 Співака Dr. Alban, який виступав в окупованому Криму, пустили в Україну після втручання Зеленського

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.
"Мені було заборонено в'їзд до України через моє попереднє шоу на спірному півострові Крим. Завдяки втручанню президента я зміг потрапити в Україну. Прекрасна прогулянка в натовпі в Києві з президентом", - написав він.
Раніше Dr. Alban виступив у новорічному телешоу "Вечірній квартал".
Україна регулярно забороняє в'їзд іноземним артистам і політикам через відвідування Криму.
У 2018 році російській співачці, лідеру гурту "Сурганова і оркестр" Світлані Сургановій заборонили в'їзд до України через незаконне відвідування тимчасово окупованого Криму.
19 грудня СБУ заборонила російському шансон-гурту "Воровайки" в'їзд до України.
12 ч. ·
О ТЕКУЩЕМ моменте...
Наверное многие забыли (или даже не знали - ведь источник знаний 95й квартал об этом не шутил), но лет сто назад приключилась грустная история с каким-то эрцгерцогом... Тот что-то в Сараево забыл - там и задержался. И началась мировая война.
Тем временем над мечетями Ирана впервые подняли красный флаг войны.
А в это время Зеленский решил продлить отдых в Гуте...
Ну а чьо?! Акаков вообще всех тролит шикарными фотками отдыха у себя дома в Сорренто... Пока горит в Каховке отделение полиции...
Там местный "рембо" умудрился почти 20 пуль всадить в какого-то отдыхающего после чего были подчищены все видеокамеры.
При этом Космолот успешно переименовался в Simple Games и распахнул двери, а Премьер Зеленского рапортует о закрытии аж 15 игорок по стране! Видимо не переименовавшихся ))))
Рубрика: хроники Сомалии.
Они получают процент от разоблачённого украденного!
Быстрее пиши донос на Порошенко, Гонтареву, Гройсмана, Яценюка, чьи ещё фамилии ты знаешь - быстро РАЗБОГАТЕЕШЬ!
2. Поступки говорят об обратном (слив цемаха и беркутни, поздравление с НГ ввх)
3. Не в курсе
4. Если ты не приемлешь элементарные нормы этики и морали, то это твоя собственная половая драма
Как пишет известная украинская журналистка Соня Кошкина в своем телеграмм-канале, наличие в Украине людей, желающих слушать российскую псевдооппозиционерку (а на самом деле - подпевалу Путина) еще больше расстраивает, чем намерение Хакамады приехать в нашу страну для проведения бизнес-тренинга.
Также Кошкина с сожалением отмечает, что не исключается факт одобрения визита Хакамады в Украину влиятельными людьми из Офиса президента Украины. Она пишет, что основания для таких предположений ей дают телеграмм-каналы из "орбиты" Офиса президента, которые вдруг синхронно и организованно принялись "улюлюкать" в адрес противников визита.
"Не в том беда, что Хакамада едет в Киев (надеюсь, она передумает и все же не доедет. Еще лучше, если ее развернут на границе). Беда в том, что на шестом году войны в украинском обществе немало людей, не просто желающих идти на выступление человека, одобрявшего аннексию Крыма (и прочие проглоты в адрес х***а), но готовых платить за это деньги!!! Ну, и вишенка на торт. В ОП, судя по синхронному улюлюканью тг-каналов из их орбиты, приезд Хакамады считают очень даже нормой. Культурная дипломатия, че. "Братский народ", все дела", - написала Кошкина. Соня Кошкина пишет, что по определению не может быть нормой визит в Украину человека, публично декларировавшего антиукраинскую позицию. К слову сказать, в 2015 году Ирина Хакамада выступила во время пресс-конференции Путина, назвала его "победитель", горячо одобрила оккупацию Крыма да еще и поддержала вмешательство России во внутренние дела Украины: весной 2014 года Кремль добивался проведения в Украине так называемого "референдума о регионализации", который фактически разрушил бы страну. В своем выступлении Хакамада употребляла фразы, шокировавшие тогда даже многих россиян: "Войну начинали не мы. Наши мирные военные". А Путин по-дружески называл псевдооппозиционера "Ира".
