EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  9173  91
Все про:транзит газу (157) Макогон (6) Оператор ГТС (14)

 "Газпром" у повному обсязі сплатив транзит газу через територію України, - Оператор ГТСУ

Оператор ГТС України в повному обсязі отримав від "Газпрому" оплату за транзит.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон повідомив у фейбуці.

"Оскільки надходить багато запитань і бачу багато спекуляцій, я хотів би пояснити, що, незважаючи на те, що фізичні обсяги транзиту тимчасово знизилися до 35-45 млн куб. м на добу, оператор ГТС отримує оплату в повному обсязі з розрахунку 178 млн куб. м на добу. Гроші вже на рахунках "Оператора ГТС України", оскільки послуги надаються за принципом передоплати", - зазначив Макогон

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГТС України транспортувала перші кубометри газу в ЄС за новим контрактом із "Газпромом"

Учора пресслужба ТОВ "Оператор ГТС України" на своїй сторінці в фейсбуці інформувала, що, починаючи з 7.00 1 січня, підприємство виконує всі заявки "Газпрому" в повному обсязі, а саме транспортує газ з РФ в країни ЄС і Молдови в режимі 35 -45 млн кубометрів на добу.

Зазначається, що при цьому повністю оплачуються добові потужності на відповідних вхідних і вихідних точках з розрахунку заброньованого на 2020 рік обсягу 65 млрд куб. м.

"Це підтверджує очевидні переваги принципу  "качай або плати", який раніше було впроваджено в українське енергетичне законодавство згідно з європейськими нормами", - зазначали в пресслужбі.

"У зв’язку з невеликими обсягами транзиту з початку року українська газотранспортна система функціонує частково в реверсному режимі. Тобто споживачі в східних та південних регіонів України отримують газ з ПСГ газопроводом Союз в напрямку "захід-схід". Отже, попередні інвестиції в підготовку реверсної схеми роботи ГТС себе виправдали".

Нагадуємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання 5-річного контракту на транзит газу в ЄС.

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що транзитний контракт із "Газпромом" укладено за принципом "качай або плати".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168373
 
   
 Топ коментарі
 
свічка‏ @svecha62 11 ч.11 часов назад



Запомни, малорос, русня - это как сигареты.Чем больше ты их любишь,тем гарантированей они тебя убьют.
 показати весь коментар
 
Дать ссылку на тарифы в Германии, чтоб ты хрень тут не писал?
 показати весь коментар
 
Я фигею, соевые где хоть в одном своем выступлении Петя предлагает отказаться от транзита кацапского газа, ваши вопли о зраде просто смешны.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
свічка‏ @svecha62 11 ч.11 часов назад



Запомни, малорос, русня - это как сигареты.Чем больше ты их любишь,тем гарантированей они тебя убьют.
 показати весь коментар
 
 
От і чудово.
Тепер потрібно налагодити пряме постачання газу і не переплачувати згідно лівих схем бариги.
 показати весь коментар
 
 
Давайте сразу западно южным федеральным округом и вообще платить не будем , вы и такие условия при вхождение поставте Вот халявчики будут рады , им то какая разница где жить
 показати весь коментар
 
 
Немцы тупые, ради прямых поставок лоббируют строительство прямой трубы в Германию, нет чтобы покупать через словацкую прокладку.
 показати весь коментар
 
 
А что они не правильно делают ? Хотят перенасытить свой рынок и соответственно для своих граждан цену скинуть , тем более атомные станции закрывают
 показати весь коментар
 
А что, до 2014 не было прямых поставок? Не напомните ли, зедебилы, почему от них отказались? Наверно, потому что Порошенко хотел свой газ в Украину поставлять. Прямо с липецкой фабрики Рошен.
 показати весь коментар
 
 
А тепер спостерігаємо хто з зебілів поставив лайк давно відомому на Цензорі сепаратисту ;Андруші Смицькому;.
 показати весь коментар
 
 
Та в принципе это ЗЕбильное сепарское отребье тут хорошо известно. При Пете ещё кое как маскировались...сейчас с приходом кремлёвского кловуна сепарское быдло сразу голос подало..щас будет и Днепропетровец, Днипро и NNN, литвин, Таня Лайф..вот только ещё одна сепарская шваль куда то попала Лалалал уволили может..
 показати весь коментар
 
