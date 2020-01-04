 Путін стурбований зниженням мінімальної зарплати росіян

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю ТАСС у суботу, 4 січня.

"Нас турбує, мене дуже турбує те, що відбулася стагнація в реальних доходах населення", - зізнався глава держави.

Він зазначив, що планує порушити цю тему під час послання Федеральним зборам, яке буде зачитано 15 січня. Також російський лідер має намір торкнутися питання, пов'язаного з подоланням бідності в країні та зниженням кількості громадян, яким доводиться жити на доходи на рівні мінімального розміру оплати праці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Легалізація грального бізнесу принесе до держбюджету мільярди гривень щорічно, - Візіров