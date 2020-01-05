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Все про:Іран (128) Трамп (2030)

 Трамп пригрозив завдати ударів по 52 іранських об'єктах у разі атак Тегерана проти американців

Президент США Дональд Трамп попередив у неділю, що готовий завдати ударів по 52 іранських об'єктах, якщо Тегеран проведе атаки, націлені проти американців чи американських об'єктів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це написав Трамп на своїй сторінці в соцмережі.

"Нехай це буде попередженням: якщо Іран завдасть удару по американцях або американських об'єктах, то ми обрали 52 іранські мішені, що символізують 52 заручників, захоплених Іраном багато років тому", - написав президент США.

За словами Трампа, "деякі обрані об'єкти - дуже високого рівня і важливі для Ірану та іранської культури".

"І ми дуже швидко і дуже сильно вдаримо по цих мішенях, по Ірану. США більше не хочуть чути погроз!" - додав американський президент.

Він констатував, що в Ірані, не приховуючи цього, обговорюють, як можна було б атакувати американські об'єкти, щоб помститися за авіаудар США, унаслідок якого в Іраку загинув командир іранського спецпідрозділу "Кудс" Касем Сулеймані. За словами Трампа, цей генерал несе відповідальність за загибель багатьох людей, зокрема американців.

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"Він брав участь у процесі організації атак на наше посольство (в Іраку. - Ред.) і готував ще атаки в інших місцях. Іран протягом багатьох років був лише джерелом проблем", - додав президент США.

Трамп, коли згадав про 52 заручників і аналогічну кількість мішеней, мав на увазі кризу, що сталася в посольстві США в Тегерані 1979 року. Тоді група іранських заколотників захопила десятки заручників в американському дипломатичному представництві. Деяким повернули волю досить швидко. А 52 із них було звільнено лише в 1981 році.

У ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і до організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.

У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Сеед Алі Хоссейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід чекати на "жорстоку помсту".

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив подяку Сполученим Штатам Америки та особисто президенту Дональдові Трампу за вбивство військово-повітряними силами США в Багдаді командувача іранських сил "Ель-Кудс" генерала Касема Сулеймані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168397
 
