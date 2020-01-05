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 Політика України, Суспільство, Шоу-бізнес
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Все про:Зеленський (4039) Квартал-95 (66) Крим (6955) санкції (2451) співак (28) Dr. Alban (1)

 Співака Dr. Alban, який виступав в окупованому Криму, пустили в Україну після втручання Зеленського

Шведський співак Dr. Alban, який виступав в окупованому Криму, заявляє, що його пустили в Україну після втручання президента Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

"Мені було заборонено в'їзд до України через моє попереднє шоу на спірному півострові Крим. Завдяки втручанню президента я зміг потрапити в Україну. Прекрасна прогулянка в натовпі в Києві з президентом", - написав він.

Співака Dr. Alban, який виступав в окупованому Криму, пустили в Україну після втручання Зеленського 01

Раніше Dr. Alban виступив у новорічному телешоу "Вечірній квартал".

Читайте також: Хакамада, яка після окупації Криму назвала Путіна переможцем, їде з бізнес-лекцією в Київ

Україна регулярно забороняє в'їзд іноземним артистам і політикам через відвідування Криму.

У 2018 році російській співачці, лідеру гурту "Сурганова і оркестр" Світлані Сургановій заборонили в'їзд до України через незаконне відвідування тимчасово окупованого Криму.

19 грудня СБУ заборонила російському шансон-гурту "Воровайки" в'їзд до України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168393
 
 
 Топ коментарі
 
Не підкажете, де у повноваженнях Президента є втручання у роботу прикордонників?
На мою думку, це є перевищенням повноважень і має бути розслідувано відповідними правоохоронними органами чи у ВР, як це було зроблено у США.
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Вот настоящий уровень компетенции Зе
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Критикани! А ви не могли подумати, що Дохтур Албан може бути чорношкірим ахєнтом крємля, і такими провокаційними заявами (які, звісно ж, є фейковими), відпрацьовує криваві гроші. Оскверняє добре ім'я Першого в Галактиці пріпіздєнта з народа? Какайа разніца, кто куда єздіт? Ґлавнає, чьтоби шоу било харошеє
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какой зедебеля тупой ...порох лежа на диване собирает рейтинги ...интерестно всеравно зе-вовке прийдется с народом встретиться и -фразы типа- ++пойдите в церковь- поставте свечку++ уже не проконает
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Большое дело,предыдущий президент строил путину завод инвестируя в засрашку миллионы заработанные в Украине - и ничего,жив,здоров,некоторое быдло даже патриотом его считает.
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******* не разводи дурных хохлов, кинь ссылку на строительство или с.е.бись на ветку сру.ru
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А на виборах Зе казав що Закон один для Всіх ???
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личная ностальгия из 90-х, оказалась выше у зели, чем равенство закона для всех...пускайте уже и поречу, чего уж там
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Это не ностальгия. Это желание понравиться лохторату который был молод в 90-х. Ничего личного, только расчет.
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цікаво, скільки вже таких як я, готових гнати всіх цих зекремлядей з України через Майдан?
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увы!!но сейчас в тренде кто на всё ,,кое что ложит"(президент вам в пример)так что делай как он(муем по роялю)делай лучше его.(сарказм не лишенный смысла) Співака Dr. Alban, який виступав в окупованому Криму, пустили в Україну після втручання Зеленського - Цензор.НЕТ 1121
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уже багато. Скажу більше 73%уже навіть прозрівати почали і шоці знаходяться від однієї думки про те що президентом вибрали конченого придурка з 95кварталу
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Миха Чаплыга
12 ч. ·

