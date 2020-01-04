 Тіла двох дівчат виявлено в шафі орендованої квартири, - Нацполіція Києва

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Нацполіції Києва в суботу ввечері.

"Сьогодні о 16:20 до Подільського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що у приміщенні власної квартири, яку вона здавала в оренду на свята, виявила два тіла жіночої статі.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального та головного управлінь поліції та судово-медичний експерт. Наразі особи загиблих встановлені: це місцеві мешканки, 2000 та 2003 років народження. Для встановлення остаточної причини смерті тіла потерпілих будуть направлені на судову-медичну експертизу.

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За цим фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочате кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання причетних до цього осіб".