 Зв'язки не допоможуть винним уникнути покарання, - голова Херсонської ОДА Гусєв про вбивство в Каховці

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це написав голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв на сторінці у фейсбуці.
"Розслідування вбивства 26-річного місцевого жителя Володимира Чебукіна, яке сталося вранці 1 січня в Каховці, має бути професійним і неупередженим. Саме на цьому я наголошував під час заслуховування цього питання на координаційній нараді з правоохоронцями 3 січня", - йдеться в повідомленні.
За словами Гусєва, підозрюваного, який виявився колишнім співробітником органів внутрішніх справ, затримали в порядку ст. 208 КПК України. Суд ухвалив рішення про його арешт.
"Щодо іншого учасника подій - чинного поліцейського - відбуваються перевірки з використанням поліграфа. Перебіг розслідування контролюватиму особисто. Планую разом із новопризначеним прокурором області Ігорем Васильовичем Івченком зустрітися з родиною загиблого. Жодні зв'язки не допоможуть винним уникнути покарання. На Херсонщині все має бути за законом і закон має бути один для всіх", - підкреслив голова ОДА.
Нагадаємо, 4 січня в Каховці Херсонської області відбулись протести під районним управлінням поліції. Їхньою причиною було вбивство місцевого жителя, вчинене 1 січня, ймовірно, колишнім співробітником поліції. Також протестувальники заявляють про причетність його друга, чинного поліцейського.
Протестувальники заявляють про зникнення доказів - відео з камер спостереження і крові на плитці.
А откудв рыба начинает вонять знают все, кроме пожалуй Зеленского - он наверное думает шо дело в холодильнике.
Деканоидзе сделала успешную реформу патрульной полици и самое трудное - она даже восстановила доверие к "копам". Я сам помню, как они останавливали и оформляли протоколы за проезд блатных авто по пешеходному центру города. Но аваковские орлы этими протоколами свои задницы вытиралии поэтому ушла Деканоидзе и ушли копы с высшим образованием. Вот когда нужно было убирать Авакова - сразу после его конфликта с Деканоидзе! Но Аваков удобен президентам типа Порошенки и, как теперь оказалось, Зеленского... Так шо Зеленский, не ругайся сильно с Порошенко, а то через некоторое время не с кем будет выпить и по душам на жизнь пожаловаться - твои Шиферы станут Пикалова обхаживать! Он больше на Януковича похож и его охотнее поддержит ОПЗЖ!
постійний тиск Змі на Владу.
Мєнти інколи "здають своїх".. коли є загроза бізнесу ,котрий вони "*******"
какие такие связи??
с кем??
что в полиции коррупция??
уже ж по тиливизару сказали, что коррупция уничтожена.
какая еще "коррупция"?
не будет же врать новая и честная власть?
Смотрите, если бред по Рифу (Антоненко) уже так вытаскивают, то "полик" нахрен не всрался. Конечно, могут приклеить через УПК Украины. Я им пи...рам подскапзывть не собираюсь. А Рифа мы вытащим, да и девченок так же.
Кста, посчитали - з\п нейма в год = сумме, которую Гладковский потратил на дефицитные запчасти.
Но те запчасти были реально нужны для военной техники.
А вот нахуа нужны найем с бородатой жэнщиной пока не понимает никто...
надолго вам, зеленожопым, осталось мучить народ
мы верим в честность новой зеленожопой власти!
она усьо расследует.
она накажет виновных.
прыйдэ вэсна - и вона усих посадыть.
и вааща будэ кынэць эпохы бидности та брэхни.
и в натуре - ни обицянок ни пробачэнь
и вааще, какая разница, что там в голове у гундосой бубачки - говно или дерьмо, главное, что заасфальтировано.
Скорее найдет нового Антоненко.
На тебе несколько мотивов:
1. Личная неприязнь, как к бывшему владельцу его нынешней...
2. После его смерти, его сын, который проживал вместе с убийцей и его женой, становится наследником после убитого отца и до его совершеннолетия наследством распоряжаются опекуны - т.е. убийца и его сожительница.
3. Нетверезый и плюс отмороженный головой как раз и убивают того, кто встает на их пути. А тут еще парень зашел в дом, а у мента в хозяйстве был топор, который потом можно было в руку вложить, да еще и друг, сослуживец, свидетель разбойного нападения. Может даже и левый ствол подложат. Вот только те кто, чуйствуют безнаказанность, да еще под мухой и залетают, как показывает история множества бунтов против милиции еще с времен СССР.
Если еще и выстрелы в спину, да еще два здоровых и обученных мужика, против одного нападающего, да еще вооруженные - то тут уже не превышение мер самообороны, а убийство из неприязни с инсценированием превышения самобороны. Плюс соучастие в преступление следователя и начальника, если обнаружится уничтожение видео и оставление на свободе соучастника, чтобы он помог замести следы. Сотрудник полиции не может быть свидетелем - это единственная и гребанная часть населения, которой даны права и обязанности по защите наших жизней, достоинства и имущества и его долг был предотвратить убийство, даже ценой собственной жизни.
А тут в который раз Врадиевка... А президент экспериментирует - пытается женить удава с мышью!
Ой, спасибо жителям Кривбаса за харошего актера! Это ж надо - больше половины страны поверило что он умеет и способен стрелять с двух рук! Так может он еще и не рояле играть не может?
...Нє, я маю зелену владу в дупі, як і тих пафосних лицемірів, які нарекли себе «Переможцями «Революції Гідності». Але для мене є фест ріжниця, хто нині порскає слиною на новорічне казанє потішного презеса: засліплені, котрі не розуміють, що то ПО породив ЗЕ, як симулякр протесту проти свого брехливого пафосу..
спасибо за резВормы от свинорошена
А откуда рыба начинает вонять в нашей странезнают все еще с детского сада, кроме пожалуй Зеленского - он наверное думает шо дело в холодильнике.
Деканоидзе сделала успешную реформу патрульной полиции и самое трудное - она даже восстановила доверие к "копам". Я сам помню, как они останавливали и оформляли протоколы за проезд блатных авто по пешеходному центру города. Но аваковские орлы этими протоколами свои задницы вытирали и поэтому ушла Деканоидзе, и ушли копы с высшим образованием. Вот когда нужно было убирать Авакова - сразу после его конфликта с Деканоидзе! Но Аваков удобен президентам типа Порошенки и, как теперь оказалось, Зеленского... Так шо Зеленский, не ругайся сильно с Порошенко, а то через некоторое время не с кем будет выпить и по душам на жизнь пожаловаться - твои Шиферы станут Пикалова обхаживать! Он больше на Януковича похож и его охотнее поддержит ОПЗЖ!