 РФ погодилася доставити в Білорусь партію нафти

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це повідомили в пресслужбі підприємства.

Так, цю партію нафти "Белнефтехим" закупить без премії постачальнику — для Білорусі цей показник становить 10%.

"Об’єм сировини, що очікується для поставки найближчим часом, а також накоплені ресурси дозволять забезпечити роботу без зупинки вітчизняних нафтопереробних заводів у січні 2020 року", — йдеться у повідомленні.

Яка саме російська компанія домовилась продати Білорусі партію нафти, не повідомляється. Водночас джерела "Интерфаксу" розповіли, що йдеться про компанії "Нафтан" та "Русснефть".

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Нагадаємо, 3 січня Росія зупинила постачання нафти до Білорусі, бо минулий контракт закінчився 31 грудня 2019 року, а про новий країни досі не можуть домовитися.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 30 та 31 грудня провів переговори телефоном з президентом РФ Володимиром Путіним щодо нових контрактів на поставку російської нафти. Після цього Лукашенко доручив знайти альтернативні джерела сировини.