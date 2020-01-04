 Харківська ОДА повернула майно Курченка у власність області, - ЗМІ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".
Всі об'єкти конфіскували у олігарха Сергія Курченка, який втік з України в 2014 році. Завершити тривалий юридичний процес змогли тільки після зміни керівництва Харківської ОДА. Всього за місяць приміщення і землю зареєстрували в Державному реєстрі нерухомого майна.
"Наразі завершено реєстрацію приміщень на вул. Плеханівській, 65: це багатофункціональний сектор (VIP-сектор), підтрибунні приміщення південної і північної трибун та футбольна академія. Також 3 січня завершено процедуру реєстрації приміщень бази "Металісті" у Високому", - розповіла керівниця Управління у справах молоді та спорту ОДА Юлія Подлозкова.
Цілісні майнові комплекси, конфісковані у ВАТ "Футбольний клуб "Металіст", ТОВ "Металіст Холдинг" і "Металіст арена", передавали в сфері управління облдержадміністрації Розпорядженням Кабінету міністрів України, яке вийшло ще 11 квітня 2018-го.
Але за рік майно в обласну власність так і не прийняли - чиновники затягували процес, а гроші за оренду приміщень продовжував отримувати Курченко. З мертвої точки питання зрушило тільки через 1,5 року, коли в області змінили керівництво.
ЗЫ. Ну и естественно, лично ПАП отжал Металл у Ярославского...
Самое веселое, что главой ОГА была светличная, которая топила за монику, а потом зеленые человечки "зробили її разом"
Але пора вже і за баригу братись всерйоз. Досить йому мутити воду - пора на зону.
Объекты инфраструктуры ДФА «Металлист», УТБ в посёлке Высокий и подтрибунные помещения стадиона «Металлист» сегодня были переданы в собственность государства в лице ХОГА с оффшорных компаний Курченко.
Для этого специально было создано ГП.
Как говорят источники близкие к Курченко, он был в ярости поскольку считал, что сможет вернуться в Украину и бороться за свои активы.
Нужно сказать что спецконфискацию провели несколько лет назад, о чём бодро рапортовали и Луценко и Гройсман и Светличная, но никто не решался забрать имущество у Курченко. Более того, на нём все эти 5 с лишним лет кто-то неплохо зарабатывал😉
Суммарная стоимость возвращённых активов десятки миллионов долларов.
Суммарный ежемесячный доход от сдачи помещений и обьектов инфраструктуры в пользу громады - миллионы гривен.
Губернатор Кучер зарабатывает первые серьёзные политические балы перед офисом президента.
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