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 Політика України, Суспільство
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Все про:Каховка (6) вбивство (2013) Гусєв Юрій (9)

 Зв'язки не допоможуть винним уникнути покарання, - голова Херсонської ОДА Гусєв про вбивство в Каховці

Жодні зв'язки не допоможуть винним у вбивстві 26-річного місцевого жителя уникнути покарання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це написав голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв на сторінці у фейсбуці.

"Розслідування вбивства 26-річного місцевого жителя Володимира Чебукіна, яке сталося вранці 1 січня в Каховці, має бути професійним і неупередженим. Саме на цьому я наголошував під час заслуховування цього питання на координаційній нараді з правоохоронцями 3 січня", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Почалися протести під райуправлінням поліції в Каховці на Херсонщині. Учасники звинувачують поліцейських у знищенні доказів злочину. ВIДЕО

За словами Гусєва, підозрюваного, який виявився колишнім співробітником органів внутрішніх справ, затримали в порядку ст. 208 КПК України. Суд ухвалив рішення про його арешт.

"Щодо іншого учасника подій - чинного поліцейського - відбуваються перевірки з використанням поліграфа. Перебіг розслідування контролюватиму особисто. Планую разом із новопризначеним прокурором області Ігорем Васильовичем Івченком зустрітися з родиною загиблого. Жодні зв'язки не допоможуть винним уникнути покарання. На Херсонщині все має бути за законом і закон має бути один для всіх", - підкреслив голова ОДА.

Звязки не допоможуть винним уникнути покарання, - голова Херсонської ОДА Гусєв про вбивство в Каховці 01

Нагадаємо, 4 січня в Каховці Херсонської області відбулись протести під районним управлінням поліції. Їхньою причиною було вбивство місцевого жителя, вчинене 1 січня, ймовірно, колишнім співробітником поліції. Також протестувальники заявляють про причетність його друга, чинного поліцейського.

Протестувальники заявляють про зникнення доказів - відео з камер спостереження і крові на плитці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168388
 
   
 Топ коментарі
 
Ой,да ладно.Если бы никакие связи не помогли избежать наказания,то менты не быковали бы и не уничтожали улики.Думали,прокатит.
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русский, настоящие убийцы - в твоей вонючей московии.
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Ой,да ладно.Если бы никакие связи не помогли избежать наказания,то менты не быковали бы и не уничтожали улики.Думали,прокатит.
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Голова ОДА це просто говоряща голова, він не має жодного впливу на поліцію та слідчих і не може нічого гарантувати! Винні у вбивстві та фальсифікації розслідування вбивства, Катерини Гандзюк досі не покарані і тому правоохоронці продовжують бикувати і порушувати закон! Потрібно відстороняти від роботи каховських ментів та херсонських слідчих, відсторонювати керівника херсонського УМВС та його заступників і тільки тоді можна розразовувати на об'єктивне розслідування силами київських слідчих!
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Основной подозреваемый по делу Гандзюк - Мангер. Екс-рыг, екс-бют., херсонский решала и бандит. Он же один из основных спонсоров Зелиной партии --- 20 из 100 млн.грн. Кто-же его тронет?
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имеет влияние и довольно не малое . квартиры .земля. место под рестораны. кафе . бензин думаешь всё это от авакова для начальства на местах сыпется
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Вообще то, керивник херсонського УМВС - не голова вонючої насквозь рыбы!
А откудв рыба начинает вонять знают все, кроме пожалуй Зеленского - он наверное думает шо дело в холодильнике.
Деканоидзе сделала успешную реформу патрульной полици и самое трудное - она даже восстановила доверие к "копам". Я сам помню, как они останавливали и оформляли протоколы за проезд блатных авто по пешеходному центру города. Но аваковские орлы этими протоколами свои задницы вытиралии поэтому ушла Деканоидзе и ушли копы с высшим образованием. Вот когда нужно было убирать Авакова - сразу после его конфликта с Деканоидзе! Но Аваков удобен президентам типа Порошенки и, как теперь оказалось, Зеленского... Так шо Зеленский, не ругайся сильно с Порошенко, а то через некоторое время не с кем будет выпить и по душам на жизнь пожаловаться - твои Шиферы станут Пикалова обхаживать! Он больше на Януковича похож и его охотнее поддержит ОПЗЖ!
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А в Прилуках підлітка вбили синки суддів та прокурорів, то незважаючи на народні протести, зв'язки вбивць зі злочинною владою перемогли -- хлопець лежить у сирій землі, а вбивці радіють життю і безкарності.
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допомогти розслідуванню може лише одне..
постійний тиск Змі на Владу.

Мєнти інколи "здають своїх".. коли є загроза бізнесу ,котрий вони "*******"
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А что СМИ у нас уже независимые и народные в доску? Все центральные и продвинутые СМИ принадлежат олигархам так называемым а проще бандитам и ворам. Разве что блогеры могут тему двинуть да вот только их видят и слышат всего лишь 12% людей а остальные это жертвы зомбоящика, и знают только то что им положено знать,не больше.
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не понял..
какие такие связи??
с кем??
что в полиции коррупция??
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не может быть, там назначен совершенно новый министр с новым лицом.
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При чому тут міністр? Там проведено 10050-1 пАтужна реХВорма!!!! Зв'язки не допоможуть винним уникнути покарання, - голова Херсонської ОДА Гусєв про вбивство в Каховці - Цензор.НЕТ 5635Тепер кого не назнач,буде така ж как,поки спражні реФорми не пройдуть.Ферштейн?
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чепуха.
уже ж по тиливизару сказали, что коррупция уничтожена.
какая еще "коррупция"?
не будет же врать новая и честная власть?
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то портного не затримали, тільки провіряють на поліграфі. А чому атошників не провірити та відпустити?
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Полиграф официально не введен в систему правосудия, и не является вещественным доказательством. Кроме того, очень большая зависимость от оператора и составленного опросника.
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Пы Сы.
Смотрите, если бред по Рифу (Антоненко) уже так вытаскивают, то "полик" нахрен не всрался. Конечно, могут приклеить через УПК Украины. Я им пи...рам подскапзывть не собираюсь. А Рифа мы вытащим, да и девченок так же.
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Вытащишь, даже если они будут настоящими убийцами?
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русский, настоящие убийцы - в твоей вонючей московии.
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хто за ТСК вопитиме в залі під куполом? Де серлещ і наємні?
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в оборонпроме (500 000 в месяц) и Укрзализныце (350 000 в месяц).
Кста, посчитали - з\п нейма в год = сумме, которую Гладковский потратил на дефицитные запчасти.
Но те запчасти были реально нужны для военной техники.
А вот нахуа нужны найем с бородатой жэнщиной пока не понимает никто...
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Кстати там где то недалеко от Укроборонпрома а точнее в РНБО ещё один "спец" пристроился на полумиллионную зарплату в месяц,неудавшийся шут гороховый Сивохо. Ещё вчера "бычки" собирал и х.. без соли доедал потому что нахрен никому такой баран не нужен был а сегодня вытянул джек-пот с приходом клоуна в президенты.И такого дерьмища сейчас везде поналазило,палку кинь и в клоуна попадёшь.Превратили страну в балаган.
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СИДЕТЬ ДОЛЖНЫ И ТЕ КТО ПОМОГАЕТ ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ!!!
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ты там поосторожнее - всю ментовку пересажаешь с мудами и прокуВорами ))))
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полиграф??????))))))))) эту хрень уже бомжи научились обходить!
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Менты еще и экстрасенса привлекут - спеца по чесным ментовским глазам!
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Конечно верим! Скажу больше, можно больше сотни убить, на главной улице страны, и тоже никому ничего не будет... Страна правовая если что, чуть выше нигерии...кста еще можно вакцины новые тестировать на детях, дешевле чем на обезьянах или на крысах, тоже нормально все...
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доки до вас інфузорійок не дійде , що закон -- це глина, а право -- алмаз , так і будете копирсатися по черзі то в носі, то в дупі...
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Едь сюда,у нас армия,мова, вира и шоколадный сивочолый атаман
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пока еще нет, но уже скоро.
надолго вам, зеленожопым, осталось мучить народ
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Для чого було працівнику МВС вбивати 1 січня, коли усі вони як мінімум нетверезі? Про мотив вбивці у статті нічого нема, тому вже нецікаво.
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А бухому обязательно надо мотив? Не смеши.
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Прочитай всю статью,парень пришел к бывшей жене а скорее всего к ребенку.
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Да да.... Положите на полку к Гонгадзе, Шеремета, Гонзюк и др.
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Через чотири дні після вбивства там нема вже чого розслідувати.
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Всі злочинці мають бути покарані, не зважаючи ні на що!
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Ой, не на про полиграф. Вы уже проверили ублюдков депутатов, вся страна смеялась. Я абсолютно не верю в результаты полиграфа, если исследование будет проводить местный ыксперд, а не иностранный. Это раз. И два: подозреваемый после новогоднего многодневного бухвалова вряд ли имеет подходящее физ.состояние для полиграфа. Так что, побазарят, а потом всё спустят на тормозах.
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да-да-да!
мы верим в честность новой зеленожопой власти!
она усьо расследует.
она накажет виновных.
прыйдэ вэсна - и вона усих посадыть.
и вааща будэ кынэць эпохы бидности та брэхни.
и в натуре - ни обицянок ни пробачэнь

