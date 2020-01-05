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 Ворог за добу 4 рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено двох українських воїнів, - штаб ОС

4 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у фейсбуці.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил неподалік Авдіївки, Верхньоторецького та Водяного, де відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім цього, зі станкового автоматичного гранатомета і великокаліберного кулемета противник обстріляв позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новолуганське, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

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"Учора, 4 січня, під час пересування між взводними опорними пунктами два військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої. Постраждалих було доставлено до медичного закладу, їм надали кваліфіковану допомогу", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
Втрат з української сторони немає.

Ворог за добу 4 рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено двох українських воїнів, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168391
 
 
 Топ коментарі
 
В течение лета 2014 года российская артиллерия как минимум 149 раз обстреляла украинскую территорию. В 137 случаях огонь велся с территории России.

Враг за сутки 4 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских воинов, – штаб ОС - Цензор.НЕТ 2247

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"Враг за сутки 4 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских воинов, - штаб ОС" - новогоднее перемирие прошло не начавшись, на подходе рождественское перемирие.

Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе
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В течение лета 2014 года российская артиллерия как минимум 149 раз обстреляла украинскую территорию. В 137 случаях огонь велся с территории России.

Враг за сутки 4 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских воинов, – штаб ОС - Цензор.НЕТ 2247

 показати весь коментар
 
 
Bellingcat: Летом в 2014 году Россия 150 раз обстреляла территорию Украины
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Одужання пораненим українським бійцям !
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"Враг за сутки 4 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских воинов, - штаб ОС" - новогоднее перемирие прошло не начавшись, на подходе рождественское перемирие.

Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе
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А Путін продовжує "вітати" наших бійців обстрілами та Зеленського з успіхом в нормандському форматі... ЗЕлепуха - ні пари з вуст. Мовчить, як обкаканий, чи то заціпило від задоволення. Артисте розмовного жанру , чому й досі немає твої публічної реакції на обстріли?... ВРЕШТІ -Ти головний воєнначчальник в державі, чи головний говнометальник, ПРЕЗИДЕНТ, чи преЗЕрватив Путіна? Україна ВИМАГАЄ твоєї реакції на це,... хоча б якихось пояснень , твоєї оцінки путінського віроломства...
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в боткинской??
наверное от гепатита-С
подхватил от проституток в Тайланде
Сгорел в борьбе
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Bellingcat выложили подробную карту артиллерийских ударов по Украине с территории РФ в 2014 году. Группа установила 149 случаев обстрела по 408 украинских объектах.через российско-украинскую границу.

Ворог за добу 4 рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено двох українських воїнів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3347
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а отчего поцЗедент катается на лыжах в Буковеле
Можно и на линии разграничения
какая разница??
и до Ростова ближе
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зе-перемога накрилася ?
Зате в очі фюреру =посмотрєло= ... і тріщало зі своїм кагалом, що =доґоворілось= про повне припинення вогню до кінця 2019.
Покидьок.

Одужання пораненим захисникам України.
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найскорішого одужання пораненим соколам ясним...
горіть у пеклі москалі (с) і брехливі с*чки, з вашим клятим перемир"ям разом
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! переміріе млять, я казав переміріє... в. зеленський не лох 42!!
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