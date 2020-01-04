EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  531  18
Все про:мистецтво (72) картина (51) музей (191) Фоменко Світлана (1)

 Україна створить реєстр втрачених культурних цінностей

Повернення музейних цінностей в Україні вимагає великих зусиль багатьох інститутів ще й тому, що у нас досі не складений Реєстр втрачених культурних цінностей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, на цьому наголосила заступниця міністра культури, молоді та спорту Світлана Фоменко під час презентації в Мистецькому Арсеналі повернутого в Україну викраденого у 1941 році з Дніпропетровського художнього музею полотна Михайла Паніна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною".

"З цього року запрацюють дві спеціальні інституції, пов’язані з охороною культурної спадщини. Це Державна служба з охорони культурної спадщини та Інспекція з охорони культурної спадщини. У складі Держслужби буде цілий напрямок, який опікуватиметься питаннями повернення, переміщення, вивезення і ввезення культурних цінностей. І першим і ключовим кроком є встановлення реєстрів кращих втрачених культурних цінностей", - наголосила Фоменко.

Вона зазначила, що майже кожна країна, яка зазнала втрат внаслідок Другої світової війни, інших конфліктів або воєнних дій, веде такі національні реєстри, де зафіксовані всі артефакти, що вважаються зниклими, вкраденими або навіть зруйнованими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викрадену під час Другої світової війни картину Паніна, яку повернули в Україну, виставили в Мистецькому арсеналі. ФОТО

"Майже всі музеї в Україні постраждали під час Другої світової війни. І ці реєстри дозволяють дуже чітко розуміти, коли на аукціонах з’являються культурні цінності, чи це легальні речі, чи вони належать іншій країні, яка може претендувати на їх повернення. У нас такого реєстру немає. І тому кожне повернення — це дуже копітка робота, в основному для музею. В цьому випадку це Дніпропетровський художній музей, який перший побачив картину Михайла Паніна на аукціоні у США і відразу почав активно працювати над її поверненням", - сказала заступниця міністра.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168377
 
 
 Топ коментарі
 
До чого тут Друга світова? Найбільше і найцінніші цінності вивезли з України не німці, а кацапи. Ермітаж не був би Ер ітажем без Україниських реліквій. А це лише один музей, хоч і великий. А музеїв з українськими цінностями у кацапії багато.
 показати весь коментар
 
Цей реєстр повинен бути створений вже давно, але було не до цього. Майже 30 років все ділили булаву.
 показати весь коментар
 
а де скіфське золото з оккупованого Крима?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Цей реєстр повинен бути створений вже давно, але було не до цього. Майже 30 років все ділили булаву.
 показати весь коментар
 
 
потерянные т.е. украденные деньги никто искать не собирается. ГРАБЕЖ народа ДАЛЬШЕ
продолжается.Желтые обворовывали,голубые обкрадали ,а ЗЕленые заставят шпорыш на лужайке хавать.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Украинский супертяжеловес Александр Усик поделился впечатлениями после встречи с митрополитом Украинской православной церкви (Московского патриархата) Онуфрием.
"Он абсолютный чемпион мира в своем деле вне зависимости от весовой категории. Он для меня является таким человеком. Я с ним много раз общался, общался один на один. Мне очень симпатизирует его духовная сила. Я думаю, физически он тоже достаточно сильный", - заявил Усик в интервью YouTube-каналу ВИТРАЖИ: о вере в красках.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
усік-ватна гнида! Украина создаст реестр утраченных культурных ценностей - Цензор.НЕТ 6858
 показати весь коментар
 
 
а может перед голосованием за оборот земли сначала реестр ее родимой содадите? ведь 9 млн га так и не нашли.
 показати весь коментар
 
 
До чого тут Друга світова? Найбільше і найцінніші цінності вивезли з України не німці, а кацапи. Ермітаж не був би Ер ітажем без Україниських реліквій. А це лише один музей, хоч і великий. А музеїв з українськими цінностями у кацапії багато.
 показати весь коментар
 
 
кацапы-то знатные бандиты и ворюги. После уничтожения рфии надо реликвии вернуть...
 показати весь коментар
 
 
а де скіфське золото з оккупованого Крима?
 показати весь коментар
 
 
Amen Amen 7cfe973a

а де скіфське золото з оккупованого Крима?І в реєстрі є, проте Нідерландам вже 6 років - по цимбалам...
 показати весь коментар
 
.. и запрещен.

Ненависть к детским мультфильмам - норма диктаторов.

До малорОслика мульты запрещали:

- китайский Си (про ВиниПу) и
- московское Ху (про Чиполлино).
 показати весь коментар
 
 
А як же «Сказочная Русь», або серіали про похорони Порошенка?
 показати весь коментар
 
Бубочка допускает только квартальный юмор, типа "горілаХата".
 показати весь коментар
 
А ЛУЧШЕ ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО МАЙДАНА ПРОЙТИ ПО ДОМАМ БОГАЧЕЙ И ПОКАЗАТЬ НАРОДАМ КАК ОНИ НАС ГРАБЯТ (ХОТЯ ЭТО УЖЕ БЫЛО)!!! И ЧТОБЫ ТОЖЕ САМОЕ ПОВТОРИЛОСЬ ПО ВСЕМУ МИРУ !!! И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ В РОССИИ ИЛИ ОДНОВРЕМЕННО ВО ВСЕМ МИРЕ !!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору