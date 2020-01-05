 Озброєний чоловік напав на магазин у Львові, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.
Оперативники карного розшуку поліції Львівщини затримали чоловіка в магазині на вулиці Шевченківській під час здійснення чергового злочину. Погрожуючи співробітниці зброєю, він намагався заволодіти товаром і коштами.
Під час затримання поліцейські вилучили у 31-річного львів'янина предмет, схожий на пістолет, і набої до нього. Зброю і боєприпаси направлено на експертне дослідження.
Як встановили правоохоронці, зловмисник причетний щонайменше до п'яти розбійних нападів, скоєних за такою ж схемою в торговельних закладах, розташованих у Шевченківському, Галицькому та Франківському районах Львова.
За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.
Злочинця затримано в порядку ст. 208 КПК України, незабаром суд обере для нього запобіжний захід.
Досудове розслідування триває, поліцейські перевіряють причетність затриманого до скоєння інших злочинів.
чувака на зоне ждет почётный "титул вора в наклоне" и заслуженное место возле параши..
понимаю - тот бох секты дякулов и покорителей грейдеров))
а так и то и то воровство, разбой и мародерство!!!