О ТЕКУЩЕМ моменте...
Наверное многие забыли (или даже не знали - ведь источник знаний 95й квартал об этом не шутил), но лет сто назад приключилась грустная история с каким-то эрцгерцогом... Тот что-то в Сараево забыл - там и задержался. И началась мировая война.
Тем временем над мечетями Ирана впервые подняли красный флаг войны.
А в это время Зеленский решил продлить отдых в Гуте...
Ну а чьо?! Акаков вообще всех тролит шикарными фотками отдыха у себя дома в Сорренто... Пока горит в Каховке отделение полиции...
Там местный "рембо" умудрился почти 20 пуль всадить в какого-то отдыхающего после чего были подчищены все видеокамеры.
При этом Космолот успешно переименовался в Simple Games и распахнул двери, а Премьер Зеленского рапортует о закрытии аж 15 игорок по стране! Видимо не переименовавшихся ))))
Рубрика: хроники Сомалии.
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Есть предложение: на очередных президентских выборах... расстреливать тех, кто вышел во второй тур. Сразу. Чтоб не мучиться.
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Позорище а не президент. Читаєш і хреново робиться від таких новин.
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тоисть, омериканцы да Балтииские фошизды прогоняет из своих стран всяких там певцов и артистов за выступление или нелегальное выступление в Крыму, да и создаёт списки нонграта или конкурс новая волна аж дропанула из Юрмалы, а в Украине президент Янелох ........ ну спасибо зебилики, это выглядит как плевок в нас. Но наматаите на ухо, мы напоминаем и весьма больно отвечаем.
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Слышь, гавнюк активный, ты не в курсе, что приняли закон про доносителеей?
Они получают процент от разоблачённого украденного!
Быстрее пиши донос на Порошенко, Гонтареву, Гройсмана, Яценюка, чьи ещё фамилии ты знаешь - быстро РАЗБОГАТЕЕШЬ!
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слышь,дегенерат,ты забыл сказать ,что это..президента ..поддерживают 73 %.. Співака Dr. Alban, який виступав в окупованому Криму, пустили в Україну після втручання Зеленського - Цензор.НЕТ 4695
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1. Если он не нарк, то почему слился с полноценных анализов во время выборов (сваты не в счет)
2. Поступки говорят об обратном (слив цемаха и беркутни, поздравление с НГ ввх)
3. Не в курсе
4. Если ты не приемлешь элементарные нормы этики и морали, то это твоя собственная половая драма
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В мацкву на парад дедов ше не збираэшся зеля!?З такими темпами зе закінчить швидше ніж яник...
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Нічого державного- виключно бізнес.
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Проти Зеленського вже потрібно відкривати кримінальні справи за порушення законів України.
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Ещё один гвоздь в гроб этой брехливой власти!
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Зеля предатель. Етого гавна надо была отправить обртно в Нигерию
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Ну порушив ПреЗЕдент парочку нормативних актів та Законів України - яка різниця, якщо у зебні під ногами є "асфальт", а у телевізорі "95-квартал"!
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тут нщн одна мысль - Зеленский обещал избирателям, что САМ уйдет, если нарушит закон. может он просто свалить хочет?..
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Ні, нікуди він не піде - він же "не лох" якийсь Співака Dr. Alban, який виступав в окупованому Криму, пустили в Україну після втручання Зеленського - Цензор.НЕТ 9419
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хм, почему бы не инициировать введение санкций против Зеленского? по-моему, клиент дозрел. а то может он думает, что все в восторге от его деятельности? не помрет же он, если ему счета заблокировать за поддержку оккупантов и коллаборантов, правда?
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Плохо не только то, что российский экономист и политик Ирина Хакамада намерена приехать в Украину, но и то, что в нашей стране находятся люди, желающие платить немалые деньги за сомнительное удовольствие послушать человека, восхвалявшего в 2014 году агрессора Путина и аннексию Крыма.
Как пишет известная украинская журналистка Соня Кошкина в своем телеграмм-канале, наличие в Украине людей, желающих слушать российскую псевдооппозиционерку (а на самом деле - подпевалу Путина) еще больше расстраивает, чем намерение Хакамады приехать в нашу страну для проведения бизнес-тренинга.
Также Кошкина с сожалением отмечает, что не исключается факт одобрения визита Хакамады в Украину влиятельными людьми из Офиса президента Украины. Она пишет, что основания для таких предположений ей дают телеграмм-каналы из "орбиты" Офиса президента, которые вдруг синхронно и организованно принялись "улюлюкать" в адрес противников визита.
"Не в том беда, что Хакамада едет в Киев (надеюсь, она передумает и все же не доедет. Еще лучше, если ее развернут на границе). Беда в том, что на шестом году войны в украинском обществе немало людей, не просто желающих идти на выступление человека, одобрявшего аннексию Крыма (и прочие проглоты в адрес х***а), но готовых платить за это деньги!!! Ну, и вишенка на торт. В ОП, судя по синхронному улюлюканью тг-каналов из их орбиты, приезд Хакамады считают очень даже нормой. Культурная дипломатия, че. "Братский народ", все дела", - написала Кошкина. Соня Кошкина пишет, что по определению не может быть нормой визит в Украину человека, публично декларировавшего антиукраинскую позицию. К слову сказать, в 2015 году Ирина Хакамада выступила во время пресс-конференции Путина, назвала его "победитель", горячо одобрила оккупацию Крыма да еще и поддержала вмешательство России во внутренние дела Украины: весной 2014 года Кремль добивался проведения в Украине так называемого "референдума о регионализации", который фактически разрушил бы страну. В своем выступлении Хакамада употребляла фразы, шокировавшие тогда даже многих россиян: "Войну начинали не мы. Наши мирные военные". А Путин по-дружески называл псевдооппозиционера "Ира".
И сейчас такая вот "Ира", выступавшая фактически за уничтожение нашей страны, хочет приехать в Украину, чтоб провести тренинг для предпринимателей. ""Войну начинали не мы. "Мирные военные". Ко****ая м***ь. Других слов у меня нет, извините", - резюмировала Соня Кошкина.
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Дмитро Корчинський
1 год ·

