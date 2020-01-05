 Вранці найманці РФ обстріляли Водяне із заборонених Мінськими угодами мінометів, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

"Сьогодні, 5 січня, з 6:10 до 6:30 ворог здійснив обстріл позицій підрозділів Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Водяне з мінометів калібру 82 мм (8 мін), які, відповідно до Мінських домовленостей, мали відвести на відстань понад 15 км від лінії розмежування", - сказано в повідомленні.

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Українська сторона СЦКК закликає збройні формування Російської Федерації припинити провокації і дотримуватися чинних домовленостей.