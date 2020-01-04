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Все про:армія РФ (2022) корабель (663) Сирія (1290)

 На пів дорозі до Сирії у російського корабля відмовив двигун

У великого десантного корабля "Орськ" Чорноморського флоту окупованого Криму на шляху до Сирії відмовив двигун.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє ТАСС із посиланням на власні джерела.

"На ВДК під час чергового походу до Сирії вийшов з ладу один із двох дизелів", – сказав співрозмовник, уточнивши, що термін ремонту залежатиме від наявності запчастин або часу на їхнє виготовлення.

Напередодні в Туреччині опублікували фото "Орська", що проходив біля морського буксира МБ-304. Росія переправляє десантними кораблями військові вантажі до Сирії у рамках так званої операції Кремля "Сирійський експрес".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пірати напали на танкер біля берегів Камеруну, серед викрадених моряків - українець, - Maritime Bulletin

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168372
 
   
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ну что вы ржете...
это многоходовочка такая... топливо экономят - раз, весельных рабов - два, буксир халявный - три... и погода хорошая в Турции - позагорать можно при медленном ходе - это четыре...
ну трошки позору... ну то таке...
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Очередное не имеющее аналогов чудо инженерного искусства?
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кацапский блоггер el_murid постепенно заканчивает превращение в полноценного бандеровца. Уже о "донбасском восстании" речи нет, и многое другое в его текстах и каментах намекает. Вот его один из последних постов https://el-murid.livejournal.com/4319550.html
Речь о 75-летии 1945 года формально, но много интересного о WWII, участии в ней СССР, о правовых последствиях войны, о современной геополитике, Крыме и другое

Цитата: "грубое и абсолютно непрофессиональное с точки зрения международного права присоединение Крыма является критической проблемой для России - тем самым были нарушены не просто какие-то локальные договоренности, а сам мировой порядок, основанный на упомянутых трех ключевых системах. А это означает лишь то, что рано или поздно, но мировой гомеостаз приведет в соответствие это отклонение. Равновесие будет восстановлено. Нет смысла говорить о том, что у Кремля были возможности провести политическое решение о присоединении в рамках существующих принципов, но тем и отличаются уголовники от политиков, что они никогда не рассматривают свои действия как системные. Для них всегда важен текущий результат, горизонт планирования всегда существует в диапазоне между сегодняшним грабежом и завтрашним гоп-стопом. Далее загадывать просто не имеет практического смысла.

Для нынешнего Кремля празднование 75-летнего юбилея становится поводом "примазаться" к чужой победе, которая и привела к созданию современного миропорядка."
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Пусть Бога молят что на пол пути--а не по прибытии в порт заглохло. А то бы стоячая мишень. Там бы повстанцы оторвались бы по полной. То Брянские движки скорее всего. Они такие.
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Евгений Шестаков

29 декабря 2019 г. в 20:42

Открылся занавес, вышел командующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов и сказал, что в ближайшие годы будет построено множество боевых кораблей, в том числе как минимум один авианосец. Ой, да. А как максимум сто четыре. Плюс тридцать восемь речных и один прудовый. Но сперва надо с воинскими почестями утилизировать единственный наличный авианосец, корабль-мученик, корабль-призрак, ставший символом сопротивления материалов человечьему рукожопию. И перед тем как проектировать новый, надо твердо посмотреть в глаза правде. Которая состоит в том, что много чего утекло с советских времен, но больше всего - мозгов. И когда адмиралы, мичмана, батюшки, замполиты, Проханов и шталмейстер военно-морских парадов сядут в кружок вырабатывать техзадание, придется исходить из совершенно новых условий:

1. Корабль сразу должен быть спроектирован как одноразовый. Более того - растворимый. Вышел в море, показал флаг - и исчез. Пускай ищут, пускай начальник ихней разведки начальнику ихней морской разведки бороду на кулак мотает - где, *****?!
2. Так уж издавна повелось, корабельная авиагруппа любого нашего авианосца (от давно разделанных на иголки до нынешнего с иголкой капельницы в боку) притягивает беды и отталкивает боевую эффективность. На 5 самолето-вылетов приходится 2 технических панихиды по кораблю и одни проводы самолета за борт. Простирать крыла над морем - это не наше. Наше - это упор на отсутствие аналогов. Поэтому с трамплина авианосца должны стартовать не самолеты, а должен прыгать дерзкий и неожиданный абордажный ОМОН на лыжах.
3. Господь хранит Россию. Но Нептун не дает ей славы морской вот уже почти два столетия. Примем это со скорбью. Мы грозны на полях сражений, но в море тонем чаще и разнообразней, чем топим. Поэтому да, нужно строить новые авианесущие корабли, но нет, достраивать их не надо. Этот принцип отлично показал себя с "Арматой", так же будет и здесь. Да и чисто по-человечьи, моряк-летчик - это какой-то трансвестит, порождение воспаленного западного ума, мутная помесь гаргульи и горгоны на службе морских империй. Не будем уподо*****ся. Авианесущие корабли - наше прошлое у нас за спиной. Авианесущие фуражки - наш простой, дешевый и достаточный ответ недругам.
Этот учебно-боевой текст я выложил в открытый доступ на https://boosty.to/shest 17 декабря, но лишь через 10 дней первый замминистра обороны Руслан Цаликов заявил о подготовке кампании по дискредитации руководящего состава Вооруженных Сил России. Что в 10 раз хуже норматива, установленного для первого замминистра обороны. Сергей Кужугетыч, обращаю ваше внимание. С замом надо что-то делать, результат проверки просто ужасен.
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Нехай кацапські матраси матроси відпрацьовують десантування у холодну воду.
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кацапы не летать.не плавать не могут.кацапы рукожопое стадо рабов
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А может это кацапская боевая трирема?
Весла в руки и вперед!

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Рузгіє нє здаюцца!
Нехай купують воду в турків за ціною "золота обручка за склянку".
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Обручка это обручальное кольцо, а простое - каблучка.
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Я знаю що є що. Про обручку в обмін на воду - спогади офіцера 20-х років минулого століття.
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Для убогих и слабоумных. БДК "Орск" 1960 года спускуа. Использовалался как баржа. Сломалась из Сирии, а не в Сирию. Буксир для завода в порт потребовался. Ее монтировать никто не будет.
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Дебил,.. Во первых В Сирию(это для тупоголовых), во вторых БДК в роли баржи... Ты урюк хоть сам понял что 3,14здонул?))
Ты сын дятла хоть знаешь разницу в классах кораблей))))
Хотя у вас в мокшандии как ни президент *****, так петух из говна))
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Воно - кацап лишньохромосомний, думати не здатне, вміє тільки срати ротом.
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- Я понял, почему русские так плохо живут - они всё делают через задницу!...
- Ничего ты не понял… Они её сами создали и там просто живут… Одно хорошо - большая, поэтому не тесно… Но… вся засрана…
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Не мешай. Сами мы корабли давно не строим, так хоть поржать с тех, что ещё у кого-то плавают.
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Ну наши-то никто не потопит. Они частично у пирсов, частично русне отдали вместе со своими же базами ВМС в Севастополе и Донузлаве..
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А Курск или Лошарик каких годов постройки были?
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Нет. Хотя не скрою, любопытно почему Вы его мне задаёте.
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плавает только гавно и рузге моряки в воде На пів дорозі до Сирії у російського корабля відмовив двигун - Цензор.НЕТ 6883
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Кацапам верить - себя не уважать.

Большой десантный корабль "БДК-69" был заложен в Калининграде на судостроительном заводе "Янтарь" 30.08.1967 г. (заводской №296), спущен на воду 29.02.1968 г., вступил в строй Черноморского флота 05.12.1968 г.
20.10.2002 г. корабль был переименован и получил новое название - "Орск".Корабль с 2004 г. и по 2017 г. находился в длительном ремонте. В октябре 2017 г. корабль впервые за длительное время вышел в море. В декабре 2017 г. корабль впервые за много лет впервые вышел за пределы Черного моря, выполняя боевой поход в п.Тартус (Сирия), вернувшись в Севастополь 03.02.2018 г.
Этот корабль ремонтировали дольше, чем строили.
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Красота-курорт! Пойдет к александрову!
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не дочалапает до крема и встанет на прикол На пів дорозі до Сирії у російського корабля відмовив двигун - Цензор.НЕТ 6245 там судя по всем сру флоту лепше не крутится замес с Ираном начинается и корпус стражей иранен аятолла на территории Сирии будет выпиливаться с воздуха На пів дорозі до Сирії у російського корабля відмовив двигун - Цензор.НЕТ 9158
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