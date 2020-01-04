 "Газпром" у повному обсязі сплатив транзит газу через територію України, - Оператор ГТСУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон повідомив у фейбуці.

"Оскільки надходить багато запитань і бачу багато спекуляцій, я хотів би пояснити, що, незважаючи на те, що фізичні обсяги транзиту тимчасово знизилися до 35-45 млн куб. м на добу, оператор ГТС отримує оплату в повному обсязі з розрахунку 178 млн куб. м на добу. Гроші вже на рахунках "Оператора ГТС України", оскільки послуги надаються за принципом передоплати", - зазначив Макогон

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГТС України транспортувала перші кубометри газу в ЄС за новим контрактом із "Газпромом"

Учора пресслужба ТОВ "Оператор ГТС України" на своїй сторінці в фейсбуці інформувала, що, починаючи з 7.00 1 січня, підприємство виконує всі заявки "Газпрому" в повному обсязі, а саме транспортує газ з РФ в країни ЄС і Молдови в режимі 35 -45 млн кубометрів на добу.

Зазначається, що при цьому повністю оплачуються добові потужності на відповідних вхідних і вихідних точках з розрахунку заброньованого на 2020 рік обсягу 65 млрд куб. м.

"Це підтверджує очевидні переваги принципу "качай або плати", який раніше було впроваджено в українське енергетичне законодавство згідно з європейськими нормами", - зазначали в пресслужбі.

"У зв’язку з невеликими обсягами транзиту з початку року українська газотранспортна система функціонує частково в реверсному режимі. Тобто споживачі в східних та південних регіонів України отримують газ з ПСГ газопроводом Союз в напрямку "захід-схід". Отже, попередні інвестиції в підготовку реверсної схеми роботи ГТС себе виправдали".

Нагадуємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання 5-річного контракту на транзит газу в ЄС.

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що транзитний контракт із "Газпромом" укладено за принципом "качай або плати".