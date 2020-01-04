 На пів дорозі до Сирії у російського корабля відмовив двигун

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє ТАСС із посиланням на власні джерела.
"На ВДК під час чергового походу до Сирії вийшов з ладу один із двох дизелів", – сказав співрозмовник, уточнивши, що термін ремонту залежатиме від наявності запчастин або часу на їхнє виготовлення.
Напередодні в Туреччині опублікували фото "Орська", що проходив біля морського буксира МБ-304. Росія переправляє десантними кораблями військові вантажі до Сирії у рамках так званої операції Кремля "Сирійський експрес".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Пірати напали на танкер біля берегів Камеруну, серед викрадених моряків - українець, - Maritime Bulletin
это многоходовочка такая... топливо экономят - раз, весельных рабов - два, буксир халявный - три... и погода хорошая в Турции - позагорать можно при медленном ходе - это четыре...
ну трошки позору... ну то таке...
Речь о 75-летии 1945 года формально, но много интересного о WWII, участии в ней СССР, о правовых последствиях войны, о современной геополитике, Крыме и другое
Цитата: "грубое и абсолютно непрофессиональное с точки зрения международного права присоединение Крыма является критической проблемой для России - тем самым были нарушены не просто какие-то локальные договоренности, а сам мировой порядок, основанный на упомянутых трех ключевых системах. А это означает лишь то, что рано или поздно, но мировой гомеостаз приведет в соответствие это отклонение. Равновесие будет восстановлено. Нет смысла говорить о том, что у Кремля были возможности провести политическое решение о присоединении в рамках существующих принципов, но тем и отличаются уголовники от политиков, что они никогда не рассматривают свои действия как системные. Для них всегда важен текущий результат, горизонт планирования всегда существует в диапазоне между сегодняшним грабежом и завтрашним гоп-стопом. Далее загадывать просто не имеет практического смысла.
Для нынешнего Кремля празднование 75-летнего юбилея становится поводом "примазаться" к чужой победе, которая и привела к созданию современного миропорядка."
29 декабря 2019 г. в 20:42
Открылся занавес, вышел командующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов и сказал, что в ближайшие годы будет построено множество боевых кораблей, в том числе как минимум один авианосец. Ой, да. А как максимум сто четыре. Плюс тридцать восемь речных и один прудовый. Но сперва надо с воинскими почестями утилизировать единственный наличный авианосец, корабль-мученик, корабль-призрак, ставший символом сопротивления материалов человечьему рукожопию. И перед тем как проектировать новый, надо твердо посмотреть в глаза правде. Которая состоит в том, что много чего утекло с советских времен, но больше всего - мозгов. И когда адмиралы, мичмана, батюшки, замполиты, Проханов и шталмейстер военно-морских парадов сядут в кружок вырабатывать техзадание, придется исходить из совершенно новых условий:
1. Корабль сразу должен быть спроектирован как одноразовый. Более того - растворимый. Вышел в море, показал флаг - и исчез. Пускай ищут, пускай начальник ихней разведки начальнику ихней морской разведки бороду на кулак мотает - где, *****?!
2. Так уж издавна повелось, корабельная авиагруппа любого нашего авианосца (от давно разделанных на иголки до нынешнего с иголкой капельницы в боку) притягивает беды и отталкивает боевую эффективность. На 5 самолето-вылетов приходится 2 технических панихиды по кораблю и одни проводы самолета за борт. Простирать крыла над морем - это не наше. Наше - это упор на отсутствие аналогов. Поэтому с трамплина авианосца должны стартовать не самолеты, а должен прыгать дерзкий и неожиданный абордажный ОМОН на лыжах.
3. Господь хранит Россию. Но Нептун не дает ей славы морской вот уже почти два столетия. Примем это со скорбью. Мы грозны на полях сражений, но в море тонем чаще и разнообразней, чем топим. Поэтому да, нужно строить новые авианесущие корабли, но нет, достраивать их не надо. Этот принцип отлично показал себя с "Арматой", так же будет и здесь. Да и чисто по-человечьи, моряк-летчик - это какой-то трансвестит, порождение воспаленного западного ума, мутная помесь гаргульи и горгоны на службе морских империй. Не будем уподо*****ся. Авианесущие корабли - наше прошлое у нас за спиной. Авианесущие фуражки - наш простой, дешевый и достаточный ответ недругам.
Этот учебно-боевой текст я выложил в открытый доступ на https://boosty.to/shest 17 декабря, но лишь через 10 дней первый замминистра обороны Руслан Цаликов заявил о подготовке кампании по дискредитации руководящего состава Вооруженных Сил России. Что в 10 раз хуже норматива, установленного для первого замминистра обороны. Сергей Кужугетыч, обращаю ваше внимание. С замом надо что-то делать, результат проверки просто ужасен.
матрасиматроси відпрацьовують десантування у холодну воду. упід холодну воду.
Весла в руки и вперед!
Нехай купують воду в турків за ціною "золота обручка за склянку".
Ты сын дятла хоть знаешь разницу в классах кораблей))))
Хотя у вас в мокшандии как ни президент *****, так петух из говна))
- Ничего ты не понял… Они её сами создали и там просто живут… Одно хорошо - большая, поэтому не тесно… Но… вся засрана…
Большой десантный корабль "БДК-69" был заложен в Калининграде на судостроительном заводе "Янтарь" 30.08.1967 г. (заводской №296), спущен на воду 29.02.1968 г., вступил в строй Черноморского флота 05.12.1968 г.
20.10.2002 г. корабль был переименован и получил новое название - "Орск".Корабль с 2004 г. и по 2017 г. находился в длительном ремонте. В октябре 2017 г. корабль впервые за длительное время вышел в море. В декабре 2017 г. корабль впервые за много лет впервые вышел за пределы Черного моря, выполняя боевой поход в п.Тартус (Сирия), вернувшись в Севастополь 03.02.2018 г.
Этот корабль ремонтировали дольше, чем строили.