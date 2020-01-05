 Ворог за добу 4 рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено двох українських воїнів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у фейсбуці.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил неподалік Авдіївки, Верхньоторецького та Водяного, де відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім цього, зі станкового автоматичного гранатомета і великокаліберного кулемета противник обстріляв позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новолуганське, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

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"Учора, 4 січня, під час пересування між взводними опорними пунктами два військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої. Постраждалих було доставлено до медичного закладу, їм надали кваліфіковану допомогу", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Втрат з української сторони немає.