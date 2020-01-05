 Черговий співун окупантів в Україні. Зеленський порушив закон, - в партії Порошенка відреагували на допуск у країну співака Dr. Alban, який відвідував Крим

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці написав народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв, коментуючи особисте втручання Зеленського в роботу прикордонної служби України для в'їзду шведського виконавця Dr. Alban, який незаконно відвідував окупований Крим, а наприкінці року на запрошення "Кварталу-95" виступив у новорічному шоу, про що сам артист написав в соцмережі.
"Президент сьогодні ще раз довів, що йому байдужий Крим. Він готовий здавати українську територію, готовий потурати окупантам. Пара-трійка ритуальних висловлювань за всю каденцію не перекривають дій. А вони красномовні. Під час обміну він "забув" про кримських татар, які потрапили в російські і кримські тюрми через неприйняття анексії, за єдину Україну. Кримські татари є головною спільнотою протидії агресорам на півострові, Зеленський їх відверто і навіть показово ігнорує", - наголошує Володимир Ар‘єв.
"Тепер ось черговий співун окупантам, забанений через це на в‘їзд, за особистою протекцією Зеленського допущений в Україну. Ба більше, Зеленський одноосібно порушив закон, який встановлює пряму відповідальність іноземних громадян за відвідування окупованої частини України незаконним чином. І з цього приводу юристи мають вже подавати в ДБР заяву про злочин. Хоча результат передбачуваний, бо тепер ДБР за законом, протягнутим слугами Зеленського, очолюватиме стовідсотково своя людина. Хоча і щойно звільнений попередник теж був сервільним до огиди", - нагадав депутат.
"Але, окрім юридичного, є і політичний аспект: як тепер боротись проти західних політиків, які незаконно їдуть у Крим на догоду Путіну? Як довести, що вони порушують, якщо Зеленський вибірково все прощає? Нинішній очільник країни своїми забаганками створив чергову проблему. І тепер мені стало остаточно зрозуміло, чому зняли з кінопрокату мультфільм "Король віслюк". Бо наш король не терпить конкуренції", - іронізує Володимир Ар‘єв.
Зі свого боку, співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, коментуючи на своїй сторінці у фейсбуці приїзд в Україну за сприяння Зеленського шведського артиста Dr. Alban, зазначила, що поява в Україні іноземців, які не поважають її закони і підтримують окупацію Криму, і втручання особисто президента Зеленського в правоохоронну діяльність прикордонної служби - це маркер неповаги нинішньої влади до держави та її кордонів.
"Тепер на Майдані можна зустріти телеканал "Звєзда", засновником якого є Міністерство оборони РФ, де українських військових називають "карателями . А дівки, які ще вчора селфачилися з бойовиками, роблять стендапи на місці розстрілу Небесної Сотні. А СБУ коментує, що слідкує й поки що "звьозди" законів не порушили", - зазначає Ірина Геращенко.
Вона також звертає увагу на широке анонсування лекції російської діячки Ірини Хакамади, яка виступила на підтримку анексії Криму.
"І не біда, що російський ліберал чомусь завжди закінчується на українському питанні, а на питанні "чий Крим" взагалі ламається. В Україні вже чекають "сватів", які не вилазили з окупованого Криму, але їм зняли заборону на в’їзд, бо ж мільйонам споживачів серіалів і "Кварталу" - "яка різниця", - іронізує Геращенко.
"Вже й Dr Alban, який вважає Крим суперечливою і невизначеною територією і бував на нашому окупованому півострові. Цьому діячу було заборонено в’їзд в Україну. Але спрацювало телефонне право. Особисто президент зателефонував куди треба - і … s’il vous plaît", – зазначила Ірина Геращенко.
"Кордони держави, повага до них - це один із маркерів. Ставлення до України. Тих, кому не все одно", – зазначає нардеп.
Як повідомлялося раніше, шведський співак Dr. Alban, який виступав в окупованому Криму, заявив, що його пустили в Україну після втручання президента Володимира Зеленського.
Так, многие заявили, что ленту перестали показывать из-за президента Украины Владимира Зеленского, над которым якобы шутят в мультике.
Главный герой картины - осел Мангу поверил в свое призвание и захотел стать президентом. Во время выборов в своей стране он получил бешеную народную привязанность и стал главой государства. Жители называют осла "народным кандидатом" и слепо верят его обещаниям.
В сети начали сравнивать главного героя мультика и Владимира Зеленского. Именно это посчитали причиной снятия фильма с проката.
Пользователи интернета начали обсуждать мультфильм.
"А тем, кто успел посмотреть будут давать пятнаху за экстремизм, как давали за шины в багажнике в 2014?", - написал пользователь Ярослав Билык.
"Вот это ты повелся на хр*нь. Две недели свои открутился и вышел, как любой другой не ААА-тайтл", - отметил другой пользователь.
"Те зобов'язання, яке він узяв, на яке його поставили на "лічильник" - зміна Конституції Україні до наступної "стрілки" в Берліні - він не зможе виконати. Тому що це викличе великий спротив громадянського суспільства України. Москва це розуміє, але тим не менш свідомо штовхає Зеленського цим шляхом, розраховуючи на те, що виникне ситуація хаосу й громадянського протистояння в Україні, котрим вона знову зможе скористатися для "захисту законно обраного президента від чергового бандерівського перевороту. Нас чекають дуже драматичні події саме за розкладом цього лічильника. На квітень призначено цю зустріч? Ось, я думаю, березень-квітень будуть ключовими у ******** українській історії", - сказав Піонтковський.
"Зеленський потроху починає розуміти, чим для нього усе це закінчиться. Тому що ось ті люди, яких я перерахував (представники "колективного Зеленського", апарату, котрий зараз здійснює владу в Україні та її зовнішню політику: Богдан, Єрмак, Портнов, а також Коломойський), це справжні герої Росії, котрі виконують своє зобов'язання перед путіним. З ними все буде добре. А відповідати за зраду перед українським народом буде, звичайно, сам Зеленський" , - зазначив він.
https://espreso.tv/news/2020/01/05/***********************************************************************************
Всеки ден окупанти в Киев в една или друга форма !
Зробить паузу, загадково посміхнеться білозубою посмішкою і добавить:- Русскій мір!
Після чого театрально погладить на грудях орден від Кремля.
мертветчук на расею летает с украинского аэропорта и чЕ?
кстати с блогословления пЭци.
А далі?
Певец пояснил, что смог попасть в страну после вмешательства президента Владимира Зеленского. К записи музыкант прикрепил фотографии и видео, на которых он запечатлен с украинским лидером. По данным «Московского комсомольца», Dr. Alban приехал в Киев на запись новогоднего шоу «Вечернего квартала».
А Вєчєрній квартал - це те, що приносить гундоносому шекелі. Тому такому вибору не треба дивуватись.
Посмотрите на это жидовско-обдолбаное рыло криворожского макоеда))
Так, что, не макоед?) Нарколыга без вариантов))
Знает негодяй, что скоро будет сидеть
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поделился живописными снимками, сделанными во время его отдыха в Италии. Фотографии он опубликовал на странице в инстаграм.
Так, министр показал фото пейзажа с Везувием и подписал снимок на итальянском языке: "In mente il Vesuvio".
Всё, что делает Зеля - он делает на основании закрытых правдивых соцопросов.
ТАК ХОЧЕТ БОЛЬШИНСТВО !
их нужно наказать!!!
Но вот земельная реформа это писец