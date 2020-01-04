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 Події, Суспільство
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Все про:Вячеслав Соболєв (15) Абуєв (1)

 З-під арешту випустили членів групи росіянина Абуєва, якого підозрюють в організації замаху на депутата Соболєва, - Громадське

Суддя Печерського райсуду Києва Володимир Карабань звільнив з-під варти двох членів групи росіянина Юсупа Абуєва — ймовірного організатора замаху на депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва, в результаті якого загинув його трирічний син.

Про це в коментарі Громадькому повідомив депутат Київської облради Олексій Новіков, який також є потерпілим у справі про вимагання грошей цією бандою, передає Цензор.НЕТ.

Гелані Межиєва, Павла Нікіфорова, Олексія Величко та Дмитра Онуфрієнка (двоє останніх — колишні поліцейські) підозрюють у вимаганні грошових коштів шляхом застосування насильства та погроз вбивством.

З-під варти вийшли Гелані Межиєв та Павло Нікіфоров. Першого відпустили під нічний домашній арешт (з 22 години вечора по 7 годину ранку), а другого — під цілодобовий. Олексієві Величку суд залишив у силі запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Щодо Дмитра Онуфрієнка засідання перенесли через відсутність його адвоката.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В організації замаху на Соболєва підозрюється 25-річний уродженець Росії, - прокуратура

Загалом у справі вісім підозрюваних. Четверо з них перебувають у розшуку, зокрема і Юсуп Абуєв, якого слідство вважає організатором банди. Разом з ним, за словами потерпілих у справі, у розшуку перебувають Євген Пасіка, Роман Дерманський та Антон Василенко.

За версією слідства, у 2019 році росіянин Юсуп Абуєв, який в Україні проживає щонайменше п’ять років, тривалий час був членом націоналістичної організації "Традиція і порядок", з якої нібито пішов у липні поточного року, а також був помічений на сході країни у роті "Ведмеді" Української добровольчої армії.

Усі четверо підозрюваних заперечують свою причетність до злочину. Під домашнім арештом вони перебуватимуть до 14 лютого 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суддя Артур Ємельянов закликає повернути в правове поле розслідування замаху на Соболєва

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168381
 
 
 Топ коментарі
 
Всё чудесатей и чудесатей!
Торжество "справедливости" по Портнову!
Из-под ареста выпустили членов группы россиянина Абуева, которого подозревают в организации покушения на депутата Соболева, - Громадське - Цензор.НЕТ 5041
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Ну да, тоже не Рифмастера с Лисой без доказательств в СИЗО держать.
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В смислє, шоб двели справу до кінця, чи шо?!!!
Вони там шо, подуріли зовсім?
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Для них это не те мыши. Вот если бы Порох или патриоты - тогда другое дело.
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Ну да, тоже не Рифмастера с Лисой без доказательств в СИЗО держать.
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Всё чудесатей и чудесатей!
Торжество "справедливости" по Портнову!
Из-под ареста выпустили членов группы россиянина Абуева, которого подозревают в организации покушения на депутата Соболева, - Громадське - Цензор.НЕТ 5041
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... замечен на востоке страны в рту "Медведи" Украинский добровольческой армии.

Трошки "помилися", певно, хотіли =во рту медведя= ... Хоча у ведмедя - паща.
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Ну, я дума, что они не такие уж и дураки, чтоб сознаться, конечно же, они будут отрицать.
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Так а де ж Лаврега тепер ? Семенов ?
Ветеранів вже не підозрюють ? Відпустили ?
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Кожного дня - пердімонокль.
І так, я теж бачу дно.

З-під арешту випустили членів групи росіянина Абуєва, якого підозрюють в організації замаху на депутата Соболєва, - Громадське - Цензор.НЕТ 1791
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Вот так мой кошка смотрит, когда видит тоже самое.
З-під арешту випустили членів групи росіянина Абуєва, якого підозрюють в організації замаху на депутата Соболєва, - Громадське - Цензор.НЕТ 9645
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В МЗС ліквідовується Департамент протидії загрозам з боку Росії.
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Когось ще дивує?
«Хіти тижня. Пройшов співбесіду у Зеленського: Адвоката Януковича призначили керівником у справах про розстріли на Майдані
субота, 4 січень 2020, 22:00



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Народний депутат від "Голосу" Олександра Устинова заявила, що ДБР оголосило конкурс на посаду заступників директора з порушенням законодавства.

Адвокат екс-президента Віктора Януковича і його охоронця Олександр Бабіков зайняв місце заступника директора ДБР, на посаді він буде займатися розслідуванням проваджень про розстріли Небесної сотні, повідомляють Патріоти України.
Заступником керівника Державного бюро розслідувань Ірини Венедиктової став адвокат Олександр Бабіков, який захищав Віктора Януковича. Він працював в адвокатській фірмі Aver Lex, яка відома тим, що захищала Віктора Януковича.
Він буде займатися розслідуванням проваджень про розстріли Небесної сотні. Першою про це повідомила адвокат сімей загиблих активістів Майдану Євгенія Закревська. "Бабіков - адвокат Януковича в справах по Майдану. І Кобзаря - його охоронця. І тепер він заступник голови ДБР - органу, який буде розслідувати ці справи", - написала Закревська.
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Это провокация - проверить реально ли Соболев крут... рашевский сценарий...
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ЗЕ- говно ! Это должно стать брендом Монике Зеленски.
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