 
эй, три топора, ты свой ник у "секу" выиграл?
 показати весь коментар
 
тебе не понять,что ,,прямые"вовсе не значит дешевле для рядового потребителя!!(так как ваши ,,газовые принцессы" мертвечуки и ему подобные имеют опыт как на ,,прямых"прямо разводить.)а если переплачиваеш так оно того стоит!!чтоб избежать всякого рода кацапского шантажа.(как известно ,,халявный сыр" только в мышеловке) "Газпром" у повному обсязі сплатив транзит газу через територію України, - Оператор ГТСУ - Цензор.НЕТ 3069 "Газпром" у повному обсязі сплатив транзит газу через територію України, - Оператор ГТСУ - Цензор.НЕТ 9066
 показати весь коментар
 
 
Мы так счастливы, что немцы платят дешевле чем мы за газ....
 показати весь коментар
 
 
Дать ссылку на тарифы в Германии, чтоб ты хрень тут не писал?
 показати весь коментар
 
 
Ага! И зарплаты тоже дай ссылку...И соотношение процентное стоимости отопления и доходов! А то я не только что оттуда...
 показати весь коментар
 
 
а при чём тут доходы ? Стоимость ресурсов никак не связана с уровнем зарплат. Например, в Польше зарплаты ниже, чем в Германии, а газ дороже. Почему в Украине он должен быть дешевле ? Вы же хотели в Европу - отвыкайте от дешёвых ресурсов. В Евросоюзе дешёвого газа и бензина нет нигде.
 показати весь коментар
 
 
Они пусть за производительность труда и вам чтобы в Украине повысить здесь бы на форуме распинались , только через нее и зарплаты повысятся , а то хотят сидеть на попе ничего не делать и получать всё на халяву
 показати весь коментар
 
 
Именно так ! Зарплаты тоже постепенно подтянутся, с ростом производительности труда и общим ростом экономики страны. Но это будет не мгновенно. Пример тут нужно брать с Польши, которая за 30 лет прошла путь от отсталой страны соцлагеря к одной из ведущих стран Евросоюза. Неужели Украина чем-то хуже ? Я считаю ничем. Поэтому необходимо взять тот же курс, как поляки, и никуда не сворачивать.
 показати весь коментар
 
В Польшу вкачали безвозмездно 120 млрд долл. И продолжают вкачивать 3-5 млрд ежегодно. Какая нах "производительность труда"?
 показати весь коментар
 
А вы никогда не интересовались сколько на одного человека в Украине создающих добавочную стоимость приходится спиногрызов и сколько их в той же Польше
 показати весь коментар
 
 
В Украину по плану Маршала собирались закачать 100 миллиардов евро, но порошенко просрал эти планы, начав воровать деньги...
 показати весь коментар
 
 
не гони!!пруф на ,.план маршала для Украины!!??" эго не существует в природе эт первое!!и второе,хотел бы видеть того кто рискнёт ,,буржуинские деньги"ещё и разворовать.(вот тогда бы порох точно сел независимо был бы зелёный или кто другой у власти.) так что лучше не позорься и опустись на грешную землю и попытайся окунуться в реальность. "Газпром" у повному обсязі сплатив транзит газу через територію України, - Оператор ГТСУ - Цензор.НЕТ 7064 "Газпром" у повному обсязі сплатив транзит газу через територію України, - Оператор ГТСУ - Цензор.НЕТ 697
 показати весь коментар
 
 
аха!! тож хотел сказать:в чужих руках ,,ОН" как правило всегда толще. "Газпром" у повному обсязі сплатив транзит газу через територію України, - Оператор ГТСУ - Цензор.НЕТ 5643 "Газпром" у повному обсязі сплатив транзит газу через територію України, - Оператор ГТСУ - Цензор.НЕТ 3451
 показати весь коментар
 
Зебил пиши так Мы так рады , что мокшанский газ по Германии на порядок дороже в транзите чем по Украине , мышибратьев обижать нельзя
 показати весь коментар
 
 
Серж Раком : зачем ты не зная меня начинаешь хамить? Тебя вчера опускали, ты сегодня нарываешься...Будь культурнее.Или ты даунбасская гопота?
 показати весь коментар
 
 
Просто бесит когда хотят на халяву Мы этот дешёвый газ всю свою независимость выхаркеваем
 показати весь коментар
 
