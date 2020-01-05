 Вранці найманці РФ обстріляли Водяне із заборонених Мінськими угодами мінометів, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
"Сьогодні, 5 січня, з 6:10 до 6:30 ворог здійснив обстріл позицій підрозділів Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Водяне з мінометів калібру 82 мм (8 мін), які, відповідно до Мінських домовленостей, мали відвести на відстань понад 15 км від лінії розмежування", - сказано в повідомленні.
Українська сторона СЦКК закликає збройні формування Російської Федерації припинити провокації і дотримуватися чинних домовленостей.
Хеl
@inellis09
·1 ч
В мире про Украину уже не пишут . Нельзя жить ни мира , ни войны на протяжении шести лет .
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......лять!......«Мощно» ответили...........😡
сообщите преЗеденту, а то у него еще «каникулы»........
Я помилився. Я не прорахував. Я не мав достатньо даних для реальної оцінки. Тощо.
А в зєлєбідла, та й не тільки, підметом завжди є хтось сторонній. Він, вона, вони, зєбіл, путєн, США, Порох. Не дав. Не зробив. Набрехав. Не виконав. Тощо.
Треба з себе починати. Але їм це вважається складним. Простіше жити так як звикли- по совковому.
Для зєбіла обстріл захисників України це правакація...
Зачем выдали Цемаха? Зачем отдали беркутню? Зачем дали вернуться россии в Паре? Зачем прос..али всю внешнюю политику? Зачем дебильными речами этого клоуна нагнетается внутриукраинский конфликт? Зачем просе...ают экономику, которую за последние годы удалось стабилизировать?
Зе действует как диверсант - пока на должности, наносит максимальный урон государству.