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 Путін стурбований зниженням мінімальної зарплати росіян

Президент Росії Володимир Путін стурбований зниженням реальних доходів російських громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю ТАСС у суботу, 4 січня.

"Нас турбує, мене дуже турбує те, що відбулася стагнація в реальних доходах населення", - зізнався глава держави.

Він зазначив, що планує порушити цю тему під час послання Федеральним зборам, яке буде зачитано 15 січня. Також російський лідер має намір торкнутися питання, пов'язаного з подоланням бідності в країні та зниженням кількості громадян, яким доводиться жити на доходи на рівні мінімального розміру оплати праці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Легалізація грального бізнесу принесе до держбюджету мільярди гривень щорічно, - Візіров

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168382
 
 
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И вы верите злому карлику? Впрочем нельзя верить и смешному/придурковатому карлику.
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Как-то многозначительно звучит:...снижением числа граждан, которым ПРИХОДИТЬСЯ ЖИТЬ....Источник: https://censor.net.ua/n3168382
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Пока Зеленский отдохнул вместе с Коломойским в «Буковеле» нам очередной раз «прилетело» от международных партнеров
Путін стурбований зниженням мінімальної зарплати росіян - Цензор.НЕТ 9890
Известный украинский политолог и блогер Виктор Таран в своем блоге сообщает о том, что пока президент Владимир Зеленский отдохнул вместе с олигархом Игорем Коломойским в «Буковеле» нам очередной раз «прилетело» от международных партнеров. Теперь от руководства Европейской Федерации профсоюзов.

Таран отмечает, чтобы все понимали масштаб «прилета», Украине выдвинула ультиматум крупнейшая конфедерация профсоюзов, объединяющая 176 миллионов работников с 161 страны. В официальном сообщении Федерация профсоюзов сообщает, что украинское правительство стало на сторону олигархов и крупных предприятий, полностью поправ права простых работников. Также Федерация сообщила, что осуждает такую политику государства Украина вследствие чего оно рискует потерять поддержку в Европе и остальном мире.

Виктор Таран пишет, если перевести на простой язык, то европейцы указывают, что законопроект авторства министра экономики Тимофея Милованова О труде нарушает Соглашение Украина - ЕС. И, если парламент в начале января его примет, это будет иметь серьезные негативные последствия в дальнейшем сотрудничестве между Украиной и ЕС. Читайте также мнение Дроздова - если украинцы одобряют тезис «какая разница», тогда это выбор стойла.
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Чем меньше зарплаты, тем хуже президент - путин начинает это чувствовать.
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в очередном послании Плешивый расскажет очередную сказку.
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Унитазия цап-царапыча в глубоком ЖО....мрут что мухи тоннами
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Цап-царап - национальная идея совков. Пусть другие продвигаются в хайтеке,
а мы внедрим своих хабадников в их среду и будем тырить ноу-хау на халяву.
Всё у большевиков было краденное - деньги из царской казны, крестьянское зерно, золото непманов, чертежи атомной бомбы и немецкие наработки по созданию носителей
(типа летающего ветряка Ту-95 из 1952 года).
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