 Ворог за добу 4 рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено двох українських воїнів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у фейсбуці.
За даними штабу, противник обстріляв позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил неподалік Авдіївки, Верхньоторецького та Водяного, де відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Крім цього, зі станкового автоматичного гранатомета і великокаліберного кулемета противник обстріляв позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новолуганське, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
"Учора, 4 січня, під час пересування між взводними опорними пунктами два військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої. Постраждалих було доставлено до медичного закладу, їм надали кваліфіковану допомогу", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
Втрат з української сторони немає.
Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе
наверное от гепатита-С
подхватил от проституток в Тайланде
Сгорел в борьбе
Можно и на линии разграничения
какая разница??
и до Ростова ближе
Зате в очі фюреру =посмотрєло= ... і тріщало зі своїм кагалом, що =доґоворілось= про повне припинення вогню до кінця 2019.
Покидьок.
Одужання пораненим захисникам України.
горіть у пеклі москалі (с) і брехливі с*чки, з вашим клятим перемир"ям разом