 Кум Путіна знову обіцяє Україні дефолт у 2020 році

Про це повідомляється на сайті партії, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що причиною цього може стати той факт, що вже у 2019 році відбулося поглиблення кризового становища економіки України, яке особливо вплинуло на промислове виробництво та фінансово-кредитну сферу.
На думку Медведчука, каталізує кризове становище в країні "неадекватність уряду". Глава політради ОПЗЖ зазначає, що дефолт може статися на "найгірших для України умовах".
"Поточна кількамісячна тенденція падіння промисловості призводить до незворотної деіндустріалізації економіки України вже в 2020 році", - підкреслив Медведчук.
Політик заявив, що уникнути кризової ситуації допоможе зміна керівництва фінансових і економічних міністерств, а також співпраця з МВФ і формування уряду нацпорятунку.
Похоже, деньги на медицину «распилят» те же мафиозо, что орудовали при Януковиче и Порошенко.
Об этом пишет обозреватель проекта [громкие дела] Виктор Ликарчук в сегодняшней статье для «ОРД».
В канун Нового года премьер-министр Алексей Гончарук заявил о грандиозных планах правительства потратить на охрану здоровья украинцев 72 млдр грн.
«В сфере здравоохранения правительство определило амбициозные цели, - цитирует его Правительственный портал. - И впервые они человекоцентристские. Для нас важно, чтобы люди получали качественную и своевременную помощь в медицинских учреждениях и имели доступ к гарантированным государством медицинским услугам». Инсульт «по скидке». Что ждет украинскую медицину после реформы «вторички» в 2020 году
По словам Гончарука, с 1 апреля 2020 года должна заработать Программа медицинских гарантий для населения для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств. Премьер отметил, что государство будет финансировать такие услуги через Национальную службу здоровья Украины, на что в государственном бюджете заложено 72 млрд грн.
Алексей Гончарук
Гончарук утверждает, что новацией является введение модели «деньги ходят за пациентом» и для специализированной медицинской помощи (ранее она действовала лишь для первичной помощи. - прим. авт.). Он считает, что при таких изменениях вопрос задолженности зарплаты врачам «не будет возникать».
Автор не может не порадоваться за пациентов и врачей, но меня беспокоит также и другой вопрос: продолжат ли воровать в медицинской сфере? Вернее, кто и сколько?
По разным оценкам, во время закупок оборудования, расходных материалов и лекарств для нужд учреждений здравоохранения, размер «кэшбэка» колеблется в пределах 20-30% от суммы тендера. Поэтому есть основания для опасений, что от 14 до 21 миллиарда гривен от заявленной премьером суммы тупо «распилят» и уведут в «тень».
Журналисты, активисты-антикоррупционеры и прочие заинтересованные граждане, годами отслеживающие тему так называемых медицинских тендеров, могут вас заверить, что львиную долю пирога (более 60%) тут контролирует лишь несколько групп ушлых дельцов. Внедрение таких инструментов, как Prozorro, не слишком изменило ситуацию, разве что махинации тендерных мафиозо стали более заметными, однако толком их пресечь никто даже не пытается. Да, есть уголовные производства относительно юридических лиц, «засветившихся» в слишком наглых схемах. Но нет уголовных дел против лиц физических - конечных бенефициаров, зарабатывающих десятки, сотни миллионов на человеческом горе. «Откатывая» куда надо, они продолжают воровать.
Анонсированный Владимиром Зеленским во время предвыборной гонки «конец эпохи коррупции» пока не случился. И недавнее заявление премьера Гончарука о том, что «сегодня в Украине абсолютно нет коррупции на топ-уровне», вызывает лишь ироническую усмешку. Глава правительства либо лжет, либо он слеп. Ведь, что касается коррупции в сфере закупок для медицинских нужд, окружение Зеленского было в теме и в доле еще до избрания «слуги народа» президентом.
Продолжение эпохи коррупции
Интернет-издание mind.ua в своей сентябрьской публикации детально описывает коррупцию на медицинских тендерах на примере столицы. Несмотря на то, что при фактчекинге этой статьи у меня к её авторам возникли определенные вопросы, всё же, изложенные коллегами факты заслуживают внимания.
Итак, по версии интернет-издания, недалекой от истины, с середины «нулевых» ключевым «решалой» в вопросе тендеров столичных медучреждений является непубличный бизнесмен Александр Рудольфович Добровский. Этот делец, также связанный с фармбизнесом, появился в «схемах» во времена ныне уже бывшего (и слава Богу!) мэра столицы Леонида Черновецкого, аппетитами «молодой команды» которого ужасались даже привыкшие к мародерству «донецкие». Тем не менее, когда после избрания Януковича «молодую команду» подвинули, «решала» Добровский остался на своем месте. Видимо, тогдашние новые хозяева страны и столицы по достоинству оценили его, так сказать, коммуникативные способности. Не удивительно, что он остался на плаву и с приходом к власти Порошенко. Однако странно, что его не предали суду с приходом к власти «слуг народа». Но это странно лишь на первый взгляд.
Михаил Радуцкий
Авторы издания mind.ua обращают внимание на одну деталь: Александр Добровский - двоюродный брат Михаила Радуцкого. Радуцкий в прошлом владелец крупной частной клиники «Борис», а ныне - народный депутат от «Слуги народа» и глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования. Где-то в промежутке он успел побывать заместителем главы КГГА Виталия Кличко по вопросам здравоохранения, затем - советником мэра по этим же вопросам. «Х#й им в ж#пу!!! Мой человек Зоряна Черненко»: нардеп от «Слуги народа» о кандидате на пост главы Минздрава
«За последние годы Киев накупил медоборудования на 10 лет вперед, - приводит интернет-издание слова своего неназванного источника. - Только в прошлом году на эти цели из столичного бюджета было направлено более 1 млрд грн. Ранее таких денег никогда не выделяли на медицину. На первый взгляд, это здорово. Однако номенклатура медицинских изделий - избыточна, с завышением технических требований для ограничения участников конкурсов. Закупки проводились без соответствующей инвентаризации материально-технического обеспечения состояния больниц».
Отчасти слова источника наших коллег подтверждают предыдущие расследования проекта [громкие дела]: например, столичные бюрократы от медицины в ожидании «кэшбэка» позволяли пылиться на складах ультрасовременным установкам для гемодиализа, в то время как больные почечной недостаточностью умирали.
Mind.ua со ссылкой на другой анонимный осведомленный источник утверждает, что львиную долю таких заказов в последние годы получают компании, аффилированные с братьями Фисталями - Владимиром и Германом, отпрысками медицинского светила «ДНР» Эмиля Фисталя. Якобы около 40 фирм, у большинства из которых нет отделов продаж, маркетинга и даже сайта, каким-то чудом умудряются выигрывать около 70% столичных тендеров.
Такое утверждение не далеко от правды, но всё же наши коллеги несколько заблуждаются (в чём именно, читайте немного ниже). В то же время они выводят связь между Михаилом Радуцким, братьями Фисталями и Александром Добровским через ООО «Умедо Груп» и ООО «УЦМТ». Конечными бенефициарами первой фирмы являются Владимир и Герман Фистали, а также Тимур Валитов, бывший бизнес-партнер Радуцкого и муж девушки Ирины, дочери далеко не последнего в медицинской мафии человека - Татьяны Бахтеевой. Вторая фирма принадлежит Добровскому на паях с Германом Фисталем и неким Александром Цветковым. Директор ООО «УЦМТ» - Жанна Левицкая, которая, по словам источника интернет-издания, приходится родственницей Фисталям и контролирует четыре входящие в их орбиту фирмы: ООО «Медистар Фарма», ООО «Прикарпатская фармацевтическая компания», ООО «Свитмед» и ООО «Альянс 2013».
Владимир Фисталь и Татьяна Бахтеева
«Две последние структуры за 2018 и 2019 годы выиграли государственные торги более чем на 400 млн грн, включая закупки КГГА», - цитирует свой источник Mind.ua (если быть поближе к истине, то за последние годы ООО «Свитмед» и ООО «Альянс 2013» «освоили» на двоих чуть менее 328 млн грн. - прим. авт.).
На самом деле масштаб осваивания денег на медицинских закупках Киевской горгосадминистрациии куда более впечатляющий, чем живописали наши коллеги. И на верхушке пищевой цепочки «распила» тут находятся не те «конторы», о которых говорится в цитированной мною статье (вернее, не только те).
Два миллиарда, Фистали, Багрий и несколько неизвестных
По данным сервиса Dozorro, со дня запуска системы Prozorro и на момент написания этой статьи, Департамент охраны здоровья КГГА «разыграл» на тендерах 2 млрд грн (прописью: два миллиарда гривен).
Львиную долю из них на общую сумму в более чем миллиард гривен (1,024 млрд грн) выиграло всего десять фирм. И вот на некоторых из них мы сейчас детально остановимся.
Итак, лидер торгов Департамента здравоохранения КГГА с 247 млн грн «выигрыша» - ООО «Протек солюшнз Украина».
Эта фирма через швейцарскую «Протек солюшнз Швейцария» принадлежит киевлянину с пропиской на Русановской набережной Фёдору Кирпенко. Сей гражданин - персона абсолют
ШООО? Порошенко вже не керує країною 7 місяців ?
А хто тоді барига? І хто грабує країну ?
Їжте і не обляпайтесь. Питаннячко лише - що їстимете? Поки не всі викинули ялинки - збирайте ЗЕлені голки, врятуєтеся вд цинги.
страна не пуганных идиотов.
"Думай?Зе" бо скоро будете мати новий статус попередника який набрав боргів.