И сейчас такая вот "Ира", выступавшая фактически за уничтожение нашей страны, хочет приехать в Украину, чтоб провести тренинг для предпринимателей. ""Войну начинали не мы. "Мирные военные". Ко****ая м***ь. Других слов у меня нет, извините", - резюмировала Соня Кошкина.
1 год ·
Якщо Зеленський вважає, що його друзям допустимо порушувати закон про державний кордон та не визнавати суверенітету України над Кримом, то значить сам Зеленський не визнає українських кордонів і вважає Крим російським.
Іноземні співуни йому дорожчі за наші території.
Сьогодні він пускає в Київ чорного чоловічка, а завтра вітатиме тут зелених чоловічків.
Подібне до подібного, зелене до зеленого.
Почему вы нас так не любите? Этот вопрос так волнует Зеленского, что он даже в новогоднюю речь включил слова о 25%, которые его не воспринимают.
Потому что вы врете, Владимир Александрович. Мы - европейски ориентированное меньшинство самодостаточных людей. А в Европе не принято врать.
Вы записали отлично снятый ролик. Очень технологичный. Прекрасная работа режиссера и актеров. Вы тоже сыграли выше всяких похвал.
Если бы мы не знали, что позавчера вы отпустили тех, кто расстреливал Майдан, вчера поздравили с Новым годом Путина, а завтра примете на шею дырявому украинскому бюджету Донбасс на условиях Кремля, мы могли бы вам даже поверить. Настолько убедителен был ваш вкрадчивый баритон. Браво!
Но в ролике вы врете, господин президент. Вы говорите о том, что бандepoвцы и в@тники должны примириться.
А мы не понимаем, почему примирение должно быть за наш счет?
Почему патриот и малоросс для вас, президента Украины, одинаковы?
Почему все, что важно нам - украинская церковь, украинский язык, памятники украинским героям, вы объявляете неважным?
Вы ведь давно озабочены проблемой 25% и прекрасно знаете, что для нас такое "сойтись посередине" неприемлемо.
Что мы не отдадим своих героев и не купимся на красивые слова.
Почему же, зная, что для нас такой компромисс невозможен, вы его предлагаете?
Объяснение только одно. Вы снова врете. Ваша речь не сшивала Украину, как вы хотели представить.
Никакой вы не миротворец и не объединитель нации. Ваша речь написана не для всех украинцев, а для вашего электората. Для тех, кому "какая разница".
Кто запускает салют по московскому времени, смотрит "Иронию судьбы" и пилит селфики на Красной площади.
В своей новогодней речи вы сознательно возмутили 25% призывами забыть наш язык и ценности для того, чтобы углубить раскол между вашими противниками и лоялистами.
Потому что чем выше градус напряжения в обществе, тем тяжелее донести до ваших сторонников очевидные вещи о состоянии экономики, узурпации власти, развороту в сторону интеграции с Россией.
Вы говорили, что не такой как все политики. Действительно.
Так цинично, как врете для достижения своих целей вы, не врал еще ни один президент.
Сергей Марченко
Президент Зеленський таким чином погодився з тим ,що приналежність Криму Україні є спірним!
Как был провинциалом так им и остался ... Лишь бы сделать селфи с заезжей знаменитостью ( то с Томом Крузом то вот с этим артистом)
Я ни разу не видел фото ПРезидента Зеленского в военном госпитале рядом с раненными бойцами....
Спасибо тебе Зеленский. Объединяешь ты страну оригинально. Что кацап и добивается.
73%. К вам вопрос: этого вы хотели???. Тогда получайте. Долбо..бы...
I live the way I want to live
I make decisions day and night
Show me signs and good examples
Stop telling me how to run your business
Take a trip to east and west
You find that you don't know anything
Every's getting tired of you
Sometimes you have to look and listen
You can even learn from me
Little knowledge is dangerous
It's my life"
(с)
Може і Хакамаду після цьогопогранці не пустять.
Зе, как половозрелая восторженная девочка, ищущая приключений, пришла к звезде в гримерку, что бы сфоткаться.... Тьфу...
ps Богдан не приревнует ? ))))
ещё бубнит раздолбанный бас...
Хотя - какая она "титульная"?
Это уже не наша страна...