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Все про:обстріл (5848) Донбас (12826) Bellingcat (48)

 Армія РФ завдала не менше 149 артилерійських ударів по Україні влітку 2014 року, - Bellingcat

Упродовж літа 2014 року російська артилерія щонайменше 149 разів обстріляла українську територію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в доповіді журналістів-розслідувачів Bellingcat.

Зокрема, як повідомляється у звіті, влітку 2014 року Україна і США відкрито заявляли про участь у конфлікті російської армії. Згодом було опубліковано кілька доповідей, які підтвердили ці заяви, які довели факти присутності і загибелі російських військовослужбовців на сході України, а також наявність на території України російської військової техніки.

"У цьому звіті є докладне вивчення досі недостатньо розглянутого аспекту військового втручання Росії в цей конфлікт: артилерійських ударів по території України влітку 2014 року. У більш ранніх доповідях доведено кілька випадків таких атак, проте в них не було продемонстровано масштаб цих атак. У цьому звіті зроблено спробу повністю задокументувати російські артилерійські удари по
території України влітку 2014 року за допомогою відкритих джерел", - йдеться в доповіді.

Зокрема, в доповіді зазначено, що артилерійські частини Збройних сил РФ завдали щонайменше 149 окремих артилерійських ударів по Україні влітку 2014 року. Крім того, вдалося встановити ще 130 ймовірних артилерійських позицій.

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Крім того, 408 зон ураження від артвогню на території України в межах дальності російських артилерійських систем характеризуються траєкторією снарядів, що перетинає українсько-російський кордон. 127 із них перебувають у межах 3 кілометрів від кордону.

"Судячи із загальної кількості воронок, влітку 2014 року російські військові випустили тисячі артилерійських снарядів по цілях на території України. Недолік наявних у відкритому доступі супутникових знімків і жорсткі критерії класифікації, що використовуються у звіті, означають, що ці цифри є нижньою межею оцінки справжньої кількості атак. Цілком ймовірно, що атак було набагато більше, ніж 149. Про це свідчить і наявність ще 130 ймовірних артилерійських позицій", - сказано в доповіді.

Також журналісти-розслідувачі зазначають, що артилерійські удари російських Збройних сил із території Росії почалися в липні 2014 року. Їхня частота і масштаб зросли в серпні і вересні 2014 року.

"Сліди артилерійських ударів через кордон можна знайти на всій прикордонній території зони конфлікту в Донецькій і Луганській областях. Висока частота, широка поширеність і великий масштаб артилерійських ударів, розглянутих у цьому звіті, не дозволяють вважати їх випадковостями або діями без наказу. Отже, ці атаки можна вважати винятково актом військових дій Російської Федерації проти України", - зазначається в доповіді.

Нагадаємо, раніше Bellingcat оприлюднив матеріал про те, що російські безпілотники в 2015-му наводили артилерію сепаратистів на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168392
 
