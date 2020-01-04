EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 За кордоном
  2897  81
Все про:Ірак (53) НАТО (2203)

 НАТО припиняє свою тренувальну місію в Іраку

НАТО припиняє тренувальну місію в Іраку в зв'язку з вбивством командувача іранського Корпусу вартових ісламської революції генерала Касема Сулеймані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив представник організації Ділан Уайт.

Про це заявив представник організації Ділан Уайт, повідомляє i24News.

"Місія НАТО триває, але тренувальну діяльність призупинено", - сказав він.

Причиною призупинення тренувальної місії є зростаюча нестабільність у країні після нещодавніх авіаударів США.

Як зазначає видання, місія НАТО в Іраку, чисельність якої обчислюється сотнями людей, вчить сили безпеки країни на прохання уряду запобігти поверненню терористичної організації Ісламська Держава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коли американцям загрожують, я готовий на будь-які дії для їхнього захисту, - Трамп про ліквідацію Сулеймані. ВIДЕО

Як повідомлялося, у ніч на 3 січня командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і до організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.

У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Сеед Алі Хоссейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід чекати на "жорстоку помсту".

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив подяку Сполученим Штатам Америки та особисто президенту Дональдові Трампу за вбивство військово-повітряними силами США в Багдаді командувача іранських сил "Ель-Кудс" генерала Касема Сулеймані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168371
 
 
 Топ коментарі
 
Моя душа предчувствием полна...
НАТО припиняє свою тренувальну місію в Іраку - Цензор.НЕТ 7877
 показати весь коментар
 
Арестович: Военные итоги 2019 г. Слом стратегии. - Апостроф, 02.01.20

https://www.youtube.com/watch?v=HkNgWDM1pE4
 показати весь коментар
 
в Украине действует кацапия со спецоперациями по дестабилизации..в Ираке..персы
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Тело убитого американцами Сулеймани везли на американском Шевроле - таков он, этот глобальный мир.

НАТО припиняє свою тренувальну місію в Іраку - Цензор.НЕТ 3589
 показати весь коментар
 
 
Гра Морський Бій
Онлайн гра з виграшем у 100 000 грн! Заряджайте. НАТО приостанавливает свою тренировочную миссию в Ираке - Цензор.НЕТ 8908
 показати весь коментар
 
есть два плана
план А:
значит так - Иран херачим мы мериканцы - Израиль на подлете
план Б
Иран херачите вы - Израиль , мериканцы на подлете...
ваш выбор - ребята....
 показати весь коментар
 
 
Сам как думаешь, какой вариант будет?
 показати весь коментар
 
Думаю Б...
Изнаиль ве..т Иран по взрослому!
США поддержит...
Раша как всегда в таких случаях...тихо будет сосать под одеялом)))
ООН возмутится но не на долго))
 показати весь коментар
 
 
Почему не А ?...Израиль похерачит все что есть проиранское рядом в пределах досягаемости тактической ракеты...все что далее тактической США и Британия...наземная операция если будет опять же США
 показати весь коментар
 
При любом раскладе получаем итог - Израиля нет, Ирана тоже нет, в ООН минус два государства...В Европе выражают большое беспокойство!
 показати весь коментар
 
Израиля нет?))))))))
Пупок у ******..в не развяжется?))))
+ дед ХУ как всегда предаст Иран!)))
Бо очко оно ведь не железное!))))
 показати весь коментар
 
 
Позавчера было 75 лет, как амеры и бритиша по Нюрнбергу отбомбились... ... всё упало до нуля! 12000 жителей погибло! ... изверги!!!
Аж до сих пор, шо ни неделя -- бомбу откапывают ... -- накидали, злодеи!!!
...зато жизнь теперь нормальная! -- ... а следствий без причин не бывает... -- ...бывают причины с последствиями!
 показати весь коментар
 
 
Ровно в 18:00, была Минута Молчания -- по всему Городу...
-- эт я так -- шо б нихто не заблуждался об человеколюбии и мирных жителях...
 показати весь коментар
 
 
мало вас немчуков, грохнули, после того шо вы сделали - я бы грохнул больше и спокойно бы спал...
 показати весь коментар
 
 
.. так и бомбы учат... не только слово !!!
 показати весь коментар
 
ты сволочь и подонок, как и подозревалось.... - езди он иди дальнострел...
 показати весь коментар
 
скоты вонючие, вперлись в чужую землю, людей перестреляли немеряно - их, сук, оказываетсется еще и обидели!
 показати весь коментар
 
и не надо мне тут лайки ставить - свинота ....
 показати весь коментар
 
 
50 миллионов - не раскрашиваю уже в жидов или тупо не их... - вы суки. положили..
и ты мне тут, морда немецкая потная, поешь за "бритиша по Нюрнбергу отбомбились... ... всё упало до нуля! 12000 жителей погибло! "? - подлее скотимы чем ты - навервое и сыскать
 показати весь коментар
 
 
Ну, я -- хоть из киевлян, да в нюрнбергжцы... -- а ты откель? -- *)
 показати весь коментар
 
ты видимо хотело сказать, шо ты киевлянин?
 показати весь коментар
 
рад и еще раз рад ,шо тебя, немчука, уже нет в Киеве...
 показати весь коментар
 
поплачь иди за 12000 немцев, а потом в Бабий Яр сходи - цифры даже рядом не стояли
плакает оно мне тут за 12 тысч. немцев - та больше и быстрее, вас, козлов надо было ложить
може и в бабьем яру меньше бы киевлян лежало....
 показати весь коментар
 
борщаговка - слышал когда такое слово?
 показати весь коментар
 
только в верх и кто выиграет понятно без слов
 показати весь коментар
 
Поруч із посольством США в Багдаді стався вибух

Вибух пролунав в "зеленій зоні" Багдада, де розташовані урядові будівлі і дипломатичні представництва. Як повідомляє в суботу кореспондент телеканалу Sky News Arabia, дорога до посольства США перекрита.

Повідомляється, що дві ракети вибухнули в "зеленій зоні" Багдада, де розташовані урядові будівлі і дипломатичні представництва. Інформація про постраждалих не наводиться.

НАТО припиняє свою тренувальну місію в Іраку - Цензор.НЕТ 9610
 показати весь коментар
 
Персы могут кому-то не нравится, но неоспоримо одно - они умеют формулировать свои национальные интересы, защищать их и вести независимую внешнюю политику... В отличие от множества других стран, которым им их национальные интересы навязываются...
 показати весь коментар
 
ага..иранские ихтамнеты появились раньше кацапских..
 показати весь коментар
 
Ну да, тому в Ірані 100 років сиділи британці, ото сформулювали.
 показати весь коментар
 
 
а кто помнит сколько лет прошло как США скинули диктатора Хусейна и остались там?
И как там дела?
А как в Афгане дела...?
Гражданская война всех со всеми, да?
Вывод - аналитика ЦРУ и других спец.служб США это полное и беспомощное дерьмо....
Некоторым странам необходим диктатор... - без него они погружаются в кровь...

НАТО припиняє свою тренувальну місію в Іраку - Цензор.НЕТ 870
 показати весь коментар
 
 
в Украине действует кацапия со спецоперациями по дестабилизации..в Ираке..персы
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
политика хаоса и только
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не думаю, что аналитика ЦРУ такое уж и дерьмо.... Эти страны и народы американцам "до лампочки"... Как и их призывы к "демократии" не более чем риторика.... Посеять хаос, неразбериху, конфликт в регионе, если в этом есть американский интерес...
 показати весь коментар
 
 
Барух Бондарь - а какой интерес в хаосе?

Хаос бьет по всем....
США выгоднее договариваться с режимами как они делают например с Кувейтом или Катаром..
Я думаю они действительно хотели построить там какую нибудь приемлемую демократию..., но не учли традиций, менталитет, уклад жизни, многонациональность и тд и тп...
Обосрались из за своей глупости если коротко...
 показати весь коментар
 
Sravnit s poverxnostiu Iran jesli tolko zaxocet amerikansi.Paprostu samolioti i raketi razbombit vsiu bojevuju armiju sto u nix jest,a potom budet uslovija.Iran daze nepredstovliajet v sto mogut vliapatsia,Kak i Sadam neprestovlial teper budet ecio ziosce vojna cem byla togda
 показати весь коментар
 
Это всего лишь выбор меньшего из зол. Если диктатор становится слишком вреден интересам США, они его сносят, несмотря на любые негативные последствия для страны, в которой он правил. "Америка фёрст!" или как там у Дональда?.)) Да и до него бало ровно так же.
 показати весь коментар
 
 
вот прямо сейчас начались атаки на базы США по всему Ираку....




Baxtiyar Goran

@BaxtiyarGoran

·5 мин

#Iraq this evening: Baghdad: 2 rockets at Green Zone. 1 mortar on Jadriya (3 civilians wounded. Salahadin: 3 rockets at Balad air base. Nineveh: NOT CONFIRMED 6 explosions heard near the Nineveh Operations Command that houses US troops.




Millennium News EN/TR

@MillenniumsNews

·10 мин

Iran supporters attacked on US base in Mosul, Iraq #BreakingNews #SONDAKIKA

видео
https://twitter.com/i/status/1213537921019662346
 показати весь коментар
 
Скажи спасибо *********** с которыми США должны считаться)))
Так и было у латиносов Пиночеты-Сомосы, в Азии падишахи-Шахи, и монархисты саудиты...
 показати весь коментар
 
Арестович: Военные итоги 2019 г. Слом стратегии. - Апостроф, 02.01.20

https://www.youtube.com/watch?v=HkNgWDM1pE4
 показати весь коментар
 
 
Так вони лишаються, просто не будуть тренувати місцевих.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Игровое время закончилось скоро будут пробивать буллиты
 показати весь коментар
 
Поверніть Гоа, Португалії..лицеміри..
 показати весь коментар
 
В Гоа нерухомість як належала португальцям, так і належить.
 показати весь коментар
 
Напевне, ці всі донни так і живуть в своїх будинках.
 показати весь коментар
 
В Хороссане есть такие сани,
Сулемани унесли к шайтани!
И шайтаны, дико ликовали !
Гостя от лубянки привечали!
Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Не буди США ты во мне !
А то будет как на Русне!
Все голодные вce v говне !
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Сейчас прольется чья-то кровь
 показати весь коментар
 
Либерастические европоцы. которые кого-то там якобы тренируют борьбе с терроризмом, усрались с перепугу из-за ликвидации ВВС США пары предводителей террористов. НАТО припиняє свою тренувальну місію в Іраку - Цензор.НЕТ 6611
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А для чего им рисковать жизнями своих граждан за непонятно чьи интересы?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
В «зеленой» зоне Багдада, где расположены правительственные здания и дипломатические представительства, прогремел взрыв, сообщает Sky News Arabia.

В результате взрыва дорога к посольству США оказалась перекрыта.

Органах безопасности Ирака сообщают, что «ракета взорвалась в центре «зеленой» зоны, данных о пострадавших пока нет».

СМИ сообщают, что ракета могла упасть недалеко от американского посольства.

Кроме того, военно-воздушная база «Балад», которую использовали американские военные на севере Багдада, подверглась ракетному обстрелу. Сообщается, что на территории базы взорвались две ракеты типа «Катюша».

Сообщается также о минометном обстреле квартала Эль-Джадрийя в Багдаде, в результате которого пострадали пять человек.
 показати весь коментар
 
Давайте до нас, в Україну! Я навіть свій город(огород) віддам під вашу техніку. Ставте хоч Першинги коло хати, мій Сірко буде охороняти, фіг хоч якийсь бомж носа тицне. Буду пилюку з них змітати, підфарбовувати, якщо заіржавіє трохи... НАТО припиняє свою тренувальну місію в Іраку - Цензор.НЕТ 5425
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору