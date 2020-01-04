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Все про:Крим (6953) Хакамада (2) Чубаров (395)

 Хакамада, яка після окупації Криму назвала Путіна переможцем, їде з бізнес-лекцією в Київ

Скандальний російський політик Ірина Хакамада, яка після окупації Криму РФ називала Путіна переможцем, виступить на бізнес-форумі в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Розслабляйтеся в передчутті насолоди ...Вся московська погань, яка підтримала окупацію Росією Криму, збирається в Україну ...Підніжний корм в Москві скінчився, охляли, поправитися вирішили в Києві".

Хакамада, яка після окупації Криму назвала Путіна переможцем, їде з бізнес-лекцією в Київ 01

Компанія Taryan Group, яка організовує виступ політика, представляє її так:

"Поспішаємо анонсувати таємного спікера. Вперше за 6 років в Києві виступить довгоочікувана Ірина Хакамада. Вона, одна з найзатребуваніших бізнес-тренерів, знає, як мотивувати людей реалізовувати мрії і жити в гармонії. Ірина, self-made woman, пройшла тернистий шлях життєвого досвіду, і саме спираючись на нього, будує свої виступи. Всі її рекомендації, техніки і гіпотези випробувані особисто. Ірина Хакамада автор безлічі книг, серед яких бестселер "Дао Життя. Майстер-клас від переконаного індивідуаліста," входить в ТОП 100 найвідоміших жінок світу за версією журналу Time, а також була в числі тисячі жінок планети, номінованих на Нобелівську премію Миру. Не прогав унікальний виступ Ірини Хакамади на DreamBIG Forum! 27 лютого, Палац спорту".

У коментарі до повідомлення Чубарова компанія написала, прикріпивши інформацію вирізкою з російської Вікіпедії: "Запрошуючи Ірину, ми виходили з того, що вона зараз займається освітньою діяльністю і є затребуваним спікером в Україні. До того ж, Ірина в минулому політичний діяч в опозиції до чинної влади Росії. Відносно позиції щодо Криму, то в публічних джерелах, наприклад, у Вікіпедії, є інформація, що вона неодноразово визнавала і засуджувала анексію Криму".

Хакамада, яка після окупації Криму назвала Путіна переможцем, їде з бізнес-лекцією в Київ 02

Нагадаємо, в 2014 році, російський політик Ірина Хакамада пропонувала викупити Крим у України і так вийти з конфлікту, легалізувавши анексовану територію в складі Росії. У 2017 році в інтерв'ю "Радіо Свобода" Хакамада підтвердила свою позицію.

"Ви переможець, Володимире Володимировичу, вам безкровно вдалося приєднати Крим. Ви забезпечили зустріч в Женеві і тут ви теж переможець. Саме зараз від Вас залежить все. І переможцем буде той, хто цей конфлікт нарешті завершить", - сказала вона Путіну під час "Прямої лінії" в квітні 2014 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168367
 
   
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там есть вменяемые люди, она одна из таких.
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Вы тоже считаете, шо ***** - вЯЯликий пААбедитель?
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нет. а вы тоже считаете, шо ***** - вЯЯликий пААбедитель?
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"Оппозиционерка" хакамада так считает.
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не считает. но сказала один раз в контексте. говорить и считать, особенно в политике разные вещи. говорю же нормальная грамотная вменямая тётка.
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"Вы победитель, Владимир Владимирович, вам бескровно удалось присоединить Крым. Вы обеспечили встречу в Женеве и здесь вы тоже победитель. Именно сейчас от Вас зависит все. И победителем будет тот, кто этот конфликт наконец-то завершит", - сказала она Путину во время "Прямой линии" в апреле 2014 года.Источник: https://censor.net.ua/n3168367

