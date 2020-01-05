 Помер ветеран російсько-української війни, боєць 8-го батальйону УДА "Аратта" Микола Муравський, - Юрчишин

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

"З сумом повідомляємо, що сьогодні відійшов на Вічну Ватру пластун-військовий, боєць 8-го батальйону Українські добровольчої армії "Аратта" Микола Муравський (Цибуля)...

Активний учасник Революції Гідності. З початком військових дій на Донбасі займався волонтерською діяльністю в зоні АТО. У 2017 році вступив до 8-го батальйону Української добровольчої армії "Аратта". Восени 2019 повернувся із зони ООС. Загинув у мирний час, не витримала психіка.

У Миколи залишилася дружина і двоє дітей", - написав він.

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