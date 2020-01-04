 Путін стурбований зниженням мінімальної зарплати росіян

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю ТАСС у суботу, 4 січня.
"Нас турбує, мене дуже турбує те, що відбулася стагнація в реальних доходах населення", - зізнався глава держави.
Він зазначив, що планує порушити цю тему під час послання Федеральним зборам, яке буде зачитано 15 січня. Також російський лідер має намір торкнутися питання, пов'язаного з подоланням бідності в країні та зниженням кількості громадян, яким доводиться жити на доходи на рівні мінімального розміру оплати праці.
Известный украинский политолог и блогер Виктор Таран в своем блоге сообщает о том, что пока президент Владимир Зеленский отдохнул вместе с олигархом Игорем Коломойским в «Буковеле» нам очередной раз «прилетело» от международных партнеров. Теперь от руководства Европейской Федерации профсоюзов.
Таран отмечает, чтобы все понимали масштаб «прилета», Украине выдвинула ультиматум крупнейшая конфедерация профсоюзов, объединяющая 176 миллионов работников с 161 страны. В официальном сообщении Федерация профсоюзов сообщает, что украинское правительство стало на сторону олигархов и крупных предприятий, полностью поправ права простых работников. Также Федерация сообщила, что осуждает такую политику государства Украина вследствие чего оно рискует потерять поддержку в Европе и остальном мире.
Виктор Таран пишет, если перевести на простой язык, то европейцы указывают, что законопроект авторства министра экономики Тимофея Милованова О труде нарушает Соглашение Украина - ЕС. И, если парламент в начале января его примет, это будет иметь серьезные негативные последствия в дальнейшем сотрудничестве между Украиной и ЕС. Читайте также мнение Дроздова - если украинцы одобряют тезис «какая разница», тогда это выбор стойла.
а мы внедрим своих хабадников в их среду и будем тырить ноу-хау на халяву.
Всё у большевиков было краденное - деньги из царской казны, крестьянское зерно, золото непманов, чертежи атомной бомбы и немецкие наработки по созданию носителей
(типа летающего ветряка Ту-95 из 1952 года).