   
 Топ коментарі
 
Там надо сразу свиноматку кончать...
Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским объектам в случае атак Тегерана против американцев - Цензор.НЕТ 5796
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Ось що подумав. Серед націоналістів багато справжніх патріотів і розумних людей. Але багато є дурнів, які, на жаль, не здатні зрозуміти як ними користуються кремліни. Справа в тому, що патріотизм - це перш за все відчуття через серце, а вже по-друге - через розум. Тому патріоти, як правило це емоційні, духовні люди, які, на жаль, іноді мають суперечливий характер і часто-густо не здатні до глибокого аналізу подій. Навпаки, імперська пропагандистська машина вже кілька століть працює з розумом і без відпочинку. Ідеологи імперського рашизму, які мають багатий досвід поділу народів і суспільства на ворогуючі частини, за часи правління хуйла навіть придумали спеціальні образливі терміни для тих патріотів, які насправді небезпечні для імперії, щоби відсікати їх від патріотичного руху. Назви "толерасти і ліберасти" імперські пропагандисти системно використовують в підконтрольних засобах інформації для назви розумних патріотів, вже багато років, бо "РОЗУМНІ націоналісти для імперії набагато небезпечніші за інших. Саме тому лідерам націоналістів фсбешні ідєологі рашизму часто привласнюють клички «агентів фсб».
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По кремлю не забудь еще шандарахнуть,там сидят те,кто снабжает персов оружием и прикрывает их преступления в совете безопасности.
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Пора кончать с исламским радикализмом в его гнезде.
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И по кацапам заодно! Что б не ходить дважды!
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Эх, когда уже выберут нашего Трампа, был один и тот пролетел, а мог бы шарахнуть по соседу, жаль не успел, не дали еще 5 лет.
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Трамп, насчитай несколько сотен "мишеней" на территории параши, и иранцы без поддержки Ху*ла сами успокоятся. Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским объектам в случае атак Тегерана против американцев - Цензор.НЕТ 9727
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На территории россии одних путиных пару десятков экземпляров прячется.
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Британия направила свой флот в Ормуз Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским объектам в случае атак Тегерана против американцев - Цензор.НЕТ 4799
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для охраны гражданских судов от персов
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у хаменеи красивый дворец неужели не жаль ?
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жаль, очень жаль.. Македонскому тоже было очень жаль сжигать Персеполь
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И АзУш(Сузы) тоже.Придет время я покажу ПарчаБалаУш(Персополис)-Разорви дите сознание(дух).Он на Кавказе, а не там где большевики указали.
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Трамп відволікає від свого імпічменту... скоро усе почнеться, з одного боку Штати, з іншого Ізраїль...
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Тебя точно по навозной куче опознают))
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Он ...ненормальный. Он собрался уничтожать иранскую культуру?? Он хоть знает её возраст?
Вместо этой бойни подумали бы об Австралии. Чем им можно помочь!
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демократы поняли ход Трампа и хотят через новый закон в Конгрессе запретить ему воевать с Ираном
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Иран не в состоянии воевать с США. запрет не имеет смысла для него
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почему же, в своё время они лихо уделали американцев,
оккупировали их землю,тридцать лет испражнялись и поясничали,
теперь будет справедливо, если получат ответ
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когда пишут война с Ираном - следует понимать как избиение Ирана и разрушение его инфраструктуры
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а чем это плохо ?
иран союзник расеи, это два гоударства, которые
финансируют террористов
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я начинал о демократах, они хотят предупредить такое развитие событий для укрепления Трампа на предстоящих выборах, а я еще летом 2019 писал, что для Трампа это реальный сценарий остаться президентом в 2020 или его попрут
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по сути какая разница ?
американцы либо будут на коне, либо нет,
с Трампом или с Обамой они имеют один выбор -
быть первыми или ждать, когда это место займёт
кто то другой,
главное, что мирное население не будут бомбить
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понимаешь.. лес рубят - щепки летят, мирному населению все равно достается и оно погибает .. в любой войне
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русские тупо бомбят больницы и дома,
иран это одобряет,
что может не понравиться жителям ирана ?
что их не русские бомбят ?
или то, что им перед ударом дают возможность эвакуироваться ?
конечно, война плохо, но уничтожать будут военное имущество,
пво итд, думаю Россия не бедная страна и сможет даже заработать
продавая Ирану новое оружие в обмен на нефть, которую
она из Ирана получает
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я думаю мирным персам не говорят о том, что русские тупо бомбят больницы и дома
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они знают, но главное, что никто не будет целиться в гражданских,
хотя , конечно, русские очень эффективно воздействуют на нервы противнику
превращая в его тылу женщин и детей в мясной фарш,
они то и своих жителей неслабо подрывают для острастки,
чтоб не расслаблялись, но это от недостатка средств,
террор хоть и дешевле, и очень эффективен,
но работа мясника не привлекает людей с возможностями,
на месте Трампа я бы заплатил русским, и они
