 Україна створить реєстр втрачених культурних цінностей

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, на цьому наголосила заступниця міністра культури, молоді та спорту Світлана Фоменко під час презентації в Мистецькому Арсеналі повернутого в Україну викраденого у 1941 році з Дніпропетровського художнього музею полотна Михайла Паніна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною".

"З цього року запрацюють дві спеціальні інституції, пов’язані з охороною культурної спадщини. Це Державна служба з охорони культурної спадщини та Інспекція з охорони культурної спадщини. У складі Держслужби буде цілий напрямок, який опікуватиметься питаннями повернення, переміщення, вивезення і ввезення культурних цінностей. І першим і ключовим кроком є встановлення реєстрів кращих втрачених культурних цінностей", - наголосила Фоменко.

Вона зазначила, що майже кожна країна, яка зазнала втрат внаслідок Другої світової війни, інших конфліктів або воєнних дій, веде такі національні реєстри, де зафіксовані всі артефакти, що вважаються зниклими, вкраденими або навіть зруйнованими.

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"Майже всі музеї в Україні постраждали під час Другої світової війни. І ці реєстри дозволяють дуже чітко розуміти, коли на аукціонах з’являються культурні цінності, чи це легальні речі, чи вони належать іншій країні, яка може претендувати на їх повернення. У нас такого реєстру немає. І тому кожне повернення — це дуже копітка робота, в основному для музею. В цьому випадку це Дніпропетровський художній музей, який перший побачив картину Михайла Паніна на аукціоні у США і відразу почав активно працювати над її поверненням", - сказала заступниця міністра.