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Все про:Київ (6744) Нацполіція (8752) вбивство (2013)

 Тіла двох дівчат виявлено в шафі орендованої квартири, - Нацполіція Києва

У Києві в орендованій квартирі на вулиці Кирилівській в Подільському районі виявили тіла двох дівчат у шафі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Нацполіції Києва в суботу ввечері.

"Сьогодні о 16:20 до Подільського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що у приміщенні власної квартири, яку вона здавала в оренду на свята, виявила два тіла жіночої статі.
На місці події працює слідчо-оперативна група територіального та головного управлінь поліції та судово-медичний експерт. Наразі особи загиблих встановлені: це місцеві мешканки, 2000 та 2003 років народження. Для встановлення остаточної причини смерті тіла потерпілих будуть направлені на судову-медичну експертизу.

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За цим фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочате кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання причетних до цього осіб".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168383
 
 
 Топ коментарі
 
Елы-палы... 17 и 20 лет... Кошмар. В шкафу...
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Ага точно, мне тут одна правильная доказывала шо проституция пипец как плохо, и только не уважающие себя морально разложившиеся шлюхи идут в проститутки..а потом как то спустя пару месяцев обмолвилась что не против бы себе спонсора завести. А я говорю ей - а это шо не проституция? машет руками, возмущаеца...нет, как можно, проститутки на панели, а тут всё прилично..только за материальную помощь и подарочки... Ну то есть если проститутка на панели с клиентами - то это гадкая, богомерзкая шлюха, а если в кафешке со спонсором за новый Айфончик ноги раздвигает, то сразу приличная и хорошая девочка..
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И что за зверь, который лишил жизни двух молодых девушек???
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почєму-то 17 лєт називают женщіной, а в 30 - дєвушкой
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Андрей, девченок жаль. Просто напомнило, когда с ментами нашли (северный полюс Украины) трупы 2 мужских и 3 женских (подснежники). Личности так и не установили, или беларусы, или россияне. Интересно, что кольца, цепочки у женщин на месте были. У двух тел мужского пола пустые лопатники. Цепяры (золото) на месте. Мужикам по всей видимости перебили связки в голеностопе и оставили замерзать. Женские трупы в метрах 25 -и. Глухарь полнейший был.
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///
Трупы молодых людей обнаружила хозяйка жилья, сдавшая квартиру.
Владелица сдавала квартиру посуточную. Ее арендовала молодая пара - парень и девушка, чтобы отпраздновать Новый год. Арендовали квартиру на четыре дня.За сутки до окончания срока аренды парень написал владелице жилья, что он с девушкой освободит помещение раньше. Но когда владелица приехала, увидела ужасную картину. На балконе, в шкафу она нашла женские тела, с множественными ножевыми ранениями, которые были связаны скотчем. В полиции уточнили, что убитые - это местные жительницы 2000 и 2003 годов рождения.
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Ничего себе. Даже покруче, чем мне в башку пришло. Честно говоря, пришла мысль о возможном передозе, ну и перепуганный хозяин так сказать- спрятал. А оно вона как...
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Ножевые ранения передоз не отрицают. Ни у девиц, ни у кавалеров.
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Та якої нарнії, тут скоріше м'ясистий трилер витанцьовується... Тіла двох дівчат виявлено в шафі орендованої квартири, - Нацполіція Києва - Цензор.НЕТ 496
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Не удивлюсь что сдавала квартиру иностранцу-папуасу которые приехал как секстурист на новый год. Сейчас *****ц что творится в Киеве, арабы *бут наших баб пачками. А наши дуры как дети на дедов морозов вешаются на тех бабуинов.
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Потому шо какая разница кто они, какая разница лид бы бабла дали.
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Ага точно, мне тут одна правильная доказывала шо проституция пипец как плохо, и только не уважающие себя морально разложившиеся шлюхи идут в проститутки..а потом как то спустя пару месяцев обмолвилась что не против бы себе спонсора завести. А я говорю ей - а это шо не проституция? машет руками, возмущаеца...нет, как можно, проститутки на панели, а тут всё прилично..только за материальную помощь и подарочки... Ну то есть если проститутка на панели с клиентами - то это гадкая, богомерзкая шлюха, а если в кафешке со спонсором за новый Айфончик ноги раздвигает, то сразу приличная и хорошая девочка..
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У меня тоже есть одна такая "правильная". Да и чему чудоваться, сейчас больше половины девушек ведут так себя, и считают это нормальным..
Все ждут принцев на белом Мерседесе, и пачечкой зелёных в кармане, или карточке.
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100%. Раньше думал что все шлюхы наконец то выехали в Польшу и еще дальше. Ан нет. Выехала только половина. Вторая половина здесь осталась принимать. На*бутся с бабуинами, болячек нацепляют а потом будут себе рогатых местных искать кто бы ихних детей вырастил и ихние болячки вылечил.
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поедь поездом Львов-Перемышль, там постоянно стада поляков возвращаются с секс-туров, пьяные и довольные, оттого что могут украинок пачками по дешевке покупать.
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Девченка со своим парнем сняли хату на новый год. Это она один труп, и подруга ее второй. Обычный сабантуй новогодний у малолеток намечался. а вот что там уже под бухлом и наркотой произошло - хз
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ну да, что 15, что 19 лет - огромная разница. В 19 то конечно уже богатейший жизненый опыт
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Найдут безперечно... Только жизни не вернуть. С учетом, что двое снимали хату, + через 28 УК Украины, + двойное = пожизненное. Обалденно новый год встретили.
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Отпустят. К гадалке не ходи. У нас сажают либо полных бомжей (скорее, для прикола, чтобы тюрьмы совсем не опустели), либо атошников. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ тупо откупаются от ЛЮБЫХ преступлений. Рано или поздно. В редких резонансных случаях типа зайчихи могут таки закрыть на пару лет, пока всё уляжется. Но большинство случаев не резонансные. Схема отработанная: домашний арест - условный срок и досвидос.
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Игорь, не тот фокус. Тут никакой судья (даже коллегиально) не рискнет принять рушение о "пятнашке". Если бы не было группы и двойного убийства.... Ну никак. По хоз преступлениям и финансовым , они еще могут поиграться. Здесь практически невозможно. Мотив найти? Тут еще дело экспертиз (НДЭКЦ). Кстати, много вопросов к училке, которая сдавала квартиру. Я думаю уголовка разгребет.
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Звичайно, знайдуть. Мусорам та суддям щось їсти треба. Не хочуть чомусь жити на одну зарплату. Отже, знайдуть, грошей зароблять... і відпустять.
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,Четыре комнаты" Квентина Тарантино. Украинская версия.

