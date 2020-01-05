 Три людини загинули під час пожежі в дачному будинку на Київщині, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Після прибуття на місце пожежі першого підрозділу встановлено, що горить покрівля і другий поверх дачного будинку на площі 56 кв. м.

Під час ліквідації пожежі в будинку виявлено тіла трьох загиблих громадян (1937, 1960 і 1968 років народження).

У 1:54 пожежу було локалізовано і о 2:40 ліквідовано на площі 56 кв. м.

Дивіться також: У Дніпрі сталася пожежа в дев'ятиповерховому будинку, рятувальники евакуювали 14 людей, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомили рятувальники, унаслідок пожежі знищено покрівлю та другий поверх будинку, речі домашнього вжитку.

На місці працює оперативно-слідча група НП, причина пожежі встановлюється.