процесс импичмента, пока рыжий поц не натворил делов.
 показати весь коментар
 
Трамп молодец, не то что зебильные сцыкуны. Если он третью мировую и развяжет то она будет длится 3 дня и завершится полной победой штатов над всякими бармалеями.
 показати весь коментар
 
 
Война с Ираном нужна Израилю, который сцытся арабов как ночного кошмара.
Втравить благополучную Америку в войну за Израиль может только предатель.
 показати весь коментар
 
 
Рабфак - Песня О Евреях Трамп погрожує застосувати проти Ірану нові види зброї за 2 трлн доларів - Цензор.НЕТ 1432 боятся они ухаха когда твой делд али ибн зашкавр вёл свои танки на Минай в 1967 м его зашкварили Евреи Трамп погрожує застосувати проти Ірану нові види зброї за 2 трлн доларів - Цензор.НЕТ 1432 когда твой отец получив направление в братскую Сирию для пво над долиной Бекаа его зашкварил Еврей он даже из кунга выпрыгнуть не успел
 показати весь коментар
 
 
Кольт всегда Америку защищал.
В жопу посылают, за неимением аргументов, крмлёвские шшыдокацапы.
Вот ты "чайка" фейковая (я читаю - 0, меня читают - 0).
 показати весь коментар
 
У меня есть аргументы в отличие от тебя
 показати весь коментар
 
У тебя есть только фраза "у меня есть аргументы".
 показати весь коментар
 
Ничего не будет из этого .Покиздят и разойдутся .Про генерала скоро забудут , для Ирана это расходный материал .Трамп асада не тронул , зато тронет Иран ? И не потому что США их боятся , просто им это НЕ нужно
 показати весь коментар
 
 
Що ти мелеш, який "расходньій материал"? Весь Іран у скорботі за своїм генералом. А сша, як і росія, полюють за чужим добром, і ворон ворону очі не виклює. Якщо у Трампа така грізна зброя, то нехай виб'є росіян з Криму і поставить там свою базу, заодно захистить корінних жителів -- кримських татар.
 показати весь коментар
 
Доня если сказал то сделает.А остальным прийдется долго долбиться о черный квадратный камень.
 показати весь коментар
 
 
Как бы израильтянам не пришлось долбиться в их стену плача.
 показати весь коментар
 
 
У Ирана нет ни военных ни технических возможностей прямо противостоять США. Разница в военной силе огромная, почти такая же пропасть как между Армией США и стадом розовых пилоток (типа армия) на россии)). Любые телодвижения Ирана чреваты огромными военными потерями, прямое столкновение - нуль шансов на выживание для Ирана, только пепел останется.
На авианосцах США уже установлены и готовы к использованию гаусс-пушки и рейл-ганы, оружие будущего, о котором говорил сегодня в твиттере Трамп.
 показати весь коментар
 
 
омэрыка в дыму и вперде уже
гейропа ей уже за щеку пихает
индия и китай нагибают и вставляют
кирдык гомэрике
сдохла омэрыка - ну и .уй с ней
 показати весь коментар
 
 
холуй мордовський від ригів ,як ти сюди затесався ?
 показати весь коментар
 
 
Які "телодвижения"? Для наступу на Ірак придумали якесь "химическое оружие", для наступу на Афганістан ізраїльтяни атакували вежі на Манхеттені у Нью Йорку, звинувативши при цьому Бін Ладена, на Іран вже давно око поклали, бо він на черзі. Була карта, на якій позначили 7 країн ( в тому числі Лівія і Північна Корея, а також і Турція), і Буш молодший сказав своєму народу, що буде тривала війна.
 показати весь коментар
 
Такими темпами нефть более 100$ за бочку не за горами.
 показати весь коментар
 
это если война и на долго , а так дернется вверрх и опустится , так и спецы говорят .
 показати весь коментар
 
 
Кацап думкой богатеет .Ты так за вашего Кадырку переживаешь ? Он ещё штук 50 или 100 новых мечетей построит тогда по разсее потому что цену на нефть ему даёт Аллах и тебе тогда обрезание сделает , чего именно обрежет выберешь сам .
 показати весь коментар
 
 
может подтралливает вышиватных троллей, которые не так давно молились на дешевеющую нефть и предполагали даже распад раши из за этого..."а оно вон оно, как, Михалыч"
 показати весь коментар
 
