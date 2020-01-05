 Автомобіль врізався в групу туристів в Італії: шестеро людей загинули, одинадцятьох госпіталізовано

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в неділю, 5 січня, повідомило агентство dpa з посиланням на представника поліції в місті Больцано.

За даними агентства, інцидент стався рано-вранці, унаслідок наїзду шестеро людей загинули. За словами поліцейських, всі жертви - громадяни ФРН.

За відомостями італійської телерадіокомпанії Rai, наїзд стався о 1:15 (близько 3.15 МСК) 5 січня. Машина в'їхала в групу з 17 осіб. Одинадцять із них зазнали поранень, їх доставили в лікарні регіону Південний Тіроль і австрійського Інсбрука. Троє потерпілих перебувають у важкому стані. Одну з жінок санітарною авіацією доставили в університетську клініку Інсбрука.

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Як передала італійська газета Open, за кермом автомобіля перебував 28-річний місцевий житель із комуни Кьєнес у провінції Больцано. За попередніми даними, у нього був значно перевищений вміст алкоголю в крові. Чоловік перебуває в лікарні, де йому проводять необхідні аналізи.

За даними правоохоронних органів, не всі члени групи були знайомі один з одним. Крім того, не у всіх були з собою документи, що ускладнює ідентифікацію загиблих. У МЗС ФРН на прохання прокоментувати ситуацію наразі не відповіли.

На місце події було викликано близько 160 співробітників екстрених служб. Причини події встановлюються, хоча поліція схиляється до версії нещасного випадку. Місцева влада повідомила, що в першій половині дня проведуть спеціальну пресконференцію у зв'язку з інцидентом у Лутаго.

Італійська провінція Південний Тіроль межує зі Швейцарією на заході і з Австрією на півночі і сході. Тут розташовуються близько 30 гірськолижних курортів.