   
 Топ коментарі
 
Зелины братья, которых он с Новым годом поздравляет. Земрази.
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так нашому зепрезиденту все одно хто стріляв в наших воїнів...
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Він так пише, щоб відбілювати дії зевлади.
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Ринат, эта картинка - чистейший образчик пропаганды.
Когда выпячиваются недостатки *с привиранием, к тому же), и наглухо умалчиваются достоинства.
Ты или полезный идиот, что распространяешь чистейшую пропаганду - или пропагандист.
Не делай так.
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Может быть, все так и есть.... Но хотелось бы узнать на основании каких фактов построены положения этого доклада "журналистов-расследователей"?.... Доклад, насколько позволяет судить эта новостная выжимка,в основном, изобилует фразами - "вероятно", "есть основание полагать" и т.п.
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...не может быть а та и есть. У шахтеров не было гаубиц и артиллерии.
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Если Bellingcat и действительно доказал факты обстрела территории Украины, то почему Украина не подала в суд на РФ по этим фактам? Почему Порошенко это дело не раскрутил и не представил эти факты в ООН?
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было заявление в СовбезеООН гда раша все заблокировала.
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Просто уверен,что если б такой удар рос.оккупанты нанесли,по Украине,при нынешнем говнокомандующем,то уже давно бы сдались и выполнили все требования путлера.Складывается впечатление,что он СЛАБАК и СЛЮНТЯЙ,прикрывающийся демагогией о ценности жизни.
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Просто уверен,что при нынешнем говнокомандующем раша не насела такой удар.
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ЭТО ПО ЧЕМУ? - А НУ ДА - ОНИ ЖЕ ТВОИ БРАТЬЯ
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потому что только Порошенко не мог поверить, что его деловые партнеры будут стрелять в спину нашим войскам.
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ты не заешься - да уж - тебе бы так на благо Украины - но видно не судьба с тобой - ты только о себе любимом умеешь думать - факт
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факт что Порошенко подставил наши войска в Илловайске и киборгов в ДАПе
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ЕЩЕ РАЗ ВАМ НА ЭТОМ ПРИМЕРЕ ПИШУ - ТРОЛЛИ И ЗЕБИЛЫ - В 2014 ГОДУ НА НАС НАПАЛИ РЕГУЛЯРНАЯ АРМИЯ РФ - ПО ЭТОМУ ПОРОШЕНКО И НЕ ЗАКОНЧИЛ АТО В СЕНТЯБРЕ - ТАК ШО НЕ ПИШИТЕ БОЛЬШЕ ГЛУПОСТИ - НО ДО АВГУСТА ОСВОБОДИЛИ БОЛЕЕ 200 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И 75% ТЕРРИТОРИИ ЛУГАНДОНА
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Порошенко может быть плохим или хорошим,
но зеленский оказался гнидой ...
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зеленский результат правления порошенка!
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5 років вірив кацапській брехні, яку розкручували олігархи на своїх каналах, і в кожному нарідному бюлетні галочку чи хрестик, напроти призвіща зеленського, власноруч намалював. Гад який
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ПОРХОБОТ! А ЧЕМ ЗАНИМАЛСЯ 5 ЛЕТ ТВОЙ СОЕВЫЙ БОРОВ?
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а Чем Зе президент занимался 6 лет ??? и сейчас ! Квартал -95 выпускал, выступал на компаративистах олигархов, запустил Квартал ТВ, снимал с рускими фильмы и телесериалы..... что он делала для страны 6 лет пока Порох с рускими воевал ???
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Если говорить только про военный аспект - укрепил армию.
Принял армию с калашами не босу ногу, а оставил с Барретами, Джавелинами, Громами, и другим.
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а вашому божку не відомо було, що обстріли з території ********* почались ще принаймні у липні..? ні військового стану, не відповідей на обстріли, ні відведення частин з зон обстрілів..а потім, як продовження геніального командування - іловайська бійня..
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Зеленський слуга росіян. Він радий акту агресії... головне щоб асфальт був там де він ходить своїми кривенькими ногами...
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Столько же ударов нужно нанести путину и его свите ногой по яйцам...Если выживут...
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да какя уже теперь разница, да зебилы?
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"А нам все равно, а нам все равно
Пусть боимся мы волка и сову
Дело есть у нас - в самый жуткий час
Мы волшебную косим трын-траву"
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Какая разница чьи были снарядыи кто погиб,лишь бы был хороший асфальт и освещение. Да,ЗЕленая сволочь?
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да нету там евреев..прятались они твари в том числе и в расеи..но пусть не надеется заплатим всем. и расеи и дезертирам..вот этот уже точно будет сидеть в тюрьме ..
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"Армия РФ нанесла не менее 149 артиллерийских ударов по Украине летом 2014 года" - верховный слуга какого-то народа уже поздравил верховного ***** с этим?
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А ЧЕМ ЗАНИМАЛСЯ 5 ЛЕТ ЖИРНЫЙ СОЕВЫЙ БОРОВ ? ОТСАСЫВАЛ ***** ?
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В Павловке снова интернет включили? Или просто не закусывал?
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Армию укреплял, тебе уже ответили выше.
Буквы снизь немножко, в экран не влазят.
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Ты, гавнюк, что-то знаешь?
Пишы и разбагатеешь:
"Верховная Рада Украины приняла закон о вознаграждении информаторов о коррупции"
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Обратите внимание, что у зелескота и кремлефашистов одни и те же враги в Украине -это украинские патриоты, добровольцы, волонтеры и воины ВСУ.
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А що там у Пєціка за вороги були?
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Зеленский с помощью зебилов теперь работает на РФ потому,что у него там бизнес на крови!
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"...артиллерийские части Вооруженных сил РФ нанесли по крайней мере 149 отдельных артиллерийских ударов по Украине летом 2014 года."
***
Яка була "отвєтка" тоді, при Пєціку і яка сьогодні?
Хоч один снаряд упав на територію паРаші з боку України?
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Якщо ти вмер - то це надовго, якщо дурень - то це назавжди!
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Великий досвід у тебе бути дурнем.
Все по Фрейду.
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А ти готовий був до бомбардувань Києва, у справжній війні?
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Там мова би йшла не про дратування, а про бомбосховища.
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У нас в сусідньому будинку є бомбосховище в підвалі - розбомблене повністю.
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Военный госпиталь находится в 10 минутах от АП. За полгода своего бездарного правления, Зеленский ни разу не проведал раненых воинов АТО. Это ещё раз подтверждает, что презедент-лох невидит ВСУ, а ************* армия хйла ему братская
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Візит до шпиталю не дасть відповідного PR ефекту. Та і народ там "безбашенний", може послати його подалі. Швидше за все той маршрут прозондували і отримали негативний результат, тому туди він і не сунеться.
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Ми всю російську техніку знищували виключно в бою https://www.youtube.com/watch?v=SY55Sf2EHuw&t=12s А тре було їх знищувати ще на російській території ха допомогою "Точок У"
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Зеля им тогда ответку дал. Прямо на Красной площади, проблевавшись после очередного парашного корпоратива, на котором называл Украину проституткой, которая всем даёт...Армія РФ завдала не менше 149 артилерійських ударів по Україні влітку 2014 року, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 2225
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Як казав би говнокомандуючий:Та неважливо чия армія по чиїй землі, нема поділу на кацапів і українців, бо всі вони земляни. І неважливо чи снарядами чи борошном, бо однако стане порохом в землі. І привітав би Х@йла з успішною воєнною кампанією -они ж браття . Армія РФ завдала не менше 149 артилерійських ударів по Україні влітку 2014 року, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 4158
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Пора зрозуміти, що війна з московітами уже йде понад 850 років і кінця їй не видно.