бы управились,
но я не Трамп, он знает, что дай палец - отхватят руку,
с русскими дела иметь - себе в карман нагадить,
я сам из русскоговорящей среды, знаю из нутри, так сказать
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англосаксы осадят кого угодно в том числе и русских в их среде
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никто, тем более, на гражданскую не целится,
центры обогащения и точное производство,
арсеналы и топливные склады,
заглушат авиацию и флот,
аятоллы смогут далее обдирать
своих поддужных,
но без громких заявлений, тихонько
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не целятся то не целятся, но попадают, в городах много чего разрушат
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граждане Ирана быстро поймут, что аятоллы жульё,
конечно возможны беспорядки,
но валить будут негражданские объекты,
перед ударом будет дана команда на эвакуацию
гражданских,
если аятоллы проигнорируют команду компетентных лиц,
то это проблемы Ирана и его населения,
устраивать терракты нехорошо,
будет наука
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пока что дана команда на эвакуацию граждан США из Ирака, а это значит, что заварухе быть, а гражданских персов особо жалеть, а тем более предупреждать заранее, никто не будет
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не, будут, чтобы знали, что война идёт не с народом, а с обманщиками -аятоллами,
владельцами земли Ирана
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ещё раз повторюсь, гадину просто прижмут,
никто никого не убивал и не собирается,
просто аятоллам не нужны ракеты,
они же имеют слово - самое сильное оружие,
правда ?
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эту гадину просто так не прижмешь, пока не пустишь ей кровь
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.. и лают как собаки, если не пристрелишь пару собак из своры - сочтут за слабость
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Аятоллы насадили там радикальный шиизм. Вот такую "культуру" не грех и уничтожить. Это то же ИГ, только шиитское. С теми же традициями публичных казней.
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да они думали под видом уничтожения ИГ обелиться, что война с ИГИЛ это такая прачечная для них, отпущение грехов, сами они конечно ни чем не лучше ИГ, просто ИГ не считает их мусульманами вообще
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Если Трам ударит по Ирану(созданному в 1828г.Англией и Россией,после разделения нашей Кавказской империи ),то 35млн.одэров(азэров)из 100млн.населения(неофициально,как и в Турции) Севера обьединятся со своей исторической ИндоПэриджанской Родиной.Этого тоже не хотят массонские силы в США,хотя мы ее открыли(ГалаЯнБэя-Скала горящего бека=Колумб).Остров подплыл к ним, а не корабль и открыли ОмурАгу(Америка)-Жизни господин -пер с одэри.СЛАВА ДРЕВНЕМУ МИРУ!
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И пророк Мохамед был азером и Иссус с Гаутамой само собой . и Айфон азербайджанцы придумали .Иран сейчас в регрессе .но агрессивен, будет понтоваться и угрожать , то Амеры быстро поставят на место . как Ирак и Ливию .Народ Ирана будет только рад освобождению .
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"Где прошло детство и юность пророка Магомеда никто не знает"-так раньше писали.Но прошло оно на Кавказе.Гуран=Ахыр Ян-конец горящего пер с одэри(на картах Одэрбэйджан=ОдЭр-огня муж=ТарТар по Плинию+ бэйДжанКуш(бек души сознание,дух)) СловаНамаз-Янан Аз -горящий младший(АзЯнская церковь в Украине,АзЯнская башня Кремля-она же Куретная=Ахыр Ата Ян-конец Отца горящего) их было 5-так делился ТОМАЗ из 3-х Гун=на 5 тонких(Назик)элементов ТанМарта(храм Мултан в Бакинской крепости).Рамадан-Рана Отца горящего.СЛОВА Иезуса=Исуз=АЗУША(Младшее сознание) на ГалаГапы(Скала дверь=Галгофа отсюдаКоломенское и гора КАП=ЛокаЛока) " Илахи,Илахи Ламма Сабахбани"(открой Евангелию от УлуАги=Луки).Даже большевики писали Индия Атрапатена-половина ИндоПэриджана=ГрекоАнар(Рим)=ОдЭр( Огонь Муж,реки в Польше,Германии,Волга=АзАта-уеЗД)Бэй Джана.Рамаяна(Ярам Яна) и ЯнахБахырАта(Горящий смотрит отец)=МахабхарАта и др.книги,где ст.Базанты ГанаУдч=Гянджа=КанстантиноБала ВСЕ НАШИ.А ТЫ ОТСТАЛ ЛЕТ на ....60млн полюбому об-ся.Слава и Кавказу тоже!
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Используешь пролонгированный канабис выращенный самой Блаватской ?
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Я их всех лет на 50 опередил.Про Блаватскую лет 30 назад говорили большевики.Она живая еще?
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ты что хоечшь сказать, что Южный Азербайджан тогда соединится с Северным, Тебриз + Баку?.. я думаю ООН не допустит этого
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После того как наши земли и наше Бизантийство отнял нерусский Кремль( кстати основал наш МэнАга Теймур) ООН промолчит.А если нет, ТО ЕСТЬ НУЛЕВОЙ МЕРИДИАН .Он на Кавказе -АхырЯнанУдч(Гринвич),как и главная Паралель.-начало мира.
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Иранские одэры постоянно приезжают в Баку(Бахы) на праздник Ноуруз=Магеррамлик=Масленица=рождение Св.Николая.и везде пляшут.Их приезжает все больше и больше.А в 2016 г.при 4дн.войне с окупантами Иреванского ханства они заставили прав.Ирана выступить в поддержку ИндоПэриджана( на севере везде митинги были).Обьединение вопрос времени.Но страна будет светская.
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В этот раз мы посидим перед телеком с попкорном.
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нам пора в военкомат, пора вооружать граждан Украины,
правда там больше ждут $, чем граждан,
и уж точно вооружать никто никого не собирается
.......
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писатель не читатель ?
вы надеетесь отдохнуть ?
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Я бы на месте Ирана опасался не Трампа, а того что русские вдруг признали народ Ирана братским. Вот это действительно плядь страшно.
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