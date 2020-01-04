 РФ погодилася доставити в Білорусь партію нафти

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це повідомили в пресслужбі підприємства.
Так, цю партію нафти "Белнефтехим" закупить без премії постачальнику — для Білорусі цей показник становить 10%.
"Об’єм сировини, що очікується для поставки найближчим часом, а також накоплені ресурси дозволять забезпечити роботу без зупинки вітчизняних нафтопереробних заводів у січні 2020 року", — йдеться у повідомленні.
Яка саме російська компанія домовилась продати Білорусі партію нафти, не повідомляється. Водночас джерела "Интерфаксу" розповіли, що йдеться про компанії "Нафтан" та "Русснефть".
Нагадаємо, 3 січня Росія зупинила постачання нафти до Білорусі, бо минулий контракт закінчився 31 грудня 2019 року, а про новий країни досі не можуть домовитися.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко 30 та 31 грудня провів переговори телефоном з президентом РФ Володимиром Путіним щодо нових контрактів на поставку російської нафти. Після цього Лукашенко доручив знайти альтернативні джерела сировини.
Ломку терпів недовго.
«Корабль ВМФ РФ не смог своим ходом вернуться из Сирии. ФОТО
08:32 | 04.01.2020»
Прітащілі в іхню гавань.
Как будто кто-то уговаривал. Послали пуйло подальше, приполз, уговорил своими щестерками не глушить нефтепровод.
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