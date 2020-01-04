 Хакамада, яка після окупації Криму назвала Путіна переможцем, їде з бізнес-лекцією в Київ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
"Розслабляйтеся в передчутті насолоди ...Вся московська погань, яка підтримала окупацію Росією Криму, збирається в Україну ...Підніжний корм в Москві скінчився, охляли, поправитися вирішили в Києві".
Компанія Taryan Group, яка організовує виступ політика, представляє її так:
"Поспішаємо анонсувати таємного спікера. Вперше за 6 років в Києві виступить довгоочікувана Ірина Хакамада. Вона, одна з найзатребуваніших бізнес-тренерів, знає, як мотивувати людей реалізовувати мрії і жити в гармонії. Ірина, self-made woman, пройшла тернистий шлях життєвого досвіду, і саме спираючись на нього, будує свої виступи. Всі її рекомендації, техніки і гіпотези випробувані особисто. Ірина Хакамада автор безлічі книг, серед яких бестселер "Дао Життя. Майстер-клас від переконаного індивідуаліста," входить в ТОП 100 найвідоміших жінок світу за версією журналу Time, а також була в числі тисячі жінок планети, номінованих на Нобелівську премію Миру. Не прогав унікальний виступ Ірини Хакамади на DreamBIG Forum! 27 лютого, Палац спорту".
У коментарі до повідомлення Чубарова компанія написала, прикріпивши інформацію вирізкою з російської Вікіпедії: "Запрошуючи Ірину, ми виходили з того, що вона зараз займається освітньою діяльністю і є затребуваним спікером в Україні. До того ж, Ірина в минулому політичний діяч в опозиції до чинної влади Росії. Відносно позиції щодо Криму, то в публічних джерелах, наприклад, у Вікіпедії, є інформація, що вона неодноразово визнавала і засуджувала анексію Криму".
Нагадаємо, в 2014 році, російський політик Ірина Хакамада пропонувала викупити Крим у України і так вийти з конфлікту, легалізувавши анексовану територію в складі Росії. У 2017 році в інтерв'ю "Радіо Свобода" Хакамада підтвердила свою позицію.
"Ви переможець, Володимире Володимировичу, вам безкровно вдалося приєднати Крим. Ви забезпечили зустріч в Женеві і тут ви теж переможець. Саме зараз від Вас залежить все. І переможцем буде той, хто цей конфлікт нарешті завершить", - сказала вона Путіну під час "Прямої лінії" в квітні 2014 року.
Обычная ********** подстилка.
Крымских татар или украинский?
Я спішу вам анонсувати дуже древнє відео, яке займе пару десятків секунд вашого перегляду без спокушання ваших "востребованных" хакамадних ірисок (https://www.youtube.com/watch?v=FwvUnwJxIBI) P.s. За гроші і час, які зберегли можна не дякувати)
В Украину едет Хакамада, другие антиукраинские представители и если так пойдет и дальше, то скоро и Зеленский начнет ездить к оккупанту в Москву.
Правда, ви настільки недолугі, що вам треба була "боротьба" тлі з тарифами - більше нічого.
хакаманду!
По суті, те що відбувається зараз і є капітуляцією.Капітуляція це спосіб припинення війни шляхом припинення спротиву військам ворога.Тобто мир на умовах ворога. Зараз ми бачимо, що умови по припиненню війни ставить Хло, він і нарізає домашні завдання, які виконує Зе і Пристайко.А те, що це відбувається повільно та гібридно, це не для збереження обличчя Хла, а для збереження обличчя Зе. Так як негайну та безумовну капітуляцію не сприйме навіть 73%.
любителя овец тоже следует наказать. анально
пойди протрезвей
Дожились
☹️
Средь шумной халявной тусовки,
Где запросто вилки крадут,
Я встретил небесной фасовки
На диво стерильный продукт.
В углу притулившись несмело
На периферии стола,
Она нечто постное ела
И легкое что-то пила.
Взирая на хрупкое чудо,
Мешая с бурбоном вино,
Я думал - откуда, откуда
Она здесь, вернее, оно?
Что общего в ней с этим местом,
Где зверя витает число?
Каким, извиняюсь, зюйд-вестом
Ее в сей вертеп занесло?
Меж тем запустили цыганов,
В гостиной затеяли штос,
И рядом стоящий Зюганов
Влепил мне дежурный засос.
И я, человек закаленный
И трезвый не то чтоб всегда,
Поймав ее взгляд изумленный,
Покрылся румянцем стыда.
Вот так, среди адского чада,
Свой свет несказанный лия,
Явилася мне Хакамада,
Неспетая песня моя.
І така погань ще кувікає, що вони "патріоти України".
Наволоч і вороги.
Если они отдают палачей и убийц с пожизненным заключением, то и всю орду ордло они амнистируют.
Это предатели.