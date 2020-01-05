EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Суспільство
  459  34
Все про:легалізація (58) марихуана (78) Епіфаній (216) ПЦУ (507)

 ПЦУ наразі не вникала в питання легалізації медичного канабісу, - Епіфаній

Держава не розробила чіткого бачення, певного законопроєкту чи норм уряду, якими б регулювалося питання легалізації медичного канабісу.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив предстоятель ПЦУ Епіфаній, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом ми поки що не вникали у це питання. Ми, звичайно, робили певні заяви щодо вакцинації, тих актуальних питань, які зараз турбують загалом наше суспільство", - зазначив Епіфаній.

За його словами, ПЦУ підтримує ті речі, які є корисними для збереження здоров'я людини.

"Зараз поки що ще держава не розробила певного чіткого бачення чи певного законопроєкту, чи певних норм уряду, якими це питання унормували б. Коли ми будемо бачити, що це питання унормоване вже на виході, то, відповідно, ми також будемо робити певні заяви, чи підтримуємо, чи не підтримуємо", - сказав Епіфаній.

Читайте також: Рішення про легалізацію медичного канабісу буде прийнято, але не в турборежимі, - Радуцький

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168404
 
 
 Топ коментарі
 
а государству обязательно советоваться с Епифанием?
 показати весь коментар
 
А чому ПЦУ повинні хвилювати питання, які ніяк не пов"язані із церквою? Церква відділена від держави? Ну і все, займатись своїми справами.
 показати весь коментар
 
21 век , а какие-то мужики в платьях вникают в вопрос канабиса …
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а государству обязательно советоваться с Епифанием?
 показати весь коментар
 
 
де там написано, що "гасударства савєтуєца/далжно савєтаваца с Єпіфанієм", або "Єпіфаній саветуєт/хочєт пасавєтавать гасударству..." ? Чи це все вам з бодуна наснилося?

Отправить
 показати весь коментар
 
канабис ето конкурент религиям. так что вряд ли от попов нужно ждать одобрения легализации канабиса. Да и с какого х*я попы будут указывать что свободным людям можно а что нельзя. Слава богу совок уже закончился.
 показати весь коментар
 
 
А чому ПЦУ повинні хвилювати питання, які ніяк не пов"язані із церквою? Церква відділена від держави? Ну і все, займатись своїми справами.
 показати весь коментар
 
 
Я теж так гадав...
Але останні п'ять років показали, що це зовсім не так...
 показати весь коментар
 
Есть закон
Пересечение границы с окупированным Крымом
поцЗедент
НАГЛО
ДЕМОНСТРАТИВНО
его нарушил
Чего от него можно ждать???
 показати весь коментар
 
 
21 век , а какие-то мужики в платьях вникают в вопрос канабиса …
 показати весь коментар
 
 
Уже весь цивилизованный мир вник,а этот только собирается...
 показати весь коментар
 
 
а при чем здесь поп епифаний???????
Не хватало еще,чтоб в Украине церковь стала как масковская с гундяем.
 показати весь коментар
 
 
А по моему исусики слишком много на себя берут! Кто они такие что бы лезть в такие вещи? Вам не кажется, что вы попы не тем занимаетесь?
 показати весь коментар
 
 
у Епифания нет своего мнения как всегда....
Если миряне решат, если гос-во определится, если никто не будет против, еще не время наверное, низя никого обижать.., пускай будет два Рождества....и тд и тп...
Может он евнух...?
 показати весь коментар
 
Пиво - перший крок до хронічного алкоголізму. Травка - перший крок до тяжкої наркоманії. Які ще можуть бути дискусії? Прихильники легалізації наркоти добиваються винятково безкарності за виготовлення, поширення, та вживання наркоти.
 показати весь коментар
 
принаймні на сьогодні не відомо ні про один офіційно зареєстрований випадок смерті від канабісу..чого не скажеш про алкоголь..
 показати весь коментар
 
 
то как в сесесере сказали травка- шаг к героину , так он и живет с этим, "обама -чмо!". обама курил травку а теперь героин кушает.
 показати весь коментар
 
а чего поп в платье ?
решил незаметно проникнуть в женский монастырь ?
 показати весь коментар
 
 
бухло и табак чувака в белом колпаке не торкают ...
 показати весь коментар
 
Уважаемый!
Пока украинская церковь не вытеснила полностью масковскую - не стоит трогать спорных вопросов!
 показати весь коментар
 
Визжат что Боб сотворил 7000 лет назад всякое растение и даже букашку, и тут - подумают надо ли разрешать. То есть Боб - лох? Что какой - то носитель горшка на голове будет думать разрешать ли сотворенное Пластителем вселеной? По-моему наш поп - еретик..... (ищет спички))
 показати весь коментар
 
 
Епифаний получил транш с Сейшел и команду раздувать щеки изображая что 600 приходов из почти 13 000 и 3% отогнанных от корыта это илита которая способна решать государственные дела.
 показати весь коментар
 
Ортодоксадьний іудаїзм забороняє вживати будь яки наркотик, травку чи навіть курити табак. Це один з моментів де я згоден з ними.
 показати весь коментар
 
Куда вам советские бибизяны вникать. Ваше дело -кал. Советскому быдлу курить не положено.
 показати весь коментар
 
ПЦУ пока не вникала в вопрос легализации медицинского каннабиса, - Епифаний

Просто мало прислали для хорошего "вникновения" ПЦУ наразі не вникала в питання легалізації медичного канабісу, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 326
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору