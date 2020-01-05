 ПЦУ наразі не вникала в питання легалізації медичного канабісу, - Епіфаній

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив предстоятель ПЦУ Епіфаній, інформує Цензор.НЕТ.
"Загалом ми поки що не вникали у це питання. Ми, звичайно, робили певні заяви щодо вакцинації, тих актуальних питань, які зараз турбують загалом наше суспільство", - зазначив Епіфаній.
За його словами, ПЦУ підтримує ті речі, які є корисними для збереження здоров'я людини.
"Зараз поки що ще держава не розробила певного чіткого бачення чи певного законопроєкту, чи певних норм уряду, якими це питання унормували б. Коли ми будемо бачити, що це питання унормоване вже на виході, то, відповідно, ми також будемо робити певні заяви, чи підтримуємо, чи не підтримуємо", - сказав Епіфаній.
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Але останні п'ять років показали, що це зовсім не так...
Пересечение границы с окупированным Крымом
поцЗедент
НАГЛО
ДЕМОНСТРАТИВНО
его нарушил
Чего от него можно ждать???
Не хватало еще,чтоб в Украине церковь стала как масковская с гундяем.
Если миряне решат, если гос-во определится, если никто не будет против, еще не время наверное, низя никого обижать.., пускай будет два Рождества....и тд и тп...
Может он евнух...?
решил незаметно проникнуть в женский монастырь ?
Пока украинская церковь не вытеснила полностью масковскую - не стоит трогать спорных вопросов!
Просто мало прислали для хорошего "вникновения"