Р.S. Девочек жалко. Пошли встречать Новый год ...
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Хорошее подтверждение тому, что Новый год праздновать нужно дома.
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А это не те девушки, что пропали, как раз 20 и 17 лет?? Я в Фейсбук прочитала...
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Чи хлопець вбив дівчат, чи його дружки ...
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Ничего не найдут. Аваковские псы могут только убивать и вешать преступления на невиновных. Такую реформу МВД провёл Аваков.
Версия МВД - девчёнок привезли волонтёры, а спецназовцы их убили. Янелох расскажет детали. Всё же очевидно... есть записи со спутника. Глупых девчёнок жаль... погуляли.
Да! Организовал это всё Порох...
Страна зебильных малороссов. Хакамада вам в помощь.
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Долбанные пете-********** смрадные свиньи... даже тут умудрились своего вонючего Пороха приплести.
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Непонятно, если замочил и в шкафу спрятал, то почему тихо не съехал, а хозяйку предупреждал. Или он у нее какой-то документ оставлял. Паспорт показывал. Зачем в шкафу прятал? Или чтоб хозяйке показать что все в квартире в порядке и потом спокойно уехать. Нужно хозяйку потрясти. 100% она знает кто там был.
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Какое тихо сьехать, Сейчас найти любого человека 20 минут максимум. У каждого телефон как GPS трекер, вплоть до времени и фото убийцы. Уже и родственников и знакомых полицаи знают в лицо.
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а на шо рощитував той парєнь??? Нада було продовжити арєнду та збуватись трупов
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як отой Соколов - в Фонтанку по дєталям
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