и вааще, какая разница, что там в голове у гундосой бубачки - говно или дерьмо, главное, что заасфальтировано.
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Унтер-офицерская вдова Аваков сам себя высечет?
Скорее найдет нового Антоненко.
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Тут спрашивали про мотивы!
На тебе несколько мотивов:
1. Личная неприязнь, как к бывшему владельцу его нынешней...
2. После его смерти, его сын, который проживал вместе с убийцей и его женой, становится наследником после убитого отца и до его совершеннолетия наследством распоряжаются опекуны - т.е. убийца и его сожительница.
3. Нетверезый и плюс отмороженный головой как раз и убивают того, кто встает на их пути. А тут еще парень зашел в дом, а у мента в хозяйстве был топор, который потом можно было в руку вложить, да еще и друг, сослуживец, свидетель разбойного нападения. Может даже и левый ствол подложат. Вот только те кто, чуйствуют безнаказанность, да еще под мухой и залетают, как показывает история множества бунтов против милиции еще с времен СССР.
Если еще и выстрелы в спину, да еще два здоровых и обученных мужика, против одного нападающего, да еще вооруженные - то тут уже не превышение мер самообороны, а убийство из неприязни с инсценированием превышения самобороны. Плюс соучастие в преступление следователя и начальника, если обнаружится уничтожение видео и оставление на свободе соучастника, чтобы он помог замести следы. Сотрудник полиции не может быть свидетелем - это единственная и гребанная часть населения, которой даны права и обязанности по защите наших жизней, достоинства и имущества и его долг был предотвратить убийство, даже ценой собственной жизни.
А тут в который раз Врадиевка... А президент экспериментирует - пытается женить удава с мышью!
Ой, спасибо жителям Кривбаса за харошего актера! Это ж надо - больше половины страны поверило что он умеет и способен стрелять с двух рук! Так может он еще и не рояле играть не может?
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Это ж надо - больше половины страны поверило что он умеет и способен стрелять с двух рук!



...Нє, я маю зелену владу в дупі, як і тих пафосних лицемірів, які нарекли себе «Переможцями «Революції Гідності». Але для мене є фест ріжниця, хто нині порскає слиною на новорічне казанє потішного презеса: засліплені, котрі не розуміють, що то ПО породив ЗЕ, як симулякр протесту проти свого брехливого пафосу..

