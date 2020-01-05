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Все про:Бандера (98) МЗС (1982) ОУН (38) Польща (2044) посольство (356) Зеленко (49)

 "Важко повірити": в Польщі відреагували на слова речниці МЗС України Зеленко про діячів ОУН

Посольство Польщі в Україні розкритикувало в суботу заяву речниці Міністерства закордонних справ Катерини Зеленко, яка заявила, що кожен народ має право самостійно визначати і вшановувати своїх героїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

Такою була відповідь Зеленко на попередній лист послів Польщі та Ізраїлю щодо вшанування в Україні низки діячів, серед яких лідери ОУН Андрій Мельник і Степан Бандера.

Зеленко в коментарі УНН зазначила, що відродження і збереження національної пам'яті українського народу - "один із пріоритетних напрямків державної політики України".

"Кожен народ і кожна держава самостійно визначає і вшановує своїх героїв", - сказала вона.

За її словами, Україна усвідомлює, що "існують діячі, інститути і навіть країни, які зацікавлені в тому, щоб питання вшанування національних героїв і важливих дат і надалі були предметом розбрату між українцями та іншими народами".

У надісланому агентству PAP коментарі в суботу посольство Польщі в Україні розкритикувало заяву Зеленко.

Важко повірити, що такі слова могли прозвучати з вуст українського дипломата", - йдеться в заяві посольства, яке наводить Onet.

У посольстві підкреслили, що заява Зеленко не розміщена на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України.

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"Якби її слова були правдивими, це означало б, що українська дипломатія до національних героїв зараховує ідеологів українського інтегрального націоналізму, жертвами якого стали десятки тисяч поляків, євреїв і тисячі представників інших народів", - йдеться в заяві посольства Польщі.

"Якщо пані Зеленко вважає, що культ Бандери чи Мельника - це внутрішня справа України, то на якій підставі Київ звертається (на наш погляд, звертається справедливо) з ініціативою, щоб Росія визнала Голодомор геноцидом, та виступає проти московської теорії "русского мира"? Чому Україна може висловлюватися, наприклад, про відновлення пам’ятників УПА в Польщі, а Польща має не висловлюватися про польські жертви УПА, які спочивають у безіменних ямах смерті на території України?" - йдеться у заяві.

"Найважче повірити, що речниця МЗС України могла натякати, що заява послів Польщі та Ізраїлю діє в інтересах третьої сторони. Польща та особисто посол Цихоцький багато разів довели своє негативне ставлення до агресії Росії проти України та діями на міжнародній арені підтвердили свою підтримку Україні", - обурюється посольство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168399
 
 
 Топ коментарі
 
Поляки певно забули, що вони окупували українські землі, будь який супротив жорстоко придушувався.
Ми мали повне право боротись за свою незалежність. Всіма методами.
Треба їм постійно нагадувати.
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Всі побачили, яка йде запекла ідеолонічна війна ?
А наш президент в саоїй промові проголосив - какая разница !
Це позиція не президента - українця, а якогось манкурта.
Як він буде відстоювати державні інтереси, якщо він сам в них не вірить ?
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Нехай хретсяться, яко їм не вірться.
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Бандера не присоединил никаких земель к Украине. Но по его призывам убиты тысячи мирных жителей. Он даже никогда украинцем не был, а есть чистокровный еврей и гражданин Польши. Что вы с ним носитесь?
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Ляхі, щоб українці не співали при такій вашій позиції : " еще польська не згінела, але згінуть мусіть..", краще б не піднімали цю тему. Починаючи з історії нашого співіснування, я вам наведу сотні тисяч прикладів, коли ваші королі проводили геноцид українців, саджаючи на палі наших героїв. Вони для вас теж вороги, ну то голосіть на весь світ. Зараз ніхто не зможе точно сказати, хто перший запалив свічку на моїй рідній Волині. Але від цього моїм землякам не легше. Це була трагедія обох народів. Хто як би не відносився до минулої влади, але на мою думку була сказана річ, яку краще не скажеш : "Прощаємо і просимо вибачення". Комусь не йметься витягти цю болючу тему знову. Але впевнений, що це буде не на користь того, хто хоче представити себе перед міжнародним суспільством більшою жертвою в історії, стверджуючі, що польських героїв, можна до дупи прикладати, а українських поливати брудом. Якщо влада Польщі буде і далі втручатися в історію суверенної України, а наша влада не буде захищати своїх істинних героїв, то в такої країни не має майбутнього.
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шото гастрабайтеров не слышно???
скоро вам получку обрежут
будете за карточки на хлеб работать
а потом в майданек
еще и билеты купите
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Какая вот интересно "личность" банит Серегу? Так знайте, сократы жмеринские - посты Сереги заговоренные на самом высоком уровне, а их бан чреват импотенцией, аллергией на косметику и невосприятием организмом виски и соленых огурцов!
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