Якщо Зеленський вважає, що його друзям допустимо порушувати закон про державний кордон та не визнавати суверенітету України над Кримом, то значить сам Зеленський не визнає українських кордонів і вважає Крим російським.
Іноземні співуни йому дорожчі за наші території.
Сьогодні він пускає в Київ чорного чоловічка, а завтра вітатиме тут зелених чоловічків.

Подібне до подібного, зелене до зеленого.
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Я представляю какой бы стоял вой по всей стране, если бы хоть что-то подобное сделал Порошенко. А клоуну все с рук сходит.. Скоро он по всем каналам в прямом эфире будет путину жопу целовать.
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Моніка просто фотки збирає , мабуть дембельській альбом готує!
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"Какая разница, куда бежать - в Рязань или в Ростов. Главное, успеть".

Почему вы нас так не любите? Этот вопрос так волнует Зеленского, что он даже в новогоднюю речь включил слова о 25%, которые его не воспринимают.

Потому что вы врете, Владимир Александрович. Мы - европейски ориентированное меньшинство самодостаточных людей. А в Европе не принято врать.

Вы записали отлично снятый ролик. Очень технологичный. Прекрасная работа режиссера и актеров. Вы тоже сыграли выше всяких похвал.

Если бы мы не знали, что позавчера вы отпустили тех, кто расстреливал Майдан, вчера поздравили с Новым годом Путина, а завтра примете на шею дырявому украинскому бюджету Донбасс на условиях Кремля, мы могли бы вам даже поверить. Настолько убедителен был ваш вкрадчивый баритон. Браво!

Но в ролике вы врете, господин президент. Вы говорите о том, что бандepoвцы и в@тники должны примириться.

А мы не понимаем, почему примирение должно быть за наш счет?

Почему патриот и малоросс для вас, президента Украины, одинаковы?

Почему все, что важно нам - украинская церковь, украинский язык, памятники украинским героям, вы объявляете неважным?

Вы ведь давно озабочены проблемой 25% и прекрасно знаете, что для нас такое "сойтись посередине" неприемлемо.

Что мы не отдадим своих героев и не купимся на красивые слова.

Почему же, зная, что для нас такой компромисс невозможен, вы его предлагаете?

Объяснение только одно. Вы снова врете. Ваша речь не сшивала Украину, как вы хотели представить.

Никакой вы не миротворец и не объединитель нации. Ваша речь написана не для всех украинцев, а для вашего электората. Для тех, кому "какая разница".

Кто запускает салют по московскому времени, смотрит "Иронию судьбы" и пилит селфики на Красной площади.

В своей новогодней речи вы сознательно возмутили 25% призывами забыть наш язык и ценности для того, чтобы углубить раскол между вашими противниками и лоялистами.

Потому что чем выше градус напряжения в обществе, тем тяжелее донести до ваших сторонников очевидные вещи о состоянии экономики, узурпации власти, развороту в сторону интеграции с Россией.

Вы говорили, что не такой как все политики. Действительно.

Так цинично, как врете для достижения своих целей вы, не врал еще ни один президент.

