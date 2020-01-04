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 Політика України
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Все про:озброєння (1184) США (5887) Тейлор (94)

 Україна та США узгоджують, які типи зброї Вашингтон передасть українській армії, - Тейлор

Київ і Вашингтон продовжують обговорювати типи зброї, які має отримати Україна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив колишній тимчасовий повірений у справах США в Києві Вільям Тейлор в інтерв'ю ТСН.

Конгрес США підписався під конкретними системами озброєння. "Ми вже говорили про них. Це протикорабельні ракети, дрони, радіокомунікаційне обладнання. Це те, що надходить. Саме так, це те, що буде надходити. І це важливий компонент для того, аби Україна могла захищатися від росіян", - заявив дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три ракети було випущено по авіабазі й посольству США в Іраку, - Reuters

За його словами, українська влада, український міністр оборони та його команда щільно співпрацюють з людьми в нашому Посольстві в Києві, аби отримати відповідь саме на це запитання.

"Ми хотіли б подовжити діалог з Міністерством оборони України та начальником Генерального Штабу генералом Хомчаком про те, які конкретно системи вам потрібні".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168384
 
   
 Топ коментарі
 
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко ліквідував департамент в МЗС, який займався протидією загрозам з боку Росії.
На зміну йому буде працювати звичайний відділ РФ з вивчення територіальних питань. В даному випадку слід підкреслити, що зміни стосуються не тільки назви департаменту, змінюється вся суть його роботи. Фактично розпадається вся координаційна робота з вироблення ефективної протидії Росії.

"Загрози РФ немає. Це вписується в загальну нову політику влади Зеленського. РФ друг, партнер, мір, дружба, поступки та "просто перестати стріляти". Буквально все що стосується протидії РФ - масово ліквідовується. Всі структури. Всі люди, що могли б чітко та одностайно сказати своє слово проти Росії усуваються з посад"
"Абсолютно зникли з порядку денного слова про перемогу, про агресора, про війну, про відповідальність за агресію. Вони вітають одне одного з Новим роком, вони "вирішують" долю беркуту та терористів, вони не бачать різниці між назвами вулиць та національною ідеєю. Далі питання: вони бачать взагалі себе в Україні? Чи існує для них така держава? Чи це лише територію для заробляння грошей на "Папіках" та "кварталах"?"
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гарпуны рапторы и их подобие Украина и США согласовывают, какие типы оружия Вашингтон передаст украинской армии, - Тейлор - Цензор.НЕТ 2231 нормально так могут ещё со складов совместные в норвегами пингвины отгрузить
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Міністр закордонних справ Вадим Пристайко ліквідував департамент в МЗС, який займався протидією загрозам з боку Росії.
На зміну йому буде працювати звичайний відділ РФ з вивчення територіальних питань. В даному випадку слід підкреслити, що зміни стосуються не тільки назви департаменту, змінюється вся суть його роботи. Фактично розпадається вся координаційна робота з вироблення ефективної протидії Росії.