 
Абсолютно верно ! Дешёвый газ и бензин - это путь в совок и Мордор
 показати весь коментар
 
 
Запоребриковый, под аглицким флагом, почем бензин в Англии? Или ты на мкаде заправляешься?
 показати весь коментар
 
 
Интересно а какое вас слово обидело совок или мордор ?
 показати весь коментар
 
 
Да его и сегодня рачком часок дрючили,чтобы петушком не скакал-оттого и зебилить,ущербный.
 показати весь коментар
 
Тяжело наверно ЗЕскоту брехать во времена интернета когда твою ЗЕбильную брехню легко проверить ...
 показати весь коментар
 
Я два года не смотрел 95 , за унизительные высказывания об украинцах. А теперь и подавно! Но только быдло может обзываться без причины, вешают ярлыки гопники даунбасские....Українці спілкуються ввічливо! Та й надра України належать народу України і не треба мені втюхувати по ринкову вартість газу! Бо ще пам'ятаємо ціну наголошену Кулею у лоба , коли був ще опозиціонером!
 показати весь коментар
 
Извините если я вас сравнил с зебилом Но только дешёвый сыр бывает в мышиловке
 показати весь коментар
 
 
Цифровату поросячью проверять-себья не уважать-только пинками и нужно.
 показати весь коментар
 
 
Опять страна-агрессор перевела денежные средства на счёта страны, подвергшейся агрессии..... Феноменально!
 показати весь коментар
 
 
Ну вот любят ОНИ ЕГО. И какие еще надо доказательства что ЗЕ свой презик для Кремля?
 показати весь коментар
 
 
Я фигею, соевые где хоть в одном своем выступлении Петя предлагает отказаться от транзита кацапского газа, ваши вопли о зраде просто смешны.
 показати весь коментар
 
 
та вони як голодні собаки - на вітер гавкають
 показати весь коментар
 
 
А как можно оставить Европу без газа, я фигею от тебя, зебобнутый.
 показати весь коментар
 
 
порохсёнок, ты считаешь, что Европа позволит себе остаться без газа? "Газпром" у повному обсязі сплатив транзит газу через територію України, - Оператор ГТСУ - Цензор.НЕТ 2741
 показати весь коментар
 
 
Да я ничей, как-то. А ты босой, потому что тупой.
 показати весь коментар
 
 
вот никогда при потужном сывочолом ни кубометрика газа не прокачали. всё реверс да реверс, всё из "словакии" да из "словакии".
 показати весь коментар
 
 
да. тебе можно посочувствовать, дурепа.
 показати весь коментар
 
 
Поздно. В 2014 надо было, сразу как орки в Крым полезли. И даже не взрывать, а просто вентиль перекрыть пока Европа их не уговорила бы свалить по-тихому.
 показати весь коментар
 
 
Через год можно перекрывать, когда СП-2 достроят!
 показати весь коментар
 
Петрылый бы скорей удавился.Эта мразь уголь из ОРДЛО в 980 раз увеличила поставки через Белорусь,а писала ПАР-в 3-и раза цену взвинтивь.https://www.svaboda.org/a/29781480.html
 показати весь коментар
 
И какая же это сумма? И за какой период проплатили предоплаты?
Или это большая зеленая тайна?
 показати весь коментар
 
 
А это чтоб ляпнуть ниочем. Как всегда, для зедебилов. Непонятно, но здорово.
"День ото дня растет процент жиров у масле. Довольны хамы, сыти в них *****..." (С)
 показати весь коментар
 
как бы ,,откат"с оплатой не перепутали и инфа в сеть не попала!!(власть нынче такая!!) "Газпром" у повному обсязі сплатив транзит газу через територію України, - Оператор ГТСУ - Цензор.НЕТ 3501
 показати весь коментар
 
Смешно читать , а чем вы, незрадливые, собираетесь бюджет наполнять, долги отдавать, цены на газ снижать, да, это не фонтан соглашение потому как благодаря нам россияне получают прибыль, а они окупировали часть украинских территорий. Так предложите варианты для наполнения казны - хорошие варианты все поддержат.
 показати весь коментар
 
Для тупых. Надо сначала научиться *******.вать 80 млрд грн из бюджета "папередников". Тогда проблемы с наполнением бюджеты сразу сойдут на нет.
 показати весь коментар
 