 
Над юродивыми порохоботами нельзя давать прикалываться залётным кацапам .Это бросает тень на всех украинцев
 показати весь коментар
 
Він з допомогою Аллаха ще й президентом стане, а потім рашу назве Чеченстаном і переможе Штати.))
 показати весь коментар
 
Пацан сказал-пацан сделал. Не сделал-снова сказал!
 показати весь коментар
 
 
Ты наверное попутал сайты? Заблудился в комментариях!
 показати весь коментар
 
 
Трамп в доле с фуйлом, цена на нефть пошла в верх доля виросла, он специально дергает Иран, войны не будет будут миллиарды в кармане Трампа.
 показати весь коментар
 
 
Путин и Трамп оба маланцы и оба хабадники, потому педофил так выпрыгивал из трусов
когда лысый клоун победил на выборах.
 показати весь коментар
 
Иран довольно уязвимая страна,-достаточно "ограничить" места стратегических запасов,коммуникаций и "управления".И местная голодная босота сама все сделает, - причем во имя Аллаха.
 показати весь коментар
 
Не бреши, Іран самодостатня країна, яка не має зовнішніх запозичень, і яка витримала довгорічну блокаду щодо побудови мирної атомної станції.
 показати весь коментар
 
Ось що сказав Трамп з приводу України:
Трамп погрожує застосувати проти Ірану нові види зброї за 2 трлн доларів - Цензор.НЕТ 9911



 показати весь коментар
 
 
Трампу очень нужен второй срок иначе по судам экс-президента затаскают.
 показати весь коментар
 
На мой взгляд,очень глупое и поспешное решение.Еще большая напряженность в Персидском заливе и на Ближнем Востоке,никому не выгодна.Ополчить на себя всех террористов,и развязать войну с Ираном,это очень плохое решение.
 показати весь коментар
 
 
тільки так і треба з гопотою розмовляти.
 показати весь коментар
 
 
На что только не пойдешь что-бы импичмент провалился.
 показати весь коментар
 
це він погрожує розкидати по ірану долярових фальшивок на об'явлену суму чи таки оригіналом???
 показати весь коментар
 
А Сулеймані фальш отримав чи орігінал?
 показати весь коментар
 








tZE inform

@tZEinform

·28 мин
Иран заявил, что скоро объявит о том, что он скоро выйдет из соглашения о нераспространении ядерного оружия. Тихо пропищали аятолы в бункерах, насторожено прислушиваясь на летит ли GBU-57*) *Антибункерная бомба Вес - 13 тонн. Перед взрывом способна проникать на глубину до 70 м
 показати весь коментар
 
 
Чисто амерский развод государства на бабки ))) оружие уже разработано, испытано на полигонах осталось только выкупить и применить...
В отличии от орды там есть на что разводить богатых дядь....В орде разведут на бабки нищее быдло рассказав им сказочку о "Вяличии"
 показати весь коментар
 
 
Любую проблему надо раньше или позже решать.И лучше это сделать в её зародыше, чем доводить до полного и всё поглащающего альцгеймера.Сегодняшний Ислам не несет на себе ни интелектуальную ни производящую силу.Только производство биомассы религиозных верующих.К сожалению к стати, раньше человеческая культура блистала Арабскими металлургами,учеными,медиками,поэтами.Сегодняшняя древняя европейская культура дошла до нас только благодаря Арабским переводам.Так что самим Арабам нужно глубоко задуматься, - куда и зачем они идут.
 показати весь коментар
 
 
Ислам тоже разный. Шииты и сунниты уже веками друг друга мочат.
 показати весь коментар
 
А что, Трампу жалко 2 триллиона баксов на Иран?
Да Он ещё напечатает! А такие лохи, как русня, украинцы, прочие африкано-латино-американские племена скупят эти зеленые фантики.
Где печатный станок, там богатство, власть, победа.
А кто на своей земле горбатится, богатыми не будут.
Трампу нужна быстрая, победоносная войнушка и он её сделает!
 показати весь коментар
 
 
Русские это не нация - это сброд, случайно оказавшийся на одной территории со столицей г. москвачкала.