Сергей Марченко
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Кожен народ заслуговує на таку владу, як і сам народ.....
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так и до воды в канале недалеко," вони роБлять нас разом"
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Це і є посадові обов'язки зеленого курдупля - прохрипіти кимось написаний текст, повернути на екрани російську наволоч, сфоткатися з чорнож....м (мабуть, з метою краще виглядати на його фоні). Стратегічні питання вирішують зовсім ініші люди - Богдан, Єрмак, Портнов і тд.
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в то времья.когда американцы чмыряет рашистских джазменов за поддержку рашистом оккупации украинского Крыма "зеленые слуги рашиста в Украине"разедают государство Украина ,изнутри, рашистской "зеленой кислотой кислотой..."как выразился окупант куйло во времья оккупации КРЫМА-"КАКИЕ ТО ЗЕЛЕНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ НАПАЛИ НА КРЫМ" теже самые напали на Украину...
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"Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на спорном полуострове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Прекрасная прогулка в толпе в Киеве с президентом"
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"Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на спорном полуострове Крым Источник: https://censor.net.ua/n3168393"
Президент Зеленський таким чином погодився з тим ,що приналежність Криму Україні є спірним!
Співака Dr. Alban, який виступав в окупованому Криму, пустили в Україну після втручання Зеленського - Цензор.НЕТ 4918
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Следующий гость блевотного квартала будет Газманов
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это ПРезидент Украины ? )))))

Как был провинциалом так им и остался ... Лишь бы сделать селфи с заезжей знаменитостью ( то с Томом Крузом то вот с этим артистом)

Я ни разу не видел фото ПРезидента Зеленского в военном госпитале рядом с раненными бойцами....
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А как вам приезд в Украину и выступлние в новогоднюю ночь на Интере этих сук и шлюх в виде лободы, ани хлорки и во главе повалий. А они выступали ,например, на концерте посвященном дню российской армии в Санкт-петербурге. Это та самая армия ,которая убывает НАС(!). И вообще ублажают разных орков в руском мордоре.
Спасибо тебе Зеленский. Объединяешь ты страну оригинально. Что кацап и добивается.
73%. К вам вопрос: этого вы хотели???. Тогда получайте. Долбо..бы...
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Подозреваю, что скоро все российские артисты (друзья клоуна), которых раньше не пускали в Украину , еще и поимеют украинские паспорта (безвиз это всетаки удобная вещь)
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"It's my life do you understand
I live the way I want to live
I make decisions day and night
Show me signs and good examples
Stop telling me how to run your business
Take a trip to east and west
You find that you don't know anything
Every's getting tired of you
Sometimes you have to look and listen
You can even learn from me
Little knowledge is dangerous
It's my life"

(с) Співака Dr. Alban, який виступав в окупованому Криму, пустили в Україну після втручання Зеленського - Цензор.НЕТ 3410
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А тепер назвіть хочаб дві відмінності між Зєлупою та будь-яким серед. стат. сєпаром?
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Відкрити справу проти Зе за перевищення службових повноважень - наказ прикордонникам порушити закон. Депутати ЕС, Голосу- Ау! Ваша справа звернутися до суду. У мене заяви не приймуть. І проти погранців, що пустиили -теж.
Може і Хакамаду після цьогопогранці не пустять.
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Ничего не знаю. Я вам ничего не обещал. А теперь я ВЛАСТЬ и чо хочу то и делаю.

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похоже что фото сделано в гримерке.... )))
Зе, как половозрелая восторженная девочка, ищущая приключений, пришла к звезде в гримерку, что бы сфоткаться.... Тьфу...

ps Богдан не приревнует ? ))))
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..... ещё хрипит натужно полысевший кумир
ещё бубнит раздолбанный бас...
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Головний зе-бобік настільки тупий, що жертвує багатьма процентами свого рейтингу заради підстаркуватого фанєрного і давно забутого горлодрала. Ну не дибіл.
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який жах..якогось примата пустили у країну.. Співака Dr. Alban, який виступав в окупованому Криму, пустили в Україну після втручання Зеленського - Цензор.НЕТ 5400
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на фото швед и украинец ??? о времена......
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Вован ти казав що якщо порушиш закон то підеш,так іди,дякую дуже дякую.
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Гадаю, що наступний "логічний" крок від Зе-команди - побудова пам'ятника кобзону в Києві. Ну а що - "акакаяразница", він же теж "український" співак за цією "логікою".
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не понятно, он афроафриканец или бывший завсегдатай одесского дома профсоюзов?
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Шмаркля ще не привітала Пуйла з надбанням Криму? Час ще є.
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Да уж . Зеля скоро достане хер а 73 процента будут толкаться в очереди что бы быстрее его поцеловать.
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Маланец все смачнее харкает на представителей титульной нации.
Хотя - какая она "титульная"?
Это уже не наша страна...
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Нарид желает новогоднее шоу смотреть, вот нелох и старается
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