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мусора и расследование - это несовместимые вещи Зв'язки не допоможуть винним уникнути покарання, - голова Херсонської ОДА Гусєв про вбивство в Каховці - Цензор.НЕТ 8961 Зв'язки не допоможуть винним уникнути покарання, - голова Херсонської ОДА Гусєв про вбивство в Каховці - Цензор.НЕТ 8961 Зв'язки не допоможуть винним уникнути покарання, - голова Херсонської ОДА Гусєв про вбивство в Каховці - Цензор.НЕТ 8961
спасибо за резВормы от свинорошена Зв'язки не допоможуть винним уникнути покарання, - голова Херсонської ОДА Гусєв про вбивство в Каховці - Цензор.НЕТ 6081 Зв'язки не допоможуть винним уникнути покарання, - голова Херсонської ОДА Гусєв про вбивство в Каховці - Цензор.НЕТ 6081 Зв'язки не допоможуть винним уникнути покарання, - голова Херсонської ОДА Гусєв про вбивство в Каховці - Цензор.НЕТ 6081
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Украина - не правовое гос-во, так что связи еще как помогут
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Вообще то, керивник херсонського УМВС - не голова вонючої насквозь рыбы!
А откуда рыба начинает вонять в нашей странезнают все еще с детского сада, кроме пожалуй Зеленского - он наверное думает шо дело в холодильнике.
Деканоидзе сделала успешную реформу патрульной полиции и самое трудное - она даже восстановила доверие к "копам". Я сам помню, как они останавливали и оформляли протоколы за проезд блатных авто по пешеходному центру города. Но аваковские орлы этими протоколами свои задницы вытирали и поэтому ушла Деканоидзе, и ушли копы с высшим образованием. Вот когда нужно было убирать Авакова - сразу после его конфликта с Деканоидзе! Но Аваков удобен президентам типа Порошенки и, как теперь оказалось, Зеленского... Так шо Зеленский, не ругайся сильно с Порошенко, а то через некоторое время не с кем будет выпить и по душам на жизнь пожаловаться - твои Шиферы станут Пикалова обхаживать! Он больше на Януковича похож и его охотнее поддержит ОПЗЖ!
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Вот тут ты немного не прав насчёт что Аваков удобен был и Порошенко. Как раз Петя то и пытался убрать этого самозванца Авакова все пять лет будучи президентом,даже через суды пытался но так и не смог перебороть мощнейшее лобби от "Народного Фронта" и "Батькивщины" что бы убрать Авакова.А когда началась предвыборная компания Аваков сделал со своей командой НФ и БЮТ всё возможное и не возможное что бы убрать Порошенко,ведь он прекрасно понимал что если вновь изберут Петю ему жить министром ПЯТИ министерств останеться максимум до инаугурации если не меньше. То что Аваков давний приятель и подельник Бени думаю объяснять не надо? И чей буратино сейчас в кресле президента то же?.
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там где замазаны менты всегда что то пропадает, в их пользу конечно. а все потому что если даже кого то посадят, то те кто организовывал эти вот пропажи видео идругих улик остаються не наказанными. все помн
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..самый правильный и самый "гуманный" полиграф- не дорогой с 8ми мм МЕДНЫМ жалом- ПАЯЛЬНИК, ему отвечают на поставленный вопрос сразу
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И тут ты не прав! При виде паяльника не вспоминаю правду, а очень внимательно начинают слушать, чего хотит спрашивающий! И тогда тебе подтвердят под присягой, шо всех тигров в зоопарке съел соседский котенок Мурчик на завтрак!
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Порошенко хотел бы в кресле министра МВС еще более ручного - типа Барны, а не реформы полиции, чтобы она арестовывала свинарчуков и кононенок. Порошенко опять же руководствовался шкурным интересом - хрен с ней со справедливостью, т.к. она же будет и ему мешать красть!
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все помним пятилетнего мальчика, убитого ментами. казалось бы куда проще? три пьяных урода развлекались и убили ребенка. оружия нет кто стрелял не помнят жоны молчат закрутили все так что до сих пор нет четкой формулировки. значит не все их козыри показаны, у них есть какая то надежда ибежать справедливого наказания. я против пыток, но в таких откровенно хамских случаях хотя бы сыворотку правды кололи бы что ли
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******* и бараны но специалисты украсть и на все им н*срать!
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Глава ХОГА это балабол ЗЕ команды и ноль для УМВС. Ганзюк убили, результат расследования ноль, это будет очередной ноль.
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За що наказувати? За те що не дав неврастенику застерелити себе і дружину?
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