Путин сдохнет, россия (параша) распадется, русские (мокшане) будут ассимилированы и станут рабами китайцев, портнов, шарий, медведчук будут сидеть в тюрьме, все верно?
 показати весь коментар
 
 
У меня такое ощущение, что тебя только что опять из психушки выпустили.
Подобные бредни уже здесь слышал где-то 5 лет назад с последующими продолжениями.
И путя не сдох, и русня не распадается, а только золотой запас наращивает, пенсии, зарплаты поднимает, предприятия, мосты строит.

Даже не знаю, что лучше обрезать у подобных кликуш: яйца, чтобы аналогичных придурков не делали, или пальцы, чтобы по клаве не стучали и народ подобными бредовыми идеями не питали и не смущали...
 показати весь коментар
 
 
Золото запас Московии копится не для простого народа.
Зарплаты падают - путин это сам признал, даже, типа расстроился.
Пенсионный возраст поднят, то есть миллионы 60-летних просто ограбили.
Мосты - это намёк на керченский, который даже новый боятся загрузить по полной ?
Ещё не было ни одного ледохода, приличного шторма, а перепады покрытия уже есть.
 показати весь коментар
 
 
Русня фантики уже не скупает, русня золото скупает - верное дело.
 показати весь коментар
 
 
Знову цей клоун буде півроку погрожувати, може, навіть авіаносці підтягне, а потім назве керівника Ірану "хорошим хлопцем" і на цьому все. Так, як було із Північно. Кореею.
 показати весь коментар
 
 
Это типичная манера Трампа: запугать, польстить, выгодно продать...
Но здесь немного другое. Быстрая, победоносная война и он гарантированно избирается на 2-й срок.
 показати весь коментар
 
 
Афганистан уже почти лет побеждает и все никак не победит, так почему такая уверенность, что Иран ляжет под США?
 показати весь коментар
 
 
Афганістан раша "побеждала" 10 років, знищила 2,5 млн мирних афганців (армії у них не було) і не перемогла, бо і діти стріляли в радянських окупантів. Опісля США напали (раніше допомагали талібам), і знову 10 років воюють там, але таліби і народ не капітулюють. А ми тут вже втомилися... Мабуть, пора у стойло, там спокійніше, хоч трохи соромно...
 показати весь коментар
 
Можно вспомнить крошечный Вьетнам.
Там тоже думали, что будет быстро и победоносно.
 показати весь коментар
 
 
сейчас будет по-другому. дистанционно и безопасно.
 показати весь коментар
 
В Красноармійську (тепер Покровськ) ще на початку 90-х на базарі торгували в'єтнамці одягом. Одного разу до них прийшов рекет. Тоді усі в'єтнамці (були чоловіки) повитягували з штанів пояси і дружно кинулися на рекетирів. Більше їх не турбували.
 показати весь коментар
 
Успокойтесь касабы и зебилы, Трампу в Иран и лезть нечего - дроны все сделают сами.
 показати весь коментар
 
 
Побудили Поросенків поранкові Півні

Пішли пастись Поросенки по полям ПОПівні.
 показати весь коментар
 
пусть применяет, но это будет последнее что применять... это будет знатная последняя война
 показати весь коментар
 
Никакого отношения к защите американских граждан все эти заявления Трампа не имеют.... Обычные внутри американские разборки, где обычные люди выступают разменной монетой.... И это касается не только Ирака, Ирана, Ливии.... Но и Украины тоже...
 показати весь коментар
 
 
Какой-то там генералишко иранский приехал в Багдад брать посольство Штатов, а Штаты это все должны схавать? Зебилы - вы уже все рехнулись вместе с вашим вождем.
 показати весь коментар
 
Можно конечно объяснить самые составляющие,есть системы моноцентричные и полицентричные.Там где правит никоЛай и ниДворай - 2 там все рушится со сверженим верховной "элиты".Там где условно правят многие элиты,как полевые командиры в Авганистане,там происходит все довольно долго.Причем порой с возвращением к своим истокам.Так вот в России и Иране моноцентричные системы,А в такой стране не как Украина полицентрична.Пока одна сторона Днепра заключала договор с Поляками,- другая с ней воевала,и наоборот.Вот потому Украина и существует на картах европы более 1000 лет.Нема пєреводу - козацькому роду.
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору