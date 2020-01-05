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Все про:Львів (1140) Нацполіція (8752) Правоохоронні органи (601) розбій (157)

 Озброєний чоловік напав на магазин у Львові, - поліція. ФОТОрепортаж

У Львові поліцейські затримали зловмисника, причетного до низки розбійних нападів у торговельних закладах міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Оперативники карного розшуку поліції Львівщини затримали чоловіка в магазині на вулиці Шевченківській під час здійснення чергового злочину. Погрожуючи співробітниці зброєю, він намагався заволодіти товаром і коштами.

Під час затримання поліцейські вилучили у 31-річного львів'янина предмет, схожий на пістолет, і набої до нього. Зброю і боєприпаси направлено на експертне дослідження.

Озброєний чоловік напав на магазин у Львові, - поліція 01

Як встановили правоохоронці, зловмисник причетний щонайменше до п'яти розбійних нападів, скоєних за такою ж схемою в торговельних закладах, розташованих у Шевченківському, Галицькому та Франківському районах Львова.

За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Озброєний чоловік напав на магазин у Львові, - поліція 02

Злочинця затримано в порядку ст. 208 КПК України, незабаром суд обере для нього запобіжний захід.

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Досудове розслідування триває, поліцейські перевіряють причетність затриманого до скоєння інших злочинів.

Озброєний чоловік напав на магазин у Львові, - поліція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168398
 
 
 Топ коментарі
 
грабить с пиштолетом киоски, это вершина криминальной карьеры..
чувака на зоне ждет почётный "титул вора в наклоне" и заслуженное место возле параши..
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Затриманий злодюжка не охайний, майже у занедбаному стані. Звідки воно вилізло
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Найден предмет, похожий на пистолет и предметы похожие на патроны к нему, а также гуманоид похожий на мужика и всё это было в помещении похожем на магазин, находящийся на территории похожей на город и тд. Вооруженный мужчина совершил нападение на магазин во Львове, - полиция - Цензор.НЕТ 3915 Источник: https://censor.net.ua/n3168398
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Да не, не зебил, просто плохо человеку, а водка закончилась!
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грабить с пиштолетом киоски, это вершина криминальной карьеры..
чувака на зоне ждет почётный "титул вора в наклоне" и заслуженное место возле параши..
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не ну а чем он сильно хуже великоворюжного рошена Вооруженный мужчина совершил нападение на магазин во Львове, - полиция - Цензор.НЕТ 9908 Вооруженный мужчина совершил нападение на магазин во Львове, - полиция - Цензор.НЕТ 9908 Вооруженный мужчина совершил нападение на магазин во Львове, - полиция - Цензор.НЕТ 9908
понимаю - тот бох секты дякулов и покорителей грейдеров))
а так и то и то воровство, разбой и мародерство!!! Вооруженный мужчина совершил нападение на магазин во Львове, - полиция - Цензор.НЕТ 8913 Вооруженный мужчина совершил нападение на магазин во Львове, - полиция - Цензор.НЕТ 8913
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ага.. Труба тоже так думал.. и где сейчас Труба?.. в трубе канализационной..
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не думаю что у него будут проблемы - кстати кто протащил трубу если не свинохряк ))
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Тупий виродок цей грабіжник... ну трошке років 10 відсидить, здоров'я поправить своє... ((
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Затриманий злодюжка не охайний, майже у занедбаному стані. Звідки воно вилізло
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А предмет больше похож на револьвер! А деревянный автомат тоже оружие - для игр в детском саду самое то. И вообще, как это ни грустно - какая страна, такое и оружие? Был бы у владельца магазина законный кольт и нормальный закон, то и у уголовного розыска работы было бы поменьше!
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а они и так ниче не делают - и шлюху в борделе не найдут ))
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Дев'ятизарядна цяцька для тренувальної та спортивної стрільби. Хоча з димедрольними набоями може травмувати.
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Найден предмет, похожий на пистолет и предметы похожие на патроны к нему, а также гуманоид похожий на мужика и всё это было в помещении похожем на магазин, находящийся на территории похожей на город и тд. Вооруженный мужчина совершил нападение на магазин во Львове, - полиция - Цензор.НЕТ 3915 Источник: https://censor.net.ua/n3168398
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......и более того, ДЕЯНИЕ похожее на ограбления ВЕКА !!!! ))))
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.....а ну быстро мне ТУТ батончик СНИКЕРСА и 5 гривен !!! ))))) люди АШАЛЕЛИ нафуй !!!
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Существа, похожие на полицейских, похоже задержали таки млекопитающее, похожее на человека, укравшего бумагу, похожую на деньги.
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