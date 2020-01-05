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 Політика України, За кордоном
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Все про:ДТП (2704) Італія (333) пияцтво (431)

 Автомобіль врізався в групу туристів в Італії: шестеро людей загинули, одинадцятьох госпіталізовано

Автомобіль в'їхав у групу туристів у Лутаго (Південний Тіроль), розташованому поблизу кордону з Австрією в комуні Валле-Аурина на півночі Італії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в неділю, 5 січня, повідомило агентство dpa з посиланням на представника поліції в місті Больцано.

За даними агентства, інцидент стався рано-вранці, унаслідок наїзду шестеро людей загинули. За словами поліцейських, всі жертви - громадяни ФРН.

За відомостями італійської телерадіокомпанії Rai, наїзд стався о 1:15 (близько 3.15 МСК) 5 січня. Машина в'їхала в групу з 17 осіб. Одинадцять із них зазнали поранень, їх доставили в лікарні регіону Південний Тіроль і австрійського Інсбрука. Троє потерпілих перебувають у важкому стані. Одну з жінок санітарною авіацією доставили в університетську клініку Інсбрука.

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Як передала італійська газета Open, за кермом автомобіля перебував 28-річний місцевий житель із комуни Кьєнес у провінції Больцано. За попередніми даними, у нього був значно перевищений вміст алкоголю в крові. Чоловік перебуває в лікарні, де йому проводять необхідні аналізи.

За даними правоохоронних органів, не всі члени групи були знайомі один з одним. Крім того, не у всіх були з собою документи, що ускладнює ідентифікацію загиблих. У МЗС ФРН на прохання прокоментувати ситуацію наразі не відповіли.

На місце події було викликано близько 160 співробітників екстрених служб. Причини події встановлюються, хоча поліція схиляється до версії нещасного випадку. Місцева влада повідомила, що в першій половині дня проведуть спеціальну пресконференцію у зв'язку з інцидентом у Лутаго.

Італійська провінція Південний Тіроль межує зі Швейцарією на заході і з Австрією на півночі і сході. Тут розташовуються близько 30 гірськолижних курортів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168396
 
 
 Топ коментарі
 
це райони такі, я у Шведов теж такі назви бачив...
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Может намаз совершали - пишут, что из Германии.
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Кацапня дестабилизирует. Кгбэшные штучки. Если не напрямую,то косвенно инвестируя.
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"житель из коммуны Кьенес"
Макаронники живуть комунами? Автомобиль врезался в группу туристов в Италии: шесть человек погибли, 11 - госпитализированы - Цензор.НЕТ 3931
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це райони такі, я у Шведов теж такі назви бачив...
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Прикинь. Им неважно как называть области, если они заасфальтированы и освещены. Ну тууупые...
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это деревни у них так называются также в румынии и в молдове !
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Блин,это самая спокойная дисциплинированная провинция Италии,там в основном живут этнические австрийцы и нашелся придурок наверняка из южан.. Автомобиль врезался в группу туристов в Италии: шесть человек погибли, 11 - госпитализированы - Цензор.НЕТ 1197
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Місцевий, це той хто приїхав чи той хто народився там?
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Ну, там теж вино пють... Але в них це буде мабуть найбільша кількість жертв за останні роки... В Україні це був би майже рядовий випадок.
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Надо побольше террористов убивать! Молодцы амеры - наконец то эту мразь Абу убили! Автомобиль врезался в группу туристов в Италии: шесть человек погибли, 11 - госпитализированы - Цензор.НЕТ 4471
Позже стало известно, что в результате ракетного обстрела погибли как минимум семь человек, среди них - командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Кудс Касем Сулеймани и командующий Сил народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.
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Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
Представители Пентагона были удивлены решением Трампа пойти на радикальный вариант, который предусматривал ликвидацию Сулеймани, пишет газета. Автомобиль врезался в группу туристов в Италии: шесть человек погибли, 11 - госпитализированы - Цензор.НЕТ 4936
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разведка = ЦРУ = люди демократов = люди Байдена.
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.. именно поэтому их убили армия, ЦРУ не при деле, хотя логичнее им поручать такое.
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ну, если местный житель не ел сала, то ничего удивительного
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Шкода загиблих людей, співчуття (((це випадок мені кляту зайцеву нагадал, та теж під мухою була и шестьох вбила, ****!!
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Пусть теперь немчура за снегом едет к своему вольдемару на Урал,что бы всякие алкоитальяшки их не убивали на своем узком полуострове.
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так а шо эта группа робила всем скопом 17чел. на проезжей части дороги в 1.15........ночью..................................???????????????
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Может намаз совершали - пишут, что из Германии.
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ФСЁ ЗААСФАЛЬТИРОВАНО И ГОРИТ СФЕТ.... ЗЕ хочет такого только с парашенским душком ...У него явно зашквар с этим миролюбием и смотрением в глаза .Он так и не ХЕРА и не понял с кем имеет дело ! Зе где прекращение огня И ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ . ЗЕ ВЫЛЕЙ НА СЕБЯ УШАТ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВКЛЮЧИ ТОРМОЗА !
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Вчера тут барышня доказывала, что в Зап Европе пьяные за руль не садятся.
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и какают бабочками. Пусть эта барышня вечером прогуляется по черным кварталам Брюсселя. Или по Сен-Дени в Париже. Особенно я ей не завидую если на ней будет короткая юбка. Вечерняя Троещина райским уголком покажется.
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"По сведениям итальянской телерадиокомпании Rai, наезд произошел в 01.15 (около 03.15 мск) Источник:https://censor.net.ua/n3168396"

Ух ты, на Цензоре уже время новостей подают по Москве!
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