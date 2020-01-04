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Все про:Різдво (88) ДСНС (2215)

 У період святкування Різдва рятувальники перейдуть на посилений режим роботи

Рятувальники будуть забезпечувати захист населення в посиленому режимі в період з 4 до 8 січня.

Про це повідомили в пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"З 4 до 8 січня 2020 року органи управління та формування Служби будуть переведені на посилений режим несення служби.

У цей час забезпечується посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки та організовано взаємодію з місцевими органами влади, територіальнимиорганами Національної поліції України, регіональними службами цивільногозахисту з питань забезпечення техногенної і пожежної безпеки на задіянихоб'єктах та на випадок спільних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій.

Нагадаємо, що для забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації, пожежі та події, в системі ДСНС на цілодобовому чергуванні перебувають близько 7 тис. працівників та 2 тис. одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки. У разі ускладнення ситуації передбачено збільшення чисельності сил і засобів ДСНС до понад 13 тис.осіб і 3 тис. 700 одиниць техніки".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168368
 
 
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По просьбє многочіслєнних зрітєлєй «Сватов».
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...у нас, царь Ирод, уже переходил на режим спасения... -- ещё до Нового Года... -- не помогло... *)
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Різдво в 25го грудня . В січні - день народження змєя гаринича . Гуня Масковскій - торжествує .
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У нас все так просто - раз,на усиленный,два на неусиленный,когда в нашей стране будут платить за часы работы,а не оклады и прочая дребедень,все осталось совковое.
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Будут спасать епифашку от семи грехов: обжорства, пиянства,любодействп,гордыни и расстройства, шо рождество не праздновали 25 декабря
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