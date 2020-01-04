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 Економіка, За кордоном
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Все про:Білорусь (856) нафта (108)

 РФ погодилася доставити в Білорусь партію нафти

Білоруський державний концерн "Белнефтехим" домовився з неназваною російською компанією про постачання партії нафти - переговори про повноцінний контракт з Росією тривають.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це повідомили в пресслужбі підприємства.

Так, цю партію нафти "Белнефтехим" закупить без премії постачальнику — для Білорусі цей показник становить 10%.

"Об’єм сировини, що очікується для поставки найближчим часом, а також накоплені ресурси дозволять забезпечити роботу без зупинки вітчизняних нафтопереробних заводів у січні 2020 року", — йдеться у повідомленні.

Яка саме російська компанія домовилась продати Білорусі партію нафти, не повідомляється. Водночас джерела "Интерфаксу" розповіли, що йдеться про компанії "Нафтан" та "Русснефть".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зупинка поставок російської нафти до Білорусі не створить серйозних проблем для України, - Герус

Нагадаємо, 3 січня Росія зупинила постачання нафти до Білорусі, бо минулий контракт закінчився 31 грудня 2019 року, а про новий країни досі не можуть домовитися.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 30 та 31 грудня провів переговори телефоном з президентом РФ Володимиром Путіним щодо нових контрактів на поставку російської нафти. Після цього Лукашенко доручив знайти альтернативні джерела сировини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168369
 
 
 Топ коментарі
 
" Милые бранятся - только тешатся" . А сейчас намечается любовный трехугольник. Зэлепут подставляет спинку.
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Мабуть в обмін на Білоруські креветки та ананаси.
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" Милые бранятся - только тешатся" . А сейчас намечается любовный трехугольник. Зэлепут подставляет спинку.
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"Милі посваряться - краще помиряться"..українською саме так..було..загуло..(
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Мабуть в обмін на Білоруські креветки та ананаси.
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Клоуны на арене "союзного" государства РФ согласилась доставить в Беларусь партию нефти - Цензор.НЕТ 5587
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Вкратце для тех кто не в курсе. Роися облагала экспорт нефти пошлиной в 30%. Лука получал без пошлины, в итоге имея нефть на 30% дешевле мировой биржи. Теперь пошлина отменяется и заменяется налогом на добычу. Лука грустит.
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парашником повеяло, пришел защищать честь сечина-куечина. совсем не палитесь вы
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При чем здесь "повеело"? Все так и есть как написано выше....
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А кто ожидал другого ? "Дружба " дает 20% экспорта нефти в Европу, Лука нахмурил брови и нашлись "независимые поставщики " . После облома с Северным потоком олигархи теряют страх . Слушаться Пу себе дороже .
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и после этого зебобики хотят заключать прямые контракты с парашкой, ну не идиёты ли...
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Вся экономика белорусси держится на плаву благодаря дешовым нефти и газу из паРаши...как та жаба которую надули через соломинку...
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Беларусским ЗЕбилам это подают как побьеду пугая Майданом...Сепарок винторогий литвин может подтвердить...оно в тихаря тут подсерает иногда сепарским поносом
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Ти хотів сказати росіяни Білоросійської області РФ?
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Не смеши мои тапки...белорусы проиграли в тот момент когда колхозника на пожизненное правление страной усадили...когда отказались от своих исторических герба и флага...когда отказались от своего языка...
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Раньше у каждого беларуского князя был свой герб и флаг.У меня и сейчас сохраняется.
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Беларусские князья? Т.е., ты не в курсе, шо "белорусов" придумала русня?
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Мои предки(князья) царей на Московии ставили.
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Угу. И когда же они стали называться "белорусами"?
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Смотри фильм "белые росы". Там популярно обьяснено.
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U nix planovaja ekonomika sto to poxoze na sovieticus,pocti 90% produktov idiot v rosiju.A rosija po planu dolzny im prodat desevle gaz i neft.
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Ти ба, що нафта з нафто залежним робить
Ломку терпів недовго.
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Нафти зараз на ринку є з надлишком. Тому бульбашам не було б важко знайти нових постачальників, зате кацапам важко знайти споживачів. Особливо у Європі. Де є нафта зі Скандинавії, Близького Сходу, Штатів, на підхожюді - з Азербайджану через Туреччину. Тому кацапи "піритися" не можуть. Особливо напередодні "замісів" у Сирії з турками і у Іраку з американцями. А Лукашенка просто торгувався. Йому розходилось, не звідки нафта а за якою ціною. Кацапи понтів не витримали.
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РФ согласилась доставить в Беларусь партию нефти .-Посчитав что Лукашенко реабилитировался : Лукашенко об агрессии РФ: "Украина хоть и маленький, но дала повод" 25.12.19
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Радуются.
«Корабль ВМФ РФ не смог своим ходом вернуться из Сирии. ФОТО

08:32 | 04.01.2020»
Прітащілі в іхню гавань.
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замечательный гниденышь у вас, беларусы!
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https://www.youtube.com/watch?v=v8ZpjVaZpEg Затрещина от батьки. Беларусь отказалась от российской нефти
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Значит будем с бензином...
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Без белорусского бензина были бы проблемы.... Сами-то, практически, не производим...
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РФ согласилась доставить в Беларусь...

Как будто кто-то уговаривал. Послали пуйло подальше, приполз, уговорил своими щестерками не глушить нефтепровод.
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Я думаю шо Беларусы теперь остановятся без руской нефти . Как когда-то Украина замерзала без руского газа ))
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Кстати , может иметь место и афера - прокачать зараженную нефть через Украинские нпз и качать её потом снова , чистую через Беларусь .
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У росії з Білоруссю традиційна рольова гра. Вже навіть не цікаво
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В который раз в манду по квас. Старинная в 20 лет длиной комедуха для лохтората в обе стороны. Конь большой, и конь маленький. Но хавает пипл---аж причмокивает, рады каждый за своего сцаря!
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Дружба в партере или фигура на пилоне
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В Беларуси Минские телесети заменили российский телеканал ТНТ на украинский Кvartal.TV: https://news.tut.by/society/667255.html
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Башни кремля пасуют Луку,перед голом.Держи удар Лука.Бо пропустишь,считай всё...вторая лига,третья четверть
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Циган нашел альтернативные варианты поставок нефти и ***** .сразу дал обратку .
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