"Просто перестати стріляти" нічого не дасть позитивного.
Тому перехід на методику ведення війни, як в Ізраїлі просто не минучий. Там теж "два братні народи" ведуть постійну війну на протязі тисячоліть.

Україна веде війну з імперією, як казав Рейган - Імперія зла. В самій імперії існує імперська нація, яка просочена з самих верхів до самих низів імперськими амбіціями. Сама імперія помирає в агонії і скільки та агонія буде продовжуватися не відомо нікому.

Але в України є важливий "союзник". Це не США і навіть не НАТО. Як не дивно, це - Китай.

Чому так? Справа в тому, що у випадку, коли паРаша вв'яжеться у відкрите військове протистояння з Україною, а можливо і з НАТО, то Китай зразу скористається ситуацією і виконає заповіт великого керманича Мао і поверне свої історичні землі, ну і звичайно прихопить ще кусок паРаші по самий Урал. Відповідно паРаша утиснеться до розмірів московського болота.

Тому, "Не гойдайте човен, бо х%йло нападе" і "Просто перестати стріляти" не приведе до миру.
Потрібно робити одну справу, яка прискорить смерть імперії паРаша.
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Тепер що
чотири роки терпіли,чи яка різниця...
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Я бачу два шляхи - мирний і радикальний.
1. Всеукраїнський референдум по "Довірі / Недовірі" Президенту.
2. Майдан, як протест проти узурпації влади.
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В связи с этим Янелох обязан
поздравить ***** еще и с Рождеством...(
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Странно.. откуда у Украины артиллерия.. такой же гавно вопрос а откуда у шахтеров.. Типо в одной области не было не одной военной части и военного склада.. захватили.. а картинки с точками с дальностью обстрела 30 км? докуда дострельнут?
Статья не впечатлила от слова совсем..
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а шо у цій інформації нового..?
принаймні її частина є у доповіді комісії верховної ради з іловайської трагедії..кацапи тупо гатили ще з липня..але велике миролюбство не дало змоги їм відповідати, а пофігізм на своїх не давав змоги відвести частини із зон обстрілів..
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Так.... І чому не було оголошено стан війни та не запроваджено військовий стан?! А тому, що це війна ворів (українських, жидівських, кацапських) за рабів, яка ведется руками самих же рабів та за гроші, які в них вкрали і далі крадуть.
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Через два дня Рождество
есть повод
поцЗеденту Фуйлу поздравить ***** мацкальского
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При Порошенко против ***** были введены санкции за войну против Украины. Зе может теперь поздравлять его хоть каждый день. "Какая разница", конфликт теперь "внутриукраинский".
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Благодаря соевому уроду весь мир считает войну в Украине гражданской. Для кондитера главное было рошены строить и с гонтаревой украинские деньги воровать.
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Dima ты дома у себя тоже везде срешь? Какое отношение к моему посту имеет твой высер?
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телебачення велика сила яка здатна зробити з артиста жанру "кабаре" -президента у воюючий країні, завдяки таким людям як Зе "весь мир считает войну в Украине гражданской"!
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Ты, гавнюк, что-то знаешь?
Так не тут испражняйся. Пишы куда следует - и разбагатеешь:
"Верховная Рада Украины приняла закон о вознаграждении информаторов о коррупции"
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