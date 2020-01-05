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Все про:Київська область (1092) пожежа (1978) смерть (3735) ДСНС (2217)

 Три людини загинули під час пожежі в дачному будинку на Київщині, - ДСНС

5 січня о 00:14 на пункт зв'язку 37-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Вишгород надійшло повідомлення про загорання дачного будинку в селі Раківка, розташованого на території дачного кооперативу "Сади-2", 8 лінія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Після прибуття на місце пожежі першого підрозділу встановлено, що горить покрівля і другий поверх дачного будинку на площі 56 кв. м.

Під час ліквідації пожежі в будинку виявлено тіла трьох загиблих громадян (1937, 1960 і 1968 років народження).

У 1:54 пожежу було локалізовано і о 2:40 ліквідовано на площі 56 кв. м.

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Як повідомили рятувальники, унаслідок пожежі знищено покрівлю та другий поверх будинку, речі домашнього вжитку.

На місці працює оперативно-слідча група НП, причина пожежі встановлюється.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168394
 
 
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У такий час ці люди були на дачі? Якби це були господарі, то пожежі би не було. Мабуть це бомжі опалювали приміщення.
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У мене є знайомі які зараз живуть на дачах. У кожного своя причина на це.
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Один только второй этаж - 56 м. кв. Это трехкомнатная хрущевка между прочим!
Я чьо то думаю, шо скорее виски и долготлеющие сигары в постели виноваты - бомжи могли только прийти на пожар погреться...
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Прежде чем писать галиматью,и оскарблять покойников,посмотри на возрост.Вам должно быть стыдно такое писать!!!!
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Че же я покойников оскорбил - тем, что не считаю их бомжами?
Я сам 70-летний и прекрасно понимаю, что курить в постели не только вредно, но и опасно. Но извини, я даже в свои 70, если не пьяный в жопу и нет обострения ревматоидного артрита в состоянии из домы выползти!
Слава богу, там никого не было 2014 - 2019 года рождения.
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