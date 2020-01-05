 Армія РФ завдала не менше 149 артилерійських ударів по Україні влітку 2014 року, - Bellingcat

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в доповіді журналістів-розслідувачів Bellingcat.
Зокрема, як повідомляється у звіті, влітку 2014 року Україна і США відкрито заявляли про участь у конфлікті російської армії. Згодом було опубліковано кілька доповідей, які підтвердили ці заяви, які довели факти присутності і загибелі російських військовослужбовців на сході України, а також наявність на території України російської військової техніки.
"У цьому звіті є докладне вивчення досі недостатньо розглянутого аспекту військового втручання Росії в цей конфлікт: артилерійських ударів по території України влітку 2014 року. У більш ранніх доповідях доведено кілька випадків таких атак, проте в них не було продемонстровано масштаб цих атак. У цьому звіті зроблено спробу повністю задокументувати російські артилерійські удари по
території України влітку 2014 року за допомогою відкритих джерел", - йдеться в доповіді.
Зокрема, в доповіді зазначено, що артилерійські частини Збройних сил РФ завдали щонайменше 149 окремих артилерійських ударів по Україні влітку 2014 року. Крім того, вдалося встановити ще 130 ймовірних артилерійських позицій.
Крім того, 408 зон ураження від артвогню на території України в межах дальності російських артилерійських систем характеризуються траєкторією снарядів, що перетинає українсько-російський кордон. 127 із них перебувають у межах 3 кілометрів від кордону.
"Судячи із загальної кількості воронок, влітку 2014 року російські військові випустили тисячі артилерійських снарядів по цілях на території України. Недолік наявних у відкритому доступі супутникових знімків і жорсткі критерії класифікації, що використовуються у звіті, означають, що ці цифри є нижньою межею оцінки справжньої кількості атак. Цілком ймовірно, що атак було набагато більше, ніж 149. Про це свідчить і наявність ще 130 ймовірних артилерійських позицій", - сказано в доповіді.
Також журналісти-розслідувачі зазначають, що артилерійські удари російських Збройних сил із території Росії почалися в липні 2014 року. Їхня частота і масштаб зросли в серпні і вересні 2014 року.
"Сліди артилерійських ударів через кордон можна знайти на всій прикордонній території зони конфлікту в Донецькій і Луганській областях. Висока частота, широка поширеність і великий масштаб артилерійських ударів, розглянутих у цьому звіті, не дозволяють вважати їх випадковостями або діями без наказу. Отже, ці атаки можна вважати винятково актом військових дій Російської Федерації проти України", - зазначається в доповіді.
Нагадаємо, раніше Bellingcat оприлюднив матеріал про те, що російські безпілотники в 2015-му наводили артилерію сепаратистів на Донбасі.
Когда выпячиваются недостатки *с привиранием, к тому же), и наглухо умалчиваются достоинства.
Ты или полезный идиот, что распространяешь чистейшую пропаганду - или пропагандист.
Не делай так.
но зеленский оказался гнидой ...
Принял армию с калашами не босу ногу, а оставил с Барретами, Джавелинами, Громами, и другим.
Пусть боимся мы волка и сову
Дело есть у нас - в самый жуткий час
Мы волшебную косим трын-траву"
Буквы снизь немножко, в экран не влазят.
Пишы и разбагатеешь:
"Верховная Рада Украины приняла закон о вознаграждении информаторов о коррупции"
***
Яка була "отвєтка" тоді, при Пєціку і яка сьогодні?
Хоч один снаряд упав на територію паРаші з боку України?
Все по Фрейду.
Горлівська Хунта
@horlovkanash
·36 мин
Привітай путіна ще раз
@ZelenskyyUa
за вдалі убивства українських військових
"Просто перестати стріляти" нічого не дасть позитивного.
Тому перехід на методику ведення війни, як в Ізраїлі просто не минучий. Там теж "два братні народи" ведуть постійну війну на протязі тисячоліть.
Україна веде війну з імперією, як казав Рейган - Імперія зла. В самій імперії існує імперська нація, яка просочена з самих верхів до самих низів імперськими амбіціями. Сама імперія помирає в агонії і скільки та агонія буде продовжуватися не відомо нікому.
Але в України є важливий "союзник". Це не США і навіть не НАТО. Як не дивно, це - Китай.
Чому так? Справа в тому, що у випадку, коли паРаша вв'яжеться у відкрите військове протистояння з Україною, а можливо і з НАТО, то Китай зразу скористається ситуацією і виконає заповіт великого керманича Мао і поверне свої історичні землі, ну і звичайно прихопить ще кусок паРаші по самий Урал. Відповідно паРаша утиснеться до розмірів московського болота.
Тому, "Не гойдайте човен, бо х%йло нападе" і "Просто перестати стріляти" не приведе до миру.
Потрібно робити одну справу, яка прискорить смерть імперії паРаша.
чотири роки терпіли,чи яка різниця...
1. Всеукраїнський референдум по "Довірі / Недовірі" Президенту.
2. Майдан, як протест проти узурпації влади.
поздравить ***** еще и с Рождеством...(
Статья не впечатлила от слова совсем..
принаймні її частина є у доповіді комісії верховної ради з іловайської трагедії..кацапи тупо гатили ще з липня..але велике миролюбство не дало змоги їм відповідати, а пофігізм на своїх не давав змоги відвести частини із зон обстрілів..
есть повод
поцЗеденту Фуйлу поздравить ***** мацкальского
Так не тут испражняйся. Пишы куда следует - и разбагатеешь:
"Верховная Рада Украины приняла закон о вознаграждении информаторов о коррупции"