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Все про:Каховка (6) протест (1037) Херсонщина (492)

 Почалися протести під райуправлінням поліції в Каховці на Херсонщині. Учасники звинувачують поліцейських у знищенні доказів злочину. ВIДЕО

У Каховці Херсонської області почалися протести під районним управлінням поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє блогер Антон Ходза.

За його словами, люди протестують проти свавілля поліції. Блогер описав причину бунту:

"Побутовий конфлікт. 1 січня 26-річний мешканець Каховки приїхав до своєї колишньої дружини, щоб вирішити питання опіки над дитиною. Нинішній співмешканець жінки (колишній мент) нашпигував його свинцем. Понад 15 пострілів. Не факт, що стріляв він один. Водночас у будинку були його друзі, зокрема чинний співробітник поліції Портной. Є підстави вважати, що він стріляв також. Він зараз проходить просто як свідок.

3 січня чоловік від поранень помер у реанімації.

Ну а далі все як ми звикли: відео з камер спостереження зникло, сліди крові на вулиці зникли, та і взагалі це самооборона була.

Ну і люди не стали таке терпіти. Вони ж не чули про випробувальний термін".

Саша Савіч виклав відео спілкування, за його словами, зі слідчим, який вів цю справу. Він заявив, що фігурнат Кравець відсторонений. Також заявив, що завтра о 9 годині ранку слідчо-оперативна група продовжить роботу.

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Місцеве видання "Міст" повідомляє, що о 19:30 невідомі люди привезли шини під райвідділ. На місці перебувають співробітники спецпідрозділу поліції. Кілька десятків молодих людей продовжують мітингувати під райвідділом.

За словами місцевих жителів, під райвідділом збираються місцеві жителі, які незадоволені роботою поліції.

Частина людей вийшла до будинку, в якому сталася  трагічна подія. Вони вимагають видати поліції відео з камер спостереження, яке, за словами господаря будинку, зникло.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168374
 
   
 Топ коментарі
 
Врадиевка . Свято наближається...
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Каховка - винтовка... радує те, що і в периферії є люди, котрі можуть постати заради своїх прав...
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Беня считает, что реформа Авакова была самой успешной. Ты разве с ним не согласен?
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Менти шифруються і вигоражують себе, так було завжди, а хлопцю треба було не лізти в ментовське кодло навіть у хаті бувшої дружини. Хай спочиває з миром.
Зе "порядки" всіх починають закалупувати Почалися протести під райуправлінням поліції в Каховці на Херсонщині. Учасники звинувачують поліцейських у знищенні доказів злочину - Цензор.НЕТ 4087
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г Ладыжин, пару лет назад, менты догоняли ночью пацанов на спорт.мотоц. что запрещено, они были без шлемов. результат, один труп один инвалид 1 гр, растение. ВИДЕО именно в тот момент НЕРАБОТАЛО. до того момента **** работало и того тоже работало
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Парень встретил Новый Год в одиночестве, возможно еще накрутили родные и поехал говоря попросту по синему делу поскандалить. Там нарвался на мента в квартире бывшей. Баба была дурой и решила проверить у какого оленя рога самые ветвистые и не погасила конфликт. Слово за слово... В итоге труп и шины под полицией.
Вывод первый - не пытайтесь выяснять отношения пьяные и когда вас больше чем двое.
Вывод второй - без нормальной судебной системы... Хотя, какая разница.
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Херсонское мусорьё это конечно песня ,отвратней уродов хрен найдёшь днём с огнём .
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Мразі злодія Авак"яна рамси попутали ! Помаленько Народ повстане! Почалися протести під райуправлінням поліції в Каховці на Херсонщині. Учасники звинувачують поліцейських у знищенні доказів злочину - Цензор.НЕТ 9685
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..ну і хай згорить "под райуправлением полиции в Каховке.."
Какая разница????? Асфальт є..лампочку залиште і фсьо..зе бізянам більше нічого і нєнужна..
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убити людину, цеж яким скотом треба бути?? просто жах!!! головне красно-мовно умовити людей( а там і всі докази знищать , і все буде тіп топ(
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Хорошим мусарам хорошие гробы, плохим - плохие
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Проснись, Аваков.
Садись в вертолет французский и лети в Каховку. А то к утру одни головешки будут
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Поки Аваков з синдромом Азарова буде при владі, будемо мати таких і тупорилих мінтів в шкірянках, аля 90 років!!!
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при Порошенко такого не было !

при Я не ЛОХЕ началось Почалися протести під райуправлінням поліції в Каховці на Херсонщині. Учасники звинувачують поліцейських у знищенні доказів злочину - Цензор.НЕТ 1834
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