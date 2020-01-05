 Зв'язки не допоможуть винним уникнути покарання, - голова Херсонської ОДА Гусєв про вбивство в Каховці

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це написав голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв на сторінці у фейсбуці.

"Розслідування вбивства 26-річного місцевого жителя Володимира Чебукіна, яке сталося вранці 1 січня в Каховці, має бути професійним і неупередженим. Саме на цьому я наголошував під час заслуховування цього питання на координаційній нараді з правоохоронцями 3 січня", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Почалися протести під райуправлінням поліції в Каховці на Херсонщині. Учасники звинувачують поліцейських у знищенні доказів злочину. ВIДЕО

За словами Гусєва, підозрюваного, який виявився колишнім співробітником органів внутрішніх справ, затримали в порядку ст. 208 КПК України. Суд ухвалив рішення про його арешт.

"Щодо іншого учасника подій - чинного поліцейського - відбуваються перевірки з використанням поліграфа. Перебіг розслідування контролюватиму особисто. Планую разом із новопризначеним прокурором області Ігорем Васильовичем Івченком зустрітися з родиною загиблого. Жодні зв'язки не допоможуть винним уникнути покарання. На Херсонщині все має бути за законом і закон має бути один для всіх", - підкреслив голова ОДА.

Нагадаємо, 4 січня в Каховці Херсонської області відбулись протести під районним управлінням поліції. Їхньою причиною було вбивство місцевого жителя, вчинене 1 січня, ймовірно, колишнім співробітником поліції. Також протестувальники заявляють про причетність його друга, чинного поліцейського.

Протестувальники заявляють про зникнення доказів - відео з камер спостереження і крові на плитці.