Обычная ********** подстилка.
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польстила государю, бывает. послушайте её интервью на эхе москвы. не всё так чёрно-бело. нехай приезжает. она не ватная.
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государю??? Раз для Вас ***** - государь, то будьте здоровы. Помолитесь на портрет *****, и пусть вам приснится светлое будущее.
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Нет. Это для вас Вас ***** - государь. Будьте здоровы. Помолитесь на портрет *****, и пусть вам приснится светлое будущее.
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этот кацапский клоун девичье платьице одел...!
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И что предлагает чубаров? чтоб украинцы разбирались с этой престарелой полит.потаскухой! а где крымские татары ? трусливо разбежались по базарам и шаурмичным и сели на шею украинцам со всем своим выводком.
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Чубаров проинформировал общественность о положении дел. теперь дело за общественностью. она должна сказать, нужна єто мада тут или нет.ведь понастоящему оппозиционньій путину политик - єто мертвьій политик.
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Винторогие Зебилы и сейчас не видят как их *******. Мразота.
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Спешим анонсировать тайного спикера. Впервые за 6 лет в Киеве выступит долгожданная Ирина Хакамада. Она, одна из самых востребованных бизнес-тренеров, знает, как мотивировать людей реализовывать мечты и жить в гармонии. Источник: https://censor.net.ua/n3168367
Я спішу вам анонсувати дуже древнє відео, яке займе пару десятків секунд вашого перегляду без спокушання ваших "востребованных" хакамадних ірисок (https://www.youtube.com/watch?v=FwvUnwJxIBI) P.s. За гроші і час, які зберегли можна не дякувати)
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Настораживает, что Зеленский постепенно превращается в Януковича, если не видит разницы между ватником и патриотом, если не уважает украинские ценности.

В Украину едет Хакамада, другие антиукраинские представители и если так пойдет и дальше, то скоро и Зеленский начнет ездить к оккупанту в Москву.
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за що голосували - те й маєте.
Правда, ви настільки недолугі, що вам треба була "боротьба" тлі з тарифами - більше нічого.
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Расслабили фекалозелемойщину , творят шо хотят , не чувствуют сопротивления со стороны украинцев, как то тихо всё стало как на болоте всё зелёной тиной затянуло и на это болото вся кацапская нечисть лезет
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так она только собирается, может просто не приехать. общество проинформировано вовремя. время есть ее не пустить.
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два в одному..кацапський імперіалізм та азійський расизм..намагаюсь не риганути..
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..фулі..сєпар-украінофоб в гарантах...і жирік і мілонов і інше гівно теж скоро припруться..
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Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 8 ч.8 часов назад



По суті, те що відбувається зараз і є капітуляцією.Капітуляція це спосіб припинення війни шляхом припинення спротиву військам ворога.Тобто мир на умовах ворога. Зараз ми бачимо, що умови по припиненню війни ставить Хло, він і нарізає домашні завдання, які виконує Зе і Пристайко.А те, що це відбувається повільно та гібридно, це не для збереження обличчя Хла, а для збереження обличчя Зе. Так як негайну та безумовну капітуляцію не сприйме навіть 73%.
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Ну-ну, позволяйте и дальне засерать себе мозги
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Они боялись защищать Украину, боялись чтоб их не призвали в украинскую армию для защиты суверенитета, они хохлы поэтому оно малоросское говно будет с хлебом и селью встречать того кто убил более 13 тыс украинцев , в том числе и Пореченкова, для 73% Зедебилоидов Путин это не *****, они рабы и будут радоваться таким пропагандистам как Хакамада. Поздравляю Вас с очередной победой рабы, главное что президент не Порошенко
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Перекладіть тій Хакамаді при зустрічі на українську "Зе перхоть Вам на воротник!" А то мене банять.
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Прожить на "0" хотя бы 5 дней - 100% лечение от зебелизма, проверено на зебилах.
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будет лохам впаривать свою "успешность"
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Еще бы ********* пригласили с Симоньян. Совсем не осталось ни стыда, ни совести у тех. кто организует лекцию Хакамады в Киеве.
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кстати, владелец этой ТАРЬЯН ГРУП - это гавно, которое приехало к нам из армении, его зовут артур мхитарян
любителя овец тоже следует наказать. анально
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Хакамада вроде довольно хорошо к Украине относится... юридически она ничего не нарушала, умело полебезила перед Путлом, ну это не повод не пускать, у нас извините частьт Рады реально готовы анус лизать Кремлеводу и лижут, и сливают, и предают страну ежедневно и ничего прекрасно здесь живут. Несправедливо.
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может тебе надо протрезветь и понять что среди нациков ( я не про Стерненко, скорей про лидерок) как раз и сидят чекисткие резиденты. А такие как Хакамада безвредны и их можно на самом деле использовать в своих интересах.
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А чому ця московітська «лібералка» збирається вчити українців? Невже тому як вести «бізнес» у Московії? Чи може воно розповість українцям що краще продати Крим Х@лу за декілька млрд $?
Дожились
☹️
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Вспомнился стих Игоря Иртеньева
Средь шумной халявной тусовки,
Где запросто вилки крадут,
Я встретил небесной фасовки
На диво стерильный продукт.
В углу притулившись несмело
На периферии стола,
Она нечто постное ела
И легкое что-то пила.
Взирая на хрупкое чудо,
Мешая с бурбоном вино,
Я думал - откуда, откуда
Она здесь, вернее, оно?
Что общего в ней с этим местом,
Где зверя витает число?
Каким, извиняюсь, зюйд-вестом
Ее в сей вертеп занесло?
Меж тем запустили цыганов,
В гостиной затеяли штос,
И рядом стоящий Зюганов
Влепил мне дежурный засос.
И я, человек закаленный
И трезвый не то чтоб всегда,
Поймав ее взгляд изумленный,
Покрылся румянцем стыда.
Вот так, среди адского чада,
Свой свет несказанный лия,
Явилася мне Хакамада,
Неспетая песня моя.
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" является востребованным спикером в Украине. " шо шо кем это она востребована?Бизнес-тренерша хреновая
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интересно, а почему цензор удаляет посты о том, что леонид кравчук, который тоже будет выступать на этом шабаше сепаров - это комунистическое гавно?
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интересно, а почему цензор удаляет посты о том, что во времена ссср убивали за гос измену таких как кравчук, кто хочет дать воду в крым?
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так а че удивляться? с Моникой Малороской и не такие кадры начнут приезжать, скоро само Херло приедет
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ЗЕленое стадо готово ради бабок продать все - Родину, близких......, лишь бы колбаса была по 2.20 и не стреляли.
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Двері відчинили, і вся нечість тут, як тут і хакамуда не гірша, чекаєм лекції жирика
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Яка ризныця, главное шобы свет на улице был и заасфальтировано!
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Какая разница что убили более 13 тыс украинцев, раб должен встречать своих хозяев на коленях
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зе-гидоття від зебілів ...
І така погань ще кувікає, що вони "патріоти України".
Наволоч і вороги.
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Гоните на*ер эту хутинскую пуесоску. Пусть на бывших японских островах свои лекции читает, узкоглазое имперское чучело
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Ну иными словами,малоросы в Русь тянутся Хакамада, яка після окупації Криму назвала Путіна переможцем, їде з бізнес-лекцією в Київ - Цензор.НЕТ 1922
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Очередная проверка украинцев на вшивость, устроенная зебобами? Мы же все президенты! Ищут пределы.
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Зелені тестують українців. Пойде - підуть далі.
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Семенная жидкость стекает у ЗЕбила по губам, но ЗЕбилу хорошо, он же ЗЕднеприводный.
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Зебилоиды! К вам едет тварь, которая научит вас, как быстро просрать свою жизнь и жизнь своих детей во славу Янелоха и его банды. Вам же все равно "нет разницы". Какая гнида это пригласило и пропустило. Это говорит о том, что государство на грани краха - если приглашает собственных убийц чему-то там учить. Чему?
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Пусть 3,14..ует со своими лекциями на улицу моторылы! Мразь рашистская!!!
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Пусть в Крьім валить со своими лекцьіями, ватоголовьіх поучит как правильно жить)))
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Российских политиков и журналистов в Украине не должно бьіть вообще, от слова совсем.
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Бгг, вышивате надо пуканы зашивать от таких новостей.
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Свинорылые сейчас в оргазме забьются от счастья.такой подарок им.Отвлечь от мародерской неприкосновенности
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Никакой лекции не будет. Свой гонорар - пол литра зелёнки с "Белизной" и дихлофосом в рожу - лекторша получит обязательно ещё в аэропорту. Думаю, такой намёк она поймёт и задерживаться в Украине не будет...
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Щось я не пам'ятаю, щоб вона визнавала Крим чи казала що це добре. Вона реалістка. Інша спарва, що немає їй тут чому вчити. Хай тренери з США приїзжають, з Берліна. І ще одне.. Те, що по всіх магазинах продається купа виробленого в Московії мотлоха, нікого не злить? З цим треба боротись. Держава не може заборонити імпорт. АЛе люди самі повинні бути свідомими. Не купляти, а тих хто продає треба якось примушувати не продавати товари окупанта.
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Последний обмен показал, что они амнистируют всех предателей Украины, предоставят работу всем работникам мгб ордло, всем следователям ордло, всем боевикам, всем чиновникам ордло.
Если они отдают палачей и убийц с пожизненным заключением, то и всю орду ордло они амнистируют.
Это предатели.
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