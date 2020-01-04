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 Політика України
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Все про:Харків (1583) Курченко (156)

 Харківська ОДА повернула майно Курченка у власність області, - ЗМІ

Приміщення на стадіоні "Металіст" і тренувальну базу в селищі Високому передали у власність регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Всі об'єкти конфіскували у олігарха Сергія Курченка, який втік з України в 2014 році. Завершити тривалий юридичний процес змогли тільки після зміни керівництва Харківської ОДА. Всього за місяць приміщення і землю зареєстрували в Державному реєстрі нерухомого майна.

"Наразі завершено реєстрацію приміщень на вул. Плеханівській, 65: це багатофункціональний сектор (VIP-сектор), підтрибунні приміщення південної і північної трибун та футбольна академія. Також 3 січня завершено процедуру реєстрації приміщень бази "Металісті" у Високому",  - розповіла керівниця Управління у справах молоді та спорту ОДА Юлія Подлозкова.

Цілісні майнові комплекси, конфісковані у ВАТ "Футбольний клуб "Металіст", ТОВ "Металіст Холдинг" і "Металіст арена", передавали в сфері управління облдержадміністрації Розпорядженням Кабінету міністрів України, яке вийшло ще 11 квітня 2018-го.

Але за рік майно в обласну власність так і не прийняли - чиновники затягували процес, а гроші за оренду приміщень продовжував отримувати Курченко. З мертвої точки питання зрушило тільки через 1,5 року, коли в області змінили керівництво.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Курченко програв позов до АМКУ про скасування штрафу в 15 млн у справі про купівлю "Брокбізнесбанку"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168376
 
   
 Топ коментарі
 
Предел мечтаний для быдла.
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конечно такого не было , Петя держал про запас ( стадион так стадион )..... и на анализы... Харківська ОДА повернула майно Курченка у власність області, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3027
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И тут Порох виноват? А ты вообще в курсе, с чего все началось - развал ФКМХ и качели с имуществом? Скажешь за роль Гепы, Допы и старого шлемазла Стороженко во всем этом?
ЗЫ. Ну и естественно, лично ПАП отжал Металл у Ярославского...
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конечно такого не было , Петя держал про запас ( стадион так стадион )..... и на анализы...
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И тут Порох виноват? А ты вообще в курсе, с чего все началось - развал ФКМХ и качели с имуществом? Скажешь за роль Гепы, Допы и старого шлемазла Стороженко во всем этом?
ЗЫ. Ну и естественно, лично ПАП отжал Металл у Ярославского...
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"Завершить длительный юридический процесс смогли только после смены руководства Харьковской ОГА."

Самое веселое, что главой ОГА была светличная, которая топила за монику, а потом зеленые человечки "зробили її разом"
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Це добре.
Але пора вже і за баригу братись всерйоз. Досить йому мутити воду - пора на зону.
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То ж ;Андруша Смицький;. Сепаратист, його на Цензорі всі знають.
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забрали? это хорошо. только вот следак с судьей обяательно же сделали в чем то нарушение УПК. за бабки естественно. и через несколько лет, когда стадион капитально отремонтируют, ево же кореша, типа гепы-допы за щет города, он, заяву в евросуд и отдадут нахрен все назад с компенсацией. Беня сколько в бегах был?? а сейчас рулит и грозится ПБ вернуть и наверное у него есть какие то зацепки
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две подсобки, по 3 м.кв. каждая..., Харківська ОДА повернула майно Курченка у власність області, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1476, да уж, бедный курченко, на что он теперь будет жить .. Харківська ОДА повернула майно Курченка у власність області, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7028
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В Харькове губернатор Кучер забрал имущество у беглого олигарха Курченко.
Объекты инфраструктуры ДФА «Металлист», УТБ в посёлке Высокий и подтрибунные помещения стадиона «Металлист» сегодня были переданы в собственность государства в лице ХОГА с оффшорных компаний Курченко.
Для этого специально было создано ГП.
Как говорят источники близкие к Курченко, он был в ярости поскольку считал, что сможет вернуться в Украину и бороться за свои активы.
Нужно сказать что спецконфискацию провели несколько лет назад, о чём бодро рапортовали и Луценко и Гройсман и Светличная, но никто не решался забрать имущество у Курченко. Более того, на нём все эти 5 с лишним лет кто-то неплохо зарабатывал😉
Суммарная стоимость возвращённых активов десятки миллионов долларов.
Суммарный ежемесячный доход от сдачи помещений и обьектов инфраструктуры в пользу громады - миллионы гривен.
Губернатор Кучер зарабатывает первые серьёзные политические балы перед офисом президента.
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Цензор, какой деньги за аренду помещений продолжал получать Курченко? нам ещё в 2014 году рассказывали что все счета престованы и деньги в Москву не идут. А в 17 году ВСЁ арестовали, ВСЁ! и в решением суда конфисковали. И оно, это имущество неизвестно в чьих карманах 1,5 года болталось. И до этого года 4.
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Повышенные штрафы для "евробляхеров": за нерастаможенные автомобили будут платить до 170 тыс. грн


Харківська ОДА повернула майно Курченка у власність області, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 459

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а имущество Андрея Деркача которое он захватил в г. Глухов когда нибудь вернут ????
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