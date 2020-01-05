 Три людини загинули під час пожежі в дачному будинку на Київщині, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Після прибуття на місце пожежі першого підрозділу встановлено, що горить покрівля і другий поверх дачного будинку на площі 56 кв. м.
Під час ліквідації пожежі в будинку виявлено тіла трьох загиблих громадян (1937, 1960 і 1968 років народження).
У 1:54 пожежу було локалізовано і о 2:40 ліквідовано на площі 56 кв. м.
Як повідомили рятувальники, унаслідок пожежі знищено покрівлю та другий поверх будинку, речі домашнього вжитку.
На місці працює оперативно-слідча група НП, причина пожежі встановлюється.
Я чьо то думаю, шо скорее виски и долготлеющие сигары в постели виноваты - бомжи могли только прийти на пожар погреться...
Я сам 70-летний и прекрасно понимаю, что курить в постели не только вредно, но и опасно. Но извини, я даже в свои 70, если не пьяный в жопу и нет обострения ревматоидного артрита в состоянии из домы выползти!
Слава богу, там никого не было 2014 - 2019 года рождения.