 Три ракети було випущено по авіабазі й посольству США в Іраку, - Reuters

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Rеuters.

У результаті нальоту загиблих або постраждалих немає, повідомили агентству відразу два джерела в поліції.

Зараз всі під'їзди до американського дипломатичного представництва закриті.

Поки невідомо, звідки і ким була запущена ця ракета. Інформації про жертви або постраждалих в результаті ракетного удару теж немає.

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