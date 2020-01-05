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 Вранці найманці РФ обстріляли Водяне із заборонених Мінськими угодами мінометів, - СЦКК

Українська сторона СЦКК повідомляє, що сьогодні противник вкотре порушив режим припинення вогню: російські окупанти обстріляли позиції українських захисників із забороненого озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

"Сьогодні, 5 січня, з 6:10 до 6:30 ворог здійснив обстріл позицій підрозділів Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Водяне з мінометів калібру 82 мм (8 мін), які, відповідно до Мінських домовленостей, мали відвести на відстань понад 15 км від лінії розмежування", - сказано в повідомленні.

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Українська сторона СЦКК закликає збройні формування Російської Федерації припинити провокації і дотримуватися чинних домовленостей.

Вранці найманці РФ обстріляли Водяне із заборонених Мінськими угодами мінометів, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168400
 
 
 Топ коментарі
 
Главное не стрелять, заявил Зе препризедент уклонист от повесток в Армию, другого он ничего не может предложить, потому что оно тупое
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Буковель. Не відволікайте Віслюка, він втомився.
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Главное не стрелять, заявил Зе препризедент уклонист от повесток в Армию, другого он ничего не может предложить, потому что оно тупое
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Стреляли, но получали ответку по полной со всего разрешенного и не очень. А не "перестать стрелять".
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так зеленский сказал "какая разница" главное чтоб потом заасфальтировали
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А ЗЄля " слушаєт да єст і пьот" в Буковелі...А Путін продовжує "вітати" наших бійців обстрілами та Зеленського з успіхом в нормандському форматі... ЗЕлепуха - ні пари з вуст. Мовчить, як обкаканий, чи то заціпило від задоволення. Артисте розмовного жанру , чому й досі немає твої публічної реакції на обстріли?... ВРЕШТІ -Ти головний воєнначальник в державі, чи головний говнометальник, ПРЕЗИДЕНТ, чи преЗЕрватив Путіна? Україна ВИМАГАЄ твоєї реакції на це,... хоча б якихось публічних пояснень , твоєї оцінки путінського віроломства... ти ж мастак пояснювати...
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о, ну наконец-то дождались, ато мы думали шо 10-та гирсько-штурмова, вобще не воюет!Мужики, удачи, валите русню,и не переживайте.мы тут замерли в ожидании.
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Буковель. Не відволікайте Віслюка, він втомився.
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Предлагаешь Президенту поехать на передовую и начать стрелять в ответ? А ты тогда для чего родился? На передовую, биомасса - марш!
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У *********** був шанс, доречі чотири рази. Але...
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И почему у Петюни сывочолого нихрена не вышло?
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На дауна ображатися?! Ти кумедний, але дійсно набрид. Ходи здоровий. Хай щастить.
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Хеl

@inellis09

·1 ч
В мире про Украину уже не пишут . Нельзя жить ни мира , ни войны на протяжении шести лет .
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Украинская сторона СЦКК призывает вооруженные формирования Российской Федерации прекратить провокации и придерживаться существующих договоренностей (с)
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......лять!......«Мощно» ответили...........😡
сообщите преЗеденту, а то у него еще «каникулы»........
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А КТО ТЕПЕРЬ НАЖИВАЕТСЯ НА ВОЙНЕ? И КУДА ДЕВАЮТСЯ ДЕНЬГИ КОТОРЫЕ ВОРОВАЛ МАРОДЕР? ПОЧЕМУ НИКТО НЕ СИДИТ, ВЕДЬ ПО СЛОВАМ ЗЕЛИ, ПОТРОХ И СВИНАРЧУКИ СВОРОВАЛИ МИЛИОНЫ. А ГДЕ ТЕ ВОЛОНТЕРЫ КОТОРЫХ ЯКОБЫ ПОСАДИЛИ ПРИ ПОТРОХЕ, УЖЕ ОСВОБОДИЛИ? И ЕЩЕ КУЧА ШТАМПОВ ПРОПАГАНДЫ НА КОТОРОЕ ПОВЕЛСЯ ЛОХТОРАТ В ТОМ ЧИСЛЕ И ЗЕЛЯ, НО ОН НИКОГДА НЕ ПРИЗНАЕТСЯ ЧТО ОН НА#БАЛ САМ СЕБЯ
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Я тобі скажу чому не признається. Тому, що для того, щоб самому собі признатися підметом повинно бути "Я".
Я помилився. Я не прорахував. Я не мав достатньо даних для реальної оцінки. Тощо.
А в зєлєбідла, та й не тільки, підметом завжди є хтось сторонній. Він, вона, вони, зєбіл, путєн, США, Порох. Не дав. Не зробив. Набрехав. Не виконав. Тощо.
Треба з себе починати. Але їм це вважається складним. Простіше жити так як звикли- по совковому.
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"...Украинская сторона СЦКК призывает вооруженные формирования Российской Федерации прекратить провокации..."

Для зєбіла обстріл захисників України це правакація...
Вранці найманці РФ обстріляли Водяне із заборонених Мінськими угодами мінометів, - СЦКК - Цензор.НЕТ 318
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А в Украине в это время продолжаются соревнования с говнометания между "зебилами" и "порохобатами"!!!
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Спрашивается - зачем нужен был отвод войск, если их обстреливают как и раньше.
Зачем выдали Цемаха? Зачем отдали беркутню? Зачем дали вернуться россии в Паре? Зачем прос..али всю внешнюю политику? Зачем дебильными речами этого клоуна нагнетается внутриукраинский конфликт? Зачем просе...ают экономику, которую за последние годы удалось стабилизировать?
Зе действует как диверсант - пока на должности, наносит максимальный урон государству.
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