 Трамп пригрозив завдати ударів по 52 іранських об'єктах у разі атак Тегерана проти американців

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це написав Трамп на своїй сторінці в соцмережі.
"Нехай це буде попередженням: якщо Іран завдасть удару по американцях або американських об'єктах, то ми обрали 52 іранські мішені, що символізують 52 заручників, захоплених Іраном багато років тому", - написав президент США.
За словами Трампа, "деякі обрані об'єкти - дуже високого рівня і важливі для Ірану та іранської культури".
"І ми дуже швидко і дуже сильно вдаримо по цих мішенях, по Ірану. США більше не хочуть чути погроз!" - додав американський президент.
Він констатував, що в Ірані, не приховуючи цього, обговорюють, як можна було б атакувати американські об'єкти, щоб помститися за авіаудар США, унаслідок якого в Іраку загинув командир іранського спецпідрозділу "Кудс" Касем Сулеймані. За словами Трампа, цей генерал несе відповідальність за загибель багатьох людей, зокрема американців.
"Він брав участь у процесі організації атак на наше посольство (в Іраку. - Ред.) і готував ще атаки в інших місцях. Іран протягом багатьох років був лише джерелом проблем", - додав президент США.
Трамп, коли згадав про 52 заручників і аналогічну кількість мішеней, мав на увазі кризу, що сталася в посольстві США в Тегерані 1979 року. Тоді група іранських заколотників захопила десятки заручників в американському дипломатичному представництві. Деяким повернули волю досить швидко. А 52 із них було звільнено лише в 1981 році.
У ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.
В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і до організації штурму посольства США в Багдаді.
Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.
У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Сеед Алі Хоссейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід чекати на "жорстоку помсту".
Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив подяку Сполученим Штатам Америки та особисто президенту Дональдові Трампу за вбивство військово-повітряними силами США в Багдаді командувача іранських сил "Ель-Кудс" генерала Касема Сулеймані.
Вместо этой бойни подумали бы об Австралии. Чем им можно помочь!
оккупировали их землю,тридцать лет испражнялись и поясничали,
теперь будет справедливо, если получат ответ
иран союзник расеи, это два гоударства, которые
финансируют террористов
американцы либо будут на коне, либо нет,
с Трампом или с Обамой они имеют один выбор -
быть первыми или ждать, когда это место займёт
кто то другой,
главное, что мирное население не будут бомбить
иран это одобряет,
что может не понравиться жителям ирана ?
что их не русские бомбят ?
или то, что им перед ударом дают возможность эвакуироваться ?
конечно, война плохо, но уничтожать будут военное имущество,
пво итд, думаю Россия не бедная страна и сможет даже заработать
продавая Ирану новое оружие в обмен на нефть, которую
она из Ирана получает
хотя , конечно, русские очень эффективно воздействуют на нервы противнику
превращая в его тылу женщин и детей в мясной фарш,
они то и своих жителей неслабо подрывают для острастки,
чтоб не расслаблялись, но это от недостатка средств,
террор хоть и дешевле, и очень эффективен,
но работа мясника не привлекает людей с возможностями,
на месте Трампа я бы заплатил русским, и они
бы управились,
но я не Трамп, он знает, что дай палец - отхватят руку,
с русскими дела иметь - себе в карман нагадить,
я сам из русскоговорящей среды, знаю из нутри, так сказать
центры обогащения и точное производство,
арсеналы и топливные склады,
заглушат авиацию и флот,
аятоллы смогут далее обдирать
своих поддужных,
но без громких заявлений, тихонько
конечно возможны беспорядки,
но валить будут негражданские объекты,
перед ударом будет дана команда на эвакуацию
гражданских,
если аятоллы проигнорируют команду компетентных лиц,
то это проблемы Ирана и его населения,
устраивать терракты нехорошо,
будет наука
владельцами земли Ирана
никто никого не убивал и не собирается,
просто аятоллам не нужны ракеты,
они же имеют слово - самое сильное оружие,
правда ?
правда там больше ждут $, чем граждан,
и уж точно вооружать никто никого не собирается
.......
вы надеетесь отдохнуть ?