"Загрози РФ немає. Це вписується в загальну нову політику влади Зеленського. РФ друг, партнер, мір, дружба, поступки та "просто перестати стріляти". Буквально все що стосується протидії РФ - масово ліквідовується. Всі структури. Всі люди, що могли б чітко та одностайно сказати своє слово проти Росії усуваються з посад"
"Абсолютно зникли з порядку денного слова про перемогу, про агресора, про війну, про відповідальність за агресію. Вони вітають одне одного з Новим роком, вони "вирішують" долю беркуту та терористів, вони не бачать різниці між назвами вулиць та національною ідеєю. Далі питання: вони бачать взагалі себе в Україні? Чи існує для них така держава? Чи це лише територію для заробляння грошей на "Папіках" та "кварталах"?"
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"на зміну йому буде працювати звичайний відділ РФ з вивчення територіальних питань" ??? ну дуже дивні ці методички з лахти... Україна та США узгоджують, які типи зброї Вашингтон передасть українській армії, - Тейлор - Цензор.НЕТ 6549 Україна та США узгоджують, які типи зброї Вашингтон передасть українській армії, - Тейлор - Цензор.НЕТ 3840
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Давайте піаніньі та роялі. Яка різниця?
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А що, от так було важко, дати більш цікавий фрагмент інтервью пана Тейлора?
«Ви були тут на лінії фронту. Чи є щось таке, чого б американські військові могли б повчитися в українських колег?
- Дуже важливо, що американська армія тісно співпрацює зі Збройними Силами України і вчиться в них. Американські військові дізнаються від українських солдатів та офіцерів про російську тактику, російську техніку, способи, якими росіяни доправляють сюди свою техніку. Дізнаються про деякі дії росіян, які передують атакам. Розуміння, як росіяни діють та воюють, дуже важливе для нас. Сподіваюсь, ми ніколи не воюватимемо проти росіян. Але, якщо все ж таки будемо воювати, то досвід, здобутий українськими офіцерами та солдатами, стане й нашою перевагою. Як діяти проти дронів, артилерії. Це речі, про які ми думали, читали, але українські солдати пережили це, були віч-на-віч з російськими військовими. І це для нас життєво необхідні уроки, які ми маємо вивчити.
- Чи можете ви зосередитись на конкретних моментах російської тактики, які вас неабияк здивували?
- Використання дронів. Коли я був військовим, дрони були новинкою. Навіть в Іраку. Це абсолютно новий феномен для обидвох сторін: і для росіян, і для українців це нова практика. І Сполучені Штати почали засвоювати ці уроки. Інша важлива річ - це інформаційна війна. Росіяни її розпочали задовго до того, як це зрозуміли американці. Навчитися розшифровувати та виявляти, як російська дезінформація впливає на військових, цивільних, медіа, ухвалення рішень. Інформаційна війна - це новий феномен, з яким ми повинні навчитися мати справу. »
Більше читайте тут: https://tsn.ua/interview/yakscho-vse-zh-taki-budemo-voyuvati-z-rosiyanami-to-dosvid-***********-oficeriv-i-soldat-stane-nashoyu-perevagoyu-1469385.html
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Это очень хорошо,но надо понимать реальные сроки обучения наших специалистов для работы с этими системами и т.д.
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я тобі роскажу страшну таємницю... ******* зброя створююється такою щоб"лише прицілівся натиснув на пуск .. та забув! -а воно само.."
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вилами по воде, но в ********* уже анурез! главное, чтобы космополит с улицы моторыла, это не заветовал!
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Продовжують обговорювати ТИПИ зброї, потім - Моделі, далі - НОМЕНКЛАТУРИ. І все це буде тягнутися довго. І всім вигідно - Зєлєнскому, бо швидкими поставка и не дратує друга пуцина, Трампу, бо показує, що скандал із забороною поставок - не підігрування все тому ж пуцину. Новина сира. До конкретних поставок далеко.
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Все это железо и не более, если солдат спрашивает себя: "Кто я - патриот или ватник ?" Україна та США узгоджують, які типи зброї Вашингтон передасть українській армії, - Тейлор - Цензор.НЕТ 2499
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ага.. если нас начали активно вооружать, значит большие дядьки в Госдепе решили замораживать Бомбас и Лугандон.. а лилиПутен введет свою Армию под видом миротворцев в ОРДЛО..
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арбалеты давайте ..... на той стороне ядерное вооружение но ....... какая разница ?
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А парочки есмінців типу "Arleigh Burke" ніде не завалялось? Можна навіть бувших у користуванні?
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в Украине нет даже посла США ,какое на хрен оружие обсуждается???
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Киев и Вашингтон продолжают обсуждать типы оружия, которые должна получить Украина Источник: https://censor.net.ua/n3168384

А можно вместо пары противокорабельных ракет получить пару единиц дорожной техники? А то по трассе "Днепр-Николаев" их никогда не довезут!
Україна та США узгоджують, які типи зброї Вашингтон передасть українській армії, - Тейлор - Цензор.НЕТ 4324
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нельзя, шоссе стратегическое, по такому врах не пройдет ! Україна та США узгоджують, які типи зброї Вашингтон передасть українській армії, - Тейлор - Цензор.НЕТ 7773



а по поводу дорог, это к Вовачке, он сказал дорогам быть хорошими Україна та США узгоджують, які типи зброї Вашингтон передасть українській армії, - Тейлор - Цензор.НЕТ 7773
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Кто больше всех обещает сделать дороги, тот меньше всего по ним ездит... Говорить о дороге, а летать на самолетах и вертолетах - много ума не надо!
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Что за пол - года зе-твари сделали! При Петре Лексеевиче автобан был! До чего страну довели Україна та США узгоджують, які типи зброї Вашингтон передасть українській армії, - Тейлор - Цензор.НЕТ 2058
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Как снег выпадет, машины укатают - будет опять автобан!
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Сьогодні "на око" в ООС з колишньго 100 тис. угрупуваня залишилось від сили 35. З нинішньою політикою, уходом добровольців військо через декілька років повернеться до кондицій Криму 2014.
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противокорабельные ракеты Кого топить будем?
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беспилотники, радиокоммуникационное оборудование нелегальное оружие.

Источник: https://censor.net.ua/n3168384
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а вот и "справедливость": Порошенко вел страну на Запад и получил по сусалам, а Зеленский готов вести хоть в таежный союз (#какаяразница) и ему дают оружие. где все это вооружение было в 2014-м?! инерция просто убивает...
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Тамагавками берите. Две сотни тамагавков и ********* будет срать кровью
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Украине нужна полновесная американская военная база на своей территории.
Чтобы приземлялись разные там В-52 и вообще кипела активность.
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Россия создала свой военный форпост в ЛНР/ДНР, гоняет туда регулярно
конвои с военными грузами - мы должны хоть как-то на это реагировать.
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і заскавчала ґидота з лахти та савушкіна55(сп)ОЧЕВИДО що фєдєрастичній мішпусі ПЕЧЕ Україна та США узгоджують, які типи зброї Вашингтон передасть українській армії, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8099 а те що пукін"азабочін" тим що в фєдєрастія "мінімалка" менше ніж в україні а харчі в 2-3рази дорожче це додатковий бонус.. Україна та США узгоджують, які типи зброї Вашингтон передасть українській армії, - Тейлор - Цензор.НЕТ 616
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