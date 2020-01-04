 Тіла двох дівчат виявлено в шафі орендованої квартири, - Нацполіція Києва

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Нацполіції Києва в суботу ввечері.
"Сьогодні о 16:20 до Подільського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що у приміщенні власної квартири, яку вона здавала в оренду на свята, виявила два тіла жіночої статі.
На місці події працює слідчо-оперативна група територіального та головного управлінь поліції та судово-медичний експерт. Наразі особи загиблих встановлені: це місцеві мешканки, 2000 та 2003 років народження. Для встановлення остаточної причини смерті тіла потерпілих будуть направлені на судову-медичну експертизу.
За цим фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочате кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання причетних до цього осіб".
Трупы молодых людей обнаружила хозяйка жилья, сдавшая квартиру.
Владелица сдавала квартиру посуточную. Ее арендовала молодая пара - парень и девушка, чтобы отпраздновать Новый год. Арендовали квартиру на четыре дня.За сутки до окончания срока аренды парень написал владелице жилья, что он с девушкой освободит помещение раньше. Но когда владелица приехала, увидела ужасную картину. На балконе, в шкафу она нашла женские тела, с множественными ножевыми ранениями, которые были связаны скотчем. В полиции уточнили, что убитые - это местные жительницы 2000 и 2003 годов рождения.
Все ждут принцев на белом Мерседесе, и пачечкой зелёных в кармане, или карточке.
Чистая бытовуха.
Р.S. Девочек жалко. Пошли встречать Новый год ...
Версия МВД - девчёнок привезли волонтёры, а спецназовцы их убили. Янелох расскажет детали. Всё же очевидно... есть записи со спутника. Глупых девчёнок жаль... погуляли.
Да! Организовал это всё Порох...
Страна зебильных малороссов. Хакамада вам в помощь.