Та да , тк ж вы, умный ,ничего не предлагаете )
 показати весь коментар
 
Зе-команда уже всё придумала: снять мораторий на продажу земли.
Учитывая что "Протягом січня-червня 2018 в Україну надійшло 1,259 млрд доларів інвестицій. З цієї суми 436 млн доларів надійшли від інвесторів з Росії, що становить 34,6% від загального обсягу. Про це свідчать дані Держслужби статистики" то вполне понятно кто в итоги землю скупит. На запад братья наши пшеки вложатся, они кстати Львов частенько изображают польским и никто им никакие ноты не шлёт... Так что скоро вся земля будет принадлежать панам да барям. И никому ни на кого нападать ужё не придётся...
 показати весь коментар
 
 
я тебе так скажу - я хочу продать свои паи, ну не работаю я на них, понятно , что есть в этом вопросе риски , на то мы и общество, что б контролировать и регулировать решения власти, у французов выходит...
 показати весь коментар
 
Ты давно во Франции то был? Французам (этническим) смотри не говори про то как у них "выходит", а то и навалять могут...
 показати весь коментар
 
Кловун всего за пол года огромную дыру в бюджете проел хотя Порошенко оставил бюджет с профицитом..а ты тут про какие то варианты. Издеваешься что ли намерено? При власти пейсатая банда бабломойских ЗЕмародёров...запасай соль, спички и крупы.. времена "при Порошенко" ещё будешь вспоминать как сытые и богатые.
 показати весь коментар
 
та да , а Яныка назовем , как это , что ли , ну самым , самым хорошим
 показати весь коментар
 
Во всей этой оперетке за газ в последние 10 дней, просматривается тема одна. Кто кого за дурака держит? С обеих сторон что интересно. Сразу было заявлено что цена транзита----тайна комерческая! А зачем тогда все остальные новости в этой теме? Они же нахер нужны! Кроме цены на транзит!
 показати весь коментар
 
 
нашо ото туман пускати? Мона подумати, шо транзіт оплачено наперед за всі роки, а похоже, шо тільки на сутки
 показати весь коментар
 
 
Для зеленого стада напустить туману как два пальца об асфальт...зебилы схавают..
 показати весь коментар
 
 
Шо робицця? Петіні фірми-прокладки не отримають бабло за реверс з Словакії? Це жорстоко. )))
 показати весь коментар
 
 
Жги дальше про честные , некоррупционные прямые поставки газа из Парашии.
 показати весь коментар
 
 
Блин,Вы мне неграмотному (3 класса ликбеза), объясните пожалуйста, раньше транзит стоял 3 миллиарда в год (и это все знали), сейчас подписали контракт на 5 лет и 7,5 миллиардов за эти годы - ровно в два раза дешевле, и в придачу засекретили все от народа - это зрада или перемога.
 показати весь коментар
 
ясен перец!!ПЕРЕМОГА!! на вторую половину7,5 миллиарда ЗЕбеня знатно пошикуют!! "Газпром" у повному обсязі сплатив транзит газу через територію України, - Оператор ГТСУ - Цензор.НЕТ 6228 "Газпром" у повному обсязі сплатив транзит газу через територію України, - Оператор ГТСУ - Цензор.НЕТ 8215
 показати весь коментар
 
временно снизились до 35-45 млн куб. м в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объеме из расчета 178 млн куб. м в сутки. /Путин(Шаломов) рассчитался с Коломойским за службу по честному.
 показати весь коментар
 
Это все козни подлого газпрома.
Как мороз ударит так сразу и прокачку на полную запустят. И опять "хохлы замерзнут" без реверса
 показати весь коментар
 
Еще могут потом в суд подать, Украина же судилась с ними из-за контракта бери или плати, вот и они вполне могут судиться из-за качай или плати, указав на прецедент.
 показати весь коментар
 
Смешно. Мож уже подали до подписания контракта?
 показати весь коментар
 
ТАК СКОЛЬКО !!!??? КРЫСЫ !!! НЕТ СМЫСЛА КОРМИТЬ АГРЕССОРА !!!
 показати весь коментар
 
Ну, меркель, аплодує, макрон, угорає, усьо?!!! Домовилися?!? А шо ж так?!? Усралися?!?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору