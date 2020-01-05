EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Суспільство
  7483  0
Матеріали за темою:
Все про:ветерани (447) смерть (3735) Юрчишин (29) операція Об'єднаних сил (1932)

 Помер ветеран російсько-української війни, боєць 8-го батальйону УДА "Аратта" Микола Муравський, - Юрчишин

Помер учасник російсько-української війни, боєць 8-го батальйону УДА "Аратта" Микола Муравський.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

"З сумом повідомляємо, що сьогодні відійшов на Вічну Ватру пластун-військовий, боєць 8-го батальйону Українські добровольчої армії "Аратта" Микола Муравський (Цибуля)...

Активний учасник Революції Гідності. З початком військових дій на Донбасі займався волонтерською діяльністю в зоні АТО. У 2017 році вступив до 8-го батальйону Української добровольчої армії "Аратта". Восени 2019 повернувся із зони ООС. Загинув у мирний час, не витримала психіка.

У Миколи залишилася дружина і двоє дітей", - написав він.

Помер ветеран російсько-української війни, боєць 8-го батальйону УДА Аратта Микола Муравський, - Юрчишин 01

Дивіться також: Воїна 93-ї ОМБ Германа Соловйова поховали на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168389
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору