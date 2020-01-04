 НАТО припиняє свою тренувальну місію в Іраку

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив представник організації Ділан Уайт.
Про це заявив представник організації Ділан Уайт, повідомляє i24News.
"Місія НАТО триває, але тренувальну діяльність призупинено", - сказав він.
Причиною призупинення тренувальної місії є зростаюча нестабільність у країні після нещодавніх авіаударів США.
Як зазначає видання, місія НАТО в Іраку, чисельність якої обчислюється сотнями людей, вчить сили безпеки країни на прохання уряду запобігти поверненню терористичної організації Ісламська Держава.
Як повідомлялося, у ніч на 3 січня командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.
В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і до організації штурму посольства США в Багдаді.
Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.
У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Сеед Алі Хоссейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід чекати на "жорстоку помсту".
Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив подяку Сполученим Штатам Америки та особисто президенту Дональдові Трампу за вбивство військово-повітряними силами США в Багдаді командувача іранських сил "Ель-Кудс" генерала Касема Сулеймані.
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план А:
значит так - Иран херачим мы мериканцы - Израиль на подлете
план Б
Иран херачите вы - Израиль , мериканцы на подлете...
ваш выбор - ребята....
Изнаиль ве..т Иран по взрослому!
США поддержит...
Раша как всегда в таких случаях...тихо будет сосать под одеялом)))
ООН возмутится но не на долго))
Пупок у ******..в не развяжется?))))
+ дед ХУ как всегда предаст Иран!)))
Бо очко оно ведь не железное!))))
Аж до сих пор, шо ни неделя -- бомбу откапывают ... -- накидали, злодеи!!!
...зато жизнь теперь нормальная! -- ... а следствий без причин не бывает... -- ...бывают причины с последствиями!
-- эт я так -- шо б нихто не заблуждался об человеколюбии и мирных жителях...
и ты мне тут, морда немецкая потная, поешь за "бритиша по Нюрнбергу отбомбились... ... всё упало до нуля! 12000 жителей погибло! "? - подлее скотимы чем ты - навервое и сыскать
плакает оно мне тут за 12 тысч. немцев - та больше и быстрее, вас, козлов надо было ложить
може и в бабьем яру меньше бы киевлян лежало....
Пиф-паф - ой-ой-ой. Раз, два, три, четыре, пять - вышел .
Вибух пролунав в "зеленій зоні" Багдада, де розташовані урядові будівлі і дипломатичні представництва. Як повідомляє в суботу кореспондент телеканалу Sky News Arabia, дорога до посольства США перекрита.
Повідомляється, що дві ракети вибухнули в "зеленій зоні" Багдада, де розташовані урядові будівлі і дипломатичні представництва. Інформація про постраждалих не наводиться.
И как там дела?
А как в Афгане дела...?
Гражданская война всех со всеми, да?
Вывод - аналитика ЦРУ и других спец.служб США это полное и беспомощное дерьмо....
Некоторым странам необходим диктатор... - без него они погружаются в кровь...
Хаос бьет по всем....
США выгоднее договариваться с режимами как они делают например с Кувейтом или Катаром..
Я думаю они действительно хотели построить там какую нибудь приемлемую демократию..., но не учли традиций, менталитет, уклад жизни, многонациональность и тд и тп...
Обосрались из за своей глупости если коротко...
Baxtiyar Goran
@BaxtiyarGoran
·5 мин
#Iraq this evening: Baghdad: 2 rockets at Green Zone. 1 mortar on Jadriya (3 civilians wounded. Salahadin: 3 rockets at Balad air base. Nineveh: NOT CONFIRMED 6 explosions heard near the Nineveh Operations Command that houses US troops.
Millennium News EN/TR
@MillenniumsNews
·10 мин
Iran supporters attacked on US base in Mosul, Iraq #BreakingNews #SONDAKIKA
видео
https://twitter.com/i/status/1213537921019662346
Так и было у латиносов Пиночеты-Сомосы, в Азии падишахи-Шахи, и монархисты саудиты...
https://www.youtube.com/watch?v=HkNgWDM1pE4
Сулемани унесли к шайтани!
И шайтаны, дико ликовали !
Гостя от лубянки привечали!
Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Не буди США ты во мне !
А то будет как на Русне!
Все голодные вce v говне !
В результате взрыва дорога к посольству США оказалась перекрыта.
Органах безопасности Ирака сообщают, что «ракета взорвалась в центре «зеленой» зоны, данных о пострадавших пока нет».
СМИ сообщают, что ракета могла упасть недалеко от американского посольства.
Кроме того, военно-воздушная база «Балад», которую использовали американские военные на севере Багдада, подверглась ракетному обстрелу. Сообщается, что на территории базы взорвались две ракеты типа «Катюша».
Сообщается также о минометном обстреле квартала Эль-Джадрийя в Багдаде, в результате которого пострадали пять человек.